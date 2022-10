Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 3.6.0

2.3 , Аноним ( 4 ), 16:53, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Безопасность не зависит от языка, добро пожаловать в реальный мир.

3.7 , Аноним ( 8 ), 17:03, 08/10/2022: В реальном мире безопасность, надежность, вериицируемость сильно зависит от выбора языка. Вот к примеру Rust, выбирать не стоит, он течет, не надежен, и не верифицируемый.

3.9 , Аноним ( 9 ), 17:08, 08/10/2022: Если бы это было так, мир не знал бы такого языка как Ada, а программы до сих пор писались бы на ассемблере (если не хуже). Добро пожаловать в реальный мир.

4.11 , Аноним ( 8 ), 17:19, 08/10/2022: > мир не знал бы такого языка как Ada Если бы в DoD, 50 лет на зад, у когто-то не здали нервы разбираться с глючным кодом на 450 РАЗНЫХ языках программирования и DoD не влило бы лярды зелени, то мир не знал бы такого языка как Ada.

2.6 , Аноним ( 8 ), 17:00, 08/10/2022: Программы на C могут давать гарантии корректности работы с памятью и гарантии безопасности за счет уменьшения надежности их работы. А вот одновременно и безопасность и надежность много на C дать не могут.

3.10 , Аноним ( 9 ), 17:10, 08/10/2022: Звучит как бред сумасшедшего.

4.12 , Аноним ( 8 ), 17:25, 08/10/2022: В бреду мнимой безопасности находятся пользователи Rust. Чтобы понять, что такое лес, надо не листики и травинки рассматривать, а посмотреть на него с высоты птичьего полета. Вы не понимаете как, и за счет чего, работующая C-шная прога получает гарантии корректности работы с памятью и гарантии безопасности.

5.14 , fumanchez ( ok ), 17:32, 08/10/2022: а может ты?

6.15 , Аноним ( 8 ), 17:38, 08/10/2022: Компилятор для безопасности конечно очень важен, но гораздо важнее контроль за корректностью работы с памятью и безопасностью от ядра ОС и процессора. Сразу для всех работающих прог, даже для тех кто собран Rust, даже для их участков unsave.

3.13 , Аноним ( 8 ), 17:31, 08/10/2022: > одновременно и безопасность и надежность много на C дать не могут. Fix: одновременно, и безопасность, и надежность ПРОГИ на C дать не могут.