Не принимающие цензуру приложения для соцсетей Fediverse могут быть удалены из Google Play

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|2.5, Аноним (5), 12:54, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+23 +/–
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Всё. Дожили. Google Play начал блокировать приложения, в которых нет слежки за пользователями и имеется свобода слова, т.е. гипотетически (!) можно распространять хейт против педерастов и других social justice warriors.
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|3.53, Атон (?), 15:01, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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ты должен подчиняться.
все эти педерасты и social justice warriors являются интеллектуальным большинством.
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|4.57, Аноним (57), 15:05, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не являются они большинством. Просто они самые громкие и инициативные. Это примерно как большевики в 1917 тоже большинством не были, но были громче всех и не боялись действовать.
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|5.59, Атон (?), 15:51, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ты, похоже не зря, причисляешь себя к интеллектуальному большинству.
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|6.82, Белорусский ОМОН (?), 17:34, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Коммунистов то? Он там совсем объелся, они ведь не были леворадикалами с обостренной любовью к цензуре и таталитарному контролю намешаной на идеалах социализма.
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|5.74, Аноним (74), 16:24, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эти самые приложения создали так тобой ненавидимые sjw-"педерасты". И гугл банит их. Биполярку лечи.
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|6.87, Аноним (87), 17:57, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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СПО придумал Ричард Столлман, красный. Федеративные сети придумали красные, но идея федеративных сетей внезапно понравилась коричневым.
Монополия банит коричневых, т.к. против красных монополия не попрёт.
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|2.29, Аноним (29), 13:36, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Централизованный магазин приложений против децентрализации? Не может быть!
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|2.39, Michael Shigorin (ok), 14:23, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–15 +/–
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Да уж, вот у кого на том же ютупе "возможность использования приложений для доступа к генерируемому пользователями контенту, подстрекающему к дискриминации и включающему элементы риторики ненависти" отсутствует, видимо, совершенно начисто.
И это не говоря о _прямом_ участии гугла в попытках штатов вмешиваться во внутренние дела самых разных стран -- как "на чтение", так и "на запись".
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|3.77, ананим.orig (?), 16:59, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поражает не это, а согласованность действий.
Аппсторе и вордпресс, аппстори и унриал энжин, много историй подобных за последние недели две.
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|3.4, Аноним (2), 12:52, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как и все "неэнтерпрайзное" "энтерпрайзному". Но чем больше в нем ПО (и чем больше стремление ментейнеров fdroid'а влететь в повесточку) - тем больше шансов что таки станет годной альтернативой. Яблочники с их умершей cydia обзавидуются, хех.
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|3.20, Valera (??), 13:21, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Зато F-droid отличная альтернатива полностью удалённому Google Play.
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|3.31, Аноним84701 (ok), 13:40, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> https://4w.pub/f-droid-bans-feminist-social-media-site-spinster-then-bans-peop
> The F-Droid admin team is entirely made up of men, including Hoffman and Hans-Christoph Steiner. Less than 10% of F-Droid contributors appear to be women.
Дальше можно не читать (впрочем, заголовок "F-Droid bans women" и цитирование "We will not have feminism discussion here." (c) Marcus Hoffman, как бы, уже намекали):
с причинно-следственными связями там так же туго и узнать что на самом деле произошло (кроме "мы белые и пушистые и ничего не делали! А злые мужики из F-Droid нас забанили! Просто так! Хотя мы девочки и обижать нас нельзя!") не выйдет -- одно большое, эмоциональное "девочки обиделись!" 🙄
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|5.47, Аноним84701 (ok), 14:40, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Какой-то дешёвый приём «найти глупость, чтобы замести факт».
Не дешевле чем «дать ссылку на сумбурное и эмоциональное изложение ситуации 'пострадавшей' стороной».
Особенно мне понравилось искреннее негодование баном из чата -- после всего лишь "дцатого" предупреждения "здесь не место, пишите в PM ..."
А факт ... факт в том, что там и ранее банили приложения, так что ничего нового вы нам не открыли.
Интересно было бы узнать, что там на самом деле произошло, но сделать это, читая исключительно "фемверсию" событий, как-то проблематично.
