Из Google Play удалено около 600 приложений, нарушающих правила показа рекламы

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|1.1, Ан (??), 13:23, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Cheetah Mobile - пид...расы, пользуются популярностью.
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|2.17, Kuromi (ok), 16:58, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Причем - китайцы. После того как они купили QuickPic сразу понеслааась - реклама, запросы разрешений всего на свете и постоянные попытки подсадить на своё "облако".
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|4.21, Kuromi (ok), 17:42, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как буд то чем то лучше Google Play облако...
Не очень-то лучше, но Китай это вообще дно. Во первых - тормоза. Во вторых - доверия китайцам в плане приватности нет. В третьих - нет доверия надежности, грохнется сервер - сделают морду ящиком. Ну и четвертое - упоминания о платной подписке наводят на мысль что затея сводится к "собрать хх гигабайт фото с пользователя, а потом сказать что халява кончилось и потребовать денег за доступ к фоткам".
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|5.28, Me (??), 18:00, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> доверия китайцам в плане приватности нет
А кому есть?
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|1.3, Аноним (3), 13:27, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Яндексовые приложения удалили? С их агрессивной рекламой давно пора бороться.
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|2.5, ананас (?), 13:57, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Яндекс-помойку вообще нормальный человек должен обходить стороной. Блочить на уровне днс и никогда не пользоваться продуктами яши. Разве что такси вызывать и то с некоторыми нюансами нагибания системы.
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|2.9, paulus (ok), 14:20, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Яндексовые приложения удалили? С их агрессивной рекламой давно пора бороться.
ФАС уже все порешал и Яндекс будет на всех устройствах, пока кроме Яблок :)
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|3.18, Kuromi (ok), 17:00, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ладно если он просто будет. Если приложения будут предустановлены номрлаьно (в пользовательские приложения) то это мелочи, удалили и все. А вот если они загонят их в системные, да еще и отключать запретят, тогда все, только рут и\или перепрошивка.
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|3.22, Аноним (22), 17:44, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Яндексовые приложения удалили?
Удалили давно, вместе с сами яндексом... и даже яндекс диском на котором большая част всего рунета... клиника! либеральнекьео-гласностно-забаненными.
За компанию с майл.ру и ещё кучкой видать "неблагонадёжных" отечественынм отцам-либералам.
Вот гугл - хороший: по запросу "новости россия", "новости луганск" и т.п. - стал подсовывать только украинские сайты... даже есть искат с гугл ру, что раньше ещё как то срабатывало.
(Теперь понятно - с чего это у ваших, рфян, блокировщиков-IP ручки чешутся... Хоть может это просто такая мода: посадили всех на Internet - а, теперь пора гластности загрутить гайки, везде).
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|2.16, Аноним (16), 16:42, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Деньги двигатель торговли или даже глобальнее общий язык двигатель торговли
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|2.25, Аноним (25), 17:50, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда уж: Реклама - двигатель суперприбыдей в торговле, часто-неконкурентного уничтожения конкуренци, в т.ч.и из политики-религиозных соображений; и конечно просто маскируемое средство зомбироание и просто оболванивания.
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|3.27, Аноним (25), 17:53, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Fix: Тогда уж:
Реклама - двигатель суперприбылей в торговле, часто-неконкурентного уничтожения конкурентов(в т.ч.и прежде всего из политико-религиозных соображений); и конечно маскируемое средство зомбироания и просто оболванивания её зрителя.
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|1.7, Аноним (7), 14:15, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Chrome пусть заблокируют. на каждом сайте реклама на пол страницы.
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|2.11, paulus (ok), 15:04, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не слышал о dnsfilter, adaway, dnsguard, dns66 и т.д.? Только не с гуглоплея, а встроенное в хром вообще смешное поделие...
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|1.8, Аноним (-), 14:18, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А скоро: Из Google Play удалено около 600 приложений, нарушающих права показа рекламы?
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