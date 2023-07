Выпуск криптографической библиотеки Botan 3.1.0

2.9 , Аноньимъ ( ok ), 11:52, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Приятный С++ апи это как приятный кактус.

3.14 , rshadow ( ok ), 12:34, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – как текила

4.17 , mos87 ( ok ), 13:00, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текила из кактуса? мсье знает толк неудивительно что с++ такой упоротый

4.22 , Аноньимъ ( ok ), 14:10, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > как текила Только употреблять С++ текилу можно только ректально.

При оральном употреблении будет undefined behavior.

2.21 , Аноним ( 21 ), 14:04, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – меня смущает название, я бы не стал ею пользоваться