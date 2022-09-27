Проект OpenBSD опубликовал git-совместимую систему управления версий Got 0.76

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|1.1, Аноним (1), 08:40, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А чем их ихняя реализация cvs не устроила, которой они столько лет пользовались?
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|1.5, Аноним (5), 09:18, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Странно, что данные товарищи ещё не вступили в секту Растоманов, раз уж они так помешаны на безопасности! хотя о чем это я, - у них самих своя секта:)
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|4.13, фыв (??), 09:58, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Человек дело говорит - чушь полная.
Суть их работы - те же ошибки что и у всех, просто их меньше чем у других. А версия про Раст вполне логичная.
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|5.14, Аноним (11), 10:04, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Логика в твоих словах такая же чушь. Как видишь, я тоже заявляю это вполне ОБОСНОВАННО и С ПРИВЕДЕНИЕМ ФАКТОВ
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|5.15, Аноним (15), 10:14, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Суть их работы - те же ошибки что и у всех, просто их меньше чем у других.
Гениально. А суть работы ремней безопасности - аварии, просто их меньше, чем без ремней.
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|6.28, Аноним (27), 11:36, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На число аварий ремни не влияют. На число аварий влияет качество езды. Ну и качество дорог тоже. А ремень влияет на то, вылетишь ты на дорогу или нет
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|4.16, Аноним (16), 10:17, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Извините, но кто-то когда-то доказывал обратное? Про безопасность опенка я слышал только от самих разработчиков проекта и прочих сектантов. Возможно, что когда-нибудь в нулевых это и была самая безопасная ОС, когда ОС имели "детские болячки", но времена идут и ситуация на рынке меняется. Многие ОС переняли новейшие(на тот момент времени) системы защиты из опенка еще 15-20 лет назад. Поэтому, имхо, вся безопасность опенка обеспечена его низкой популярностью. Даже сам Тео после серьезных финансовых проблем заявлял, что его проект это полигон для обкатки новых технологий в области безопасности для будущих ОС и ничего более.
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|6.21, Аноним (21), 10:57, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Важно что это сказал опеннет эксперт.
На опеннет врать не будут
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|6.31, Аноним (31), 11:49, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как же так получается, что "фанат" не знает ничего о проекте и его авторе, которых он восхваляет? Даже я, не то чтобы большой фанат опенка, начал свое ознакомление с проектом с его истории и интервью с создателями. Такой фанат как вы должны об этом знать как никто другой.
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|1.6, Аноним (7), 09:36, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Полезным делом занимаются люди. Не то что линуксоиды жалкие, у которых десяток разных файловых систем. У OpenBSD одна ffs, и так и будет всегда.
А вот систем контроля версий много не бывает.
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|2.17, Аноним (15), 10:19, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>клон любой утилиты в мире
NIH, ничего сами сделать не могут, казнить, запретить, удалить
>клон утилиты от openbsd
Господи, 10 из 10, они святые
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|2.20, Аноним (-), 10:44, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Полезным делом занимаются люди. Не то что линуксоиды жалкие, у которых десяток разных файловых систем.
Ну да, пишут что-то сами, вместо того, чтобы просто гордо носить маечку с логотипом и ждать очередной "халявы на лопате" от копрораций ...
Хотя аноним всегда может уточнить, сколько файловых систем он написал в перерывах между комментами.
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|1.8, Аноним (16), 09:39, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Да, конечно, хороший проект Тео создал. Оригинальных разработок побольше, чем у ГНУтых будет. У Шульмана только лицензия какую-то ценность и оригинальность имеет.
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|2.22, Аноним (21), 11:00, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гнутые вообще сами ничего не могут, на то они и гнутые.
Любой опеннет эксперт это понимает
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|1.12, EuPhobos (ok), 09:52, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Например, при помощи Git можно выполнять работы, не реализованные в Got
Например, можно просто забыть про got
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|2.18, Аноним (18), 10:21, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Например, при помощи Git можно выполнять работы, не реализованные в Got
> Например, можно просто забыть про got
Надеюсь, очередной опеннетный эксперт достаточно принципиален и гоняет за булочками на самосвале, а в саду использует карьерный экскаватор?
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|3.25, Аноним (21), 11:12, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ведь git очень небольшой. Странно сравнивать его с самосвалом
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|1.23, Аноним (21), 11:04, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На опеннет, а комментарих одни обезьяньи попытки удовлетворения инстинкта доминантности.
При том не посредством создания чего-то лучшего чем сделали другие люди, а тупым оскорблениями разработчиков.
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|2.32, Аноним (32), 12:22, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Животныес. Очеловечиванием и окультуриванием уже 30лет никто не занимается, кушайтес.
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