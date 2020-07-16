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Matrix-клиент Riot сменил название на Element

16.07.2020 12:05

Разработчики Matrix-клиента Riot объявили о смене названия проекта на Element. Разрабатывающая программу компания New Vector, в 2017 году созданная ключевыми разработчиками проекта Matrix, также переименована в Element, а хостинг Matrix-сервисов в Modular.im в Element Matrix Services.

Необходимость изменения имени обусловлена пересечениями с существующей торговой маркой Riot Games, не позволяющими зарегистрировать собственную торговую марку Riot для борьбы с распространяемыми в каталогах-магазинах сомнительными клонами. Второй причиной является неверная коннотацией слова Riot, из-за которого некоторые воспринимают программу не как средство обмена сообщениями общего назначения, а как какой-то инструмент, связанный с неправомерными действиями и насилием. Кроме того, в настоящее время наблюдается разнобой в связанных с проектом названиях - компания называется New Vector, клиентское приложение Riot, а серверная часть Modular.

Дополнительно сообщается о завершении бета-тестирования RiotX - нового Matrix-клиента для Android, который также теперь будет именоваться Element и заменит собой старое приложение Riot для Android. Новый клиент написан на языке Kotlin и примечателен поддержкой голосовых вызовов, новым интерфейсом, полной переделкой управления чат-комнатами, возможностью предпросмотра комнат, улучшенной системой уведомлений, упрощением настройки сквозного шифрования и возможностью добавлять виджеты в чат-комнаты. Существующие пользователи Riot для Android будут автоматически обновлены до нового клиента.



  1. Главная ссылка к новости (https://element.io/blog/welcom...)
  2. OpenNews: Создатели WordPress инвестировали $4.6 млн в компанию, развивающую Matrix-клиент Riot
  3. OpenNews: Выпуск Matrix-клиента Riot 1.6 с включением сквозного шифрования
  4. OpenNews: Mozilla перейдёт с IRC на Matrix и добавит в Firefox второго провайдера DNS-over-HTTPS
  5. OpenNews: Выпуск децентрализованной коммуникационной платформы Matrix 1.0
  6. OpenNews: Подробности про второй взлом Matrix. Скомпрометированы GPG-ключи проекта
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53366-matrix
Ключевые слова: matrix, riot, element
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  • 1.1, Аноним (1), 12:30, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >для борьбы с распространяемыми в каталогах-магазинах сомнительными клонами

    Код открыт, пусть делают, что хотят. Торговая марка от клонов не спасёт. Разве что название другое сделают.

     
     
  • 2.3, Аноним (1), 12:31, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно применить лицензию BSD с запрещением использования имени.
     
  • 2.8, A.Stahl (ok), 12:43, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Разве что название другое сделают.

    Так это и цель: чтобы пользователи не качали что попало. Теперь наведут порядок в именах и меньше людей будут путаться.

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:31, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Элемент буйства
     
  • 1.4, Аномномномнимус (?), 12:31, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ммм... почему не word... или any not informative word
     
     
  • 2.6, zo0M (ok), 12:37, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на что фантазии хватило
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:34, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Дополнительно сообщается о завершении бета-тестирования RiotX

    Где билд-то взять?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:42, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в google play market
     
     
  • 3.16, Аноним (5), 13:28, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там все еще старые версии
     
     
  • 4.17, Аноним (7), 13:31, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    качай riotx или бета riot (бетку вот-вот обновят)
     

  • 1.9, хотел спросить (?), 12:44, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ни разу не мини-новость
     
  • 1.10, dimcha (??), 12:54, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Т.е 'Element' звучит более уникально, чем Riot и никем нигде не используется?
     
     
  • 2.20, анон (?), 13:44, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Element на Electron под линуксом
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:00, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    не кровати надо двигать, а джаву заменять на нормальный язык
     
     
  • 2.13, Аноним (7), 13:13, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    при чем здесь java?
     
  • 2.14, НяшМяш (ok), 13:14, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во-первых, не джаву, а котлин.
    Во-вторых, он только в андроиде.
    В-третьих, десктопный клиент на электроне, ещё и линукса нет - я бы в первую очередь за это переживал.
     
     
  • 3.15, Аноним (7), 13:22, 16/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в репах есть старый клиент, переименованный скоро заедет на сайт. но нужен ли клиент на электроне?
     

  • 1.12, б.б. (?), 13:03, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Кроме того, в настоящее время наблюдается разнобой в связанных с проектом названиях - компания называется New Vector, клиентское приложение Riot, а серверная часть Modular.

    ну и назвали бы Vector. или New Vector.

     
  • 1.18, тоже Аноним (ok), 13:42, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пришел Иван Говнов в паспортный стол, да и говорит:
    - Не могу так больше жить! Хочу поменять, наконец... имя. На Эдуард!
     
  • 1.19, zzz (??), 13:42, 16/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну щас-то точно клиент взлетит, а сервер перестанет пожирать гигабайты как не в себя.
     
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