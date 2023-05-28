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Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 3.8.0

28.05.2023 22:53

Разработчики проекта OpenBSD представили выпуск переносимой редакции пакета LibreSSL 3.8.0, в рамках которого развивается форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности. Проект LibreSSL ориентирован на качественную поддержку протоколов SSL/TLS с удалением излишней функциональности, добавлением дополнительных средств защиты и проведением значительной чистки и переработки кодовой базы. Выпуск LibreSSL 3.8.0 рассматривается как экспериментальный, в котором развиваются возможности, которые войдут в состав OpenBSD 7.4. Одновременно сформированы стабильные выпуски LibreSSL 3.6.3 и 3.7.3, в которых исправлено несколько ошибок.

Особенности LibreSSL 3.8.0:

  • Добавлена поддержка усечённого варианта SHA-2 и SHA-3.
  • Начат процесс чистки и переработки внутреннего кода SHA.
  • Переписаны внутренние функции BN_exp() и BN_copy(). Заменена реализация функции BN_mod_sqrt().
  • В ассемблерных вставках для архитектуры AMD64 задействованы инструкции endbr64 (Terminate Indirect Branch).
  • Из BoringSSL перенесён код для проверки правил, определённых в RFC 5280.
  • Продолжен перевод libcrypto на использование интерфейсов CBB (bytebuilder) и CBS (bytestring).
  • Обходным путём решены проблемы, приводящие к нарушению разделения привилегий в libtls из-за изменений в OpenSSL 3.
  • Прекращена поддержка прокси-сертификатов (RFC 3820), GF2m, API X9.31, режима CTS (Cipher Text Stealing), SXNET, NETSCAPE_CERT_SEQUENCE, POLICY_TREE, а также опасных быстрых реализаций операций с простыми числами и эллиптическими кривыми от NIST, таких как EC_GFp_nist_method().


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 3.7.0
  3. OpenNews: Уязвимость в OpenSSL и LibreSSL, приводящая к утечке содержимого памяти
  4. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 3.6.0
  5. OpenNews: Уязвимость в OpenSSL и LibreSSL, приводящая к зацикливанию при обработке некорректных сертификатов
  6. OpenNews: OpenSSL 3.0 получил статус LTS. Выпуск LibreSSL 3.5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59209-libressl
Ключевые слова: libressl
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:08, 28/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Оно ж мертво уже несколько лет, смысл? Даже из генту выкинули. Вот же людям заняться нечем.
     
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