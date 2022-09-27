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Проект OpenBSD опубликовал git-совместимую систему управления версий Got 0.76

27.09.2022 08:26

Разработчики проекта OpenBSD представили новый выпуск системы управления версиями Got (Game of Trees), при разработке которой основной акцент делается на простоте устройства и использования. Для хранения версионированных данных Got использует хранилище, совместимое с дисковым форматом репозиториев Git, что позволяет работать с репозиторием при помощи инструментариев Got и Git. Например, при помощи Git можно выполнять работы, не реализованные в Got. Код распространяется под свободной лицензией ISC.

Проект ставит основной целью сопровождение разработки OpenBSD с оглядкой на специфику проекта. В частности, в Got применяются принятые в OpenBSD правила обеспечения безопасности (например, разделение привилегий и использование вызовов pledge и unveil) и стиль кодирования. Инструментарий рассчитан на процесс разработки с общим централизованным репозиторием и локальными ветками для разработчиков, внешним доступом по SSH и рецензированием изменений по электронной почте.

Для управления версиями предлагается утилита got с привычным набором команд. Для упрощения работы утилита поддерживает только минимально необходимый набор команд и опций, достаточный для выполнения основных операций без лишних усложнений. Для расширенных операций предлагается использовать обычный git. Операции по управлению репозиторием вынесены в отдельную утилиту gotadmin, выполняющую такие задачи как инициализация репозитория, упаковка индексов и чистка данных. Для навигации по данным в репозитории предлагается web-интерфейс gotweb и утилита tog для интерактивного просмотра содержимого репозитория из командной строки.

Среди изменений в новой версии можно отметить расширение подсветки полей в выводе утилиты tog, расширение возможностей по фильтрации коммитов при просмотре лога изменений, добавление встроенной подсказки, реализацию команды "gotadmin init -b <branch>" и отображение режима доступа в diff-выводе для новых файлов в рабочем дереве.

  1. Главная ссылка к новости (http://undeadly.org/cgi?action...)
  2. OpenNews: Для OpenBSD развивается новая git-совместимая система контроля версий Got
  3. OpenNews: Представлен Breezy, форк системы управления версиями Bazaar
  4. OpenNews: Выпуск распределённой системы управления версиями Mercurial 4.9
  5. OpenNews: Выпуск системы управления версиями Apache Subversion 1.14.0
  6. OpenNews: Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.37
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57834-gameoftrees
Ключевые слова: gameoftrees, got, git
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:40, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А чем их ихняя реализация cvs не устроила, которой они столько лет пользовались?
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 11:16, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ихняя... К логопеду!
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 11:34, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нормально всё со словом ихний, успокойся
     
  • 3.29, Аноним (29), 11:45, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    К логопеду, это когда проблема со звуками.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:41, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда-нибудь цвс заменит. Одобряю.
     
  • 1.3, Аноним (3), 08:42, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На стиле блин
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:18, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Странно, что данные товарищи ещё не вступили в секту Растоманов, раз уж они так помешаны на безопасности! хотя о чем это я, - у них самих своя секта:)
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:36, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Безопасность OpenBSD -- это чушь.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 09:40, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пруфпики?
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 09:51, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    диклинки?
     
  • 4.13, фыв (??), 09:58, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Человек дело говорит - чушь полная.
    Суть их работы - те же ошибки что и у всех, просто их меньше чем у других. А версия про Раст вполне логичная.
     
     
  • 5.14, Аноним (11), 10:04, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логика в твоих словах такая же чушь. Как видишь, я тоже заявляю это вполне ОБОСНОВАННО и С ПРИВЕДЕНИЕМ ФАКТОВ
     
  • 5.15, Аноним (15), 10:14, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Суть их работы - те же ошибки что и у всех, просто их меньше чем у других.

    Гениально. А суть работы ремней безопасности - аварии, просто их меньше, чем без ремней.

