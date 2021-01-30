Google Play заблокировал распространение Matrix-клиента Element

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|1.2, Аноним (2), 10:14, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+25 +/–
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Больше всего в Google Play и Chrome Store бесит не то, что они блокируют, а то, что блокируют без объяснения причин. Пишут заблокировано из-за нарушения условий использования и _всё_. Попробуй разберись, что именно им не понравилось. Может быть ссылка на донат, а может какой-то кусок кода, который их AI по ошибке посчитал вредоносным.
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|2.29, Аноним (29), 12:01, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Как сказали демократы: "это частная компания... может делать всё, что захочет."
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|3.34, _hide_ (ok), 12:26, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Может, но они должны выполнять законы. Значит нужен закон, регулирующий площадки онлайн коммерции выше какого-то оборота, который обяжет выносить предупреждения до/в момент блокировки и, при его отсутствии, штрафы и блокировки.
А вообще, такие действия приведут к тому, что в EU потребуют... Дать выбор, какой магазин приложений ставить и сервисы гугла на телефон ставить запретят (покупатель пусть сам всё ставит). Чтобы была "конкуренция". И тут же все станут такими сговорчивыми, что прямо тошно станет.
Но такого не будет, потому что победит демократия (т.е. "власть демократической партии США")
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|4.39, Аноним (-), 12:35, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Если будешь выеживаться - появится глобальный распределенный чатик, делаемый неизвестно кем, который хрен забанишь. Биткоин видел когда-нибудь? Это то что вы получаете если повые...ся на программистов. И ищи там в куче битов золото партии^W Сатоши Накамото, пока жирные коты с уоллстрита делают его мультимиллиардером сами того не желая.
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|5.52, Neandertalets (ok), 13:42, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Если кому-то серьёзно понадобится деанонимизировать кого-то - его найдут. И пофиг, биткойн/шмиткойн или нет. Всё банально зависит от ресурсов. Никаких идеальных систем не существует, снимите розовые очки.
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|7.59, Урри (ok), 14:07, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ты думаешь почему он с такими деньгами нигде не появляется?
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|8.72, Аноним (-), 15:02, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Потому что он знает как работает его система, например 1 Ты не думал что через... текст свёрнут, показать
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|7.66, Аноним (29), 14:35, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да. Как только за дело берётся АНБ - сразу находятся владельцы кошельков и "добровольно" отдают средства.
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|6.71, Аноним (-), 14:59, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если кому-то серьёзно понадобится деанонимизировать кого-то - его найдут.
Ну так ты расскажешь уже наконец, кто такой Сатоши?
> Никаких идеальных систем не существует, снимите розовые очки.
Пример инженеров показывает что из неидеальных систем можно делать решения довольно близкие к идеалу.
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|5.57, Аноним (29), 13:59, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда был хак битка (намайнили миллионы), платформа "внезапно" остановилась, ПО обновили, блокчейны откатили, кошельки почистили... Дак что ты там говорил про непоколебимость битка?
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|6.82, Аноним (82), 15:28, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вообще-то платформа не может остановиться Это не заложено в ее дизайне Как м... большой текст свёрнут, показать
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|7.84, Аноним (84), 15:30, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если кто не понял - все завязано на тот момент что юзеры качнут новую версию с новыми правилами и начнут оперировать ими. А если не качнут - ну тогда разработчики не угадали и пролетают. В этом случае они вероятно отпедалят взад, или будут вышиблены в маргинальный форк.
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|4.58, Аноним (29), 14:04, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> но они должны выполнять законы
Ага... должны... Это как МОК со своим уставом, частная лавочка, неподконтрольна никаким судам. А спортивный арбитражный суд может лишь проверить соответствие действий МОК... уставу самого МОК :).
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|4.70, Аноним (70), 14:57, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А может нужно просто перестать жрать говно, а не ждать законы какие-то, которые говно в мед превратят?
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|3.41, Аноним (-), 12:38, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как сказали демократы: "это частная компания... может делать всё, что захочет."
У вас есть свобода создать свой фэйсбук, гугл и эппл и показать этим негодяям на своих сервисах... :)
Но тут прада нюанс: если вы слишком рано подсечете то юзерей не будет. А оказия размером с американского президента отправившего реднеков на капитолий выпадает раз в столетие и момент упущен.
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|5.75, Аноним (-), 15:09, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Создали Element и Parler, сильно помогло?
Смотря кому. Авторы программы parlor были невероятно рады упавшему на бошку счастью :)
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|4.53, Аноним (53), 13:45, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У вас есть свобода стать миллиардером как Гейтс, Цукерберг и Баффетт и показать этим негодяям кто круче... :)
Почему вы не хотите стать миллиардером ???
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|5.67, пердёжник (?), 14:36, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я понимаю, есть вероятность того, что Гейтс, Цукерберг и Баффетт оказались в нужное время в нужном месте. Удача там, все дела.
Но, обратите внимание, у Пашки Дурова оба проекта популярными оказались. И это не может не воодушевлять. Пашка - молодец, хоть и жук
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|6.78, Аноним (-), 15:16, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как тебе сказать? Удача благосклонна к тем кто умеет ее ловить за хвост. А вон поху какому-нибудь дай миллиард - так он случайно расшибется, попробовав устроить заплыв дядющки Скруджа в золотишке.
