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Уязвимости в клиентах Matrix, позволяющие раскрыть ключи сквозного шифрования

14.09.2021 14:59

В большинстве клиентских приложений для платформы децентрализованных коммуникаций Matrix выявлены уязвимости (CVE-2021-40823, CVE-2021-40824), позволяющие получить сведения о ключах, использованных для передачи сообщений в чатах со сквозным шифрованием (E2EE). Атакующий, скомпрометировав одного из пользователей чата, может расшифровать сообщения, ранее отправленные этому пользователю из уязвимых клиентских приложений.

Для успешной эксплуатации требуется наличие доступа к учётной записи получателя сообщений. Доступ может быть получен как через утечку параметров учётной записи, так и через взлом Matrix-сервера, через который подключается пользователь. Наибольшую опасность уязвимости представляют для пользователей шифрованных чат-комнат, к которым подключены Matrix-серверы, подконтрольные злоумышленникам. Администраторы подобных серверов могут попытаться выдать себя за пользователей сервера для перехвата сообщений отправляемых в чат с уязвимых клиентских приложений.

Уязвимости вызваны логическим ошибками в реализациях механизма предоставления повторного доступа к ключам, предложенных в matrix-js-sdk < 12.4.1 (CVE-2021-40823), matrix-android-sdk2 < 1.2.2 (CVE-2021-40824), matrix-rust-sdk < 0.4.0, FamedlySDK < 0.5.0 и Nheko ≤ 0.8.2. Реализации на базе библиотек matrix-ios-sdk, matrix-nio и libolm уязвимостям не подвержены.

Соответственно, уязвимости проявляются во всех приложениях, заимствовавших проблемный код, и не касаются непосредственно протоколов Matrix и Olm/Megolm. В частности, проблема затрагивает основной Matrix-клиент Element (бывший Riot) для Web, настольных систем и Android, а также сторонние клиентские приложения и библиотеки, включая FluffyChat, Nheko, Cinny и SchildiChat. Проблема не проявляется в официальном клиенте для платформы iOS, а также в приложениях Chatty, Hydrogen, mautrix, purple-matrix и Syphon.

Уязвимости были выявлены в ходе аудита безопасности клиента Element. Исправления в настоящее время уже выпущены для всех проблемных клиентов. Пользователям рекомендуется срочно установить обновления, а до установки обновления перевести клиенты в режим offline. Свидетельства об эксплуатации уязвимости до публикации исправления отсутствуют. По штатным логам клиента и сервера определить факт атаки невозможно, но так как для атаки требуется компрометация учётной записи администраторы могут проанализировать наличие подозрительных входов по логам аутентификации на своих серверах, а пользователи оценить список привязанных к своей учётной записи устройств на предмет недавних переподключений и смены статуса доверия.

Механизм повторного доступа к ключам (key sharing), в реализации которого были найдены уязвимости, позволяет клиенту, у которого нет ключей для расшифровки сообщения, запросить ключи у устройства отправителя или других своих устройств. Например, подобная возможность необходима для обеспечения расшифровки старых сообщений на новом устройстве пользователя или в случае потери пользователем имевшихся ключей. Спецификация протокола предписывает по умолчанию не отвечать на запросы ключей и отправлять их автоматически только верифицированным устройствам того же пользователя. К сожалению, в практических реализациях данное требование не было обеспечено и запросы на отправку ключей обрабатывались без должной идентификации устройства.

  1. Главная ссылка к новости (https://matrix.org/blog/2021/0...)
  2. OpenNews: Представлен метод атаки на групповой чат WhatsApp и Signal
  3. OpenNews: Подробности про второй взлом Matrix. Скомпрометированы GPG-ключи проекта
  4. OpenNews: Выпуск децентрализованной коммуникационной платформы Matrix 1.0
  5. OpenNews: Gitter переходит в экосистему Matrix и объединяется с Matrix-клиентом Element
  6. OpenNews: Google Play заблокировал Matrix-клиент Element (приложение восстановлено)
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55799-matrix
Ключевые слова: matrix
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Обсуждение (68) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:31, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Вот вам и "ориентированный на безопасность" продукт от смузихлёбов. Занавес.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:35, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ну про Matrix всё стало ясно ещё после этого https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50502
     
  • 2.8, anonymous (??), 15:45, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Вы знаете хотя бы один проект, в котором нет и никогда не было уязвимостей?
     
  • 2.9, hefenud (ok), 15:50, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Мне хоть один руssкий объяснит почему у вас так подгорает от смузи? Не можете купить блендер для готовки что ли?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 16:03, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Ну звездуй тогда на оркаинские ресурсы, если тебе что-то не нравится у нас, тарасик.
     
