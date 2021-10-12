The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

GitHub заблокировал SSH-ключи, сгенерированные при помощи библиотеки keypair

12.10.2021 14:54

GitHub заблокировал SSH-ключи пользователей Git-клиентов, использующих для генерации ключей JavaScript-библиотеку keypair. Например, под блокировку попали ключи Git-клиента GitKraken. Уязвимость приводит к формированию предсказуемых RSA-ключей из-за ошибки, существенно снижающей качество энтропии при генерации случайной последовательности для ключей. Проблема устранена в выпусках keypair 1.0.4 и в GitKraken 8.0.1.

Причиной появления уязвимости стало использование в процессе формирования ключа вызова "b.putByte(String.fromCharCode(next & 0xFF))" при том, что в методе putByte ещё раз вызывался метод fromCharCode. Двойной вызов fromCharCode ("String.fromCharCode( String.fromCharCode(next & 0xFF) )") приводил к тому, что большая часть буфера c энтропией оказывалась заполнена нулями, т.е. ключ генерировался на основе "случайных" данных, на 97% состоящих из нулей.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2021-10-11...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Travis CI, приводящая к утечке ключей публичных репозиториев
  3. OpenNews: Уязвимости в клиентах Matrix, позволяющие раскрыть ключи сквозного шифрования
  4. OpenNews: Уязвимость в TLS, допускающая определение ключа для соединений на базе шифров DH
  5. OpenNews: Уязвимость в GnuTLS, позволяющая возобновить сеанс TLS 1.3 без знания ключа
  6. OpenNews: GitHub вводит новые требования для удалённого подключения к Git
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55956-keypair
Ключевые слова: keypair, github, rsa, rnd
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:03, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Почему github был заблокирован ssh?
     
  • 1.2, Аноним (2), 15:03, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Да вы шо, это жи JS нашъ любименькой, это вам не сишные дырени.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:05, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    какой нахрен жс, раст и опеннет -- уан лав
     
  • 2.7, Anonnnym (?), 15:13, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Язык не фиксит ошибки в алгоритмах
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 15:29, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а я думал до киви доведёт
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:04, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кракена заблочила годзилла. Какая прелесть.
     
  • 1.4, Аноним (6), 15:04, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    главное что бы смузи был свеж и CI/CD настроен, остальное — пустое
     
     
  • 2.9, QwertyReg (ok), 15:34, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Самое смешное, что смузихлёбы и девпопсы зарабатывают в разы больше гордых опеннетовских труе-сисадминов 🤣
     
     
  • 3.11, Аноним (6), 15:43, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    их всех ждёт 9й круг ада
     
  • 3.15, Аноним (3), 16:09, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Самое грустное, что для вас показателем "успеха" является фаллометрия в заработке.
    Хотя смотреть в чужой карман вообще не прилично. И до вас таких никогда не дойдет разница между работать и зарабатывать. Ибо толком не умеете ни в первое ни во второе.
     
     
  • 4.17, QwertyReg (ok), 16:21, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Самое грустное, что для вас показателем "успеха" является фаллометрия в заработке.
    > Хотя смотреть в чужой карман вообще не прилично. И до вас таких
    > никогда не дойдет разница между работать и зарабатывать. Ибо толком не
    > умеете ни в первое ни во второе.

    Лол, а что ещё является мерилом успеха? Или, как обычно бывает в таких случаях, о ненужности деняк говорит тот, у кого их нет? Работаешь хорошо, держишь руку на пульсе IT - ты в тренде, ты при деньгах. Цепляешься за мёртвые технологии, ненавидишь новое и поливаешь грязью всех вокруг - ты аутсайдер, линуксоид, человек с задворок айтишного дурдома.

     
     
  • 5.21, ET (?), 16:29, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    удивительно как вы тут линукс приплели в негативном контексте
     
     
  • 6.22, QwertyReg (ok), 16:33, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > удивительно как вы тут линукс приплели в негативном контексте

    Просто жизненный опыт. Девопсики не боготворят Linux и не поют дифирамбы Свободному Программному Обеспечению, а просто используют его, как инструмент для зарабатывания денег. Визги же про Философию летят как раз от маргиналов из среды малоимущих.

     
     
  • 7.25, freecoder (ok), 18:04, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хмм... В моем окружении - наборот, деферамбы СПО поют те, кто зарабатывает с его помощью сильно выше среднего.
     
  • 7.28, Аноним (3), 18:27, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Девопсики не боготворят Linux и не поют дифирамбы Свободному Программному Обеспечению, а просто используют его, как инструмент для зарабатывания денег.

    Когда пользовать будет нечего, схлопнитесь и будете дрожать за корочки с барского стола корпораций.

    Помяните мое слово. Видел таких.

    >Просто жизненный опыт.

     
  • 5.26, Аноним (3), 18:23, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Лол, а что ещё является мерилом успеха?

    Скромность.

    >Цепляешься за мёртвые технологии, ненавидишь новое и поливаешь грязью всех вокруг - ты аутсайдер, линуксоид, человек с задворок айтишного дурдома.

    Когда вы добьете пингвина, я посмотрю на чем вы будете прокачивать свой "успех".

     
  • 4.18, Аноним (18), 16:23, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это и есть мерило успеха. Если ты зарабатываешь копейки, а смузихлебы разъезжают на новеньких BMW...

    Значит это и есть реальная оценка твоего труда, оценка его нужности и значимости. Конечно, всё сложнее, но общий принцип такой.

     
     
  • 5.27, Аноним (3), 18:24, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Вас бемеве - мерило "успеха"?
    Мне Вас жаль.
     

  • 1.5, Аноним (5), 15:05, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Типикал.
     
  • 1.10, Аноним (10), 15:35, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И правильно сделал. Неосиляторов даже ssh ключей надо вообще в ссылку. Уже совсем мозги пропили и используют опаскрипт для этого.
     
  • 1.12, Аноним (12), 15:44, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет, GitHub, я не буду использовать недоhttp или твой бастард-cli.
     
     
  • 2.20, Аноним (10), 16:27, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И правильно делаешь. Нормальные люди этот трэш не пользуют. Но и ключи опаскриптом не генерируют.
     
     
  • 3.23, Аноним (12), 17:27, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Критичность этого околонулевая.
    Сгенерировать только один ссх только для одного репозитория, только для двух функций (получить/отправить), ессесно без пароля, лишь бы не тразаться с полноценным 2фа.
     
     
  • 4.24, Аноним (12), 17:29, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потенциальный подбор моего на 97% пустого ссх для одного репозитория защищен жпж подписью и откатом в случае чего.
     

  • 1.13, Аноним (13), 15:46, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вебмакаки в криптографии
     
  • 1.16, Аноним (16), 16:12, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как уязвимые ключи сдетектировали? Не исчерпывающей генерацией всех уязвимых ключей ли?
     
  • 1.19, Какаянахренразница (ok), 16:25, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > GitHub заблокировал SSH-ключи

    Кто кем заблокирован? Кто на ком стоял?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру