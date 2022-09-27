Проект OpenBSD опубликовал git-совместимую систему управления версий Got 0.76

Разработчики проекта OpenBSD представили новый выпуск системы управления версиями Got (Game of Trees), при разработке которой основной акцент делается на простоте устройства и использования. Для хранения версионированных данных Got использует хранилище, совместимое с дисковым форматом репозиториев Git, что позволяет работать с репозиторием при помощи инструментариев Got и Git. Например, при помощи Git можно выполнять работы, не реализованные в Got. Код распространяется под свободной лицензией ISC.

Проект ставит основной целью сопровождение разработки OpenBSD с оглядкой на специфику проекта. В частности, в Got применяются принятые в OpenBSD правила обеспечения безопасности (например, разделение привилегий и использование вызовов pledge и unveil) и стиль кодирования. Инструментарий рассчитан на процесс разработки с общим централизованным репозиторием и локальными ветками для разработчиков, внешним доступом по SSH и рецензированием изменений по электронной почте.

Для управления версиями предлагается утилита got с привычным набором команд. Для упрощения работы утилита поддерживает только минимально необходимый набор команд и опций, достаточный для выполнения основных операций без лишних усложнений. Для расширенных операций предлагается использовать обычный git. Операции по управлению репозиторием вынесены в отдельную утилиту gotadmin, выполняющую такие задачи как инициализация репозитория, упаковка индексов и чистка данных. Для навигации по данным в репозитории предлагается web-интерфейс gotweb и утилита tog для интерактивного просмотра содержимого репозитория из командной строки.

Среди изменений в новой версии можно отметить расширение подсветки полей в выводе утилиты tog, расширение возможностей по фильтрации коммитов при просмотре лога изменений, добавление встроенной подсказки, реализацию команды "gotadmin init -b <branch>" и отображение режима доступа в diff-выводе для новых файлов в рабочем дереве.



