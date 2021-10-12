GitHub заблокировал SSH-ключи, сгенерированные при помощи библиотеки keypair

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|1.4, Аноним (6), 15:04, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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главное что бы смузи был свеж и CI/CD настроен, остальное — пустое
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|2.9, QwertyReg (ok), 15:34, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Самое смешное, что смузихлёбы и девпопсы зарабатывают в разы больше гордых опеннетовских труе-сисадминов 🤣
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|3.15, Аноним (3), 16:09, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Самое грустное, что для вас показателем "успеха" является фаллометрия в заработке.
Хотя смотреть в чужой карман вообще не прилично. И до вас таких никогда не дойдет разница между работать и зарабатывать. Ибо толком не умеете ни в первое ни во второе.
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|4.17, QwertyReg (ok), 16:21, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Самое грустное, что для вас показателем "успеха" является фаллометрия в заработке.
> Хотя смотреть в чужой карман вообще не прилично. И до вас таких
> никогда не дойдет разница между работать и зарабатывать. Ибо толком не
> умеете ни в первое ни во второе.
Лол, а что ещё является мерилом успеха? Или, как обычно бывает в таких случаях, о ненужности деняк говорит тот, у кого их нет? Работаешь хорошо, держишь руку на пульсе IT - ты в тренде, ты при деньгах. Цепляешься за мёртвые технологии, ненавидишь новое и поливаешь грязью всех вокруг - ты аутсайдер, линуксоид, человек с задворок айтишного дурдома.
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|5.21, ET (?), 16:29, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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удивительно как вы тут линукс приплели в негативном контексте
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|6.22, QwertyReg (ok), 16:33, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> удивительно как вы тут линукс приплели в негативном контексте
Просто жизненный опыт. Девопсики не боготворят Linux и не поют дифирамбы Свободному Программному Обеспечению, а просто используют его, как инструмент для зарабатывания денег. Визги же про Философию летят как раз от маргиналов из среды малоимущих.
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|7.25, freecoder (ok), 18:04, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хмм... В моем окружении - наборот, деферамбы СПО поют те, кто зарабатывает с его помощью сильно выше среднего.
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|7.28, Аноним (3), 18:27, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Девопсики не боготворят Linux и не поют дифирамбы Свободному Программному Обеспечению, а просто используют его, как инструмент для зарабатывания денег.
Когда пользовать будет нечего, схлопнитесь и будете дрожать за корочки с барского стола корпораций.
Помяните мое слово. Видел таких.
>Просто жизненный опыт.
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|5.26, Аноним (3), 18:23, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Лол, а что ещё является мерилом успеха?
Скромность.
>Цепляешься за мёртвые технологии, ненавидишь новое и поливаешь грязью всех вокруг - ты аутсайдер, линуксоид, человек с задворок айтишного дурдома.
Когда вы добьете пингвина, я посмотрю на чем вы будете прокачивать свой "успех".
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|4.18, Аноним (18), 16:23, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это и есть мерило успеха. Если ты зарабатываешь копейки, а смузихлебы разъезжают на новеньких BMW...
Значит это и есть реальная оценка твоего труда, оценка его нужности и значимости. Конечно, всё сложнее, но общий принцип такой.
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|1.10, Аноним (10), 15:35, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И правильно сделал. Неосиляторов даже ssh ключей надо вообще в ссылку. Уже совсем мозги пропили и используют опаскрипт для этого.
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|2.20, Аноним (10), 16:27, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И правильно делаешь. Нормальные люди этот трэш не пользуют. Но и ключи опаскриптом не генерируют.
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|3.23, Аноним (12), 17:27, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Критичность этого околонулевая.
Сгенерировать только один ссх только для одного репозитория, только для двух функций (получить/отправить), ессесно без пароля, лишь бы не тразаться с полноценным 2фа.
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|4.24, Аноним (12), 17:29, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потенциальный подбор моего на 97% пустого ссх для одного репозитория защищен жпж подписью и откатом в случае чего.
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|1.16, Аноним (16), 16:12, 12/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как уязвимые ключи сдетектировали? Не исчерпывающей генерацией всех уязвимых ключей ли?
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