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Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 3.7.0

13.12.2022 22:14

Разработчики проекта OpenBSD представили выпуск переносимой редакции пакета LibreSSL 3.7.0, в рамках которого развивается форк OpenSSL, нацеленный на обеспечение более высокого уровня безопасности. Проект LibreSSL ориентирован на качественную поддержку протоколов SSL/TLS с удалением излишней функциональности, добавлением дополнительных средств защиты и проведением значительной чистки и переработки кодовой базы. Выпуск LibreSSL 3.7.0 рассматривается как экспериментальный, в котором развиваются возможности, которые войдут в состав OpenBSD 7.3.

Особенности LibreSSL 3.7.0:

  • Добавлена поддержка цифровой подписи с открытым ключом Ed25519, разработанной Дэниэлом Бернштейном и основанной на применении эллиптической кривой Curve25519 и хэша SHA-512. Поддержка Ed25519 доступна как в форме отдельного примитива, так и через интерфейс EVP.
  • В интерфейс EVP добавлена поддержка цифровых подписей X25519, которые отличаются от подписей Ed25519 использованием только координат "X" при манипуляциях с точками на эллиптической кривой, что позволяет значительно сократить размер кода, необходимого для создания и верификации подписей.
  • Реализован совместимый с OpenSSL 1.1 низкоуровневый API для работы с открытыми и приватными ключами, поддерживающий ключи EVP_PKEY_ED25519, EVP_PKEY_HMAC и EVP_PKEY_X25519.
  • Вместо системных функция timegm() и gmtime() для преобразования дат задействованы POSIX-функции из BoringSSL.
  • В библиотеке BN (BigNum) проведена чистка старого и неиспользуемого кода, работающего с простыми числами.
  • Удалена поддержка HMAC PRIVATE KEY.
  • Переработан внутренний код для создания и проверки подписей DSA.
  • Переписан код для экспорта ключей для TLSv1.2.
  • Проведена чистка и переработка старого стека TLS.
  • Поведение функций BIO_read() и BIO_write() приближено к OpenSSL 3.]


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Переполнение буфера в OpenSSL, эксплуатируемое при проверке сертификатов X.509
  3. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 3.6.0
  4. OpenNews: Прошивка IVI-системы Hyundai оказалась заверена ключом из руководства по OpenSSL
  5. OpenNews: OpenSSL 3.0 получил статус LTS. Выпуск LibreSSL 3.5.0
  6. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 3.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58320-libressl
Ключевые слова: libressl, openssl
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:30, 13/12/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    Один из критериев выбора дистрибутива в чек-листе здорового человека:

    - Этот дистр использует LibreSSL вместо OpenSSL.

     
     
  • 2, Аноним (2), 22:37, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот же, все адекватные дистрибутивы давно отказались от этой помойки. Ты наверно пропустил последние несколько лет, в которые оказалось, что авторы сабжа немного пустозвоны, а держать сабж в дистрибутиве оказалось несколько больно.
     
     
  • 3, Ivan_83 (ok), 23:18, 13/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я на фре собираю порты с либрой.
    Иногда приходится самому патчить или таскать патчи с апстрима, совсем редко приходится отказыватся от софта где авторы сильно завязались на специфичные для опенссл апи.

    либрессл по прежнему имеет меньше уязвимостей, максимум что бывает это то что после опенссл не переписали.

     
  • 4, Аноним (4), 00:22, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я что-то не заметил что в Gentoo кто-то отказался от LibreSSL. OpenBSD работает.
    Кому нужно используют LibreSSL с меньшим количеством уязвимостей.
     
     
  • 5, Аноним (5), 00:35, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший наброс.
     
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