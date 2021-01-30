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Google Play заблокировал распространение Matrix-клиента Element

30.01.2021 10:06

Компания Google приостановила распространение Android-приложения Element в каталоге Google Play без уведомления разработчиков о причинах блокировки. На фоне недавнего инцидента с блокировкой приложения Parler, разработчики проекта Matrix предполагают, что распространение Matrix-клиента было заморожено после отправки в Google жалобы на присутствие в сети Matrix неприемлемого контента. Но пока это лишь домыслы, так как официально Google причины ещё не назвал.

Element является универсальным Matrix-клиентом, позволяющим пользователям подключаться к любым Matrix-сетям, аналогично тому как браузер позволяет открывать любые сайты, в том числе с неприемлемым содержимым. В основной сети Matrix и поддерживаемых проектом серверах действуют довольно строгие условия использования, запрещающие публикацию неприемлемого содержимого. Для поддержания порядка предлагаются инструменты для модерирования, реагирования на жалобы и фильтрации нежелательного контента.

Приложение Element, которое недавно было переименовано из Riot, является основным клиентским приложением для децентрализованной коммуникационной платформы Matrix, которой пользуются для организации общения разработчиков многие открытые проекты, включая KDE и Mozilla. Element остаётся в каталоге F-Droid, но предлагаемый там пакет отстаёт на несколько версий. Для загрузки через систему непрерывной интеграции проекта Matrix также доступен актуальный, но не заверенный цифровой подписью, APK-пакет.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Не принимающие цензуру приложения для соцсетей Fediverse могут быть удалены из Google Play
  3. OpenNews: Из Google Play удалено около 600 приложений, нарушающих правила показа рекламы
  4. OpenNews: WireGuard и andOTP удалены из Google Play из-за ссылок на приём пожертвований
  5. OpenNews: Из-за изменения правил в Google Play оставлена урезанная версия KDE Connect
  6. OpenNews: Matrix-клиент Riot сменил название на Element
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54490-matrix
Ключевые слова: matrix
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, OnTheEdge (ok), 10:13, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +29 +/
    play market та ещё помойка
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:14, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +25 +/
    Больше всего в Google Play и Chrome Store бесит не то, что они блокируют, а то, что блокируют без объяснения причин. Пишут заблокировано из-за нарушения условий использования и _всё_. Попробуй разберись, что именно им не понравилось. Может быть ссылка на донат, а может какой-то кусок кода, который их AI по ошибке посчитал вредоносным.
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 12:01, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Как сказали демократы: "это частная компания... может делать всё, что захочет."
     
     
  • 3.34, _hide_ (ok), 12:26, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Может, но они должны выполнять законы. Значит нужен закон, регулирующий площадки онлайн коммерции выше какого-то оборота, который обяжет выносить предупреждения до/в момент блокировки и, при его отсутствии, штрафы и блокировки.
    А вообще, такие действия приведут к тому, что в EU потребуют... Дать выбор, какой магазин приложений ставить и сервисы гугла на телефон ставить запретят (покупатель пусть сам всё ставит). Чтобы была "конкуренция". И тут же все станут такими сговорчивыми, что прямо тошно станет.
    Но такого не будет, потому что победит демократия (т.е. "власть демократической партии США")
     
     
  • 4.39, Аноним (-), 12:35, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Если будешь выеживаться - появится глобальный распределенный чатик, делаемый неизвестно кем, который хрен забанишь. Биткоин видел когда-нибудь? Это то что вы получаете если повые...ся на программистов. И ищи там в куче битов золото партии^W Сатоши Накамото, пока жирные коты с уоллстрита делают его мультимиллиардером сами того не желая.
     
     
  • 5.52, Neandertalets (ok), 13:42, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Если кому-то серьёзно понадобится деанонимизировать кого-то - его найдут. И пофиг, биткойн/шмиткойн или нет. Всё банально зависит от ресурсов. Никаких идеальных систем не существует, снимите розовые очки.
     
     
  • 6.56, Сейд (ok), 13:56, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сатоси Накамото уже нашли?
     
