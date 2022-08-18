Прошивка IVI-системы Hyundai оказалась заверена ключом из руководства по OpenSSL

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|2.53, Аноним (-), 16:17, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Молодцы, теперь надо проверить сколько еще мега-разработчиков сделало так же :). Зачем же свой ключ генерить если можно уже готовый взять?!
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|2.19, Аноним (19), 12:49, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Тебе и дали тотальный опенсурс вплоть до закрытых ключей, которые тоже опенсурс.
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|1.12, Аноним (12), 12:28, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Сказочные идиоты. Неужели нельзя разработать какой-то типовой регламент по работе с криптографическими ключами?
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|2.21, Rev (?), 12:53, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Какой регламент, если проект от и до разрабатывает один студент за миску риса в день?
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|3.27, Аноним (19), 13:24, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> за миску риса в день
в Южной Корее? Да северяне, оказывается, отлично живут!
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|4.47, Аноним (47), 15:26, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Конечно они в телек целыми днями втыкают им рис уже не нужен. У них уже всё хорошо.
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|2.22, Аноним (22), 12:55, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Зачем? Развлекательная система это не чип двигателя и не абс, это блин магнитофон, зачем запрещать?
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|3.29, Аноним (19), 13:25, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> это не чип двигателя и не абс, это блин магнитофон
А потом оказывается, что у них общие шины...
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|4.37, Анонимомус (?), 13:58, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, есть ли хардварная защита шины, можно ли ее программно заспамить, чтобы перестали работать бортовые системы?
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|3.32, НяшМяш (ok), 13:35, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема в том, что современная медиасистема это не магнитофон. Она немножко висит на CAN шине, чтобы управлять всяким климатом, сиденьями и прочим мусором. Если туда можно будет заливать что угодно, то и с машиной можно будет делать практически что угодно.
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|4.43, BorichL (ok), 14:46, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да с ней и так можно делать что угодно, и не только с магнитофоном. Подключиться к CAN можно хоть снаружи. :-)
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|4.51, Аноним (51), 15:56, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Если туда можно будет заливать что угодно, то и с машиной можно будет делать практически что угодно.
Величайшая катастрофа в истории индустрии.
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|3.52, ip1982 (ok), 15:59, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем? Развлекательная система это не чип двигателя и не абс, это блин магнитофон, зачем запрещать?
Для того, чтобы, сска, привычка была. Работаешь с ядерны^W криптографией — работай должным образом!
Это не чип двигателя и не абс, это блин магнитофон, зачем шифровать?
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|2.30, YetAnotherOnanym (ok), 13:25, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> типовой регламент по работе с криптографическими ключами
Он есть и изложен в упомянутой документации.
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|2.46, Аноним (46), 15:20, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Неужели нельзя разработать какой-то типовой регламент по работе с криптографическими ключами?
можно, так и делают. собирают разрабов/qa/всех причастных, пилят митинг в teams/zoom/etc, где какая-то тётка рассказывает про секьюрность, и как пароли менять, и про ключи, и всё такое. потом проходишь тест из 5-10 вопросов.
а потом жизнь продолжается
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|1.20, Аноним (22), 12:53, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> открытыми компонентами ОС D-Audio2V
И что не так то? Он хочет что бы НЕЛЬЗЯ было модифицировать прошивку?
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|2.31, Аноним (19), 13:30, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе подсказать, зачем вообще всякие httpS придумали? Фурифокс и опенссл - открытые проекты, иди, попроси закрытые ключи в каком-нибудь GlobalSign.
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|1.24, Аноним (24), 12:57, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Ну вот теперь они сторонники опенсорца! Поздравим товарищей со вступлением в ряды. Не зря корейская система образования считается чуть ли не самой сложной. Там ведь не приветствуется самодеятельность. Почитал руководство, сделал все правильно, и думать ненужно. Так ведь лучше когда все по накатанным рельсам делается. Сразу видно нетретьесортного инженеришку, который получил образование в правильном вузе из которого прямая дорога в крутые инженеры известных копрораций.
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|1.33, Шарп (ok), 13:35, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Молодцы. Оставили возможность кастомизации прошивки. Энтузиасты оценят.
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|1.35, Аноним (35), 13:47, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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- Слыш, Сунь-юнь, там надо нашу прошивку зашифровать, чтоыб никто не похакал. Да, просто сделай как в мануале, в гугле есть.
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|2.39, A (?), 14:19, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ... "Да, просто сделай" ...
Прям слезу смахнул. Знакомо, знакомо...
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|1.38, A (?), 14:18, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё, что нужно заранее знать, поступая на работу в крупный бренд, про конкретный отдел куда идёшь.
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|2.50, Аноним (47), 15:31, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такие задачи обычно выполняют подрядчики типа Люксофта. Но никто не говорил что они сделали такой финт ушами случайно.
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|1.41, qwe (??), 14:29, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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вот непонятно, что все ругаются?
это не удаленная уязвимость, но дает возможность изменять прошивку
был бы нормальный ключ - все орали бы, что тивоизаторы тивоизировали прошивку, проклятые проприетарщики и всё такое
я считаю хундаи - молодцы!)
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|2.44, Аноним (19), 14:54, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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расскажи сайтостроителям, нафик они закрытые ключи в секрете держат?
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|1.49, Аноним (47), 15:30, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хундай специально всё сделал чтобы кастомщики, могли править проект. А комментаторы на опеннетике как всегда пытаются показать что они самые умные, а Хундай конечно же дураки и не лечатся.
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