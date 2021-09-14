Уязвимости в клиентах Matrix, позволяющие раскрыть ключи сквозного шифрования

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|1.1, Аноним (1), 15:31, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Вот вам и "ориентированный на безопасность" продукт от смузихлёбов. Занавес.
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|2.8, anonymous (??), 15:45, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Вы знаете хотя бы один проект, в котором нет и никогда не было уязвимостей?
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|2.9, hefenud (ok), 15:50, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Мне хоть один руssкий объяснит почему у вас так подгорает от смузи? Не можете купить блендер для готовки что ли?
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|3.13, Аноним (13), 16:03, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Ну звездуй тогда на оркаинские ресурсы, если тебе что-то не нравится у нас, тарасик.
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|4.14, hefenud (ok), 16:05, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну звездуй тогда на оркаинские ресурсы, если тебе что-то не нравится у
> нас, тарасик.
Я гляжу из тебя нацизм так и лезет
А что ты делаешь в американский сети, нацик российский?
Я — бывший гражданин РФ, политический беженец из РФ, живу в Чехии. Бежал из страны из-за прямой угрозы жизни. Из страны вы меня на время выгнать смогли, но из американской сети интернет вам это точно не удастся.
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|5.18, Аноним (13), 16:10, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>руssкий
>нацик российский
>Я — бывший гражданин РФ
Соблюдай_анонымнисть.пнг
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|6.39, Анон1110м (?), 16:35, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дотримуйся_анонімності.пнґ
Ви, нездари, навіть кривлятися нормально не вмієте, всьому вас вчити доводиться...
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|7.42, Анон1110м (?), 16:40, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Анон1110м
Ліл, Опеннет не приймає в іменах не лише емодзі і такі символи як №, а й звичайну кириличну літеру "і".
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|8.51, Аноним (49), 16:58, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Порою кажется, что хохлячий язык придумал дьявол, чтобы общаться с чертями Наст... текст свёрнут, показать
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|10.65, Аноним (65), 17:33, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Чем более похож язык, тем смешнее он кажется Послушайте польскую или чешскую ... большой текст свёрнут, показать
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|3.41, Аноним (41), 16:40, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Не можете купить блендер для готовки что ли?
Так ты же не путай кулинарный смузи и ментальный.
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|3.61, torvn77 (ok), 17:13, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Мне хоть один руssкий объяснит почему у вас так подгорает от смузи?
Как я понимаю не очень вкусная и малокалорийная еда, систематическое употребление которой выглядит довольно странным.
Ну и к тому что странно подмешивается Пётр первый с отрубанием бород и просто ходство с определением "вшивый интелигент", которое объясняет употребление такой странной пищи.
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|2.57, Аноним (65), 17:04, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Смею отметить, уязвимость обнаружил их штатный сотрудник во время внутреннего аудита. То есть у них есть человек на зарплате, который за этим следит, постепенно проходясь по всей кодовой базе, и может даже не один. За это им плюсик в карму.
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|3.10, Аноним (10), 15:54, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но вы же обещали что без переполнения буфера нельзя ключи украсть...
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|4.19, Аноним (19), 16:10, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Они много чего бещали. Это раст это вообще блабла технология. Но зато новая. Как любит местная кабыла.
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|5.32, Аноним (-), 16:24, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>> Аноним (10) Но вы же обещали что без переполнения буфера нельзя ключи украсть...
> Аноним (10) Они много чего бещали. Это раст это вообще блабла технология. Но зато
> новая. Как любит местная кабыла.
Не пались так сильно, отвечая сам себе.
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|3.17, Аноним (19), 16:09, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет, не пишет. Это растоманы кричат о том как раст всех спасёт от дыр. И вообще не важно что и как, главное раст всех уже победил.
Это не мои слова. Это слова фанатов раста. Но когда у них получается экскримент они обычно моментально об этом забывают и начинают плакать что у всех бывает.
При этом с радостью поносят когда допускают ошибки в других языках. Ну так такое и к ним отношение Чему удивлятся?
