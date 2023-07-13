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Выпуск криптографической библиотеки Botan 3.1.0

13.07.2023 10:27

Доступен выпуск криптографической библиотеки Botan 3.1.0, применяемой в проекте NeoPG, форке GnuPG 2. Библиотека предоставляет большую коллекцию готовых примитивов, используемых в протоколе TLS, сертификатах X.509, шифрах AEAD, модулях TPM, PKCS#11, хэшировании паролей и постквантовой криптографии (подписи на основе хэша и согласование ключей на основе McEliece). Библиотека написана на языке C++ и поставляется под лицензией BSD.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Добавлена поддержка алгоритма для работы с цифровыми подписями SPHINCS+, применяющего методы криптографии на основе хеш-функций, устойчивые к подбору на квантовом компьютере.
  • Добавлены обвязки для использования инструкций AVX-512. Добавлены реализации алгоритмов ChaCha и Serpent, использующие AVX-512.
  • Реализация TLS 1.3 переведена на использование интерфейса KEM (Key Encapsulation Mechanism).
  • Добавлена возможность отключения определённых расширений CPU через выставление переменных окружения.
  • Добавлены функции FFI, связанные с управлением ключами Kyber.
  • Проведено переформатирование кода при помощи утилиты clang-format.
  • Улучшена обработка настроек PBKDF в интерфейсе командной строки.
  • В утилитах командной строки для работы с TLS добавлена поддержка использования PSK.
  • Настройки PBKDF в python-модуле изменены с применения 10 тысяч итераций на 100 тысяч.
  • Внесены исправления для улучшения соответствия спецификациям TLS, в основном связанные с обработкой некорректного поведения хостов.
  • Проведена оптимизация кодирования методом base64.
  • Удалена недокументированная поддержка сборки с использованием CMake.


  1. Главная ссылка к новости (https://botan.randombit.net/ne...)
  2. OpenNews: NIST утвердил алгоритмы шифрования, устойчивые к квантовым вычислениям
  3. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Botan 3.0.0
  4. OpenNews: Компания Tesla развивает криптографическую библиотеку liblithium
  5. OpenNews: Объявлено о готовности системы криптографической верификации кода Sigstore
  6. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки wolfSSL 5.1.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59433-botan
Ключевые слова: botan, crypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:34, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пожалуй, лучшая TLS-библиотека на С++, с приятным C++ API
     
     
  • 2.9, Аноньимъ (ok), 11:52, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Приятный С++ апи это как приятный кактус.
     
     
  • 3.14, rshadow (ok), 12:34, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    как текила
     
     
  • 4.17, mos87 (ok), 13:00, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    текила из кактуса? мсье знает толк

    неудивительно что с++ такой упоротый

     
  • 4.22, Аноньимъ (ok), 14:10, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > как текила

    Только употреблять С++ текилу можно только ректально.
    При оральном употреблении будет undefined behavior.

     
  • 2.21, Аноним (21), 14:04, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    меня смущает название, я бы не стал ею пользоваться
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:39, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Удалена недокументированная поддержка сборки с использованием CMake.

    Сразу на хрен.

     
     
  • 2.4, Alladin (?), 10:52, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но если вы о ней не знали то зачем она вам?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:56, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    с чего ты взял, что он не знал? если в исходниках есть CMakeLists.txt, руки сами делают mkdir build; cd build; cmake ..; make -j$(nproc), и документация для этого не нужна
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 11:52, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Причём тут это? Если человек отказался от industry de-facto standard системы сборки с кучей необходимых фич в пользу сделанного на коленке кое-как рудиментарного говна, то это не совсем адекватно. Стоит ли полагаться на библиотеку от человека, который так сделал?
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 13:12, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > industry de-facto standard

    че-че? это про cmake что ли?

     
     
  • 6.25, Аноним (25), 15:20, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мирок коммерческой разработки = industry
    привычки галерных гребцов = de-facto standard
     
  • 4.10, Аноним (8), 11:52, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не make, а ninja
     
  • 4.11, Аноним (11), 11:56, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и cmake рукаи не делается. руками делается cmake-gui. с последующим изучением опций и заданием  нужных.
     
     
  • 5.12, YetAnotherOnanym (ok), 12:07, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот комментарий - лутший.
     

  • 1.6, Аноним (5), 10:58, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    жесть, они там питоном что-то кастомно собирают. удачи всем использующим
     
     
  • 2.23, Пряник (?), 14:47, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    надо будет - соберём пофайлово и слинкуем
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:32, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    NeoPG вообще жив?
     
  • 1.13, Аноним (13), 12:20, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Васянские либы, ну такое. Если Гулаг ещё может себе позволить васянские либы, то Васяны -- едва ли.
     
  • 1.15, Аноним (19), 12:43, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Библиотека написана на языке C++

    Прощай, нормальные биндинги к другим языкам.
    Прощай, сопровождаемый код.

    В 2023 нужно выбирать либо сверхбыстрый Си, либо безопасный Раст. Плюсы не являются ни тем, ни другим.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:49, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в 2024 - zig с человеческим лицом?
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:05, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    остаётся carbon
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 13:15, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    cabron же
     

  • 1.24, Аноним (24), 15:18, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вы всегда можете использовать эту библиотеку :)
    https://code.dlang.org/packages/botan
     

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