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|6.48, iPony129412 (?), 14:50, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Не дешевле чем "дать ссылку на сумбурное и эмоциональное изложение ситуации 'пострадавшей' стороной".
Ну ссылка хотя бы о факте говорит, который скорее всего искажён (ибо автор). А у тебя вот кучу букв бессмысленной бомбёжки.
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|7.51, Аноним84701 (ok), 14:57, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> А у тебя вот кучу букв бессмысленной бомбёжки.
Ну 😞 извини 🙇, в следующий раз ⏳ попробую сделать еще и трансляцию в эмодзи, чтобы поням🦄 тоже понятно было.
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|9.65, Аноним (29), 16:06, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Опять же из ссылки по ссылке официальная позиция F-Droid , насколько я понимаю,... текст свёрнут, показать
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|6.55, Аноним (57), 15:04, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Общался недавно с девушкой, которая это писала. Если вкратце, то куче sjw не понравилось, как в Spinster феминистки пишут что трансы — не женщины, после чего они завалили Гугл и FDroid требованиями УДОЛИТЬ. И те и другие повелись.
Сейчас, как видишь, то же происходит с другими приложениями.
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|3.34, Аноним (29), 13:58, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Из беглого просмотра ссылок по ссылке есть впечатление, что они просто приняли решение не ввязываться в бои в грязи, т.к. только одна сторона получит удовольствие.
Но при этом их официальный ответ:
> F-Droid is decentralized ecosystem and people disagreeing with our decisions can and should host their own repositories.
Тут, конечно, можно поднимать вопросы доверия. Дескать приложения, которые попали в основной репозиторий F-Droid уже прошли определённый контроль (согласно открытым и прозрачным критериям). Но, кажется, это больше довод в пользу создания альтернативных F-Droid-cовместимых репозиториев со столь же прозрачными критериями. Или некоего механизма доверительных отношений для сторонних репозиториев, повторяемых сборок и пр.
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|3.75, KT315 (ok), 16:38, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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<<Add new repository>> фича есть.
Достаточно запилить <<BLM-repo>> и никто не посмеет его запретить, главное что бы владельцем был черный типочек :-D
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|3.84, Гентушник (ok), 17:35, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очень печально. Разочарован в авторах FDroid. Хорошо хоть функция добавления репозитория в их приложении присутствует, так что забаненные могут при желании создать свои репы и их можно будет добавить в приложение.
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|2.16, Аноним (16), 13:14, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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как тока начнёт хоть как-то конкурировать сразу прикроют/заблокируют/наложат санкции
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|4.49, MS (??), 14:54, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мы дерьма - не покупатели!
(Тикток вот - можем подумать. А это - пусть гугль купит, у него лишних денег много.)
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|5.72, Аноним (70), 16:18, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Полностью закрыть тикток и продать его майкрософту совершенно равнозначные действия, которые приведут к одному и тому же результату.
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|1.7, Аноним (7), 13:03, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>допускающие расизм, ксенофобию, экстримизм и межнациональную вражду
Как будто что-то плохое. Кстати, в слове "экстримизм" ошибка.
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|2.9, A.Stahl (ok), 13:06, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Кстати, в слове "экстримизм" ошибка.
Забанить бы тебя за оскорбительные намёки в твоей человеконенавистнической речи.
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|3.28, Михрютка (ok), 13:35, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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товарищ, это не вы давеча хвастались портом игры, пропагандирующей расово угнетательный IQ?
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|2.13, Ag (ok), 13:12, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Проблема в том, что критерии крайне размыты, что позволяет "контроллерам" очень вольно применять карательные меры.
PS. Роскомнадзор смотрит с завистью, нервно курит, и думает: как бы внедрить передовой демократический опыт.
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|2.71, Аноним (-), 16:17, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Экcтpeмизм - это способность говорить правду в эпоху тотальной лжи" (с) сами знаете кто...
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|2.89, Lex (??), 18:07, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет никакой ошибки.
Просто за тягу к экстриму теперь тоже наказывают.
