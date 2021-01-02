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Бэкдор в межсетевых экранах и контроллерах точек доступа Zyxel

02.01.2021 12:40

В оборудовании Zyxel выявлено наличие бэкдора (CVE-2020-29583), позволяющего удалённо получить доступ к устройству с правами администратора. Проблема вызвана наличием встроенной учётной записи "zyfwp", дающей возможность подключиться к системе с предопределённым паролем "PrOw!aN_fXp" по протоколу SSH или через web-интерфейс. 


    ssh zyfwp@192.168.1.252
    Password: PrOw!aN_fXp
    
    Router> show users current
    No: 1
    Name: zyfwp
    Type: admin
    (...)
    Router>

По словам представителей компания Zyxel бэкдор не был следствием вредоносной активности сторонних злоумышленников, а представлял собой штатную функцию, применяемую для автоматической загрузки обновлений прошивки через протокол FTP. Примечательно, что предопределённый пароль не был зашифрован и был замечен исследователями безопасности из компании Eye Control при изучении текстовых фрагментов, встречающихся в образе прошивки. В базе пользователей пароль хранился в форме хэша, а дополнительная учётная запись исключалась из списка пользователей, но в одном из исполняемых файлов пароль присутствовал в открытом виде. Компания Zyxel была информирована о проблеме в конце ноябре и частично устранила проблему 18 декабря.

Проблеме подвержены межсетевые экраны Zyxel серий ATP (Advanced Threat Protection), USG (Unified Security Gateway), USG FLEX и VPN, а также контроллеры точек доступа NXC2500 и NXC5500. В межсетевых экранах проблема устранена в обновлении прошивки V4.60 Patch1 (утверждается, что предопределённый пароль появился только в прошивке V4.60 Patch0, а более старые версии прошивок не подвержены проблеме, но в старых прошивках присутствуют другие уязвимости, через которые можно атаковать устройства). В точках доступа исправление будет включено в обновление V6.10 Patch1, намеченное на апрель 2021 года. Всем пользователям проблемных устройств рекомендуется незамедлительно обновить прошивку или закрыть доступ к сетевым портам на уровне межсетевого экрана.

Проблему усугубляет то, что VPN-сервис и web-интерфейс для управления устройством по умолчанию принимают соединения на одном сетевом порту 443, из-за чего многие пользователи оставляли открытым 443 порт для внешних запросов и, таким образом, кроме точки подключения к VPN, оставляли и возможность входа в web-интерфейс. По предварительной оценке для подключения через сетевой порт 443 в сети доступны более 100 тысяч устройств, содержащих выявленный бэкдор.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.eyecontrol.nl/blog...)
  2. OpenNews: В межсетевых экранах Juniper выявлен бэкдор с функциями расшифровки трафика VPN
  3. OpenNews: Уязвимости в Cisco RV32x были "устранены" через блокировку запросов от утилиты curl
  4. OpenNews: В коммутаторах Lenovo и IBM выявлен бэкдор
  5. OpenNews: В сетевых хранилищах WDMyCloud выявлен бэкдор
  6. OpenNews: В межсетевых экранах FortiGate выявлен бэкдор
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54343-zyxel
Ключевые слова: zyxel, backdoor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 12:54, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Для меня Zyxel закончился на Omni56k. И не напрасно )
    Т.е. изначально через WAN эта учётка не была доступна? Или была? И почему VPN на 443 порту? Чтобы не блочили? Жесть какая-то.
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:56, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Из предыдущей новости: "сравнивая использование открытого кода с едой грязной вилкой и заявляя, что открытая модель разработки не исключает появления закладок и только проприетарная модель может обеспечить контроль над кодом."
     
     
  • 2.8, IdeaFix (ok), 13:40, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если продолжать аналогию, то у них у каждого своя индивидуальная вилка, но они ей и едят, и камешки из протектора в обуви выковыривают, и в чреслах ковыряются.... но зато у каждого индивидуальная вилка.
     
     
  • 3.10, InuYasha (??), 13:48, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    с гитхаба:
    - на, чисти коды!
    - что - "чисти"? как я буду вилкой чистить?!
    - вот, как надо чистить! fork-fork-fork-fork-... чисти!
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:05, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >представлял собой штатную функцию

    Им даже какие-то отмазки лепить лень.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:18, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это из разряда "Да сейчас все следят!"

    Да сейчас все так делают, вон на СоларВинд посмотрите, зато мы пароль придумали сложнее!1

     

  • 1.4, A.Stahl (ok), 13:10, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Advanced Threat Protection
     
  • 1.6, Аноним (6), 13:27, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    - NXC -контроллеры точек, а не точки доступа,
    - 443/tcp -- SSL VPN -- используют не все, - не используешь - отключай,
    - интерфейсы управления у них легко защищаются ACL, порты сервисов так же легко меняются.

    В остальном, ZyXEL стоит поблагодарить Eye Control за улучшение процесса контроля за их продуктами. Обычно ZyXEL не оставляет таких своих косяков без внимания.

    Так что большая часть проблем в новости надумана и новость можно было уместить в три строчки. Видимо, специфика форума такая, всё больше убеждаюсь в этом.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:48, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При чём здесь специфика? Зри в корень:
    1. захардкоженный пароль в прошивке
    2. в чистом виде
    3. с "подлогом" результатов при выводе пользователю.
    А так да-а - зухель молодцы. Ынтерпрайз-грейд, мля, решения.
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:28, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    ATP (Advanced Threat Protection)
    отлично! Доверяй свою безопасность профессиАналам!
     
  • 1.9, Я (??), 13:44, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде уже не в первый раз они так лазают.
     
  • 1.12, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:49, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я как представлю, что там в современных "облачках" творится - и мне страшно.
     
  • 1.13, InuYasha (??), 13:54, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У меня идея (возможно, не новая :) ) Подумал, что дырка в LAN, прослушка, установка майнеров на компы - это уже обычное дело. А потом - вот что:
    а что если запилить крипту с таким алгоритмом раздачи монет, что будет начислять прибыль за раздачу доступа, например, в тор (пример!!) или за раздачу торрентов?
    В ответку Былл Гей-тсс-у, который разрабатывает крипту, начисляемую по поведению людей.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:51, 02/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть уже такое, BitTorrent Speed. Майнер встроен в любую свежую версию uTorrent. Только это изначально мутная затея от мутной рекламной конторы.
     

  • 1.14, Аноним (14), 13:58, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну, используйте Cisco, и будет вам счастье.
     
  • 1.15, YetAnotherOnanym (ok), 14:13, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > для автоматической загрузки обновлений прошивки

    Хе... то есть, куча народу жила под неиллюзорным шансом придя утром на работу обнаружить кирпич вместо межсетевого экрана.

     
  • 1.16, Вася (??), 14:24, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Выявили государственный бекдор, какая неожиданность
     
  • 1.18, Аноним (18), 14:54, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шо, опять?
     
  • 1.19, Аноним (19), 15:25, 02/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    AWARD_SW
     
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