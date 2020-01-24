Критические уязвимости в медицинских приборах для мониторинга состояния пациентов

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|1.1, Аноним (1), 12:35, 24/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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И наверняка это всё полнейшая проприетарщина без возможности хоть что-то исправить самостоятельно. А так - выкатят патч, как сделали Cisco (помню, как они там запретили запросы от Curl вместо нормального решения проблем), и ещё хорошо будет, если позволят нормально накатить прошивку. А скорее всего, потребуют обращения в авторизованный™ сервисный® центр и дальнейшую платную процедуру обновления прошивки.
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|2.4, пох. (?), 12:45, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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дорогуша - пойди нах от медицинского оборудования, а?!
Нет, там вообще не должно быть возможности "что-то самостоятельно исправлять".
А единственное правильное исправление - отключить нахрен связность этой сети с интернетом. (И перевести в выносчики уток того "специалиста", который изначально ее создал.)
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|3.5, Аноним (5), 12:57, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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"применяемый на устройствах менеджер установки обновлений допускает подмену обновления"
то есть предлагаешь обновлятся с дискет?
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|4.7, пох. (?), 13:24, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> то есть предлагаешь обновлятся с дискет?
да.
Причем было бы крайне здорово - с дискет с индивидуальным номером, по штуке на обновляемое устройство - с записью в _бумажный_ журнал всех деталей и результата процесса обновления - разумеется, с подписью обновлявшего, и заверенной вторым свидетелем.
И только так, когда речь об аппаратуре медицинского назначения.
А хипстерков "упрощателей обновлений" гнать от нее поганой метлой.
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|3.6, имя_ (?), 13:01, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Насчет "самостоятельно исправлять" соглашусь, стороннему человеку такое давать делать нельзя, но вот даже просто открытые исходники помогли бы делу исправления ошибок.
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|4.8, пох. (?), 13:25, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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поиску дырок - помогли бы, а исправлять все равно ничего нельзя.
А зачем упрощать поиск дырок?
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|5.9, имя_ (?), 13:36, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всегда можно послать отчет о проблеме, если компания не тупая, то она объявит и какую-нибудь программу вознаграждения за сообщения об уязвимостях.
Ну или просто из альтруистических чуств можно помочь.
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|3.11, Урри (?), 13:49, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Я, как человек, писавший софт для медицинского оборудования (которые уже более 10 лет работает и продается), хочу вам всем, плюсанувшим поха, сказать: вы мамкины инфантилы и идиoты.
Ни один медик не имеет (и не должен иметь) эксклюзивного права распоряжаться моей собственной жизнью и средствами ее продления/укорачивания.
Вы вообще понимаете что только что поддержали, олухи? Настоящее, абсолютное, безапелляционное рабство!
Ладно смартфоны всякие - не хочешь чтобы вместо тебя решали, взял и выбросил. А кардиостимулятор не хотите так? Кретины.
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Пздц опеннет за последние два года по уровню IQ опустился. Ниже cpаных фишек. Даже баш интеллектуальнее.
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|4.14, Crazy Alex (??), 13:57, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Поддерживаю. Где чьи права - должно решаться контрактом между участвующими сторонами, а не заранее производитель обрубал хвост по самую шею.
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|4.20, Аноним (20), 14:25, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>как человек, писавший софт для медицинского оборудования
Увaж.
выделенный(стандарт, международный) диапазон радиочатсот связи в мед.целях есть (ну чтобы не бытовой WiFi не использовать) ?
Kак например у авиа-хрени...
а то повидал caмодеятельнocть нек-рых вендopoв
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|4.28, хирург (??), 15:15, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не имею права? Ну ок, на тебе скальпель, вырезай себе опухоль сам.
Я ж не имею права им распоряжаться, как ты говоришь. Да и сам чтойта нервничаю, вдруг что пойдет не так.
P.S. коллега-стоматолог, кстати, тоже говорит что бормашиной можно натворить такого, что и хирургия не спасет - так что кариес себе тоже сам удаляй. Он потом запломбирует, под твоим руководством и из твоих материалов. А то ж мы не можем сами решать, где и какие купить - вдруг подсунут что не то.
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|3.18, Аноним (20), 14:19, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А единственное правильное исправление - отключить нахрен связность этой сети с интернетом.
Мда, видели как вендоры пилят связь через бытовой WiFi,
даже отдельного частотного даипазона для мед.целей нет, как например у авиа-хрени..
Про прочее умолчим..