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|4.42, Michael Shigorin (ok), 14:28, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тьфу ты, ну как так можно! Ни в дугу, ни в рифму. Но идея верная ;-)
"И ба-айден _такой_ молодой, и весь би-и-эл-эм э... позади!"
PS: точнее, слога не хватало в _размер_, рифма тут ни при чём.
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|1.14, kusb (?), 13:12, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Дождусь ли запрета браузеров открывающих все сайты, а не только имеющие сертификаты? (Единственно правильные сертификаты, гарантирующие безвредность информации и работу обязательного для веба безопасного протокола https.)
Разница то в чём? И там и там клиент который что-то загружает, наверное. Просто веб равнее других, наверное. Браузерам можно не цензурировать оскорбительное содержимое, пиратские сайты, а вот Телеграму - нужно.
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|2.26, Михрютка (ok), 13:31, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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товарищ, проснитесь. уже года так три - пять как дождались. погуляйте в тырнетах с винэкспи и почувствуйте разницу.
вам даже на порнхабе кино не покажут.
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|3.37, Аноним (37), 14:12, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чел, открой для себя Palemoon. Он даже выгь2000 осовременить может.
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|2.24, InuYasha (??), 13:26, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ещё там нет радикальных файл-менеджеров. Аналог или замену root explorer-а не найти.
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|4.85, InuYasha (??), 17:39, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не пробовал. Посмотрю ещё разок, спасибо. Когда искал ФМ - в этом насторожил огромный список разрешений и слово "Commander" в названии.
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|1.25, Аноним (25), 13:27, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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А где в списке приложений гуглохром и другие браузеры?
Он ведь тоже позволяет общаться в децентрализованных социальных сетях!
Ох уж эти двойные стандарты от SJW
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|2.32, Михрютка (ok), 13:42, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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товарищ, какие еще "другие браузеры"?
недозволенными программами хотите пользоваться? давно в комнате 101 не бывали?
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|2.45, kusb (?), 14:37, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А где в списке приложений гуглохром и другие браузеры?
> Он ведь тоже позволяет общаться в децентрализованных социальных сетях!
> Ох уж эти двойные стандарты от SJW
Не всё сразу, лягушка должна варится медленно, чтобы не выпрыгнула. Сначала подобная политика должна стать совершенно нормальной, а уже потом можно аккуратно создавать списки недопустимых сайтов (под предлогом защиты детей), начать с откровенно плохих и фишинговых, продолжить отзывом сертификатов и ужесточением политики отображения сайтов без них и без шифрования.
Потом вы сможете обойти это только установкой браузера из apk.
Потом вводится обязательный механизм подписи apk файлов.
Например.
SJW наверное относительно не при чём.
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|1.36, Аноним (36), 14:10, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сейчас бы пользоваться магазином от Google. Если нужны оттуда приложения, есть Aurora Store. Для остального и F-Droid достаточно.
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|2.43, Michael Shigorin (ok), 14:31, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Если нужны оттуда приложения, есть Aurora Store.
Мне вот только непонятно, какая шелупонь подогнала ОМП менору, намазанную на магендавид, вместо логотипа...
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|3.54, nebularia (ok), 15:03, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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APKPure это зеркало, а Aurora Store - неофициальный клиент к самому гуглоплею.
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|1.58, Аноним (58), 15:28, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Аналогично Google может потребовать убрать Chrome, Firefox, Opera и другие браузеры, так как они также позволяют пользователю ввести адрес сомнительного ресурса и получить доступ к оскорбительному контенту.
Это уже проходили, на подобные аргументы модераторы Google отвечают в духе "следите за своим приложением, а не кивайте на чужие".
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|1.73, Animal (??), 16:21, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Можно сколько угодно бухтеть и проявлять недовольство. Но как хозяин помойки (площадки) скажет так и будет. И главное то что другие помойки (площадки), производители смартов не предустанавливает, в силу определенных причин (основные: давление и деньги). И вот это хреного, так как при таком раскладе нет существенной конкуренции и как следствие, какие хочу правила, такие и устанавливаю.
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|1.78, YetAnotherOnanym (ok), 17:13, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Три раза перечитал - не увидел требований запрета на доступ к контенту, в котором содержатся призывы к участию в массовых беспорядках.
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