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|4.27, Аноним (-), 16:17, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Это воображаемые анонимами растоманы кричат о том как раст всех спасёт
> от дыр. И вообще не важно что и как, главное раст всех уже победил.
Как интересно (нет)!
> Это не мои слова. Это слова фанатов раста. Из розетки. Я точно слышал!
Как интересно (нет)!
> При этом с радостью поносят когда допускают ошибки в других языках. Ну
> так такое и к ним отношение Чему удивлятся?
Очередной диалог с голосами в своей голове, очередного анонимно-опеннетного Борцуна с Растоманами ...
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|1.12, Аноним (12), 15:58, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Безопасный децентрализованный чат может быть только с шарманкой: передачей морзянки, да хоть по КВ, хоть по СВ. Так что читайте схемы, паяйте разное.
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|2.25, uis (ok), 16:16, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто минусует? Зачем? Не видите, человек популяризирует радиотехнику? Между прочим, раньше были тысячи радиокружков. Нынче все эти люди уехали из Этой страны.
Раньше opensource были радиоприёмники. Даже вентиляторы, даже компы(ЭВМ).
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|3.37, Ordu (ok), 16:32, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Низзя. Там есть ограничения на то, что любителю можно передовать. Я не могу ошибаться, ибо не интересовался особо, но, насколько я знаю, сигнал должен передаваться в чистом виде, чтобы кто угодно мог бы послушать. Кодировать сигнал -- это залёт. Кроме того, есть у меня подозрение, что содержание сообщения -- это тоже предмет контроля, и попытки обсудить сиськи Люськи с друганом с другого конца города могут кончится не лучшим образом.
Поищи про любительскую радиопередачу, или что-нибудь типа того. Эти правила должны быть в паблике где-нибудь.
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|4.56, Аноним (56), 17:03, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По факту, конечно, старперы-радиолюбители там срутся не хуже Антонов опеннета, я как-то включил SDR послушать радиолюбителей - там прям а-оя оппеннет "дискуссия" шла. Но вообще да, по правилам там ничего такого низя, если надо - радиопередатчик отберут. В СССр рейдили и отбирали во всю, радиохулиганы были прям ууух
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|2.38, Аноним (41), 16:33, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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КВ, хоть по СВ - так там это, прохождение, узкая полоса и всё такое. Спутники SATCOM - во.
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|1.15, Аноним (19), 16:06, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> matrix-rust-sdk
Хахха. Никогда такого ведь небыло. Но кто бы сомневался.
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|2.16, Аноним (-), 16:09, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> matrix-rust-sdk
> Хахха. Никогда такого ведь небыло. Но кто бы сомневался.
Не было подгорания у анти-расто-клоунов опеннета? Точно?
А, ну да - это было пламя праведной ярости ...
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|4.29, Аноним (-), 16:20, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Точно небыло. Прикинь. Это же вы поносите всех на свете а на свои ошибки быстренько закрываете глаза. Чему теперь удивлятся что к вам такое отношение?
И подтведить свои громкие заявления ссылкой ты тоже можешь? Или балабол?
> Вон фракталу и ему подобным карликам спасибо и скажи.
> https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvekey.cgi?keyword=rust - на закуску, не обляпайся.
Не нашел ничего по теме "не было подгорания у анти-расто-клоунов опеннета". Походу, ты обляпался.
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|5.45, пончик (?), 16:45, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну если ты и искать по слову Fracta1L не умеешь прямо тут на opennet. То конечно, тебе дорока только всякие опаскрипты ну и балаболить про раст.
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|6.54, Аноним (-), 17:00, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну если ты и искать по слову Fracta1L не умеешь прямо тут
Т.е. ни ссылки, ни каких либо аргументов кроме "Мы все так говорим! А значит это правда!" не будет, будет лишь невнятное балабольство и перевод стрелок. Яснопонятно.
Этот "Защитнег" сдулся, давайте нового!
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|1.20, uis (ok), 16:10, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Kotlin безопасный говорили одни. Dart безопасный говорили другие. Третьи говорили, что javascript и typescript безопасны. Прочие сидели на жабе и её тоже считали безопасной.
