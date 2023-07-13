Выпуск криптографической библиотеки Botan 3.1.0

2.4 , Alladin ( ? ), 10:52, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Но если вы о ней не знали то зачем она вам?

3.5 , Аноним ( 5 ), 10:56, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – с чего ты взял, что он не знал? если в исходниках есть CMakeLists.txt, руки сами делают mkdir build; cd build; cmake ..; make -j$(nproc), и документация для этого не нужна

4.8 , Аноним ( 8 ), 11:52, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Причём тут это? Если человек отказался от industry de-facto standard системы сборки с кучей необходимых фич в пользу сделанного на коленке кое-как рудиментарного говна, то это не совсем адекватно. Стоит ли полагаться на библиотеку от человека, который так сделал?

5.19 , Аноним ( 19 ), 13:12, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > industry de-facto standard че-че? это про cmake что ли?

6.25 , Аноним ( 25 ), 15:20, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – мирок коммерческой разработки = industry

привычки галерных гребцов = de-facto standard

4.10 , Аноним ( 8 ), 11:52, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не make, а ninja

4.11 , Аноним ( 11 ), 11:56, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – и cmake рукаи не делается. руками делается cmake-gui. с последующим изучением опций и заданием нужных.

5.12 , YetAnotherOnanym ( ok ), 12:07, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Этот комментарий - лутший.

