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Не принимающие цензуру приложения для соцсетей Fediverse могут быть удалены из Google Play

30.08.2020 11:43

Компания Google направила разработчикам Android-приложений Husky, Fedilab и Subway Tooter, позволяющих общаться в децентрализованных социальных сетях Fediverse, предупреждение о необходимости устранения нарушений правил каталога Play Store. На устранение замечаний дано 7 дней, после чего не выполнившие требования приложения будут удалены из каталога Google Play.

В качестве причины намеченной блокировки упоминается возможность использования приложений для доступа к генерируемому пользователями контенту, подстрекающему к дискриминации и включающему элементы риторики ненависти. Судя по всему, уведомления получили приложения, в которых отсутствует цензурирование и не выполняется блокировка серверов, на которых присутствуют группы, допускающие расизм, ксенофобию, экстремизм и межнациональную вражду. Например, приложение Husky является ответвлением от приложения Tusky, которое не получило предупреждение от Google. Отличия между программами Husky и Tusky сводятся к поставке встроенного списка блокировки, в который занесены такие сети, как Gab, не ограничивающие суждения пользователей.

По словам автора платформы для создания децентрализованных социальных сетей Mastodon, получившие уведомление приложения не пропагандируют группы с риторикой ненависти и не отвечают за их поддержание, а лишь позволяют пользователю ввести адрес любого интересующего сервера децентрализованной социальной сети. Ответственность за размещаемую в выбранной сети информации лежит на администраторе сервера, а не на разработчиках приложения. Аналогично Google может потребовать убрать Chrome, Firefox, Opera и другие браузеры, так как они также позволяют пользователю ввести адрес сомнительного ресурса и получить доступ к оскорбительному контенту.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 4.6
  3. OpenNews: Доступны PeerTube 2.3 и WebTorrent Desktop 0.23
  4. OpenNews: Выпуск Mastodon 3.2, платформы для создания децентрализованных социальных сетей
  5. OpenNews: W3C стандартизировал протокол децентрализованных социальных сетей ActivityPub
  6. OpenNews: Релиз федеративной социальной сети Socialhome 0.7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53624-fediverse
Ключевые слова: fediverse, block
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  • 1.1, Аноним (1), 12:43, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +40 +/
    гуглопомойка пробивает очередное дно
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:54, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +23 +/
    Всё. Дожили. Google Play начал блокировать приложения, в которых нет слежки за пользователями и имеется свобода слова, т.е. гипотетически (!) можно распространять хейт против педерастов и других social justice warriors.
     
     
  • 3.53, Атон (?), 15:01, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    ты должен подчиняться.
    все эти педерасты и social justice warriors являются интеллектуальным большинством.
     
     
  • 4.57, Аноним (57), 15:05, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не являются они большинством. Просто они самые громкие и инициативные. Это примерно как большевики в 1917 тоже большинством не были, но были громче всех и не боялись действовать.
     
     
  • 5.59, Атон (?), 15:51, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты, похоже не зря, причисляешь себя к интеллектуальному большинству.
     
  • 5.70, Аноним (70), 16:16, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты их геями сейчас назвал?
     
     
  • 6.82, Белорусский ОМОН (?), 17:34, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коммунистов то? Он там совсем объелся, они ведь не были леворадикалами с обостренной любовью к цензуре и таталитарному контролю намешаной на идеалах социализма.
     
  • 5.74, Аноним (74), 16:24, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти самые приложения создали так тобой ненавидимые sjw-"педерасты". И гугл банит их. Биполярку лечи.
     
     
  • 6.87, Аноним (87), 17:57, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    СПО придумал Ричард Столлман, красный. Федеративные сети придумали красные, но идея федеративных сетей внезапно понравилась коричневым.
    Монополия банит коричневых, т.к. против красных монополия не попрёт.
     
  • 2.29, Аноним (29), 13:36, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Централизованный магазин приложений против децентрализации? Не может быть!
     
  • 2.39, Michael Shigorin (ok), 14:23, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –15 +/
    Да уж, вот у кого на том же ютупе "возможность использования приложений для доступа к генерируемому пользователями контенту, подстрекающему к дискриминации и включающему элементы риторики ненависти" отсутствует, видимо, совершенно начисто.

    И это не говоря о _прямом_ участии гугла в попытках штатов вмешиваться во внутренние дела самых разных стран -- как "на чтение", так и "на запись".

     
     
  • 3.77, ананим.orig (?), 16:59, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поражает не это, а согласованность действий.
    Аппсторе и вордпресс, аппстори и унриал энжин, много историй подобных за последние недели две.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:45, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    Добро пожаловать в FDroid!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:45, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Но он вообще не альтернатива, к сожалению
     
     
  • 3.4, Аноним (2), 12:52, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как и все "неэнтерпрайзное" "энтерпрайзному". Но чем больше в нем ПО (и чем больше стремление ментейнеров fdroid'а влететь в повесточку) - тем больше шансов что таки станет годной альтернативой. Яблочники с их умершей cydia обзавидуются, хех.
     
  • 3.20, Valera (??), 13:21, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Зато F-droid отличная альтернатива полностью удалённому Google Play.
     
  • 3.52, ЯННП (?), 15:00, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рекомендую глянуть GDroid
     
  • 3.63, Аноним (63), 15:59, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не альтернатива чему? Фонариков с рекламой там нет?
     
  • 3.66, Аноним (66), 16:08, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дeбилойдам вроде тебя - не альтернатива.
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:11, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    В FDroid один из форков Tusky тоже забанили, потому как дескать феминистки оскорбляют трансов.

    https://4w.pub/f-droid-bans-feminist-social-media-site-spinster-then-bans-peop

     
     
  • 3.31, Аноним84701 (ok), 13:40, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > https://4w.pub/f-droid-bans-feminist-social-media-site-spinster-then-bans-peop
    > The F-Droid admin team is entirely made up of men, including Hoffman and Hans-Christoph Steiner. Less than 10% of F-Droid contributors appear to be women.

    Дальше можно не читать (впрочем, заголовок "F-Droid bans women" и цитирование "We will not have feminism discussion here." (c) Marcus Hoffman,  как бы, уже намекали):
    с причинно-следственными связями там так же туго и узнать что на самом деле произошло (кроме "мы белые и пушистые и ничего не делали! А злые мужики из F-Droid нас забанили! Просто так! Хотя мы девочки и обижать нас нельзя!") не выйдет -- одно большое, эмоциональное "девочки обиделись!" 🙄

     
     
  • 4.41, iPony129412 (?), 14:26, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой-то дешёвый приём «найти глупость, чтобы замести факт».
     
     
  • 5.47, Аноним84701 (ok), 14:40, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Какой-то дешёвый приём «найти глупость, чтобы замести факт».

    Не дешевле чем «дать ссылку на сумбурное и эмоциональное изложение ситуации 'пострадавшей' стороной».  
    Особенно мне понравилось искреннее негодование баном из чата -- после всего лишь "дцатого" предупреждения "здесь не место, пишите в PM ..."

    А факт ... факт в том, что там и ранее банили приложения, так что ничего нового вы нам не открыли.
    Интересно было бы узнать, что там на самом деле произошло, но сделать это, читая исключительно "фемверсию" событий, как-то проблематично.

     
     
  • 6.48, iPony129412 (?), 14:50, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Не дешевле чем "дать ссылку на сумбурное и эмоциональное изложение ситуации 'пострадавшей' стороной".

    Ну ссылка хотя бы о факте говорит, который скорее всего искажён (ибо автор). А у тебя вот кучу букв бессмысленной бомбёжки.

     
     
  • 7.51, Аноним84701 (ok), 14:57, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > А у тебя вот кучу букв бессмысленной бомбёжки.

    Ну 😞 извини 🙇, в следующий раз ⏳ попробую сделать еще и трансляцию в эмодзи, чтобы поням🦄 тоже понятно было.

     
     
  • 8.56, iPony129412 (?), 15:04, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот Опять уход на глупость 128530 А так F-Droid банит приложения там, где... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.65, Аноним (29), 16:06, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять же из ссылки по ссылке официальная позиция F-Droid , насколько я понимаю,... текст свёрнут, показать
     
  • 8.79, AlexYeCu_not_logged (?), 17:30, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы знаете толк в охоте на поней 8230 ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.55, Аноним (57), 15:04, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Общался недавно с девушкой, которая это писала. Если вкратце, то куче sjw не понравилось, как в Spinster феминистки пишут что трансы — не женщины, после чего они завалили Гугл и FDroid требованиями УДОЛИТЬ. И те и другие повелись.

    Сейчас, как видишь, то же происходит с другими приложениями.

     
  • 3.33, Михрютка (ok), 13:56, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ох нети мою софтинушку используют фошысты!

    ЗАПРЕТИТЕ ИМ!!!1

     
  • 3.34, Аноним (29), 13:58, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Из беглого просмотра ссылок по ссылке есть впечатление, что они просто приняли решение не ввязываться в бои в грязи, т.к. только одна сторона получит удовольствие.

    Но при этом их официальный ответ:

    > F-Droid is decentralized ecosystem and people disagreeing with our decisions can and should host their own repositories.

    Тут, конечно, можно поднимать вопросы доверия. Дескать приложения, которые попали в основной репозиторий F-Droid уже прошли определённый контроль (согласно открытым и прозрачным критериям). Но, кажется, это больше довод в пользу создания альтернативных F-Droid-cовместимых репозиториев со столь же прозрачными критериями. Или некоего механизма доверительных отношений для сторонних репозиториев, повторяемых сборок и пр.

     
  • 3.75, KT315 (ok), 16:38, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    <<Add new repository>> фича есть.
    Достаточно запилить <<BLM-repo>> и никто не посмеет его запретить, главное что бы владельцем был черный типочек :-D
     
  • 3.84, Гентушник (ok), 17:35, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень печально. Разочарован в авторах FDroid. Хорошо хоть функция добавления репозитория в их приложении присутствует, так что забаненные могут при желании создать свои репы и их можно будет добавить в приложение.
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:14, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    как тока начнёт хоть как-то конкурировать сразу прикроют/заблокируют/наложат санкции
     
     
  • 3.22, InuYasha (??), 13:23, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    предложат купить. M$.
     
     
  • 4.49, MS (??), 14:54, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы дерьма - не покупатели!

    (Тикток вот - можем подумать. А это - пусть гугль купит, у него лишних денег много.)

     
     
  • 5.72, Аноним (70), 16:18, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Полностью закрыть тикток и продать его майкрософту совершенно равнозначные действия, которые приведут к одному и тому же результату.
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:03, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >допускающие расизм, ксенофобию, экстримизм и межнациональную вражду

    Как будто что-то плохое. Кстати, в слове "экстримизм" ошибка.

     
     
  • 2.9, A.Stahl (ok), 13:06, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Кстати, в слове "экстримизм" ошибка.

    Забанить бы тебя за оскорбительные намёки в твоей человеконенавистнической речи.

     
     
  • 3.28, Михрютка (ok), 13:35, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    товарищ, это не вы давеча хвастались портом игры, пропагандирующей расово угнетательный IQ?
     
  • 2.13, Ag (ok), 13:12, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Проблема в том, что критерии крайне размыты, что позволяет "контроллерам" очень вольно применять карательные меры.

    PS. Роскомнадзор смотрит с завистью, нервно курит, и думает: как бы внедрить передовой демократический опыт.

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 13:18, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это камень с сторону модераторов OpenNet-а!
     
     
  • 4.40, Michael Shigorin (ok), 14:26, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чё-то комментарий Ваш подозрительно восторженный, пройдёмте, товарищ.
     
  • 2.71, Аноним (-), 16:17, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Экcтpeмизм - это способность говорить правду в эпоху тотальной лжи" (с) сами знаете кто...
     
  • 2.89, Lex (??), 18:07, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет никакой ошибки.
    Просто за тягу к экстриму теперь тоже наказывают.
     

  • 1.10, Аноним (-), 13:06, 30/08/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
  • 1.11, Аноним (16), 13:07, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    великий американский гугло-совок
     
     
  • 2.23, InuYasha (??), 13:24, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GOOLAG же.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 14:13, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И Трамп такой молодой, у коммунизм у них впереди...
     
     
  • 4.42, Michael Shigorin (ok), 14:28, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тьфу ты, ну как так можно!  Ни в дугу, ни в рифму.  Но идея верная ;-)

    "И ба-айден _такой_ молодой, и весь би-и-эл-эм э... позади!"

    PS: точнее, слога не хватало в _размер_, рифма тут ни при чём.

     
     
  • 5.44, InuYasha (??), 14:37, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "БЛМ позади" - это прям страшно. Страшнее только ГБТ...
     

  • 1.14, kusb (?), 13:12, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Дождусь ли запрета браузеров открывающих все сайты, а не только имеющие сертификаты? (Единственно правильные сертификаты, гарантирующие безвредность информации и работу обязательного для веба безопасного протокола https.)
    Разница то в чём? И там и там клиент который что-то загружает, наверное. Просто веб равнее других, наверное. Браузерам можно не цензурировать оскорбительное содержимое, пиратские сайты, а вот Телеграму - нужно.

     
     
  • 2.26, Михрютка (ok), 13:31, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    товарищ, проснитесь. уже года так три - пять как дождались. погуляйте в тырнетах с винэкспи и почувствуйте разницу.

    вам даже на порнхабе кино не покажут.

     
     
  • 3.37, Аноним (37), 14:12, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чел, открой для себя Palemoon. Он даже выгь2000 осовременить может.
     

  • 1.15, Аноним (15), 13:13, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что-то зачастили подобные новости.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:18, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    видать пик развития цивилизации пройден
     

  • 1.19, Аноним (17), 13:20, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пора-пора всем перейти на FDroid где нет радикальных цензоров.
     