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|5.76, Аноним (-), 15:11, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У вас есть свобода стать миллиардером как Гейтс, Цукерберг и Баффетт и
> показать этим негодяям кто круче... :)
Элон Маск, конечно. Он во всяком случае став самым богатым на планете придумал зачетное применение своим миллардам, в отличие от всякой швали.
> Почему вы не хотите стать миллиардером ???
Я решительно протестую против подобной формулировки! Напротив, я очень даже не откажусь стать миллиардером. А в идеале я бы и в колонизации Марса поучаствовал бы.
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|4.55, пердёжник (?), 13:54, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> У вас есть свобода создать свой фэйсбук, гугл и эппл и показать этим негодяям на своих сервисах... :)
и распространять его в аппсторе и гугл-плее? Сдаётся мне, что в обсуждаемой новости как раз пресекли такую инициативу
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|5.77, Аноним (-), 15:14, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и распространять его в аппсторе и гугл-плее?
Нет, ну что вы! У вас есть право сделать свою платформу и экосистему - и там распостраняйте себе что хотите. А так вы приперлись на чужую собственность и разработки, свои программы распостранять, дескать. И вам типа все должны. Аж два раза, ага.
> Сдаётся мне, что в обсуждаемой новости как раз пресекли такую инициативу
Да-да, право создать свою платформу у вас никто не отнимал. Вон там даже есть аврорадос какой-то. Правда увы, орки и его отжали и прокатили всех с открытием сорцов, так что захотите ли вы им пользоваться без пистолета наставленного на вас - черт его знает, но у орков и пистолеты вроде есть, если что.
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|2.10, Аноним (-), 10:41, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А для тебя и не начиналось, чекни блеклист стран гуглоплея и удивись.
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|1.5, AlexYeCu_not_logged (?), 10:22, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+18 +/–
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Ну так и поддерживали бы актуальную версию в f-droid.
А то как-то смешно получается:
— Мы разрабатываем защищённое нецензурируемое и неподконтрольное корпорациям и государствам средство общения, при этом размещаем его на подконтрольной корпорации (а через неё и государствам) площадке.
— Ой, его забанили! Как же так, никто такого не ждал, и предположить не могли даже…
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|2.6, a (??), 10:27, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Фдроид поддерживается и пакетится владельцами онного
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|3.26, Аноним (26), 11:31, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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1. Если автоматизировать сборку, то они примут
2. они не ограничивают список репозиториев лишь своими
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|4.28, a (??), 11:53, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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1. Спорно. Кто будет код ревью постоянный проводить при сборке сторонним участником? Именно это, насколько я понимаю, и есть причина задержек постоянных.
2. Приложение конечно позволяет подключать дополнительные репы. Но речь вроде шла про репу фдроид, а не саму приложуху.
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|5.31, Аноним (31), 12:13, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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1. Никто. F-Droid только воспроизводимую сборку производит и гарантирует, что они собрали.
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|6.33, a (??), 12:25, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А это что в таком случае и как трактовать?
> Wherever possible, applications in the repository are built from source, and that **source code is checked for potential security or privacy issues**.
https://f-droid.org/en/about/
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|7.44, Аноним (-), 12:49, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как хочешь так и трактуй. Ведроид мертв и средства сборки - это блоатварь с гулгового варезника. Хоть четырежды исходникик перепроверяй, а соберется только с нужной телеметрией и воскреснет высверленная камера.
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|3.32, Аноним (31), 12:17, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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F-Droid хостится на инфраструктуре корпораций, а репозитории - на бесплатном гитлебе. Как парлер (говно полнейшее, сайт - на JS и привязка к номеру телефона) выкинули из амазона, так и F-Droid выкинут по первому же щелку. Хорошо бы, чтобы это поскорее произошло - хочется знать, насколько в F-Droidе сидят непрогибасты и насколько им можно доверять.
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|3.43, armario18 (?), 12:41, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Существуют разные репозитории фдроида, некоторые собирают собственные приложения сами.
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|3.69, Аноним (69), 14:46, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Разработчики могут и сами как-то выкладывать свой пакет. Например NewPipe имеет одинаковую подпись и на гитхабе и в f-droid
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|2.7, Аноним (3), 10:30, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ну так и поддерживали бы актуальную версию в f-droid.
Ну вот сейчас и будут. Пока Гугол не клюнет
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|2.37, Аноним (37), 12:30, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В f-droid не будет нормального пуша, если авторы программы сами не навернут своего. А это не так легко в силу политики ведроида по энергосбережению, оно сторонние висящие сервисы любит бить.
А для мессенджеров это важно очень.
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|3.46, Аноним (46), 12:58, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Значимость пуша сильна преувеличена. Ну а ежели пуш вам важнее безопасности и свободы, ШТОШ.
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|1.9, Аноним (9), 10:34, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> Компания Google приостановила распространение Android-приложения Element в каталоге Google Play
Корпорасты - цензурщики!
