Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 3.6.0

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|1.1, Аноним (1), 16:44, 08/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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не понимаю зачем такой зоопарк криптобиблиотек что дублируют друг друга? OpenSSL, LibreSSL, WolfSSL
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|2.4, Аноним (4), 16:54, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы нельзя было в один прекрасный момент всё сломать по велению одного единственного руководителя проекта.
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|2.5, Аноним (5), 16:57, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это примерно как "не понимаю зачем такой зоопарк Linux, MacOS, Windows".
У каждого свой взгляд на вещи.
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|2.8, Аноним (8), 17:07, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Команда OpenBSD решила, что их openssl протроянили и форкнула LibreSSL.
А другие крыптолибы изначально не верили сторонним реализациям
Был у меня один начальник, взял да свою реализацию TCP/IP написал и либы для шифрования. И использовал только их..
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|1.2, Аноним (-), 16:51, 08/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> более высокого уровня безопасности
Как это возможно, если оно написано на Си?
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|2.3, Аноним (4), 16:53, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Безопасность не зависит от языка, добро пожаловать в реальный мир.
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|3.7, Аноним (8), 17:03, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В реальном мире безопасность, надежность, вериицируемость сильно зависит от выбора языка.
Вот к примеру Rust, выбирать не стоит, он течет, не надежен, и не верифицируемый.
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|3.9, Аноним (9), 17:08, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы это было так, мир не знал бы такого языка как Ada, а программы до сих пор писались бы на ассемблере (если не хуже). Добро пожаловать в реальный мир.
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|4.11, Аноним (8), 17:19, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> мир не знал бы такого языка как Ada
Если бы в DoD, 50 лет на зад, у когто-то не здали нервы разбираться с глючным кодом на 450 РАЗНЫХ языках программирования и DoD не влило бы лярды зелени, то мир не знал бы такого языка как Ada.
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|2.6, Аноним (8), 17:00, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Программы на C могут давать гарантии корректности работы с памятью и гарантии безопасности за счет уменьшения надежности их работы.
А вот одновременно и безопасность и надежность много на C дать не могут.
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|4.12, Аноним (8), 17:25, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В бреду мнимой безопасности находятся пользователи Rust.
Чтобы понять, что такое лес, надо не листики и травинки рассматривать, а посмотреть на него с высоты птичьего полета.
Вы не понимаете как, и за счет чего, работующая C-шная прога получает гарантии корректности работы с памятью и гарантии безопасности.
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|6.15, Аноним (8), 17:38, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Компилятор для безопасности конечно очень важен, но гораздо важнее контроль за корректностью работы с памятью и безопасностью от ядра ОС и процессора. Сразу для всех работающих прог, даже для тех кто собран Rust, даже для их участков unsave.
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|3.13, Аноним (8), 17:31, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> одновременно и безопасность и надежность много на C дать не могут.
Fix:
одновременно, и безопасность, и надежность ПРОГИ на C дать не могут.
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|1.16, Аноним (16), 17:42, 08/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вопрос от неопытного пользователя: есть такой банковский сайт Челябинвестбанка: chelinvest.ru Он успешно работает под FreeBSD, но у меня не открывается под NetBSD и, возможно, под OpenBSD. Могли бы пользователи Опеннета проверить доступность сайта под разными xBSD, и почему такое может происходить? Могут ли влиять особенности сертификата/шифрования?
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