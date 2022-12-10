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Проверка утилиты ping в OpenBSD выявила ошибку, присутствующую с 1998 года

10.12.2022 23:23

Опубликованы результаты fuzzing-тестирования утилиты ping из состава OpenBSD, проведённого после недавнего выявления удалённо эксплуатируемой уязвимости в утилите ping, поставляемой во FreeBSD. Применяемая в OpenBSD утилита ping не подвержена проблеме, выявленной во FreeBSD (уязвимость присутствует в новой реализации функции pr_pack(), переписанной разработчиками FreeBSD в 2019 году), но в ходе проверки всплыла другая ошибка, которая оставалась незамеченной на протяжении 24 лет. Ошибка приводит к бесконечному зацикливанию при обработке ответа с нулевым размером поля option в IP-пакете. Исправление уже включено в состав OpenBSD. Проблема не рассматривается как уязвимость, так как сетевой стек в ядре OpenBSD не пропускает подобные пакеты в пространство пользователя.

  1. Главная ссылка к новости (http://undeadly.org/cgi?action...)
  2. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая root-уязвимость в утилите ping, поставляемой во FreeBSD
  3. OpenNews: Удалённая уязвимость в IPv6-стеке OpenBSD
  4. OpenNews: Проект OpenBSD опубликовал git-совместимую систему управления версий Got 0.76
  5. OpenNews: В OpenBSD приняты изменения для дополнительной защиты памяти процессов
  6. OpenNews: Выпуск OpenBSD 7.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58299-ping
Ключевые слова: ping, openbsd
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:34, 10/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Мы на опеннете такие новости любим :D
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:34, 10/12/2022 [ответить]  
    		• +4 +/
    Как говорится ошибка настоялась как французское вино
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:59, 10/12/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ой. Как же так получилось? Опять плохие программисты писали?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:05, 11/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эта песня будет длиться вечно.
    Не те программисты попались, плохие, вебма...на JavaScript...ouh, sheet... подождите...
     

  • 1.5, Аноним (5), 00:12, 11/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Надо было всё переписать на RUST!
     
  • 1.6, kusb (?), 00:31, 11/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    А в Windows??

     
  • 1.7, DEF (?), 00:33, 11/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Тэк, объявляю новый форк: RustBSD. Ну вы поняли...
     
  • 1.8, Аноним (-), 00:34, 11/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Надо и другие утилиты проверить.
     
  • 1.9, Аноним (9), 01:10, 11/12/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну ребяты, это уже не смешно.
     
  • 1.10, Аноним (4), 01:12, 11/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Сишники без дыреней уже даже hello world и ping написать не могут?
     
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