Прошивка IVI-системы Hyundai оказалась заверена ключом из руководства по OpenSSL

2.21 , Rev ( ? ), 12:53, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Какой регламент, если проект от и до разрабатывает один студент за миску риса в день?

3.27 , Аноним ( 19 ), 13:24, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > за миску риса в день в Южной Корее? Да северяне, оказывается, отлично живут!

4.47 , Аноним ( 47 ), 15:26, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Конечно они в телек целыми днями втыкают им рис уже не нужен. У них уже всё хорошо.

2.22 , Аноним ( 22 ), 12:55, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Зачем? Развлекательная система это не чип двигателя и не абс, это блин магнитофон, зачем запрещать?

3.29 , Аноним ( 19 ), 13:25, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > это не чип двигателя и не абс, это блин магнитофон А потом оказывается, что у них общие шины...

4.37 , Анонимомус ( ? ), 13:58, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати, есть ли хардварная защита шины, можно ли ее программно заспамить, чтобы перестали работать бортовые системы?

3.32 , НяшМяш ( ok ), 13:35, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проблема в том, что современная медиасистема это не магнитофон. Она немножко висит на CAN шине, чтобы управлять всяким климатом, сиденьями и прочим мусором. Если туда можно будет заливать что угодно, то и с машиной можно будет делать практически что угодно.

4.43 , BorichL ( ok ), 14:46, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да с ней и так можно делать что угодно, и не только с магнитофоном. Подключиться к CAN можно хоть снаружи. :-)

4.51 , Аноним ( 51 ), 15:56, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Если туда можно будет заливать что угодно, то и с машиной можно будет делать практически что угодно. Величайшая катастрофа в истории индустрии.

3.52 , ip1982 ( ok ), 15:59, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Зачем? Развлекательная система это не чип двигателя и не абс, это блин магнитофон, зачем запрещать? Для того, чтобы, сска, привычка была. Работаешь с ядерны^W криптографией — работай должным образом! Это не чип двигателя и не абс, это блин магнитофон, зачем шифровать?

2.30 , YetAnotherOnanym ( ok ), 13:25, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > типовой регламент по работе с криптографическими ключами Он есть и изложен в упомянутой документации.

2.46 , Аноним ( 46 ), 15:20, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Неужели нельзя разработать какой-то типовой регламент по работе с криптографическими ключами? можно, так и делают. собирают разрабов/qa/всех причастных, пилят митинг в teams/zoom/etc, где какая-то тётка рассказывает про секьюрность, и как пароли менять, и про ключи, и всё такое. потом проходишь тест из 5-10 вопросов. а потом жизнь продолжается