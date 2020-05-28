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Выпуск системы управления версиями Apache Subversion 1.14.0

28.05.2020 23:11

Организация Apache Software Foundation опубликовала релиз системы управления версиями Subversion 1.14.0, который отнесён к выпускам с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которого будут выходить до 2024 года. Несмотря на развитие децентрализованных систем, Subversion продолжает пользоваться популярностью в коммерческих компаниях и проектах, использующих централизованный подход к управлению версиями и конфигурацией программных систем. Из использующих Subversion открытых проектов можно отметить: проекты Apache, FreeBSD, Free Pascal и OpenSCADA. Отмечается, что в едином SVN-епоизитории проектов Apache хранится около 1.8 миллионов ревизий с информацией об изменениях в проектах.

Ключевые улучшения Subversion 1.14:

  • Добавлена команда "svnadmin build-repcache", при помощи которой можно актуализировать состояние кэша "rep-cache", включающего сведения о дубликатах, используемые в механизме дедупликации Representation Sharing (rep-sharing, позволяет существенно сократить размер репозитория за счёт хранения дублирующихся данных только один раз). Команда может применяться для добавления в кэш недостающих элементов для указанного диапазона ревизий, например, после того как дедупликация временно отключалась и кэш потерял актуальность.
  • В привязках SWIG для языка Python и тестовом наборе реализована поддержка Python 3. Технически написанный на Python код по-прежнему можно использовать с Python 2.7, но тестирование и исправление ошибок, связанных с данной веткой прекращено в связи с окончанием времени жизни Python 2. Python не является обязательным компонентом Subversion и используется при сборке в тестах и в привязках SWIG.
  • Опции "--quiet" и "--diff" в команде "svn log" теперь не являются взаимоисключающими, что, например, упрощает отображение только различий в диапазоне ревизий.
  • В "svn info --show-item" добавлен аргумент "changelist".
  • При запуске заданного пользователем редактора, например, при интерактивном разрешении конфликтов, обеспечено экранирование спецсимволов в путях к редактируемому файлу. Изменение решает проблемы с редактированием файлов, имена которых включают пробелы и спецсимволы.
  • Продолжено тестирование экспериментальных команд "svn x-shelve/x-unshelve/x-shelves", которые позволяют отдельно отложить незавершенные изменения в рабочей копии, чтобы срочно поработать над чем-то другим, а затем вернуть недоделанные изменения в рабочую копию, не прибегая к таким ухищрениям как сохранение патча через "svn diff" с последующим его восстановлением через "svn patch".
  • Продолжено тестирование экспериментальной возможности сохранения слепков состояния коммитов ("commit checkpointing"), позволяющая сохранить снапшот изменений, еще не зафиксированных коммитом, и позднее восстановить в рабочей копии любую из сохранённых версий изменений (например, чтобы откатить состояние рабочей копии в случае ошибочного обновления).
  • Продолжено тестирование экспериментальной команды "svn info --x-viewspec" для вывода спецификации, описывающей текущую рабочую копию. Описание включает информацию об ограничении глубины подветок, исключении подветок, переключении на другой URL или обновлении до нового номера ревизии, по сравнению с родительским каталогом.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/found...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления версиями Apache Subversion 1.12.0
  3. OpenNews: Уязвимость в Git, Subversion и Mercurial, допускающая подстановку команд через URL ssh://
  4. OpenNews: Bitbucket прекращает поддержку Mercurial
  5. OpenNews: Ценой перевода Mercurial на Python 3 может стать шлейф непредвиденных ошибок
  6. OpenNews: Анонсирован публичный хостинг Heptapod для открытых проектов, использующих Mercurial
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53047-subversion
Ключевые слова: subversion, svn
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:16, 28/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    А где-нибудь можно почитать о том, почему пользователи Subversion выбирают именно его? Чем таким оно лучше того же Git'а?
     
  • 2, Аноним (2), 23:20, 28/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Только не говорите что устарело, может в вашем open source git победил, но в работе с мультимедией и тяжелыми исходниками в серьёзных корпорациях ваш гит будет сливать в чистую. Там где надо загрузить одну картинку размером 900 Кб придётся клонировать весь репозиторий терабайт на 5
     
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