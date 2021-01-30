Google Play заблокировал распространение Matrix-клиента Element

2.29 , Аноним ( 29 ), 12:01, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +11 + / – Как сказали демократы: "это частная компания... может делать всё, что захочет."

3.34 , _hide_ ( ok ), 12:26, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Может, но они должны выполнять законы. Значит нужен закон, регулирующий площадки онлайн коммерции выше какого-то оборота, который обяжет выносить предупреждения до/в момент блокировки и, при его отсутствии, штрафы и блокировки.

А вообще, такие действия приведут к тому, что в EU потребуют... Дать выбор, какой магазин приложений ставить и сервисы гугла на телефон ставить запретят (покупатель пусть сам всё ставит). Чтобы была "конкуренция". И тут же все станут такими сговорчивыми, что прямо тошно станет.

Но такого не будет, потому что победит демократия (т.е. "власть демократической партии США")

4.39 , Аноним ( - ), 12:35, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –8 + / – Если будешь выеживаться - появится глобальный распределенный чатик, делаемый неизвестно кем, который хрен забанишь. Биткоин видел когда-нибудь? Это то что вы получаете если повые...ся на программистов. И ищи там в куче битов золото партии^W Сатоши Накамото, пока жирные коты с уоллстрита делают его мультимиллиардером сами того не желая.

5.52 , Neandertalets ( ok ), 13:42, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Если кому-то серьёзно понадобится деанонимизировать кого-то - его найдут. И пофиг, биткойн/шмиткойн или нет. Всё банально зависит от ресурсов. Никаких идеальных систем не существует, снимите розовые очки.

6.56 , Сейд ( ok ), 13:56, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Сатоси Накамото уже нашли?

7.59 , Урри ( ok ), 14:07, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А ты думаешь почему он с такими деньгами нигде не появляется?

8.62 , Сейд ( ok ), 14:25, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Почему, как ты думаешь ... 8.72 , Аноним ( - ), 15:02, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Потому что он знает как работает его система, например 1 Ты не думал что через... 6.64 , Аноним ( - ), 14:28, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Многих криптоанонимов уже переловил?

7.66 , Аноним ( 29 ), 14:35, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да. Как только за дело берётся АНБ - сразу находятся владельцы кошельков и "добровольно" отдают средства.

8.73 , Аноним ( - ), 15:03, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А что, золото партии W W Сатоши Накамото таки нашли ... 9.81 , vz_2 ( ? ), 15:27, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну зачем же искать, можно же на себя выйти ... 6.71 , Аноним ( - ), 14:59, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если кому-то серьёзно понадобится деанонимизировать кого-то - его найдут. Ну так ты расскажешь уже наконец, кто такой Сатоши? > Никаких идеальных систем не существует, снимите розовые очки. Пример инженеров показывает что из неидеальных систем можно делать решения довольно близкие к идеалу.



5.57 , Аноним ( 29 ), 13:59, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Когда был хак битка (намайнили миллионы), платформа "внезапно" остановилась, ПО обновили, блокчейны откатили, кошельки почистили... Дак что ты там говорил про непоколебимость битка?

6.82 , Аноним ( 82 ), 15:28, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Вообще-то платформа не может остановиться Это не заложено в ее дизайне Как м... 7.84 , Аноним ( 84 ), 15:30, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если кто не понял - все завязано на тот момент что юзеры качнут новую версию с новыми правилами и начнут оперировать ими. А если не качнут - ну тогда разработчики не угадали и пролетают. В этом случае они вероятно отпедалят взад, или будут вышиблены в маргинальный форк.

4.58 , Аноним ( 29 ), 14:04, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > но они должны выполнять законы Ага... должны... Это как МОК со своим уставом, частная лавочка, неподконтрольна никаким судам. А спортивный арбитражный суд может лишь проверить соответствие действий МОК... уставу самого МОК :).

4.70 , Аноним ( 70 ), 14:57, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А может нужно просто перестать жрать говно, а не ждать законы какие-то, которые говно в мед превратят?

3.41 , Аноним ( - ), 12:38, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как сказали демократы: "это частная компания... может делать всё, что захочет." У вас есть свобода создать свой фэйсбук, гугл и эппл и показать этим негодяям на своих сервисах... :) Но тут прада нюанс: если вы слишком рано подсечете то юзерей не будет. А оказия размером с американского президента отправившего реднеков на капитолий выпадает раз в столетие и момент упущен.

4.51 , Аноним ( 51 ), 13:30, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Создали Element и Parler, сильно помогло?

5.75 , Аноним ( - ), 15:09, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Создали Element и Parler, сильно помогло? Смотря кому. Авторы программы parlor были невероятно рады упавшему на бошку счастью :)

4.53 , Аноним ( 53 ), 13:45, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – У вас есть свобода стать миллиардером как Гейтс, Цукерберг и Баффетт и показать этим негодяям кто круче... :)

Почему вы не хотите стать миллиардером ???

5.67 , пердёжник ( ? ), 14:36, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я понимаю, есть вероятность того, что Гейтс, Цукерберг и Баффетт оказались в нужное время в нужном месте. Удача там, все дела. Но, обратите внимание, у Пашки Дурова оба проекта популярными оказались. И это не может не воодушевлять. Пашка - молодец, хоть и жук

6.78 , Аноним ( - ), 15:16, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как тебе сказать? Удача благосклонна к тем кто умеет ее ловить за хвост. А вон поху какому-нибудь дай миллиард - так он случайно расшибется, попробовав устроить заплыв дядющки Скруджа в золотишке.

5.76 , Аноним ( - ), 15:11, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У вас есть свобода стать миллиардером как Гейтс, Цукерберг и Баффетт и

> показать этим негодяям кто круче... :) Элон Маск, конечно. Он во всяком случае став самым богатым на планете придумал зачетное применение своим миллардам, в отличие от всякой швали. > Почему вы не хотите стать миллиардером ??? Я решительно протестую против подобной формулировки! Напротив, я очень даже не откажусь стать миллиардером. А в идеале я бы и в колонизации Марса поучаствовал бы.

4.55 , пердёжник ( ? ), 13:54, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > У вас есть свобода создать свой фэйсбук, гугл и эппл и показать этим негодяям на своих сервисах... :) и распространять его в аппсторе и гугл-плее? Сдаётся мне, что в обсуждаемой новости как раз пресекли такую инициативу

5.77 , Аноним ( - ), 15:14, 30/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > и распространять его в аппсторе и гугл-плее? Нет, ну что вы! У вас есть право сделать свою платформу и экосистему - и там распостраняйте себе что хотите. А так вы приперлись на чужую собственность и разработки, свои программы распостранять, дескать. И вам типа все должны. Аж два раза, ага. > Сдаётся мне, что в обсуждаемой новости как раз пресекли такую инициативу Да-да, право создать свою платформу у вас никто не отнимал. Вон там даже есть аврорадос какой-то. Правда увы, орки и его отжали и прокатили всех с открытием сорцов, так что захотите ли вы им пользоваться без пистолета наставленного на вас - черт его знает, но у орков и пистолеты вроде есть, если что.