     
  • 4.14, hefenud (ok), 16:05, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну звездуй тогда на оркаинские ресурсы, если тебе что-то не нравится у
    > нас, тарасик.

    Я гляжу из тебя нацизм так и лезет
    А что ты делаешь в американский сети, нацик российский?

    Я — бывший гражданин РФ, политический беженец из РФ, живу в Чехии. Бежал из страны из-за прямой угрозы жизни. Из страны вы меня на время выгнать смогли, но из американской сети интернет вам это точно не удастся.

     
     
  • 5.18, Аноним (13), 16:10, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >руssкий
    >нацик российский
    >Я — бывший гражданин РФ

    Соблюдай_анонымнисть.пнг

     
     
  • 6.39, Анон1110м (?), 16:35, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дотримуйся_анонімності.пнґ

    Ви, нездари, навіть кривлятися нормально не вмієте, всьому вас вчити доводиться...

     
     
  • 7.42, Анон1110м (?), 16:40, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Анон1110м

    Ліл, Опеннет не приймає в іменах не лише емодзі і такі символи як №, а й звичайну кириличну літеру "і".

     
     
  • 8.49, Аноним (49), 16:52, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Тьфю, какой мерзкий язык, читать противно ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.60, Аноним (13), 17:08, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол, на опеннете орудует свиносотня Оперативно минусов накрутили ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.51, Аноним (49), 16:58, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Порою кажется, что хохлячий язык придумал дьявол, чтобы общаться с чертями Наст... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.58, JackONeill (?), 17:07, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, слез от смеха при просмотре фильмов в украинской озвучке этот язык мне много... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.65, Аноним (65), 17:33, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем более похож язык, тем смешнее он кажется Послушайте польскую или чешскую ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.41, Аноним (41), 16:40, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Не можете купить блендер для готовки что ли?

    Так ты же не путай кулинарный смузи и ментальный.

     
  • 3.61, torvn77 (ok), 17:13, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Мне хоть один руssкий объяснит почему у вас так подгорает от смузи?  

    Как я понимаю не очень вкусная и малокалорийная еда, систематическое употребление которой выглядит довольно странным.  
    Ну и к тому что странно подмешивается Пётр первый с отрубанием бород и просто  ходство с определением "вшивый интелигент", которое объясняет употребление такой странной пищи.

     
  • 2.57, Аноним (65), 17:04, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смею отметить, уязвимость обнаружил их штатный сотрудник во время внутреннего аудита. То есть у них есть человек на зарплате, который за этим следит, постепенно проходясь по всей кодовой базе, и может даже не один. За это им плюсик в карму.
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:33, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот те на...
     
  • 1.3, Аноним (3), 15:34, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Matrix это просто мусор.
     
  • 1.4, Аноним (4), 15:34, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Как обычно... хотели сделать удобно, а получилось как всегда.
     
  • 1.5, Впопеннетчик (?), 15:35, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Уязвимости matrix-rust-sdk < 0.4.0

    Кто бы мог подумать!

     
     
  • 2.7, НяшМяш (ok), 15:43, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А ты пишешь на языке, который фиксит логические ошибки?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 15:54, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но вы же обещали что без переполнения буфера нельзя ключи украсть...
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 16:10, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Они много чего бещали. Это раст это вообще блабла технология. Но зато новая. Как любит местная кабыла.
     
     
  • 5.32, Аноним (-), 16:24, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >>  Аноним (10) Но вы же обещали что без переполнения буфера нельзя ключи украсть...
    >  Аноним (10) Они много чего бещали. Это раст это вообще блабла технология. Но зато
    > новая. Как любит местная кабыла.

    Не пались так сильно, отвечая сам себе.


     
  • 4.33, Ordu (ok), 16:26, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ссылку на обещания предоставишь? Или балабол?
     
  • 4.40, Аноним (41), 16:37, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нечего его минусовать. Обещали: Rust от всего защитит!
     
  • 3.17, Аноним (19), 16:09, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, не пишет. Это растоманы кричат о том как раст всех спасёт от дыр. И вообще не важно что и как, главное раст всех уже победил.

    Это не мои слова. Это слова фанатов раста. Но когда у них получается экскримент они обычно моментально об этом забывают и начинают плакать что у всех бывает.

    При этом с радостью поносят когда допускают ошибки в других языках. Ну так такое и к ним отношение Чему удивлятся?

     
     
  • 4.27, Аноним (-), 16:17, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Это воображаемые анонимами растоманы кричат о том как раст всех спасёт
    > от дыр. И вообще не важно что и как, главное раст всех уже победил.

    Как интересно (нет)!


    > Это не мои слова. Это слова фанатов раста. Из розетки. Я точно слышал!

    Как интересно (нет)!

    > При этом с радостью поносят когда допускают ошибки в других языках. Ну
    > так такое и к ним отношение Чему удивлятся?

    Очередной диалог с голосами в своей голове, очередного анонимно-опеннетного Борцуна с Растоманами ...


     

  • 1.11, Аноним (11), 15:55, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Matrix-велосипед опять поломался. Какая неожиданность.
     
  • 1.12, Аноним (12), 15:58, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Безопасный децентрализованный чат может быть только с шарманкой: передачей морзянки, да хоть по КВ, хоть по СВ. Так что читайте схемы, паяйте разное.  
     
     
  • 2.25, uis (ok), 16:16, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто минусует? Зачем? Не видите, человек популяризирует радиотехнику? Между прочим, раньше были тысячи радиокружков. Нынче все эти люди уехали из Этой страны.
    Раньше opensource были радиоприёмники. Даже вентиляторы, даже компы(ЭВМ).
     
  • 2.30, InuYasha (??), 16:23, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем морзянка? припаяй дайлаповый модем к рации и прокинь впн.
     
     
  • 3.37, Ordu (ok), 16:32, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Низзя. Там есть ограничения на то, что любителю можно передовать. Я не могу ошибаться, ибо не интересовался особо, но, насколько я знаю, сигнал должен передаваться в чистом виде, чтобы кто угодно мог бы послушать. Кодировать сигнал -- это залёт. Кроме того, есть у меня подозрение, что содержание сообщения -- это тоже предмет контроля, и попытки обсудить сиськи Люськи с друганом с другого конца города могут кончится не лучшим образом.

    Поищи про любительскую радиопередачу, или что-нибудь типа того. Эти правила должны быть в паблике где-нибудь.

     
     
  • 4.56, Аноним (56), 17:03, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По факту, конечно, старперы-радиолюбители там срутся не хуже Антонов опеннета, я как-то включил SDR послушать радиолюбителей - там прям а-оя оппеннет "дискуссия" шла. Но вообще да, по правилам там ничего такого низя, если надо - радиопередатчик отберут. В СССр рейдили и отбирали во всю, радиохулиганы были прям ууух
     
  • 2.38, Аноним (41), 16:33, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КВ, хоть по СВ - так там это, прохождение, узкая полоса и всё такое. Спутники SATCOM - во.
     

  • 1.15, Аноним (19), 16:06, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > matrix-rust-sdk

    Хахха. Никогда такого ведь небыло. Но кто бы сомневался.

     
     
  • 2.16, Аноним (-), 16:09, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> matrix-rust-sdk
    > Хахха. Никогда такого ведь небыло. Но кто бы сомневался.

    Не было подгорания у анти-расто-клоунов опеннета? Точно?
    А, ну да - это было пламя праведной ярости ...

     
     
  • 3.22, Аноним (19), 16:12, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно небыло. Прикинь. Это же вы поносите всех на свете а на свои ошибки быстренько закрываете глаза. Чему теперь удивлятся что к вам такое отношение?

    Вон фракталу и ему подобным карликам спасибо и скажи.

    https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvekey.cgi?keyword=rust - на закуску, не обляпайся.

     
     
  • 4.29, Аноним (-), 16:20, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Точно небыло. Прикинь. Это же вы поносите всех на свете а на свои ошибки быстренько закрываете глаза. Чему теперь удивлятся что к вам такое отношение?

    И подтведить свои громкие заявления ссылкой ты тоже можешь? Или балабол?

    > Вон фракталу и ему подобным карликам спасибо и скажи.
    > https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvekey.cgi?keyword=rust - на закуску, не обляпайся.

    Не нашел ничего по теме "не было подгорания у анти-расто-клоунов опеннета". Походу, ты обляпался.


     
     
  • 5.45, пончик (?), 16:45, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если ты и искать по слову Fracta1L не умеешь прямо тут на opennet. То конечно, тебе дорока только всякие опаскрипты ну и балаболить про раст.
     
     
  • 6.54, Аноним (-), 17:00, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну если ты и искать по слову Fracta1L не умеешь прямо тут

    Т.е. ни ссылки, ни каких либо аргументов кроме "Мы все так говорим! А значит это правда!" не будет, будет лишь невнятное балабольство и перевод стрелок. Яснопонятно.

    Этот "Защитнег" сдулся, давайте нового!

     

  • 1.20, uis (ok), 16:10, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Kotlin безопасный говорили одни. Dart безопасный говорили другие. Третьи говорили, что javascript и typescript безопасны. Прочие сидели на жабе и её тоже считали безопасной.
    Растоманы обязательно напишут, что это всё из-за "небезопасной" работы с памятью(в js, ага). Ну и во всём виноваты сишечка и компьютерные игры.
    Upd: я и не заметил, что на расте таки есть. Реактивненько дrustанули.
     