     
  • 7.59, Урри (ok), 14:07, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты думаешь почему он с такими деньгами нигде не появляется?
     
     
  • 8.62, Сейд (ok), 14:25, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему, как ты думаешь ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.72, Аноним (-), 15:02, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что он знает как работает его система, например 1 Ты не думал что через... текст свёрнут, показать
     
  • 6.64, Аноним (-), 14:28, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Многих криптоанонимов уже переловил?
     
     
  • 7.66, Аноним (29), 14:35, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Как только за дело берётся АНБ - сразу находятся владельцы кошельков и "добровольно" отдают средства.
     
     
  • 8.73, Аноним (-), 15:03, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, золото партии W W Сатоши Накамото таки нашли ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.81, vz_2 (?), 15:27, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну зачем же искать, можно же на себя выйти ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.71, Аноним (-), 14:59, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если кому-то серьёзно понадобится деанонимизировать кого-то - его найдут.

    Ну так ты расскажешь уже наконец, кто такой Сатоши?

    > Никаких идеальных систем не существует, снимите розовые очки.

    Пример инженеров показывает что из неидеальных систем можно делать решения довольно близкие к идеалу.

     
  • 5.57, Аноним (29), 13:59, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда был хак битка (намайнили миллионы), платформа "внезапно" остановилась, ПО обновили, блокчейны откатили, кошельки почистили... Дак что ты там говорил про непоколебимость битка?
     
     
  • 6.82, Аноним (82), 15:28, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то платформа не может остановиться Это не заложено в ее дизайне Как м... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.84, Аноним (84), 15:30, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если кто не понял - все завязано на тот момент что юзеры качнут новую версию с новыми правилами и начнут оперировать ими. А если не качнут - ну тогда разработчики не угадали и пролетают. В этом случае они вероятно отпедалят взад, или будут вышиблены в маргинальный форк.
     
  • 4.58, Аноним (29), 14:04, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > но они должны выполнять законы

    Ага... должны... Это как МОК со своим уставом, частная лавочка, неподконтрольна никаким судам. А спортивный арбитражный суд может лишь проверить соответствие действий МОК... уставу самого МОК :).

     
  • 4.70, Аноним (70), 14:57, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может нужно просто перестать жрать говно, а не ждать законы какие-то, которые говно в мед превратят?
     
  • 3.41, Аноним (-), 12:38, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Как сказали демократы: "это частная компания... может делать всё, что захочет."

    У вас есть свобода создать свой фэйсбук, гугл и эппл и показать этим негодяям на своих сервисах... :)

    Но тут прада нюанс: если вы слишком рано подсечете то юзерей не будет. А оказия размером с американского президента отправившего реднеков на капитолий выпадает раз в столетие и момент упущен.

     
     
  • 4.51, Аноним (51), 13:30, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Создали Element и Parler, сильно помогло?
     
     
  • 5.75, Аноним (-), 15:09, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Создали Element и Parler, сильно помогло?

    Смотря кому. Авторы программы parlor были невероятно рады упавшему на бошку счастью :)

     
  • 4.53, Аноним (53), 13:45, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У вас есть свобода стать миллиардером как Гейтс, Цукерберг и Баффетт и показать этим негодяям кто круче... :)
    Почему вы не хотите стать миллиардером ???
     
     
  • 5.67, пердёжник (?), 14:36, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я понимаю, есть вероятность того, что Гейтс, Цукерберг и Баффетт оказались в нужное время в нужном месте. Удача там, все дела.

    Но, обратите внимание, у Пашки Дурова оба проекта популярными оказались. И это не может не воодушевлять. Пашка - молодец, хоть и жук

     
     
  • 6.78, Аноним (-), 15:16, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как тебе сказать? Удача благосклонна к тем кто умеет ее ловить за хвост. А вон поху какому-нибудь дай миллиард - так он случайно расшибется, попробовав устроить заплыв дядющки Скруджа в золотишке.
     
