The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.37

28.06.2022 09:12

Представлен выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.37. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов.

По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 395 изменений, подготовленные при участии 75 разработчиками, из которых 20 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества:

  • Доведён до готовности к повсеместному использованию механизм частичных индексов (sparse index), охватывающих лишь часть репозитория. Частичные индексы позволяют повысить производительность и сэкономить место в репозиториях, в которых выполняются операции частичного клонирования (sparse-checkout) или осуществляется работа с неполной копией репозитория. В новом выпуске завершена работа по интеграции частичных индексов в команды "git show", "git sparse-checkout" и "git stash". Наиболее заметный выигрыш в производительности от использования частичных индексов наблюдается в команде "git stash", скорость выполнения которой в некоторых ситуациях возросла на 80%.
  • Реализован новый механизм "cruft packs" для упаковки недостижимых объектов (unreachable), на которые в репозитории отсутствуют ссылки (не ссылаются ветки или теги). Недостижимые объекты удаляются сборщиком мусора, но до удаления определённое время остаются в репозитории для исключения состояний гонки. Для отслеживания периода нахождения недостижимых объектов необходима привязка к ним меток с временем изменения подобных объектов, что не позволяет хранить их в одном pack-файле, в котором все объекты имеют общее время изменения. Ранее применяемое сохранение каждого объекта в отдельном файле приводило к проблемам при наличии большого числа свежих недостижимых объектов, ещё не подпадающих под удаление. Предложенный механизм "cruft packs" позволяет хранить все недостижимые объекты в одном pack-файле, а данные о времени модификации каждого объекта отражать в отдельной таблице, хранимой в файле с расширением ".mtimes".
  • Для Windows и macOS реализован встроенный механизм отслеживания изменений в файловой системе, позволяющий обойтись без перебора всего рабочего каталога при выполнении таких операций, как "git status". Ранее для отслеживания изменений через hook-и могли подключаться внешние утилиты отслеживания изменений в ФС, такие как Watchman, но это требовало установки дополнительных программ и настройки. Теперь указанная функциональность встроена и может быть включена командой "git config core.fsmonitor true".
  • В команде "git sparse-checkout" объявлена устаревшей поддержка альтернативного режиму "--cone" метода определения шаблонов для частичного клонирования, позволяющего при определении подпадающей под операцию клонирования части репозитория перечислять отдельные файлы с использованием синтаксиса ".gitignore", что не позволяет использовать для оптимизации частичные индексы.
  • Повышена гибкость настройки вызова fsync() для сброса изменений на диск. В параметр "core.fsyncMethod" добавлена поддержка стратегии синхронизации "batch", позволяющей ускорить работу при записи большого числа отдельных файлов за счёт накопления изменений в кэше обратной записи, сбрасываемом одним вызовом fsync(). Проведённый тест, в результате которого в командой "git add" было добавлено 500 файлов, при включении нового режима был выполнен за 0.15 секунд, в то время как при вызове fsync() для каждого файла потребовалось 1.88 секунд, а без использования fsync - 0.06 секунд.
  • В команды обхода веток, подобные "git log" и "git rev-list", добавлена опция " --since-as-filter=X", позволяющая отсеять информацию о коммитах, время создания которых старше "X". В отличие от опции "--since" новая команда реализована в виде фильтра, не останавливающего перебор после первого коммита, старше заданного времени.
  • В команде "git remote" при указании флага "-v" обеспечен вывод информации о частичных клонах репозитория.
  • Добавлена настройка "transfer.credentialsInUrl", которая может принимать значения "warn", "die" и "allow". В случает указания в параметре "remote.<name>.url" учётных данных открытым текстом попытка выполнения операций "fetch" или "push" будет завершена ошибкой, если настройка "transfer.credentialsInUrl" принимает значение "die", или предупреждением, если установлено значение "warn".
  • По умолчанию задействована новая реализация интерактивного режима команды "git add -i", переписанная с Perl на Си.


  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/git/xm...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.36
  3. OpenNews: Две уязвимости в Git
  4. OpenNews: Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.35
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в Git LFS, проявляющаяся на платформе Windows
  6. OpenNews: Обновление Git с устранением уязвимости, допускающей удалённое выполнение кода
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57416-git
Ключевые слова: git
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:03, 28/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    хорошая, годная система. Как и всё, что изобрел Торвальдс.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру