Не принимающие цензуру приложения для соцсетей Fediverse могут быть удалены из Google Play

2.3 , Аноним ( 3 ), 12:45, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Но он вообще не альтернатива, к сожалению

3.4 , Аноним ( 2 ), 12:52, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Как и все "неэнтерпрайзное" "энтерпрайзному". Но чем больше в нем ПО (и чем больше стремление ментейнеров fdroid'а влететь в повесточку) - тем больше шансов что таки станет годной альтернативой. Яблочники с их умершей cydia обзавидуются, хех.

3.20 , Valera ( ?? ), 13:21, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Зато F-droid отличная альтернатива полностью удалённому Google Play.

3.52 , ЯННП ( ? ), 15:00, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Рекомендую глянуть GDroid

3.63 , Аноним ( 63 ), 15:59, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Не альтернатива чему? Фонариков с рекламой там нет?

3.66 , Аноним ( 66 ), 16:08, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Дeбилойдам вроде тебя - не альтернатива.

2.12 , Аноним ( 12 ), 13:11, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – В FDroid один из форков Tusky тоже забанили, потому как дескать феминистки оскорбляют трансов. https://4w.pub/f-droid-bans-feminist-social-media-site-spinster-then-bans-peop

3.31 , Аноним84701 ( ok ), 13:40, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > https://4w.pub/f-droid-bans-feminist-social-media-site-spinster-then-bans-peop

> The F-Droid admin team is entirely made up of men, including Hoffman and Hans-Christoph Steiner. Less than 10% of F-Droid contributors appear to be women. Дальше можно не читать (впрочем, заголовок "F-Droid bans women" и цитирование "We will not have feminism discussion here." (c) Marcus Hoffman, как бы, уже намекали):

с причинно-следственными связями там так же туго и узнать что на самом деле произошло (кроме "мы белые и пушистые и ничего не делали! А злые мужики из F-Droid нас забанили! Просто так! Хотя мы девочки и обижать нас нельзя!") не выйдет -- одно большое, эмоциональное "девочки обиделись!" 🙄

4.41 , iPony129412 ( ? ), 14:26, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какой-то дешёвый приём «найти глупость, чтобы замести факт».

5.47 , Аноним84701 ( ok ), 14:40, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Какой-то дешёвый приём «найти глупость, чтобы замести факт». Не дешевле чем «дать ссылку на сумбурное и эмоциональное изложение ситуации 'пострадавшей' стороной».

Особенно мне понравилось искреннее негодование баном из чата -- после всего лишь "дцатого" предупреждения "здесь не место, пишите в PM ..." А факт ... факт в том, что там и ранее банили приложения, так что ничего нового вы нам не открыли.

Интересно было бы узнать, что там на самом деле произошло, но сделать это, читая исключительно "фемверсию" событий, как-то проблематично.

6.48 , iPony129412 ( ? ), 14:50, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Не дешевле чем "дать ссылку на сумбурное и эмоциональное изложение ситуации 'пострадавшей' стороной". Ну ссылка хотя бы о факте говорит, который скорее всего искажён (ибо автор). А у тебя вот кучу букв бессмысленной бомбёжки.

7.51 , Аноним84701 ( ok ), 14:57, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > А у тебя вот кучу букв бессмысленной бомбёжки. Ну 😞 извини 🙇, в следующий раз ⏳ попробую сделать еще и трансляцию в эмодзи, чтобы поням🦄 тоже понятно было.

8.56 , iPony129412 ( ? ), 15:04, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну вот Опять уход на глупость 128530 А так F-Droid банит приложения там, где... 9.65 , Аноним ( 29 ), 16:06, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Опять же из ссылки по ссылке официальная позиция F-Droid , насколько я понимаю,... 8.79 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 17:30, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А вы знаете толк в охоте на поней 8230 ... 6.55 , Аноним ( 57 ), 15:04, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Общался недавно с девушкой, которая это писала. Если вкратце, то куче sjw не понравилось, как в Spinster феминистки пишут что трансы — не женщины, после чего они завалили Гугл и FDroid требованиями УДОЛИТЬ. И те и другие повелись. Сейчас, как видишь, то же происходит с другими приложениями.

3.33 , Михрютка ( ok ), 13:56, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ох нети мою софтинушку используют фошысты! ЗАПРЕТИТЕ ИМ!!!1

3.34 , Аноним ( 29 ), 13:58, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Из беглого просмотра ссылок по ссылке есть впечатление, что они просто приняли решение не ввязываться в бои в грязи, т.к. только одна сторона получит удовольствие. Но при этом их официальный ответ: > F-Droid is decentralized ecosystem and people disagreeing with our decisions can and should host their own repositories. Тут, конечно, можно поднимать вопросы доверия. Дескать приложения, которые попали в основной репозиторий F-Droid уже прошли определённый контроль (согласно открытым и прозрачным критериям). Но, кажется, это больше довод в пользу создания альтернативных F-Droid-cовместимых репозиториев со столь же прозрачными критериями. Или некоего механизма доверительных отношений для сторонних репозиториев, повторяемых сборок и пр.

3.75 , KT315 ( ok ), 16:38, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – <<Add new repository>> фича есть.

Достаточно запилить <<BLM-repo>> и никто не посмеет его запретить, главное что бы владельцем был черный типочек :-D

3.84 , Гентушник ( ok ), 17:35, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Очень печально. Разочарован в авторах FDroid. Хорошо хоть функция добавления репозитория в их приложении присутствует, так что забаненные могут при желании создать свои репы и их можно будет добавить в приложение.

2.16 , Аноним ( 16 ), 13:14, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – как тока начнёт хоть как-то конкурировать сразу прикроют/заблокируют/наложат санкции

3.22 , InuYasha ( ?? ), 13:23, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – предложат купить. M$.

4.49 , MS ( ?? ), 14:54, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мы дерьма - не покупатели! (Тикток вот - можем подумать. А это - пусть гугль купит, у него лишних денег много.) 5.72 , Аноним ( 70 ), 16:18, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Полностью закрыть тикток и продать его майкрософту совершенно равнозначные действия, которые приведут к одному и тому же результату.