     
  • 2.46, Аноним (65), 16:45, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ошибка логическая и на всех языках одинаковая. Типобезопасность, работа с памятью и буферами к не отношения не имеет.
     
  • 2.55, JackONeill (?), 17:01, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие безопасные по вашему мнению?
     
     
  • 3.59, Аноним (-), 17:08, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А какие безопасные по вашему мнению?

    С и С++, если выпрямить руки и быть внимательным, идеально-сферическим разработчиком!
    А еще все диалекты ЦУдРвКО (Ценные Указания для Разработчиков в Комментариях Опеннет) - там ни разу еще эксплуатируемю в реальности уязвимость не находили!

     

  • 1.21, Аноним (21), 16:11, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А зачем сервер когда просто хотят пообщаться двое людей?

    Сервер это прослушка разговора и самое слабое место.

    Пользуйтесь https://tox.chat

     
     
  • 2.23, uis (ok), 16:12, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё ring и briar.
    Правда последний только для rms.
     
     
  • 3.34, Аноним (41), 16:26, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Briar для RMS, ви таки шутите? Он же для смартфонов.
     
  • 2.47, Аноним (65), 16:47, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне даже отвечать на это лень. Гуглите недостатки P2P мемсенджеров. Они нужны и полезны,и в некоторых ситуациях незаменимы (Briar на уличных протестах, например), но они не замена для не-P2P. У них разное предназначения, разная ЦА, разная ниша.
     
     
  • 3.48, Аноним (65), 16:48, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё есть много вопросов к качеству реализаций токса и проблемах протокола, но ни один мессенджер не идеален и в матрице есть другие проблемы, так что это лучше вынести за скобки.
     
  • 3.64, Аноним (11), 17:28, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Гуглите недостатки P2P мемсенджеров.

    С этими недостатками можно жить.

     
     
  • 4.66, Аноним (65), 17:36, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, но не для всех приемлемо. XMPP даёт больше удобства, но отбирает часть достоинств P2P, Matrix даёт ещё больше, отбирая часть достоинств XMPP, и так далее. Не всем комфортно P2P, не всем комфорно XMPP, не всем удобна матрица, а большинству нужен уровень удобства условной телеги и плевать на открытость, безопасность и централизацию.
     
  • 2.63, Anonimous (?), 17:25, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Пользуйтесь https://tox.chat

    Еще лучше

     

  • 1.24, Аноним (24), 16:15, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Очередное доказательство, что старика jabber ещё рано отодвигать. Он ещё не раз сумеет всем своим молодым конкурентам скрутить фигу в кармане.
     
     
  • 2.26, пончик (?), 16:17, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это верно
     
  • 2.35, Аноним (41), 16:29, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старику бы кто подкрутил пересылку файлов и голосовое общение. Тогда бы и менять не нужно.
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 16:41, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пересылка файлов там была овердофига лет назад, SIP тоже давно появился
     
  • 3.50, Аноним (65), 16:57, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть там всё Берите Conversations на Android или его форки Blabber im, Snikket... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.62, Аноним (62), 17:25, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вся суть проблем XMPP в одном сообщении.
    Работает но только в определенных клиентах, с определенными серверами, по четным числам и на полшишечки.
     
     
  • 5.67, Аноним (65), 17:41, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те, кто не в танке, на них попереходили 2-4 года назад, когда началась активная модернизация жаббера. А синапс уже работает без 32 гиг рамки? Сервер XMPP можно поднять даже на старой малинке, а клиенты лёгкие и без электрона (ну хорошо хоть Nheko под матрицу есть, раньше вообще был только электрон или веб).
     
  • 4.68, Аноним (65), 17:42, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    + на мак есть Beagle, это фактически десктопный Siskin от тех же разработчиков.
     

  • 1.28, Аноним (28), 16:20, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Так любой агент может взять трубку вместо пользователя и попасть куда надо.
     
     
  • 2.52, Аноним (65), 16:58, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего?
     

  • 1.31, Аноним (41), 16:23, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    matrix-rust-sdk - Rust от уязвимости не спас. Кашмар-кашмар!
     
     
  • 2.36, Аноним (24), 16:31, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >matrix-rust-sdk - Rust от уязвимости не спас. Кашмар-кашмар!

    Сейчас тебе накидают, что во всем виноваты интелы с амде и их кривые процессоры, а божественная расточка невинна.

     

  • 1.44, Аноним (11), 16:44, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пора переходить на Jami.
    Там, как минимум, такой лажи ещё не случалось. А Matrix ломают уже не впервые.

    И децентрализация в Jami лучше - не федеративная сеть, а дистрибутивная.

     
     
  • 2.53, Аноним (65), 16:59, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    См. комментарий #47.
     
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