Растоманы обязательно напишут, что это всё из-за "небезопасной" работы с памятью(в js, ага). Ну и во всём виноваты сишечка и компьютерные игры.
Upd: я и не заметил, что на расте таки есть. Реактивненько дrustанули.
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|2.46, Аноним (65), 16:45, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ошибка логическая и на всех языках одинаковая. Типобезопасность, работа с памятью и буферами к не отношения не имеет.
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|3.59, Аноним (-), 17:08, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А какие безопасные по вашему мнению?
С и С++, если выпрямить руки и быть внимательным, идеально-сферическим разработчиком!
А еще все диалекты ЦУдРвКО (Ценные Указания для Разработчиков в Комментариях Опеннет) - там ни разу еще эксплуатируемю в реальности уязвимость не находили!
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|2.23, uis (ok), 16:12, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ещё ring и briar.
Правда последний только для rms.
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|2.47, Аноним (65), 16:47, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне даже отвечать на это лень. Гуглите недостатки P2P мемсенджеров. Они нужны и полезны,и в некоторых ситуациях незаменимы (Briar на уличных протестах, например), но они не замена для не-P2P. У них разное предназначения, разная ЦА, разная ниша.
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|3.48, Аноним (65), 16:48, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё есть много вопросов к качеству реализаций токса и проблемах протокола, но ни один мессенджер не идеален и в матрице есть другие проблемы, так что это лучше вынести за скобки.
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|3.64, Аноним (11), 17:28, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Гуглите недостатки P2P мемсенджеров.
С этими недостатками можно жить.
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|4.66, Аноним (65), 17:36, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно, но не для всех приемлемо. XMPP даёт больше удобства, но отбирает часть достоинств P2P, Matrix даёт ещё больше, отбирая часть достоинств XMPP, и так далее. Не всем комфортно P2P, не всем комфорно XMPP, не всем удобна матрица, а большинству нужен уровень удобства условной телеги и плевать на открытость, безопасность и централизацию.
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|1.24, Аноним (24), 16:15, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Очередное доказательство, что старика jabber ещё рано отодвигать. Он ещё не раз сумеет всем своим молодым конкурентам скрутить фигу в кармане.
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|2.35, Аноним (41), 16:29, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Старику бы кто подкрутил пересылку файлов и голосовое общение. Тогда бы и менять не нужно.
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|3.43, Аноним (43), 16:41, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пересылка файлов там была овердофига лет назад, SIP тоже давно появился
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|3.50, Аноним (65), 16:57, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Есть там всё Берите Conversations на Android или его форки Blabber im, Snikket... большой текст свёрнут, показать
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|4.62, Аноним (62), 17:25, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вся суть проблем XMPP в одном сообщении.
Работает но только в определенных клиентах, с определенными серверами, по четным числам и на полшишечки.
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|5.67, Аноним (65), 17:41, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Те, кто не в танке, на них попереходили 2-4 года назад, когда началась активная модернизация жаббера. А синапс уже работает без 32 гиг рамки? Сервер XMPP можно поднять даже на старой малинке, а клиенты лёгкие и без электрона (ну хорошо хоть Nheko под матрицу есть, раньше вообще был только электрон или веб).
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|4.68, Аноним (65), 17:42, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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+ на мак есть Beagle, это фактически десктопный Siskin от тех же разработчиков.
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|1.28, Аноним (28), 16:20, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Так любой агент может взять трубку вместо пользователя и попасть куда надо.
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|2.36, Аноним (24), 16:31, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>matrix-rust-sdk - Rust от уязвимости не спас. Кашмар-кашмар!
Сейчас тебе накидают, что во всем виноваты интелы с амде и их кривые процессоры, а божественная расточка невинна.
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|1.44, Аноним (11), 16:44, 14/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пора переходить на Jami.
Там, как минимум, такой лажи ещё не случалось. А Matrix ломают уже не впервые.
И децентрализация в Jami лучше - не федеративная сеть, а дистрибутивная.
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