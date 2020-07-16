Matrix-клиент Riot сменил название на Element

Разработчики Matrix-клиента Riot объявили о смене названия проекта на Element. Разрабатывающая программу компания New Vector, в 2017 году созданная ключевыми разработчиками проекта Matrix, также переименована в Element, а хостинг Matrix-сервисов в Modular.im в Element Matrix Services.

Необходимость изменения имени обусловлена пересечениями с существующей торговой маркой Riot Games, не позволяющими зарегистрировать собственную торговую марку Riot для борьбы с распространяемыми в каталогах-магазинах сомнительными клонами. Второй причиной является неверная коннотацией слова Riot, из-за которого некоторые воспринимают программу не как средство обмена сообщениями общего назначения, а как какой-то инструмент, связанный с неправомерными действиями и насилием. Кроме того, в настоящее время наблюдается разнобой в связанных с проектом названиях - компания называется New Vector, клиентское приложение Riot, а серверная часть Modular.

Дополнительно сообщается о завершении бета-тестирования RiotX - нового Matrix-клиента для Android, который также теперь будет именоваться Element и заменит собой старое приложение Riot для Android. Новый клиент написан на языке Kotlin и примечателен поддержкой голосовых вызовов, новым интерфейсом, полной переделкой управления чат-комнатами, возможностью предпросмотра комнат, улучшенной системой уведомлений, упрощением настройки сквозного шифрования и возможностью добавлять виджеты в чат-комнаты. Существующие пользователи Riot для Android будут автоматически обновлены до нового клиента.