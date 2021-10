GitHub заблокировал SSH-ключи, сгенерированные при помощи библиотеки keypair

2.9 , QwertyReg ( ok ), 15:34, 12/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Самое смешное, что смузихлёбы и девпопсы зарабатывают в разы больше гордых опеннетовских труе-сисадминов 🤣

3.11 , Аноним ( 6 ), 15:43, 12/10/2021 их всех ждёт 9й круг ада

3.15 , Аноним ( 3 ), 16:09, 12/10/2021 Самое грустное, что для вас показателем "успеха" является фаллометрия в заработке.

Хотя смотреть в чужой карман вообще не прилично. И до вас таких никогда не дойдет разница между работать и зарабатывать. Ибо толком не умеете ни в первое ни во второе.

4.17 , QwertyReg ( ok ), 16:21, 12/10/2021 > Самое грустное, что для вас показателем "успеха" является фаллометрия в заработке.

> Хотя смотреть в чужой карман вообще не прилично. И до вас таких

> никогда не дойдет разница между работать и зарабатывать. Ибо толком не

> умеете ни в первое ни во второе. Лол, а что ещё является мерилом успеха? Или, как обычно бывает в таких случаях, о ненужности деняк говорит тот, у кого их нет? Работаешь хорошо, держишь руку на пульсе IT - ты в тренде, ты при деньгах. Цепляешься за мёртвые технологии, ненавидишь новое и поливаешь грязью всех вокруг - ты аутсайдер, линуксоид, человек с задворок айтишного дурдома.

5.21 , ET ( ? ), 16:29, 12/10/2021 удивительно как вы тут линукс приплели в негативном контексте

6.22 , QwertyReg ( ok ), 16:33, 12/10/2021 > удивительно как вы тут линукс приплели в негативном контексте Просто жизненный опыт. Девопсики не боготворят Linux и не поют дифирамбы Свободному Программному Обеспечению, а просто используют его, как инструмент для зарабатывания денег. Визги же про Философию летят как раз от маргиналов из среды малоимущих.

7.25 , freecoder ( ok ), 18:04, 12/10/2021 Хмм... В моем окружении - наборот, деферамбы СПО поют те, кто зарабатывает с его помощью сильно выше среднего.

7.28 , Аноним ( 3 ), 18:27, 12/10/2021 >Девопсики не боготворят Linux и не поют дифирамбы Свободному Программному Обеспечению, а просто используют его, как инструмент для зарабатывания денег. Когда пользовать будет нечего, схлопнитесь и будете дрожать за корочки с барского стола корпораций. Помяните мое слово. Видел таких. >Просто жизненный опыт. 5.26 , Аноним ( 3 ), 18:23, 12/10/2021 >Лол, а что ещё является мерилом успеха? Скромность. >Цепляешься за мёртвые технологии, ненавидишь новое и поливаешь грязью всех вокруг - ты аутсайдер, линуксоид, человек с задворок айтишного дурдома. Когда вы добьете пингвина, я посмотрю на чем вы будете прокачивать свой "успех".

4.18 , Аноним ( 18 ), 16:23, 12/10/2021 Это и есть мерило успеха. Если ты зарабатываешь копейки, а смузихлебы разъезжают на новеньких BMW... Значит это и есть реальная оценка твоего труда, оценка его нужности и значимости. Конечно, всё сложнее, но общий принцип такой.

5.27 , Аноним ( 3 ), 18:24, 12/10/2021 У Вас бемеве - мерило "успеха"?

Мне Вас жаль.