The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.35

25.01.2022 13:04

После двух месяцев разработки опубликован выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.35. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов.

По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 494 изменения, подготовленные при участии 93 разработчиков, из которых 35 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества:

  • Расширены возможности по использованию SSH-ключей для заверения Git-объектов цифровой подписью. Для разграничения времени действия нескольких ключей добавлена поддержка OpenSSH-директив "valid-before" и "valid-after", при помощи которых можно обеспечить корректную работу с подписями после ротации ключа одного из разработчиков. До этого, возникала проблема с разделением подписей старым и новым ключом - если удалить старый ключ, то невозможно будет проверить сделанные с его помощью подписи, а если оставить - то сохранится возможность создания новых подписей старым ключом, на смену которому уже пришёл другой ключ. При помощи valid-before и valid-after можно разделить область действия ключей на основе времени создания подписи.
  • В настройке merge.conflictStyle, позволяющей выбрать режим оформления информации о конфликтах при слиянии, появилась поддержка режима "zdiff3", перемещающего за пределы области конфликта все типовые строки, указанные в начале или конце конфликта, что позволяет добиться более компактного представления информации.
  • В команду "git stash" добавлен режим "--staged", который позволяет спрятать только изменения, добавленные в индекс, например в ситуации, когда необходимо временно отложить часть сложных изменений для того, чтобы вначале добавить то, что уже готово, а с остальным разобраться через какое-то время. Режим напоминает команду "git commit", записывающую только помещённые в индекс изменения, но вместо создания нового коммита в "git stash --staged" результат сохраняется во временную область stash. После того, как изменения понадобятся их можно вернуть командой "git stash pop".
  • В команду "git log" добавлен новый спецификатор формата "--format=%(describe)", позволяющий совместить вывод "git log" с результатом выполнения команды команды "git describe". Параметры для "git describe" указываются непосредственно внутри спецификатора ("--format=%(describe:match=<foo>,exclude=<bar>)"), в котором также можно включить сокращённые теги ("--format=%(describe:tags=<bool>)") и настроить число шестнадцатеричных символов для идентификации объектов ("--format=%(describe:abbrev=<n>)"). Например, для вывода 8 последних коммитов, теги которых не имеют метки кандидата в релизы, и указания 8-символьных идентификаторов можно использовать команду: 
    
   $ git log -8 --format='%(describe:exclude=*-rc*,abbrev=13)'
   v2.34.1-646-gaf4e5f569bc89
   v2.34.1-644-g0330edb239c24
   v2.33.1-641-g15f002812f858
   v2.34.1-643-g2b95d94b056ab
   v2.34.1-642-gb56bd95bbc8f7
   v2.34.1-203-gffb9f2980902d
   v2.34.1-640-gdf3c41adeb212
   v2.34.1-639-g36b65715a4132
  • В настройке user.signingKey реализована поддержка новых типов ключей, не ограничивающихся типом "ssh-" и указанием полного файлового пути к ключу. Альтернативные типы задаются при помощи префикса "key::", например, "key::ecdsa-sha2-nistp256" для ключей ECDSA.
  • Заметно повышена скорость генерации списка изменений в режиме "--histogram", а также при использовании опции "--color-moved-ws", управляющей подсвечиванием пробелов в цветном diff-е.
  • В команде "git jump", применяемой для предоставления Vim информации о точных переходах на искомую позицию в файле при разборе конфликтов слияния, просмотре различий или выполнении операции поиска, предоставлена возможность сужения охватываемых конфликтов слияния. Например, для ограничения операций только каталогом "foo" можно указать "git jump merge -- foo", а для исключения из обработки каталога "Documentation" - "git jump merge -- ':^Documentation'"
  • Проведена работа по стандартизации применения типа "size_t" вместо "used unsigned" для значений, представляющих размер объектов, что позволило добиться возможности применения фильтров "clean" и "smudge" с файлами размером более 4 ГБ на всех платформах, включая платформы с моделью данных LLP64, тип "used unsigned" в которой ограничен 4 байтами.
  • В команду "git am" добавлена опция "--empty=(stop|drop|keep)", позволяющая при разборе патчей из почтового ящика выбрать поведение для пустых писем, не содержащих патчей. Значение "stop" приведёт к завершению всей операции применения патчей, "drop" - пропустит пустой патч, "keep" - создаст пустой коммит.
  • В команды "git reset", "git diff", "git blame", "git fetch", "git pull" и "git ls-files" добавлена поддержка частичных индексов (sparse index), позволяющих повысить производительность и сэкономить место в репозиториях, в которых выполняются операции частичного клонирования (sparse-checkout).
  • Объявлена устаревшей команда "git sparse-checkout init", вместо которой следует использовать "git sparse-checkout set".
  • Добавлена начальная реализация нового бэкенда "reftable" для хранения ссылок, таких как ветки и теги, в репозитории. Новый бэкенд использует блочное хранилище, применяемое проектом JGit и оптимизированное для хранения очень большого числа ссылок. Бэкенд пока не интегрирован с системой ссылок (refs) и не готов для практического применения.
  • Цветовая палитра команды "git grep" приведена к соответствию утилите GNU grep.


