Matrix-клиент Riot сменил название на Element

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|1.1, Аноним (1), 12:30, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>для борьбы с распространяемыми в каталогах-магазинах сомнительными клонами
Код открыт, пусть делают, что хотят. Торговая марка от клонов не спасёт. Разве что название другое сделают.
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|2.3, Аноним (1), 12:31, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Достаточно применить лицензию BSD с запрещением использования имени.
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|2.8, A.Stahl (ok), 12:43, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Разве что название другое сделают.
Так это и цель: чтобы пользователи не качали что попало. Теперь наведут порядок в именах и меньше людей будут путаться.
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|1.5, Аноним (5), 12:34, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Дополнительно сообщается о завершении бета-тестирования RiotX
Где билд-то взять?
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|1.10, dimcha (??), 12:54, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Т.е 'Element' звучит более уникально, чем Riot и никем нигде не используется?
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|2.14, НяшМяш (ok), 13:14, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Во-первых, не джаву, а котлин.
Во-вторых, он только в андроиде.
В-третьих, десктопный клиент на электроне, ещё и линукса нет - я бы в первую очередь за это переживал.
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|3.15, Аноним (7), 13:22, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в репах есть старый клиент, переименованный скоро заедет на сайт. но нужен ли клиент на электроне?
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|1.12, б.б. (?), 13:03, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Кроме того, в настоящее время наблюдается разнобой в связанных с проектом названиях - компания называется New Vector, клиентское приложение Riot, а серверная часть Modular.
ну и назвали бы Vector. или New Vector.
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|1.18, тоже Аноним (ok), 13:42, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пришел Иван Говнов в паспортный стол, да и говорит:
- Не могу так больше жить! Хочу поменять, наконец... имя. На Эдуард!
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|1.19, zzz (??), 13:42, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну щас-то точно клиент взлетит, а сервер перестанет пожирать гигабайты как не в себя.
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