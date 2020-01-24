Критические уязвимости в медицинских приборах для мониторинга состояния пациентов

2.4 , пох. ( ? ), 12:45, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – дорогуша - пойди нах от медицинского оборудования, а?!

Нет, там вообще не должно быть возможности "что-то самостоятельно исправлять". А единственное правильное исправление - отключить нахрен связность этой сети с интернетом. (И перевести в выносчики уток того "специалиста", который изначально ее создал.) 3.5 , Аноним ( 5 ), 12:57, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – "применяемый на устройствах менеджер установки обновлений допускает подмену обновления" то есть предлагаешь обновлятся с дискет?

4.7 , пох. ( ? ), 13:24, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > то есть предлагаешь обновлятся с дискет? да. Причем было бы крайне здорово - с дискет с индивидуальным номером, по штуке на обновляемое устройство - с записью в _бумажный_ журнал всех деталей и результата процесса обновления - разумеется, с подписью обновлявшего, и заверенной вторым свидетелем. И только так, когда речь об аппаратуре медицинского назначения. А хипстерков "упрощателей обновлений" гнать от нее поганой метлой. 3.6 , имя_ ( ? ), 13:01, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Насчет "самостоятельно исправлять" соглашусь, стороннему человеку такое давать делать нельзя, но вот даже просто открытые исходники помогли бы делу исправления ошибок.

4.8 , пох. ( ? ), 13:25, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – поиску дырок - помогли бы, а исправлять все равно ничего нельзя.

А зачем упрощать поиск дырок? 5.9 , имя_ ( ? ), 13:36, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всегда можно послать отчет о проблеме, если компания не тупая, то она объявит и какую-нибудь программу вознаграждения за сообщения об уязвимостях. Ну или просто из альтруистических чуств можно помочь.

6.12 , Урри ( ? ), 13:50, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – потом догонит и еще раз объявит.

7.16 , имя_ ( ? ), 14:09, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет и нет, всегда найдутся те, кто поможет просто так.

3.11 , Урри ( ? ), 13:49, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Я, как человек, писавший софт для медицинского оборудования (которые уже более 10 лет работает и продается), хочу вам всем, плюсанувшим поха, сказать: вы мамкины инфантилы и идиoты. Ни один медик не имеет (и не должен иметь) эксклюзивного права распоряжаться моей собственной жизнью и средствами ее продления/укорачивания. Вы вообще понимаете что только что поддержали, олухи? Настоящее, абсолютное, безапелляционное рабство! Ладно смартфоны всякие - не хочешь чтобы вместо тебя решали, взял и выбросил. А кардиостимулятор не хотите так? Кретины. --

Пздц опеннет за последние два года по уровню IQ опустился. Ниже cpаных фишек. Даже баш интеллектуальнее.

4.14 , Crazy Alex ( ?? ), 13:57, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Поддерживаю. Где чьи права - должно решаться контрактом между участвующими сторонами, а не заранее производитель обрубал хвост по самую шею.

4.20 , Аноним ( 20 ), 14:25, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >как человек, писавший софт для медицинского оборудования Увaж.

выделенный(стандарт, международный) диапазон радиочатсот связи в мед.целях есть (ну чтобы не бытовой WiFi не использовать) ?

Kак например у авиа-хрени...

а то повидал caмодеятельнocть нек-рых вендopoв

5.21 , Аноним ( 20 ), 14:26, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – OЧEПЯТКA, ПPAВКA:

(ну чтобы бытовой WiFi не использовать)

4.28 , хирург ( ?? ), 15:15, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не имею права? Ну ок, на тебе скальпель, вырезай себе опухоль сам. Я ж не имею права им распоряжаться, как ты говоришь. Да и сам чтойта нервничаю, вдруг что пойдет не так. P.S. коллега-стоматолог, кстати, тоже говорит что бормашиной можно натворить такого, что и хирургия не спасет - так что кариес себе тоже сам удаляй. Он потом запломбирует, под твоим руководством и из твоих материалов. А то ж мы не можем сами решать, где и какие купить - вдруг подсунут что не то. 3.18 , Аноним ( 20 ), 14:19, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А единственное правильное исправление - отключить нахрен связность этой сети с интернетом. Мда, видели как вендоры пилят связь через бытовой WiFi,

даже отдельного частотного даипазона для мед.целей нет, как например у авиа-хрени..

Про прочее умолчим..

4.23 , Аноним ( - ), 14:41, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У авиахрени тоже нет вайфай на отдельном диапазоне вроде бы. Как максимум GPS на 12хх вместо обычных 1575, но он там не только для них, сейчас им и хомячковые приемники иногда уже умеют.

3.22 , Аноним ( - ), 14:39, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А единственное правильное исправление - отключить нахрен связность этой сети с интернетом А я то думал - не писать прошивки левой пяткой. Особенно в медицинских штуках. А то были там некоторые неудачники, словившие из-за подобного качества кода гораздо больше рентгенов чем задумано медперсоналом. Как ты думаешь, что с ними было дальше? > (И перевести в выносчики уток того "специалиста", который изначально ее создал.) Дык какая разница? С таким качеством первый же хацкер в больничке перенаправит половину пациентов в морг. Чисто из любопытства, никто даже не поймет что за нах. И таки публичный аудит кода подобной фигни явно не помешал бы. Потому что проверять глючность и секурность кода прямо на своей тушке - как-то очень уж стремновато. А то что проприетарщики мамойклянутся - у них там AS IS, если эта шляпа пациента пожарит, вот именно конкретных тел которые к этому причастны там потом днем с огнем не найдешь. Как максимум какая-то абстрактная фирма что-то выплатит, но она отобьет это на продажах следующего десятка девайсов.

4.25 , пох. ( ? ), 15:02, 24/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Понимаешь, _последнее_ что может захотеться проверять в медицинской штуке - это наличие отсутствия в ней ssh. > А то были там некоторые неудачники, словившие из-за подобного качества кода гораздо больше

> рентгенов чем задумано медперсоналом. а если читать не пересказы перевевов - то выяснится что персонал этот - наплевал на вылезшее во весь экран предупреждение о сбое системы - потому что оно, видите ли, было недостаточно внятным (и персоналу оставили возможность его проигнорировать - вместо единственной - звонить производителю и спрашивать, что ему теперь делать) > Дык какая разница? С таким качеством первый же хацкер в больничке перенаправит половину

> пациентов в морг. это проблема решаемая полицией и службой безопасности - чтобы шибкоумный сел раньше, чем нанесет существенный ущерб. А то можно до посинения изобретать волшебные способы защиты от "хакера", просто притащившего банку отравы в кармане. Дешево, просто, надежно, не зависит от наличия или отсутствия сетей и доступа к ним.