  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/git/xm...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.33
  3. OpenNews: Уязвимость в Git для Cygwin, позволяющая организовать выполнение кода
  4. OpenNews: СУБД Dolt, позволяющая манипулировать данными в стиле Git
  5. OpenNews: GitHub вводит новые требования для удалённого подключения к Git
  6. OpenNews: GitHub заблокировал SSH-ключи, сгенерированные при помощи библиотеки keypair
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56570-git
Ключевые слова: git
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жироватт (ok), 13:37, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В списке изменений слишком мало инклюзивности, позитивности и защиты негров от слова "slave". Низачот.

    > Проведена работа по стандартизации применения типа "size_t" вместо "used unsigned"

    А вот это как раз зачётно.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:36, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    зачётно что? то что разгребают свой гавнокод?
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:51, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    сукa, до слёз
     
  • 1.4, RAMbug (?), 13:54, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Глянул сегодня Hammer2 в DragonFly BSD, смотрю список разделов, а там... В колонке Type в четырёх пунктах написано MASTER!!!

    Это вообще законно?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:58, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Main of puppets
     
     
  • 3.9, RAMbug (?), 14:16, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Master, master
    Where's the dreams that I've been after?
    Master, master
    You promised only lies
    Laughter, laughter
    All I hear or see is laughter
    Laughter, laughter
    Laughing at my cries
     
  • 3.18, flexagoon (ok), 15:01, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Main и Маргарита
     
  • 2.10, Жироватт (ok), 14:26, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    We don't need no
    education...
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 14:42, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кинь в него кирпич, ага, для профилактики
     

  • 1.6, Шарп (ok), 14:02, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >В команду "git log" добавлен новый спецификатор формата "--format=%(describe)"

    Улучшайзинги для консольной утилиты нафиг не упёрлись. Все пользуются gui клиентами. Например smartgit.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:10, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Все пользуются gui клиентами.

    Кто эти все? Все кого я знаю, пользуются консолью.

     
     
  • 3.8, Массоны Рептилоиды (?), 14:12, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом."
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 14:32, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    незадавят, так как согласно теории эволюции умники это бывшие рукожопые ламеры с ЧСВ до колена.
    Ну а то что git постепенно превращается в еще одно ядро linux уже давно не секрет.
     
     
  • 5.12, Здрасьте (?), 14:36, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Согласно теории эволюции», серьёзно? Где же ты это вычитал, болезный?
     
     
  • 6.15, Аноним (16), 14:40, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    что мешает человеку продвигать свою теорию эволюции? он же не конкретизировал чья она)
     
  • 5.14, RAMbug (?), 14:40, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Ну а то что git постепенно превращается в еще одно ядро linux уже давно не секрет.

    Можно увезти негра из Африки, но говнокодера из Торвальдса не увезти никогда.(с)

    Барак Обама.

     
     
  • 6.17, Аноним (16), 14:58, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    sad but true
     

  • 1.19, Аноним (19), 15:06, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что за такой тип "used unsigned"? Поиск в гугле ничего не дал. По смыслу в новости скорее unsigned long подходит. А для размера объектов, которые могут на диске занимать более 4 ГБ и не обязательно помещаться в память, тип uint64_t подходит лучше, чем size_t или unsigned long. В общем, ничего не понятно.
     
     
  • 2.20, Ordu (ok), 15:17, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, это unsigned long. Хз как он в переводе превратился в б/у беззнаковый.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру