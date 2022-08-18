Прошивка IVI-системы Hyundai оказалась заверена ключом из руководства по OpenSSL

Владелец автомобиля Hyundai Ioniq SEL опубликовал серию статей с рассказом, как ему удалось внести изменения в прошивку, используемую в информационно-развлекательной системе (IVI) на базе операционной системы D-Audio2V, применяемой в автомобилях Hyundai и Kia. Оказалось, что все необходимые для расшифровки и верификации данные публично доступны в сети и для их определения потребовалось лишь несколько запросов в Google.

Предлагаемое производителем обновление прошивки к IVI-системе поставлялось в zip-файле, зашифрованном паролем, а содержимое самой прошивки было зашифровано при помощи алгоритма AES-CBC и заверено цифровой подписью на основе ключей RSA. Пароль от zip-архива и AES-ключ для расшифровки образа updateboot.img удалось найти в скрипте linux_envsetup.sh, который в открытом виде присутствовал в пакете system_package с открытыми компонентами ОС D-Audio2V, распространяемом на сайте производителя IVI-системы.

Тем не менее для модификации прошивки не хватало закрытого ключа, применяемого для заверения по цифровой подписи. Примечательно, что RSA-ключ помогла найти поисковая система Google. Исследователь отправил поисковый запрос, указав ранее найденный AES-ключ и натолкнулся на то, что ключ не является уникальным и упоминается в документе NIST SP800-38A. Рассудив, что похожим образом заимствован и RSA-ключ исследователь нашёл в сопровождающем прошивку коде открытый ключ и попытался найти по нему информацию в Google. Запрос показал, что указанный открытый ключ упоминается в примере из руководства по использованию OpenSSL, в котором также указан и закрытый ключ.

Получив необходимые ключи исследователь смог внести изменения в прошивку и добавить бэкдор, дающий возможность удалённо подключиться к программной оболочке системного окружения IVI-устройства, а также интегрирвать дополнительные приложения в прошивку.



