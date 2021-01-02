Бэкдор в межсетевых экранах и контроллерах точек доступа Zyxel

|
|1.1, InuYasha (??), 12:54, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Для меня Zyxel закончился на Omni56k. И не напрасно )
Т.е. изначально через WAN эта учётка не была доступна? Или была? И почему VPN на 443 порту? Чтобы не блочили? Жесть какая-то.
|
|1.2, Аноним (2), 12:56, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Из предыдущей новости: "сравнивая использование открытого кода с едой грязной вилкой и заявляя, что открытая модель разработки не исключает появления закладок и только проприетарная модель может обеспечить контроль над кодом."
|
|
|
|2.8, IdeaFix (ok), 13:40, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Если продолжать аналогию, то у них у каждого своя индивидуальная вилка, но они ей и едят, и камешки из протектора в обуви выковыривают, и в чреслах ковыряются.... но зато у каждого индивидуальная вилка.
|
|
|
|3.10, InuYasha (??), 13:48, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
с гитхаба:
- на, чисти коды!
- что - "чисти"? как я буду вилкой чистить?!
- вот, как надо чистить! fork-fork-fork-fork-... чисти!
|
|1.3, Аноним (3), 13:05, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
>представлял собой штатную функцию
Им даже какие-то отмазки лепить лень.
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 13:18, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Это из разряда "Да сейчас все следят!"
Да сейчас все так делают, вон на СоларВинд посмотрите, зато мы пароль придумали сложнее!1
|
|1.6, Аноним (6), 13:27, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
- NXC -контроллеры точек, а не точки доступа,
- 443/tcp -- SSL VPN -- используют не все, - не используешь - отключай,
- интерфейсы управления у них легко защищаются ACL, порты сервисов так же легко меняются.
В остальном, ZyXEL стоит поблагодарить Eye Control за улучшение процесса контроля за их продуктами. Обычно ZyXEL не оставляет таких своих косяков без внимания.
Так что большая часть проблем в новости надумана и новость можно было уместить в три строчки. Видимо, специфика форума такая, всё больше убеждаюсь в этом.
|
|
|
|2.11, Аноним (11), 13:48, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
При чём здесь специфика? Зри в корень:
1. захардкоженный пароль в прошивке
2. в чистом виде
3. с "подлогом" результатов при выводе пользователю.
А так да-а - зухель молодцы. Ынтерпрайз-грейд, мля, решения.
|
|1.7, Аноним (7), 13:28, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
ATP (Advanced Threat Protection)
отлично! Доверяй свою безопасность профессиАналам!
|
|1.13, InuYasha (??), 13:54, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
У меня идея (возможно, не новая :) ) Подумал, что дырка в LAN, прослушка, установка майнеров на компы - это уже обычное дело. А потом - вот что:
а что если запилить крипту с таким алгоритмом раздачи монет, что будет начислять прибыль за раздачу доступа, например, в тор (пример!!) или за раздачу торрентов?
В ответку Былл Гей-тсс-у, который разрабатывает крипту, начисляемую по поведению людей.
|
|
|
|2.17, Аноним (17), 14:51, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Есть уже такое, BitTorrent Speed. Майнер встроен в любую свежую версию uTorrent. Только это изначально мутная затея от мутной рекламной конторы.
|
|1.15, YetAnotherOnanym (ok), 14:13, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> для автоматической загрузки обновлений прошивки
Хе... то есть, куча народу жила под неиллюзорным шансом придя утром на работу обнаружить кирпич вместо межсетевого экрана.
|