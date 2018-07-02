Выпуск OpenBSD 7.4

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|2.4, Аноним (4), 22:47, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже вроде были эксперименты,не помню что именно запускали, Sway или Plasma5, мб вообше Weston
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|2.9, Аноним (9), 23:07, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Самая свободная ось в мире!
Свободная от пользователей и здравого смысла?
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|1.11, Аноним (11), 23:09, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С последними релизами приходится меньше работать напильником. Использую на подкроватном сервере уже 4 года, брат жив. :)
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|3.24, Аноним (24), 00:00, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы девок сношать, надо этим самым девкам нравиться. А это уже не каждый умеет.
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|4.25, Аноним (25), 00:08, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Чтобы девок сношать, надо этим самым девкам нравиться.
Нравиться девкам-сомнительное достижение. И сношаться с девками приедается достаточно быстро, скука смертная. Но возня с компами и кодом как-то стабильно приносит массу разнообразного удовольствия.
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|4.31, Аноним (31), 02:40, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня проблем нет, хотя девки те же самые. А ты двигаешь тазом? Рычишь, порыкиваешь, показывая, что ты животное?
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|4.35, Коньюктивит (?), 02:52, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если подкроватный сервер с опёнком им показывать? Не проканает? А если переместить его из под кровати на кровать?.. Нужно пробовать.
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|1.12, Аноним (9), 23:10, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот честно не знаю даже зачем оно кому-то может быть нужно. На современном железе оно не запускается, сертифицированного на 100% рабочего железа тоже нет. У меня запустилось только на некроноуте с Pentium M и то режим сна не работает, про вайфай, камеру и прочую периферию и говорить не стоит.
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|2.15, Аноним (15), 23:36, 16/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это кладезь кода для системных программеров, которые не хотят запариваться с GPL.
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|1.14, txgk (ok), 23:33, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Обновился с 7.3 - полёт нормальный. Спасибо разработчикам и долгой жизни проекту!
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|5.26, Аноним (19), 00:13, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как он узнает, что надо тримить, если гость ему об этом не скажет? Можно сказать занулением, но блок никто занулять не будет - расточительно.
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|4.28, Аноним (28), 01:25, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня крыса живёт под кроватью, но я ж не пишу об этом в комментах.
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|5.36, Коньюктивит (?), 02:58, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у меня таракан ручной есть. Назвал Василием. Всё не мог понять, что он у меня под помойным ведром всё время ошивается. Бегает там, усами шевелит (почти как Сир Драник). Теперь то я вкурил, что это он комплектуху там ищет под своего опёнка.
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|1.21, Аноним (21), 23:53, 16/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как то задумался,а есть ли система для всевозможных вимеров? Теперь я знаю ответ.
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|2.37, Коньюктивит (?), 03:01, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не торопитесь. Поддержка midi есть там? Педали к виму можно подключать? Просто, если ОС не позволяет подключать миди-педали к виму, то она не заточена под него.
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|2.33, Аноним (31), 02:47, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вот и вышел бэ-эс-дэ
жаль, что в нем нет системдэ
с системдою жизнь легка
вот и всё, конец стишка
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|1.27, Аноним (27), 01:00, 17/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что на ней можно поднять айтишнику, из интересного? Про роутер и пакетный фильтр и так знаю. А еще?
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