Уязвимости в клиентах Matrix, позволяющие раскрыть ключи сквозного шифрования

2.6 , Аноним ( 6 ), 15:35, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Ну про Matrix всё стало ясно ещё после этого https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50502

2.8 , anonymous ( ?? ), 15:45, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +12 + / – Вы знаете хотя бы один проект, в котором нет и никогда не было уязвимостей?

2.9 , hefenud ( ok ), 15:50, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Мне хоть один руssкий объяснит почему у вас так подгорает от смузи? Не можете купить блендер для готовки что ли?

3.13 , Аноним ( 13 ), 16:03, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –8 + / – Ну звездуй тогда на оркаинские ресурсы, если тебе что-то не нравится у нас, тарасик.

4.14 , hefenud ( ok ), 16:05, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну звездуй тогда на оркаинские ресурсы, если тебе что-то не нравится у

> нас, тарасик. Я гляжу из тебя нацизм так и лезет

А что ты делаешь в американский сети, нацик российский? Я — бывший гражданин РФ, политический беженец из РФ, живу в Чехии. Бежал из страны из-за прямой угрозы жизни. Из страны вы меня на время выгнать смогли, но из американской сети интернет вам это точно не удастся.

5.18 , Аноним ( 13 ), 16:10, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >руssкий

>нацик российский

>Я — бывший гражданин РФ Соблюдай_анонымнисть.пнг

6.39 , Анон1110м ( ? ), 16:35, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Дотримуйся_анонімності.пнґ Ви, нездари, навіть кривлятися нормально не вмієте, всьому вас вчити доводиться...

7.42 , Анон1110м ( ? ), 16:40, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Анон1110м Ліл, Опеннет не приймає в іменах не лише емодзі і такі символи як №, а й звичайну кириличну літеру "і".

8.49 , Аноним ( 49 ), 16:52, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – текст свёрнут, показать Тьфю, какой мерзкий язык, читать противно ... 9.60 , Аноним ( 13 ), 17:08, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Лол, на опеннете орудует свиносотня Оперативно минусов накрутили ... 8.51 , Аноним ( 49 ), 16:58, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Порою кажется, что хохлячий язык придумал дьявол, чтобы общаться с чертями Наст... 9.58 , JackONeill ( ? ), 17:07, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну, слез от смеха при просмотре фильмов в украинской озвучке этот язык мне много... 10.65 , Аноним ( 65 ), 17:33, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Чем более похож язык, тем смешнее он кажется Послушайте польскую или чешскую ... 3.41 , Аноним ( 41 ), 16:40, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Не можете купить блендер для готовки что ли? Так ты же не путай кулинарный смузи и ментальный.

3.61 , torvn77 ( ok ), 17:13, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Мне хоть один руssкий объяснит почему у вас так подгорает от смузи? Как я понимаю не очень вкусная и малокалорийная еда, систематическое употребление которой выглядит довольно странным.

Ну и к тому что странно подмешивается Пётр первый с отрубанием бород и просто ходство с определением "вшивый интелигент", которое объясняет употребление такой странной пищи.

2.57 , Аноним ( 65 ), 17:04, 14/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Смею отметить, уязвимость обнаружил их штатный сотрудник во время внутреннего аудита. То есть у них есть человек на зарплате, который за этим следит, постепенно проходясь по всей кодовой базе, и может даже не один. За это им плюсик в карму.