  • 5.76, Аноним (-), 15:11, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У вас есть свобода стать миллиардером как Гейтс, Цукерберг и Баффетт и
    > показать этим негодяям кто круче... :)

    Элон Маск, конечно. Он во всяком случае став самым богатым на планете придумал зачетное применение своим миллардам, в отличие от всякой швали.

    > Почему вы не хотите стать миллиардером ???

    Я решительно протестую против подобной формулировки! Напротив, я очень даже не откажусь стать миллиардером. А в идеале я бы и в колонизации Марса поучаствовал бы.

     
  • 4.55, пердёжник (?), 13:54, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > У вас есть свобода создать свой фэйсбук, гугл и эппл и показать этим негодяям на своих сервисах... :)

    и распространять его в аппсторе и гугл-плее? Сдаётся мне, что в обсуждаемой новости как раз пресекли такую инициативу

     
     
  • 5.77, Аноним (-), 15:14, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и распространять его в аппсторе и гугл-плее?

    Нет, ну что вы! У вас есть право сделать свою платформу и экосистему - и там распостраняйте себе что хотите. А так вы приперлись на чужую собственность и разработки, свои программы распостранять, дескать. И вам типа все должны. Аж два раза, ага.

    > Сдаётся мне, что в обсуждаемой новости как раз пресекли такую инициативу

    Да-да, право создать свою платформу у вас никто не отнимал. Вон там даже есть аврорадос какой-то. Правда увы, орки и его отжали и прокатили всех с открытием сорцов, так что захотите ли вы им пользоваться без пистолета наставленного на вас - черт его знает, но у орков и пистолеты вроде есть, если что.

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:21, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Почалось!
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 10:41, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А для тебя и не начиналось, чекни блеклист стран гуглоплея и удивись.
     

  • 1.5, AlexYeCu_not_logged (?), 10:22, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    Ну так и поддерживали бы актуальную версию в f-droid.
    А то как-то смешно получается:

    — Мы разрабатываем защищённое нецензурируемое и неподконтрольное корпорациям и государствам средство общения, при этом размещаем его на подконтрольной корпорации (а через неё и государствам) площадке.
    — Ой, его забанили! Как же так, никто такого не ждал, и предположить не могли даже…

     
     
  • 2.6, a (??), 10:27, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Фдроид поддерживается и пакетится владельцами онного
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 11:31, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    1. Если автоматизировать сборку, то они примут
    2. они не ограничивают список репозиториев лишь своими
     
     
  • 4.28, a (??), 11:53, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    1. Спорно. Кто будет код ревью постоянный проводить при сборке сторонним участником? Именно это, насколько я понимаю, и есть причина задержек постоянных.

    2. Приложение конечно позволяет подключать дополнительные репы. Но речь вроде шла про репу фдроид,  а не саму приложуху.

     
     
  • 5.31, Аноним (31), 12:13, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    1. Никто. F-Droid только воспроизводимую сборку производит и гарантирует, что они собрали.
     
     
  • 6.33, a (??), 12:25, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это что в таком случае и как трактовать?

    > Wherever possible, applications in the repository are built from source, and that **source code is checked for potential security or privacy issues**.

    https://f-droid.org/en/about/

     
     
  • 7.44, Аноним (-), 12:49, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как хочешь так и трактуй. Ведроид мертв и средства сборки - это блоатварь с гулгового варезника. Хоть четырежды исходникик перепроверяй, а соберется только с нужной телеметрией и воскреснет высверленная камера.
     
  • 3.32, Аноним (31), 12:17, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    F-Droid хостится на инфраструктуре корпораций, а репозитории - на бесплатном гитлебе. Как парлер (говно полнейшее, сайт - на  JS и привязка к номеру телефона) выкинули из амазона, так и F-Droid выкинут по первому же щелку. Хорошо бы, чтобы это поскорее произошло - хочется знать, насколько в  F-Droidе сидят непрогибасты и насколько им можно доверять.
     
  • 3.43, armario18 (?), 12:41, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Существуют разные репозитории фдроида, некоторые собирают собственные приложения сами.
     
