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Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 3.6.0

08.10.2022 16:33

Разработчики проекта OpenBSD представили выпуск переносимой редакции пакета LibreSSL 3.6.0, в рамках которого развивается форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности. Проект LibreSSL ориентирован на качественную поддержку протоколов SSL/TLS с удалением излишней функциональности, добавлением дополнительных средств защиты и проведением значительной чистки и переработки кодовой базы. Выпуск LibreSSL 3.6.0 рассматривается как экспериментальный, в котором развиваются возможности, которые войдут в состав OpenBSD 7.2.

Особенности LibreSSL 3.6.0:

  • Из OpenSSL портирован API EVP для функции формирования ключа HKDF (HMAC Key Derivation Function).
  • Добавлен API для установки и получения уровней безопасности - SSL_{,CTX}_{get,set}_security_level().
  • Добавлена экспериментальная поддержка API для протокола QUIC, изначально реализованная в BoringSSL.
  • Добавлена начальная поддержка верификации TS ESSCertIDv2.
  • Задействован тест простоты Бейли — Померанца — Селфриджа — Уогстаффа (Baillie-PSW) вместо теста Миллера-Рабина.
  • Проведена значительная внутренняя переработка. Убраны ресурсоёмкие проверки RFC 3779 при верификации сертификатов. Переделан декодировщик и парсер времени для ASN.1. Переписана реализация ASN1_STRING_to_UTF8().
  • В утилиту openssl добавлена опция -"s" для показа только шифров, поддерживаемых указанным протоколом.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: TLS 1.0 и 1.1 официально признаны устаревшими
  3. OpenNews: Уязвимость в OpenSSL и LibreSSL, приводящая к зацикливанию при обработке некорректных сертификатов
  4. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки wolfSSL 5.1.0
  5. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 3.0.0
  6. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 3.3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57889-libressl
Ключевые слова: libressl, tls
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:44, 08/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не понимаю зачем такой зоопарк криптобиблиотек что дублируют друг друга? OpenSSL, LibreSSL, WolfSSL
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:54, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы нельзя было в один прекрасный момент всё сломать по велению одного единственного руководителя проекта.
     
  • 2.5, Аноним (5), 16:57, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это примерно как "не понимаю зачем такой зоопарк Linux, MacOS, Windows".
    У каждого свой взгляд на вещи.
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:07, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Команда OpenBSD решила, что их openssl протроянили и форкнула LibreSSL.

    А другие крыптолибы изначально не верили сторонним реализациям

    Был у меня один начальник, взял да свою реализацию TCP/IP написал и либы для шифрования. И использовал только их..

     

  • 1.2, Аноним (-), 16:51, 08/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > более высокого уровня безопасности

    Как это возможно, если оно написано на Си?

     
     
  • 2.3, Аноним (4), 16:53, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Безопасность не зависит от языка, добро пожаловать в реальный мир.
     
     
  • 3.7, Аноним (8), 17:03, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В реальном мире безопасность, надежность, вериицируемость сильно зависит от выбора языка.

    Вот к примеру Rust, выбирать не стоит, он течет, не надежен, и не верифицируемый.

     
  • 3.9, Аноним (9), 17:08, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы это было так, мир не знал бы такого языка как Ada, а программы до сих пор писались бы на ассемблере (если не хуже). Добро пожаловать в реальный мир.
     
     
  • 4.11, Аноним (8), 17:19, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мир не знал бы такого языка как Ada

    Если бы в DoD, 50 лет на зад, у когто-то не здали нервы разбираться с глючным кодом на 450 РАЗНЫХ языках программирования и DoD не влило бы лярды зелени, то мир не знал бы такого языка как Ada.

     
  • 2.6, Аноним (8), 17:00, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Программы на C могут давать гарантии корректности работы с памятью и гарантии безопасности за счет уменьшения надежности их работы.

    А вот одновременно и безопасность и надежность много на C дать не могут.

     
     
  • 3.10, Аноним (9), 17:10, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Звучит как бред сумасшедшего.
     
     
  • 4.12, Аноним (8), 17:25, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В бреду мнимой безопасности находятся пользователи Rust.

    Чтобы понять, что такое лес, надо не листики и травинки рассматривать, а посмотреть на него с высоты птичьего полета.

    Вы не понимаете как, и за счет чего, работующая C-шная прога получает гарантии корректности работы с памятью и гарантии безопасности.

     
     
  • 5.14, fumanchez (ok), 17:32, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а может ты?
     
     
  • 6.15, Аноним (8), 17:38, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компилятор для безопасности конечно очень важен, но гораздо важнее контроль за корректностью работы с памятью и безопасностью от ядра ОС и процессора. Сразу для всех работающих прог, даже для тех кто собран Rust, даже для их участков unsave.
     
  • 3.13, Аноним (8), 17:31, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > одновременно и безопасность и надежность много на C дать не могут.

    Fix:

    одновременно, и безопасность, и надежность ПРОГИ на C дать не могут.

     

  • 1.16, Аноним (16), 17:42, 08/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вопрос от неопытного пользователя: есть такой банковский сайт Челябинвестбанка: chelinvest.ru Он успешно работает под FreeBSD, но у меня не открывается под NetBSD и, возможно, под OpenBSD. Могли бы пользователи Опеннета проверить доступность сайта под разными xBSD, и почему такое может происходить? Могут ли влиять особенности сертификата/шифрования?
     
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