     
     
  • 6.28, Аноним (27), 11:36, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На число аварий ремни не влияют. На число аварий влияет качество езды. Ну и качество дорог тоже. А ремень влияет на то, вылетишь ты на дорогу или нет
     
  • 4.16, Аноним (16), 10:17, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Извините, но кто-то когда-то доказывал обратное? Про безопасность опенка я слышал только от самих разработчиков проекта и прочих сектантов. Возможно, что когда-нибудь в нулевых это и была самая безопасная ОС, когда ОС имели "детские болячки", но времена идут и ситуация на рынке меняется. Многие ОС переняли новейшие(на тот момент времени) системы защиты из опенка еще 15-20 лет назад. Поэтому, имхо, вся безопасность опенка обеспечена его низкой популярностью. Даже сам Тео после серьезных финансовых проблем заявлял, что его проект это полигон для обкатки новых технологий в области безопасности для будущих ОС и ничего более.
     
     
  • 5.19, Аноним (10), 10:36, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где тео это заявлял? Опять без пркфпиков?
     
     
  • 6.21, Аноним (21), 10:57, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Важно что это сказал опеннет эксперт.
    На опеннет врать не будут
     
  • 6.31, Аноним (31), 11:49, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же так получается, что "фанат" не знает ничего о проекте и его авторе, которых он восхваляет? Даже я, не то чтобы большой фанат опенка, начал свое ознакомление с проектом с его истории и интервью с создателями. Такой фанат как вы должны об этом знать как никто другой.
     

  • 1.6, Аноним (7), 09:36, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Полезным делом занимаются люди. Не то что линуксоиды жалкие, у которых десяток разных файловых систем. У OpenBSD одна ffs, и так и будет всегда.

    А вот систем контроля версий много не бывает.

     
     
  • 2.17, Аноним (15), 10:19, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >клон любой утилиты в мире

    NIH, ничего сами сделать не могут, казнить, запретить, удалить
    >клон утилиты от openbsd

    Господи, 10 из 10, они святые

     
  • 2.20, Аноним (-), 10:44, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Полезным делом занимаются люди. Не то что линуксоиды жалкие, у которых десяток разных файловых систем.

    Ну да, пишут что-то сами, вместо того, чтобы просто гордо носить маечку с логотипом и ждать очередной "халявы на лопате" от копрораций ...
    Хотя аноним всегда может уточнить, сколько файловых систем он написал в перерывах между комментами.


     

  • 1.8, Аноним (16), 09:39, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да, конечно, хороший проект Тео создал. Оригинальных разработок побольше, чем у ГНУтых будет.  У Шульмана только лицензия какую-то ценность и оригинальность имеет.
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 11:00, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гнутые вообще сами ничего не могут, на то они и гнутые.
    Любой опеннет эксперт это понимает
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:39, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём дырени.
     
  • 1.12, EuPhobos (ok), 09:52, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Например, при помощи Git можно выполнять работы, не реализованные в Got

    Например, можно просто забыть про got

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:21, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Например, при помощи Git можно выполнять работы, не реализованные в Got
    > Например, можно просто забыть про got

    Надеюсь, очередной опеннетный эксперт достаточно принципиален и гоняет за булочками на самосвале, а в саду использует карьерный экскаватор?

     
     
  • 3.25, Аноним (21), 11:12, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь git очень небольшой. Странно сравнивать его с самосвалом
     

  • 1.23, Аноним (21), 11:04, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На опеннет, а комментарих одни обезьяньи попытки удовлетворения инстинкта доминантности.
    При том не посредством создания чего-то лучшего чем сделали другие люди, а тупым оскорблениями разработчиков.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 12:22, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Животныес. Очеловечиванием и окультуриванием уже 30лет никто не занимается, кушайтес.
     

  • 1.24, myhand (ok), 11:08, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они с нуля его или это cvs ихний на стероидах?
     
  • 1.30, Аноним (29), 11:48, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понял, на чём она написана. Может, на Rust? Новость не по ГОСТу.
     

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