  • 3.69, Аноним (69), 14:46, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разработчики могут и сами как-то выкладывать свой пакет. Например NewPipe имеет одинаковую подпись и на гитхабе и в f-droid
     
     
  • 4.85, Аноним (85), 15:38, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вдруг они свой приватный ключ им отдали?
     
  • 2.7, Аноним (3), 10:30, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну так и поддерживали бы актуальную версию в f-droid.

    Ну вот сейчас и будут. Пока Гугол не клюнет

     
  • 2.37, Аноним (37), 12:30, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В f-droid не будет нормального пуша, если авторы программы сами не навернут своего. А это не так легко в силу политики ведроида по энергосбережению, оно сторонние висящие сервисы любит бить.

    А для мессенджеров это важно очень.

     
     
  • 3.40, Аноним (3), 12:37, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Телега FOSS оттуда пушает только впуть
     
  • 3.46, Аноним (46), 12:58, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Значимость пуша сильна преувеличена. Ну а ежели пуш вам важнее безопасности и свободы, ШТОШ.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:31, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Когда заблокируют Хром? 😏
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:34, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Компания Google приостановила распространение Android-приложения Element в каталоге Google Play

    Корпорасты - цензурщики!

    Пусть свой Chrome забанят, чтобы кто какую лишнюю страничку в нем не открыл.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:00, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так есть Safebrowsing добавят туда бан и все.
     

  • 1.11, user90 (?), 10:41, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А чо у вас там на ведроиде, apk уже не установить?
     
     
  • 2.13, Ssss (?), 10:56, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У нас всех айфоны 12 про макс, а маскируемся под андроидфилов
     
     
  • 3.17, user90 (?), 11:03, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну если только. А то юзеров ведроида имеют все, кому не лень - даже вендузятники на их фоне выглядят чуть ли не свободными людьми)
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 12:31, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну не, как показал вынос парлера из апстора - свободными людьми себя те реднеки почему-то как раз не ощущали в этот момент. Наоборот, до них наконец стало понемногу доползать за кого их на самом деле эппл в этой схеме держит. Впрочем, реднеки правильных выводов сделать не смогут и наступят на те грабли раз, еще раз, еще много, много раз. О чем и новость.
     
  • 3.36, Аноним (38), 12:29, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну, э, на ябле сложнее, там если выпилили - то кукуйте. Так что если на андроиде фаны partler еще могут апкашку поставить, то на эпле им только гвоздь в экран остается.

    А что, прикольно когда наглый жирный корп может полисовать по своим предпочтениям, де? Сегодня по политическим, завтра по экономическим, послезавтра еще что-нибудь придумают :)

     
  • 2.18, Аноним (18), 11:03, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Апк то установить, но основная масса пользователей не знает что это такое и тем более как это сделать правильно. При бане приложения в сторе его продвижение/распространение резко теряет обороты.
     
     
  • 3.79, Аноним (82), 15:21, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Апк то установить, но основная масса пользователей не знает что это такое
    > и тем более как это сделать правильно. При бане приложения в
    > сторе его продвижение/распространение резко теряет обороты.

    А при бане в апсторе приложение вообще превращается в тыкву. Ну и это, а почему, собственно, кто-то обязан вас рекламить нашару на своих мощностях? Законы о свободе слова ни звука про такие обязанности не издают.

    Купите, блин, время на TV и там урлу своей апкшки показывайте. А, свобода слова дороговата выходит? А разве кто-то обещал что все ее форматы обязательно дешевые и бесплатные? Задешево - поорите на площади. Но так еще меньше эффекта чем от апкшки, если вы не первоклассный оратор с смелыми идеями.

     

  • 1.14, Аноним (18), 10:59, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Плохо-контролируемое банят заранее на всякий случай.
     
  • 1.15, Аноним (15), 11:00, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > позволяющим пользователям подключаться к любым Matrix-сетям, аналогично тому как браузер позволяет открывать любые сайты, в том числе с неприемлемым содержимым.

    Надо бы на хром репорт накатать, что он позволяет доступ к "неприемлемым содержимым".

