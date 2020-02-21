Из Google Play удалено около 600 приложений, нарушающих правила показа рекламы

2.5 , ананас ( ? ), 13:57, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Яндекс-помойку вообще нормальный человек должен обходить стороной. Блочить на уровне днс и никогда не пользоваться продуктами яши. Разве что такси вызывать и то с некоторыми нюансами нагибания системы.

3.15 , Дегенератор ( ok ), 16:33, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Переводчик у них вроде не плохой - а все остальное просто жесть наглая.

4.24 , Аноним ( 24 ), 17:48, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – попробуй переведи что-нибудь на японский... удивишься.

2.9 , paulus ( ok ), 14:20, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Яндексовые приложения удалили? С их агрессивной рекламой давно пора бороться. ФАС уже все порешал и Яндекс будет на всех устройствах, пока кроме Яблок :)

3.18 , Kuromi ( ok ), 17:00, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ладно если он просто будет. Если приложения будут предустановлены номрлаьно (в пользовательские приложения) то это мелочи, удалили и все. А вот если они загонят их в системные, да еще и отключать запретят, тогда все, только рут и\или перепрошивка.

3.22 , Аноним ( 22 ), 17:44, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Яндексовые приложения удалили? Удалили давно, вместе с сами яндексом... и даже яндекс диском на котором большая част всего рунета... клиника! либеральнекьео-гласностно-забаненными.

За компанию с майл.ру и ещё кучкой видать "неблагонадёжных" отечественынм отцам-либералам. Вот гугл - хороший: по запросу "новости россия", "новости луганск" и т.п. - стал подсовывать только украинские сайты... даже есть искат с гугл ру, что раньше ещё как то срабатывало. (Теперь понятно - с чего это у ваших, рфян, блокировщиков-IP ручки чешутся... Хоть может это просто такая мода: посадили всех на Internet - а, теперь пора гластности загрутить гайки, везде).

4.23 , Аноним ( 22 ), 17:45, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – * Удалили давно, на ВУкраине в ч.н.,

2.14 , Аноним ( 14 ), 15:24, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты удалил Яндекс приложения? За тобой уже выехали.