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|4.23, Аноним (-), 14:41, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У авиахрени тоже нет вайфай на отдельном диапазоне вроде бы. Как максимум GPS на 12хх вместо обычных 1575, но он там не только для них, сейчас им и хомячковые приемники иногда уже умеют.
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|3.22, Аноним (-), 14:39, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А единственное правильное исправление - отключить нахрен связность этой сети с интернетом
А я то думал - не писать прошивки левой пяткой. Особенно в медицинских штуках. А то были там некоторые неудачники, словившие из-за подобного качества кода гораздо больше рентгенов чем задумано медперсоналом. Как ты думаешь, что с ними было дальше?
> (И перевести в выносчики уток того "специалиста", который изначально ее создал.)
Дык какая разница? С таким качеством первый же хацкер в больничке перенаправит половину пациентов в морг. Чисто из любопытства, никто даже не поймет что за нах.
И таки публичный аудит кода подобной фигни явно не помешал бы. Потому что проверять глючность и секурность кода прямо на своей тушке - как-то очень уж стремновато. А то что проприетарщики мамойклянутся - у них там AS IS, если эта шляпа пациента пожарит, вот именно конкретных тел которые к этому причастны там потом днем с огнем не найдешь. Как максимум какая-то абстрактная фирма что-то выплатит, но она отобьет это на продажах следующего десятка девайсов.
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|4.25, пох. (?), 15:02, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Понимаешь, _последнее_ что может захотеться проверять в медицинской штуке - это наличие отсутствия в ней ssh.
> А то были там некоторые неудачники, словившие из-за подобного качества кода гораздо больше
> рентгенов чем задумано медперсоналом.
а если читать не пересказы перевевов - то выяснится что персонал этот - наплевал на вылезшее во весь экран предупреждение о сбое системы - потому что оно, видите ли, было недостаточно внятным (и персоналу оставили возможность его проигнорировать - вместо единственной - звонить производителю и спрашивать, что ему теперь делать)
> Дык какая разница? С таким качеством первый же хацкер в больничке перенаправит половину
> пациентов в морг.
это проблема решаемая полицией и службой безопасности - чтобы шибкоумный сел раньше, чем нанесет существенный ущерб.
А то можно до посинения изобретать волшебные способы защиты от "хакера", просто притащившего банку отравы в кармане. Дешево, просто, надежно, не зависит от наличия или отсутствия сетей и доступа к ним.
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|1.3, Аноним (3), 12:41, 24/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вроде уже не первый раз. Как так можно? Это же опасно для людей, мало ли психов на свете…
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|3.19, Аноним (3), 14:19, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не выходи на улицу, не совершай ошибку
Проблема в том, что если по какой-то причине ты попал в больничку, выбора остаться дома (подальше от подверженного атакам оборудования) у тебя не будет.
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|1.10, Аноним (5), 13:39, 24/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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из недавних новостей:
"Кардиолог Теджас Пател, работающий в Институте сердца Apex в Ахмадабаде (штат Гуджарат, Индия) провел серию из пяти процедур чрескожного коронарного вмешательства с постановкой стента для пациентов, которые находились в 30 километрах от него. Операции были проведены с помощью точного сосудистого робота, разработанного в..."
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|2.26, пох. (?), 15:05, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну у них в индиях так принято. Вероятно он двоюродный брат того хирурга, который операции проводил не стерилизуя инструменты.
Сам-то ты захочешь пооперироваться за тридцать километров? Даже если саму операцию и производит робот.
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|1.27, Аноним (27), 15:10, 24/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это они так мягко подводят всех к мысли, что пора бы всю медтехнику перевести на agile и обновлять через интернет каждую неделю?
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|1.29, Аноним (27), 15:15, 24/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В качестве обходных путей защиты предлагается изолировать подсеть с медицинскими устройствами от общей больничной сети
ОБХОДНЫХ?? Может они завтра вообще белые айпи по файфаю будут всем девайсам раздавать? Вроде бы это должно быть очевидно любому здравомыслящему человеку, что эти сети должны быть разнесены физически. Вообще новость из разряда находок от eset/drweb/etc о том, что virus.exe удаляет данные в linux
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|2.31, пох. (?), 15:21, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> здравомыслящему человеку
там выше - просто парад "здравомыслия" в комментах. И "разработчики" у этой хрени, полагаю, такие же.
Как бы еще не оказалась, что следующая версия параметры мониторинга пациентов сливает в "облачко" - для вашей большей безопасТности и надежности, а то вдруг злые хакеры уронят локальный диск, и при отвале интернета - мониторинг внезапно-пекращается, причем оператор это заметить не может.
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