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Прошивка IVI-системы Hyundai оказалась заверена ключом из руководства по OpenSSL

18.08.2022 11:32

Владелец автомобиля Hyundai Ioniq SEL опубликовал серию статей с рассказом, как ему удалось внести изменения в прошивку, используемую в информационно-развлекательной системе (IVI) на базе операционной системы D-Audio2V, применяемой в автомобилях Hyundai и Kia. Оказалось, что все необходимые для расшифровки и верификации данные публично доступны в сети и для их определения потребовалось лишь несколько запросов в Google.

Предлагаемое производителем обновление прошивки к IVI-системе поставлялось в zip-файле, зашифрованном паролем, а содержимое самой прошивки было зашифровано при помощи алгоритма AES-CBC и заверено цифровой подписью на основе ключей RSA. Пароль от zip-архива и AES-ключ для расшифровки образа updateboot.img удалось найти в скрипте linux_envsetup.sh, который в открытом виде присутствовал в пакете system_package с открытыми компонентами ОС D-Audio2V, распространяемом на сайте производителя IVI-системы.

Тем не менее для модификации прошивки не хватало закрытого ключа, применяемого для заверения по цифровой подписи. Примечательно, что RSA-ключ помогла найти поисковая система Google. Исследователь отправил поисковый запрос, указав ранее найденный AES-ключ и натолкнулся на то, что ключ не является уникальным и упоминается в документе NIST SP800-38A. Рассудив, что похожим образом заимствован и RSA-ключ исследователь нашёл в сопровождающем прошивку коде открытый ключ и попытался найти по нему информацию в Google. Запрос показал, что указанный открытый ключ упоминается в примере из руководства по использованию OpenSSL, в котором также указан и закрытый ключ.

Получив необходимые ключи исследователь смог внести изменения в прошивку и добавить бэкдор, дающий возможность удалённо подключиться к программной оболочке системного окружения IVI-устройства, а также интегрирвать дополнительные приложения в прошивку.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57648-ivi
Ключевые слова: ivi, hyundai, hack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Hyundai (?), 12:22, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +32 +/
    Отчитываемся: Взяли самый лучший ключ - референсный
     
     
  • 2.18, Rev (?), 12:46, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    В руководстве плохого не посоветуют! :)
     
  • 2.53, Аноним (-), 16:17, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молодцы, теперь надо проверить сколько еще мега-разработчиков сделало так же :). Зачем же свой ключ генерить если можно уже готовый взять?!
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:26, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Когда будет опен соурс на автомобиле?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:49, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Тебе и дали тотальный опенсурс вплоть до закрытых ключей, которые тоже опенсурс.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 12:57, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Столлман говорит молодца хорошо зделоли
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:28, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Сказочные идиоты. Неужели нельзя разработать какой-то типовой регламент по работе с криптографическими ключами?
     
     
  • 2.21, Rev (?), 12:53, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Какой регламент, если проект от и до разрабатывает один студент за миску риса в день?
     
     
  • 3.27, Аноним (19), 13:24, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > за миску риса в день

    в Южной Корее? Да северяне, оказывается, отлично живут!

     
     
  • 4.47, Аноним (47), 15:26, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно они в телек целыми днями втыкают им рис уже не нужен. У них уже всё хорошо.
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:55, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зачем? Развлекательная система это не чип двигателя и не абс, это блин магнитофон, зачем запрещать?
     
     
  • 3.29, Аноним (19), 13:25, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > это не чип двигателя и не абс, это блин магнитофон

    А потом оказывается, что у них общие шины...

     
     
  • 4.37, Анонимомус (?), 13:58, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, есть ли хардварная защита шины, можно ли ее программно заспамить, чтобы перестали работать бортовые системы?
     
  • 3.32, НяшМяш (ok), 13:35, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в том, что современная медиасистема это не магнитофон. Она немножко висит на CAN шине, чтобы управлять всяким климатом, сиденьями и прочим мусором. Если туда можно будет заливать что угодно, то и с машиной можно будет делать практически что угодно.
     
     
  • 4.43, BorichL (ok), 14:46, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да с ней и так можно делать что угодно, и не только с магнитофоном. Подключиться к CAN можно хоть снаружи.  :-)
     
  • 4.51, Аноним (51), 15:56, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Если туда можно будет заливать что угодно, то и с машиной можно будет делать практически что угодно.

    Величайшая катастрофа в истории индустрии.

