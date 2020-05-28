Выпуск системы управления версиями Apache Subversion 1.14.0

Организация Apache Software Foundation опубликовала релиз системы управления версиями Subversion 1.14.0, который отнесён к выпускам с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которого будут выходить до 2024 года. Несмотря на развитие децентрализованных систем, Subversion продолжает пользоваться популярностью в коммерческих компаниях и проектах, использующих централизованный подход к управлению версиями и конфигурацией программных систем. Из использующих Subversion открытых проектов можно отметить: проекты Apache, FreeBSD, Free Pascal и OpenSCADA. Отмечается, что в едином SVN-епоизитории проектов Apache хранится около 1.8 миллионов ревизий с информацией об изменениях в проектах. Ключевые улучшения Subversion 1.14: Добавлена команда "svnadmin build-repcache", при помощи которой можно актуализировать состояние кэша "rep-cache", включающего сведения о дубликатах, используемые в механизме дедупликации Representation Sharing (rep-sharing, позволяет существенно сократить размер репозитория за счёт хранения дублирующихся данных только один раз). Команда может применяться для добавления в кэш недостающих элементов для указанного диапазона ревизий, например, после того как дедупликация временно отключалась и кэш потерял актуальность.

В привязках SWIG для языка Python и тестовом наборе реализована поддержка Python 3. Технически написанный на Python код по-прежнему можно использовать с Python 2.7, но тестирование и исправление ошибок, связанных с данной веткой прекращено в связи с окончанием времени жизни Python 2. Python не является обязательным компонентом Subversion и используется при сборке в тестах и в привязках SWIG.

Опции "--quiet" и "--diff" в команде "svn log" теперь не являются взаимоисключающими, что, например, упрощает отображение только различий в диапазоне ревизий.

В "svn info --show-item" добавлен аргумент "changelist".

При запуске заданного пользователем редактора, например, при интерактивном разрешении конфликтов, обеспечено экранирование спецсимволов в путях к редактируемому файлу. Изменение решает проблемы с редактированием файлов, имена которых включают пробелы и спецсимволы.

Продолжено тестирование экспериментальных команд "svn x-shelve/x-unshelve/x-shelves", которые позволяют отдельно отложить незавершенные изменения в рабочей копии, чтобы срочно поработать над чем-то другим, а затем вернуть недоделанные изменения в рабочую копию, не прибегая к таким ухищрениям как сохранение патча через "svn diff" с последующим его восстановлением через "svn patch".

Продолжено тестирование экспериментальной возможности сохранения слепков состояния коммитов ("commit checkpointing"), позволяющая сохранить снапшот изменений, еще не зафиксированных коммитом, и позднее восстановить в рабочей копии любую из сохранённых версий изменений (например, чтобы откатить состояние рабочей копии в случае ошибочного обновления).

Продолжено тестирование экспериментальной команды "svn info --x-viewspec" для вывода спецификации, описывающей текущую рабочую копию. Описание включает информацию об ограничении глубины подветок, исключении подветок, переключении на другой URL или обновлении до нового номера ревизии, по сравнению с родительским каталогом.



