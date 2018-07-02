Выпуск OpenBSD 7.3

Представлен выпуск свободной UNIX-подобной операционной системы OpenBSD 7.3. Проект OpenBSD был основан Тэо де Раадтом (Theo de Raadt) в 1995 году после конфликта с разработчиками NetBSD, в результате которого для Тэо был закрыт доступ к CVS репозиторию NetBSD. После этого Тэо де Раадт с группой единомышленников создал на базе дерева исходных текстов NetBSD новую открытую операционную систему, главными целями развития которой стали переносимость (поддерживается 13 аппаратных платформ), стандартизация, корректная работа, проактивная безопасность и интегрированные криптографические средства. Размер полного установочного ISO-образа базовой системы OpenBSD 7.3 составляет 620 МБ. Кроме непосредственно операционной системы, проект OpenBSD известен своими компонентами, которые получили распространение в других системах и зарекомендовали себя как одни из наиболее безопасных и качественных решений. Среди них: LibreSSL (форк OpenSSL), OpenSSH, пакетный фильтр PF, демоны маршрутизации OpenBGPD и OpenOSPFD, NTP-сервер OpenNTPD, почтовый сервер OpenSMTPD, мультиплексор текстового терминала (аналог GNU screen) tmux, демон identd с реализацией протокола IDENT, BSDL-альтернатива пакету GNU groff - mandoc, протокол для организации отказоустойчивых систем CARP (Common Address Redundancy Protocol), легковесный http-сервер, утилита синхронизации файлов OpenRSYNC. Основные улучшения: Реализованы системные вызовы waitid (ожидание изменения состояния процесса), pinsyscall (для передачи информации о точке входа execve для защиты от ROP-эксплоитов), getthrname и setthrname (получение и установка имени потока).

Для всех архитектур задействован clockintr, независящий от оборудования планировщик прерываний от таймера.

Добавлен sysctl kern.autoconf_serial, который можно использовать для отслеживания изменения состояния device tree в ядре из пространства пользователя.

Усовершенствована поддержка многопроцессорных систем (SMP). Переведены в разряд mp-safe фильтры событий для устройств tun и tap. Избавлены от блокировок функции select, pselect, poll, ppoll, getsockopt, setsockopt, mmap, munmap, mprotect, sched_yield, minherit и utrace, а также ioctl SIOCGIFCONF, SIOCGIFGMEMB, SIOCGIFGATTR и SIOCGIFGLIST. Улучшена работа с блокировками в пакетном фильтре pf. Увеличена производительность системы и сетевого стека на многоядерных системах.

Реализация фреймворка drm (Direct Rendering Manager) синхронизирована с ядром Linux 6.1.15 (в прошлом выпуске - 5.15.69). В драйвер amdgpu добавлена поддержка GPU Ryzen 7000 "Raphael", Ryzen 7020 "Mendocino", Ryzen 7045 "Dragon Range", Radeon RX 7900 XT/XTX "Navi 31", Radeon RX 7600M (XT), 7700S и 7600S "Navi 33". В amdgpu добавлена поддержка управления фоновой подсветкой и обеспечена работаg xbacklight при использовании X.Org-драйвера modesetting. В Mesa по умолчанию включено кэширование шейдеров.

Внесены улучшения в гипервизор VMM.

Реализованы возможности для дополнительной защиты памяти процессов в пространстве пользователя: системный вызов mimmutable и связанная с ним одноимённая библиотечная функция, позволяющая зафиксировать права доступа при отражении в память (memory mappings). После фиксации, выставленные для области памяти права, например, запрет на запись и исполнение, невозможно в дальнейшем изменить через последующие вызовы функций mmap(), mprotect() и munmap(), которые при попытке изменения будут выдавать ошибку EPERM.

На архитектуре AMD64 для системных вызовов включён механизм защиты RETGUARD, нацеленный на усложнение выполнения эксплоитов, построенных с использованием заимствования кусков кода и приёмов возвратно-ориентированного программирования.

Включена защита от эксплуатации уязвимостей, основанная на случайной перекомпоновке исполняемого файла sshd при каждой загрузке системы. Перекомпоновка позволяет сделать малопредсказуемым смещения функций в sshd, что затруднит создание эксплоитов, использующих методы возвратно-ориентированного программирования.

Обеспечена более агрессивная рандомизация расположения стека на 64-разрядных системах.

Добавлена защита от уязвимости Spectre-BHB в микроархитектурных структурах процессоров.

На процессорах ARM64 для пространства пользователя и ядра задействован флаг DIT (Data Independent Timing) для блокирования атак по сторонним каналам, манипулирующих зависимостью времени выполнения инструкций от обрабатываемых в этих инструкциях данных.

Предоставления возможность использования lladdr при определении сетевых конфигураций. Например, помимо привязки к имени интерфейса (hostname.fxp0) можно использовать привязку к MAC-адресу (hostname.00:00:6e:00:34:8f).

Улучшена поддержка перехода в спящий режим для систем на базе архитектуры ARM64.

Значительно расширена поддержка ARM-чипов Apple.

Добавлена поддержка нового оборудования и включены в состав новые драйверы.

В драйвере bwfm для беспроводных карт на базе чипов Broadcom и Cypress реализована поддержка шифрования для WEP.

В инсталляторе улучшена работа с программными RAID и реализована начальная поддержка шифрования дисков (Guided Disk Encryption).

В tmux ("terminal multiplexer") добавлены новые команды scroll-top и scroll-bottom для прокрутки курсора в начало и конец Обновлены пакеты LibreSSL и OpenSSH. Подробный обзор улучшений можно посмотреть в обзорах LibreSSL 3.7.0, OpenSSH 9.2 и OpenSSH 9.3.

Число портов для архитектуры AMD64 составило 11764 (было 11451), для aarch64 - 11561 (было 11261), для i386 - 10572 (было 10225). Среди версий приложений в портах: Asterisk 16.30.0, 18.17.0 и 20.2.0 Audacity 3.2.5 CMake 3.25.2 Chromium 111.0.5563.110 Emacs 28.2 FFmpeg 4.4.3 GCC 8.4.0 и 11.2.0 GHC 9.2.7 GNOME 43.3 Go 1.20.1 JDK 8u362, 11.0.18 и 17.0.6 KDE Gears 22.12.3 KDE Frameworks 5.103.0 Krita 5.1.5 LLVM/Clang 13.0.0 LibreOffice 7.5.1.2 Lua 5.1.5, 5.2.4, 5.3.6 и 5.4.4 MariaDB 10.9.4 Mono 6.12.0.182 Mozilla Firefox 111.0 и ESR 102.9.0 Mozilla Thunderbird 102.9.0 Mutt 2.2.9 и NeoMutt 20220429 Node.js 18.15.0 OCaml 4.12.1 OpenLDAP 2.6.4 PHP 7.4.33, 8.0.28, 8.1.16 и 8.2.3 Postfix 3.5.17 и 3.7.3 PostgreSQL 15.2 Python 2.7.18, 3.9.16, 3.10.10 и 3.11.2 Qt 5.15.8 и 6.4.2 R 4.2.1 Ruby 3.0.5, 3.1.3 и 3.2.1 Rust 1.68.0 SQLite 2.8.17 и 3.41.0 Shotcut 22.12.21 Sudo 1.9.13.3 Suricata 6.0.10 Tcl/Tk 8.5.19 и 8.6.13 TeX Live 2022 Vim 9.0.1388 и Neovim 0.8.3 Xfce 4.18

Обновлены компоненты от сторонних разработчиков, входящие в состав OpenBSD 7.3: Графический стек Xenocara на базе X.Org 7.7 с xserver 1.21.6 + патчи, freetype 2.12.1, fontconfig 2.14, Mesa 22.3.4, xterm 378, xkeyboard-config 2.20, fonttosfnt 1.2.2. LLVM/Clang 13.0.0 (+ патчи) GCC 4.2.1 (+ патчи) и 3.3.6 (+ патчи) Perl 5.36.1 (+ патчи) NSD 4.6.1 Unbound 1.17 Ncurses 5.7 Binutils 2.17 (+ патчи) Gdb 6.3 (+ патч ) Awk 12.9.2022 Expat 2.5.0.