     
  • 3.52, ip1982 (ok), 15:59, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем? Развлекательная система это не чип двигателя и не абс, это блин магнитофон, зачем запрещать?

    Для того, чтобы, сска, привычка была. Работаешь с ядерны^W криптографией — работай должным образом!

    Это не чип двигателя и не абс, это блин магнитофон, зачем шифровать?

     
  • 2.30, YetAnotherOnanym (ok), 13:25, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > типовой регламент по работе с криптографическими ключами

    Он есть и изложен в упомянутой документации.

     
  • 2.46, Аноним (46), 15:20, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Неужели нельзя разработать какой-то типовой регламент по работе с криптографическими ключами?

    можно, так и делают. собирают разрабов/qa/всех причастных, пилят митинг в teams/zoom/etc, где какая-то тётка рассказывает про секьюрность, и как пароли менять, и про ключи, и всё такое. потом проходишь тест из 5-10 вопросов.

    а потом жизнь продолжается

     

  • 1.17, Аноним (-), 12:41, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Поддерживаю хюндай в борьбе с тивоизацией.
     
  • 1.20, Аноним (22), 12:53, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > открытыми компонентами ОС D-Audio2V

    И что не так то? Он хочет что бы НЕЛЬЗЯ было модифицировать прошивку?

     
     
  • 2.31, Аноним (19), 13:30, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе подсказать, зачем вообще всякие httpS придумали? Фурифокс и опенссл - открытые проекты, иди, попроси закрытые ключи в каком-нибудь GlobalSign.
     

  • 1.24, Аноним (24), 12:57, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Ну вот теперь они сторонники опенсорца! Поздравим товарищей со вступлением в ряды. Не зря корейская система образования считается чуть ли не самой сложной. Там ведь не приветствуется самодеятельность. Почитал руководство, сделал все правильно, и думать ненужно. Так ведь лучше когда все по накатанным рельсам делается. Сразу видно нетретьесортного инженеришку, который получил образование в правильном вузе из которого прямая дорога в крутые инженеры известных копрораций.
     
  • 1.25, АнонимЫЫЫЫЫ (?), 13:04, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Проблема не в разрабах IVI.
    Кто то эфффКтивно сЪэкономил, на персонале.
     
  • 1.26, Минона (ok), 13:18, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
    🤣🤣🤣
     
  • 1.28, YetAnotherOnanym (ok), 13:24, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это просто праздник какой-то!
     
     
  • 2.40, freehck (ok), 14:25, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    И не говори, я уже минуты две хохочу, остановиться не могу! =)
     
     
  • 3.48, Аноним (47), 15:28, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смех без причины — признак дурачины!
     

  • 1.33, Шарп (ok), 13:35, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Молодцы. Оставили возможность кастомизации прошивки. Энтузиасты оценят.
     
  • 1.34, grennel (?), 13:36, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Грамотный саботаж во имя свободы .Молодцы !
     
  • 1.35, Аноним (35), 13:47, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    - Слыш, Сунь-юнь, там надо нашу прошивку зашифровать, чтоыб никто не похакал. Да, просто сделай как в мануале, в гугле есть.
     
     
  • 2.39, A (?), 14:19, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ... "Да, просто сделай" ...

    Прям слезу смахнул. Знакомо, знакомо...

     

  • 1.38, A (?), 14:18, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё, что нужно заранее знать, поступая на работу в крупный бренд, про конкретный отдел куда идёшь.
     
     
  • 2.50, Аноним (47), 15:31, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такие задачи обычно выполняют подрядчики типа Люксофта. Но никто не говорил что они сделали такой финт ушами случайно.  
     

  • 1.41, qwe (??), 14:29, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вот непонятно, что все ругаются?

    это не удаленная уязвимость, но дает возможность изменять прошивку

    был бы нормальный ключ - все орали бы, что тивоизаторы тивоизировали прошивку, проклятые проприетарщики и всё такое

    я считаю хундаи - молодцы!)

     
     
  • 2.44, Аноним (19), 14:54, 18/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    расскажи сайтостроителям, нафик они закрытые ключи в секрете держат?
     

  • 1.45, xoy (??), 15:02, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    уверен, чувака посадят за взлом!
     
  • 1.49, Аноним (47), 15:30, 18/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хундай специально всё сделал чтобы кастомщики, могли править проект. А комментаторы на опеннетике как всегда пытаются показать что они самые умные, а Хундай конечно же дураки и не лечатся.  
     

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