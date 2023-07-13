Выпуск криптографической библиотеки Botan 3.1.0

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|4.17, mos87 (ok), 13:00, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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текила из кактуса? мсье знает толк
неудивительно что с++ такой упоротый
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|4.22, Аноньимъ (ok), 14:10, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> как текила
Только употреблять С++ текилу можно только ректально.
При оральном употреблении будет undefined behavior.
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|1.3, Аноним (3), 10:39, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Удалена недокументированная поддержка сборки с использованием CMake.
Сразу на хрен.
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|3.5, Аноним (5), 10:56, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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с чего ты взял, что он не знал? если в исходниках есть CMakeLists.txt, руки сами делают mkdir build; cd build; cmake ..; make -j$(nproc), и документация для этого не нужна
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|4.8, Аноним (8), 11:52, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Причём тут это? Если человек отказался от industry de-facto standard системы сборки с кучей необходимых фич в пользу сделанного на коленке кое-как рудиментарного говна, то это не совсем адекватно. Стоит ли полагаться на библиотеку от человека, который так сделал?
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|6.25, Аноним (25), 15:20, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мирок коммерческой разработки = industry
привычки галерных гребцов = de-facto standard
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|4.11, Аноним (11), 11:56, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и cmake рукаи не делается. руками делается cmake-gui. с последующим изучением опций и заданием нужных.
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|1.6, Аноним (5), 10:58, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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жесть, они там питоном что-то кастомно собирают. удачи всем использующим
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|1.13, Аноним (13), 12:20, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Васянские либы, ну такое. Если Гулаг ещё может себе позволить васянские либы, то Васяны -- едва ли.
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|1.15, Аноним (19), 12:43, 13/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Библиотека написана на языке C++
Прощай, нормальные биндинги к другим языкам.
Прощай, сопровождаемый код.
В 2023 нужно выбирать либо сверхбыстрый Си, либо безопасный Раст. Плюсы не являются ни тем, ни другим.
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