Пусть свой Chrome забанят, чтобы кто какую лишнюю страничку в нем не открыл.
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|2.13, Ssss (?), 10:56, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У нас всех айфоны 12 про макс, а маскируемся под андроидфилов
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|3.17, user90 (?), 11:03, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну если только. А то юзеров ведроида имеют все, кому не лень - даже вендузятники на их фоне выглядят чуть ли не свободными людьми)
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|4.38, Аноним (38), 12:31, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну не, как показал вынос парлера из апстора - свободными людьми себя те реднеки почему-то как раз не ощущали в этот момент. Наоборот, до них наконец стало понемногу доползать за кого их на самом деле эппл в этой схеме держит. Впрочем, реднеки правильных выводов сделать не смогут и наступят на те грабли раз, еще раз, еще много, много раз. О чем и новость.
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|3.36, Аноним (38), 12:29, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну, э, на ябле сложнее, там если выпилили - то кукуйте. Так что если на андроиде фаны partler еще могут апкашку поставить, то на эпле им только гвоздь в экран остается.
А что, прикольно когда наглый жирный корп может полисовать по своим предпочтениям, де? Сегодня по политическим, завтра по экономическим, послезавтра еще что-нибудь придумают :)
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|2.18, Аноним (18), 11:03, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Апк то установить, но основная масса пользователей не знает что это такое и тем более как это сделать правильно. При бане приложения в сторе его продвижение/распространение резко теряет обороты.
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|3.79, Аноним (82), 15:21, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Апк то установить, но основная масса пользователей не знает что это такое
> и тем более как это сделать правильно. При бане приложения в
> сторе его продвижение/распространение резко теряет обороты.
А при бане в апсторе приложение вообще превращается в тыкву. Ну и это, а почему, собственно, кто-то обязан вас рекламить нашару на своих мощностях? Законы о свободе слова ни звука про такие обязанности не издают.
Купите, блин, время на TV и там урлу своей апкшки показывайте. А, свобода слова дороговата выходит? А разве кто-то обещал что все ее форматы обязательно дешевые и бесплатные? Задешево - поорите на площади. Но так еще меньше эффекта чем от апкшки, если вы не первоклассный оратор с смелыми идеями.
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|1.15, Аноним (15), 11:00, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> позволяющим пользователям подключаться к любым Matrix-сетям, аналогично тому как браузер позволяет открывать любые сайты, в том числе с неприемлемым содержимым.
Надо бы на хром репорт накатать, что он позволяет доступ к "неприемлемым содержимым".
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|1.19, Аноним (19), 11:17, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Корпорация дискриминирует кого-то.
Какая неожиданная новость.
Хотя не могу удержаться от злорадства, т.к. матрикс параша.
Джаббер наше все.
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|1.23, Аноним (23), 11:26, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это что же, я в своей ChromsOS не могу чатик установить? Как же хорошо, что рядом есть любимая десяточка, в которой (тьфу тьфу) можно установить что душе угодно. Кстати у Opennet есть своя комната в матриксе
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|2.30, Аноним (29), 12:04, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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За всё время с момента основания Гугл скупила около 200 компаний... Даже первый поисковик был куплен.
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|1.35, Аноним (-), 12:27, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> децентрализованной коммуникационной платформы Matrix
Ща этим макакам хостеры повыносят серваки и они познают что означает децентрализованный на самом деле.
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|1.42, Козлетто (?), 12:39, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пока гром не ударит, мужик не перекреститься. Вот когда я агитировал пилить альтернативу андроиду все смеялись и утверждают что он опенсорс. А теперь вы тут спохватились критиковать Гугл. Но теперь они уже захватили мир.
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|2.45, a (??), 12:51, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так и начал бы пилить, к чему все эти "а я же говорил"!
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|2.49, Аноним (18), 13:23, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Вот когда я агитировал пилить альтернативу
Кому, когда и где?
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|1.48, Аноним (48), 13:09, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Однако, через хром ещё можно зайти на веб версию мессенджера, по-хорошему надо и его из маркета удалить
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|1.50, Googlag (?), 13:29, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>... аналогично тому как браузер позволяет открывать любые сайты, в том числе с неприемлемым содержимым.
Это что за намеки?!
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|4.68, Аноним (29), 14:38, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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понятие "одобренный" - двояко... Вот в Японии продаётся куча хентая с лоли, но ввоз такой продукции запрещён.
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|2.83, mos87 (ok), 15:29, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"However, we abhor abuse"
сразу встали в позу и подняли хвост. а то корпорация бабла может не заметить, какой ты хороший на самом деле-то...
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|1.65, JL2001 (ok), 14:35, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Element остаётся в каталоге F-Droid, но предлагаемый там пакет отстаёт на несколько версий.
а почему отстаёт?
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|2.74, Аноним (48), 15:08, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предполагаю, что:
* выпиливание гугла (пуш уведомления и пр.)
* ревью кода (самим f-droid)
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|1.80, mos87 (ok), 15:27, 30/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Корпорация бобра
//говно глючное (и клиент, и протокол, и ихний хоумсервер). но таки пользуюсь по чуть-чуть
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