     
  • 1.19, Аноним (19), 11:17, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Корпорация дискриминирует кого-то.
    Какая неожиданная новость.
    Хотя не могу удержаться от злорадства, т.к. матрикс параша.
    Джаббер наше все.
     
     
  • 2.21, user90 (?), 11:20, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Копрорация давно уже ;)
     

  • 1.20, Аноним (20), 11:17, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я уже и забыл что есть Google Play.
     
     
  • 2.22, Аноним (16), 11:26, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато он не забыл про тебя.
     

  • 1.23, Аноним (23), 11:26, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это что же, я в своей ChromsOS не могу чатик установить? Как же хорошо, что рядом есть любимая десяточка, в которой (тьфу тьфу) можно установить что душе угодно. Кстати у Opennet есть своя комната в матриксе
     
     
  • 2.27, James Bond (?), 11:48, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не подскажите адресок?
     

  • 1.24, Аноним (24), 11:27, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Google тридварасы
     
  • 1.25, Аноним (25), 11:28, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Устраняют конкурентов.
     
     
  • 2.30, Аноним (29), 12:04, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За всё время с момента основания Гугл скупила около 200 компаний... Даже первый поисковик был куплен.
     
     
  • 3.47, Аноним 210295461 (?), 13:01, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И не только купил. https://killedbygoogle.com/
     

  • 1.35, Аноним (-), 12:27, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > децентрализованной коммуникационной платформы Matrix

    Ща этим макакам хостеры повыносят серваки и они познают что означает децентрализованный на самом деле.

     
  • 1.42, Козлетто (?), 12:39, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пока гром не ударит, мужик не перекреститься. Вот когда я агитировал пилить альтернативу андроиду все смеялись и утверждают что он опенсорс. А теперь вы тут спохватились критиковать Гугл. Но теперь они уже захватили мир.
     
     
  • 2.45, a (??), 12:51, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и начал бы пилить, к чему все эти "а я же говорил"!
     
  • 2.49, Аноним (18), 13:23, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Вот когда я агитировал пилить альтернативу

    Кому, когда и где?

     

  • 1.48, Аноним (48), 13:09, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Однако, через хром ещё можно зайти на веб версию мессенджера, по-хорошему надо и его из маркета удалить
     
  • 1.50, Googlag (?), 13:29, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >... аналогично тому как браузер позволяет открывать любые сайты, в том числе с неприемлемым содержимым.

    Это что за намеки?!

     
     
  • 2.54, Аноним (29), 13:51, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    все знают, каких "котиков" ты смотришь.
     
     
  • 3.60, Атон (?), 14:10, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    котиков в латексных шортиках?

    это одобренный контэнт.

     
     
  • 4.68, Аноним (29), 14:38, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    понятие "одобренный" - двояко... Вот в Японии продаётся куча хентая с лоли, но ввоз такой продукции запрещён.
     

  • 1.61, Аноним (-), 14:19, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > https://news.ycombinator.com/item?id=25968086
    > We received a generic update at 05:31 UTC confirming that the app had been suspended due to abusive content (Sexual Content and Profanity: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answ... ); we're following up to explain how Matrix and Element works and get this resolved.

    app had been suspended due to abusive content

     
     
  • 2.83, mos87 (ok), 15:29, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "However, we abhor abuse"

    сразу встали в позу и подняли хвост. а то корпорация бабла может не заметить, какой ты хороший на самом деле-то...

     

  • 1.63, infobot (?), 14:28, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ишь ты! Неприемлемый контент хотели всунуть гады.
     
  • 1.65, JL2001 (ok), 14:35, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Element остаётся в каталоге F-Droid, но предлагаемый там пакет отстаёт на несколько версий.

    а почему отстаёт?

     
     
  • 2.74, Аноним (48), 15:08, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предполагаю, что:
    * выпиливание гугла (пуш уведомления и пр.)
    * ревью кода (самим f-droid)
     

  • 1.80, mos87 (ok), 15:27, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Корпорация бобра

    //говно глючное (и клиент, и протокол, и ихний хоумсервер). но таки пользуюсь по чуть-чуть

     

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