     
  • 2.24, InuYasha (??), 13:26, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ещё там нет радикальных файл-менеджеров. Аналог или замену root explorer-а не найти.
     
     
  • 3.76, анонист (?), 16:40, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про Ghost Commander знаете? Думаю вполне себе замена
     
     
  • 4.85, InuYasha (??), 17:39, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не пробовал. Посмотрю ещё разок, спасибо. Когда искал ФМ - в этом насторожил огромный список разрешений и слово "Commander" в названии.
     
  • 2.86, Гентушник (ok), 17:40, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению есть:
    https://f-droid.org/en/2019/07/16/statement.html
     

  • 1.21, BSD_Cucks_BTFO (?), 13:23, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ностоящая корпорация Зла.
     
     
  • 2.50, MS (??), 14:55, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это мы корпорация зла!
     
     
  • 3.80, Аноним (80), 17:33, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эсклобар.jpg
     

  • 1.25, Аноним (25), 13:27, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А где в списке приложений гуглохром и другие браузеры?

    Он ведь тоже позволяет общаться в децентрализованных социальных сетях!

    Ох уж эти двойные стандарты от SJW

     
     
  • 2.32, Михрютка (ok), 13:42, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    товарищ, какие еще "другие браузеры"?

    недозволенными программами хотите пользоваться? давно в комнате 101 не бывали?

     
  • 2.45, kusb (?), 14:37, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А где в списке приложений гуглохром и другие браузеры?
    > Он ведь тоже позволяет общаться в децентрализованных социальных сетях!
    > Ох уж эти двойные стандарты от SJW

    Не всё сразу, лягушка должна варится медленно, чтобы не выпрыгнула. Сначала подобная политика должна стать совершенно нормальной, а уже потом можно аккуратно создавать списки недопустимых сайтов (под предлогом защиты детей), начать с откровенно плохих и фишинговых, продолжить отзывом сертификатов и ужесточением политики отображения сайтов без них и без шифрования.
    Потом вы сможете обойти это только установкой браузера из apk.
    Потом вводится обязательный механизм подписи apk файлов.
    Например.

    SJW наверное относительно не при чём.

     

  • 1.30, Sluggard (ok), 13:38, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всё в лучших традициях.
    Кстати, где Прокудин? )
     
     
  • 2.64, Аноним (63), 16:00, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Занят. В интернете опять кто-то неправ.
     

  • 1.35, Аноним (35), 14:06, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это не цензура
     
     
  • 2.81, Аноним (80), 17:34, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стрелочка не поворачивается ?
     
  • 2.88, Аноним (88), 17:57, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    похоже на борьбу с альтернативными соц сетями
     

  • 1.36, Аноним (36), 14:10, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сейчас бы пользоваться магазином от Google. Если нужны оттуда приложения, есть Aurora Store. Для остального и F-Droid достаточно.
     
     
  • 2.43, Michael Shigorin (ok), 14:31, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Если нужны оттуда приложения, есть Aurora Store.

    Мне вот только непонятно, какая шелупонь подогнала ОМП менору, намазанную на магендавид, вместо логотипа...

     
  • 2.46, InuYasha (??), 14:39, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вроде же АПКПьюре был.
     
     
  • 3.54, nebularia (ok), 15:03, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    APKPure это зеркало, а Aurora Store - неофициальный клиент к самому гуглоплею.
     
  • 2.68, Аноним (-), 16:13, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все правильно! F-droid наше все)
     

  • 1.58, Аноним (58), 15:28, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Аналогично Google может потребовать убрать Chrome, Firefox, Opera и другие браузеры, так как они также позволяют пользователю ввести адрес сомнительного ресурса и получить доступ к оскорбительному контенту.

    Это уже проходили, на подобные аргументы модераторы Google отвечают в духе "следите за своим приложением, а не кивайте на чужие".

     
  • 1.61, Аноним (61), 15:54, 30/08/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
  • 1.62, Аноним (63), 15:58, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Свобода это рабство, мир это война.
     
  • 1.73, Animal (??), 16:21, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Можно сколько угодно бухтеть и проявлять недовольство. Но как хозяин помойки (площадки) скажет так и будет. И главное то что другие помойки (площадки), производители смартов не предустанавливает, в силу определенных причин (основные: давление и деньги). И вот это хреного, так как при таком раскладе нет существенной конкуренции и как следствие, какие хочу правила, такие и устанавливаю.
     
  • 1.78, YetAnotherOnanym (ok), 17:13, 30/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Три раза перечитал - не увидел требований запрета на доступ к контенту, в котором содержатся призывы к участию в массовых беспорядках.
     
     
  • 2.83, Аноним (80), 17:35, 30/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта нога, у кого надо нога.
     

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