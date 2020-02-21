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Из Google Play удалено около 600 приложений, нарушающих правила показа рекламы

21.02.2020 12:57

Компания Google сообщила об удалении из каталога Google Play около 600 приложений, в которых выявлены нарушения правил показа рекламы. Проблемным программам также заблокирован доступ к рекламным сервисам Google AdMob и Google Ad Manager. Удаление в основном затронуло программы, отображающие рекламу неожиданно для пользоваеля, в мешающих работе местах и во время, когда пользователь не работает с приложением.

Блокировка также была применена к приложениям, показывающим рекламу на весь экран без возможности отменить показ, выводят рекламу на домашнем экране или поверх других приложений. Для выявления проблемных программ была использована новая система, реализованная с применением методов машинного обучения. В числе исключённых из каталога программ оказались 45 приложений компании Cheetah Mobile, получившей известность как производитель самых популярных мобильных приложений (634 млн активных пользователей по состоянию на 2017 год).

  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
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  5. OpenNews: В Chrome намечено включение блокировки навязчивой видеорекламы
  6. OpenNews: Вредоносный код в Android-приложении CamScanner, загруженном более 100 млн. раз
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: google, android, malware
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  • 1.1, Ан (??), 13:23, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Cheetah Mobile - пид...расы, пользуются популярностью.
     
     
  • 2.17, Kuromi (ok), 16:58, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Причем - китайцы. После того как они купили QuickPic сразу понеслааась - реклама, запросы разрешений всего на свете и постоянные попытки подсадить на своё "облако".
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 17:34, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как буд то чем то лучше Google Play облако...
     
     
  • 4.21, Kuromi (ok), 17:42, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как буд то чем то лучше Google Play облако...

    Не очень-то лучше, но Китай это вообще дно. Во первых - тормоза. Во вторых - доверия китайцам в плане приватности нет. В третьих - нет доверия надежности, грохнется сервер - сделают морду ящиком. Ну и четвертое - упоминания о платной подписке наводят на мысль что затея сводится к  "собрать хх гигабайт фото с пользователя, а потом сказать что халява кончилось и потребовать денег за доступ к фоткам".

     
     
  • 5.28, Me (??), 18:00, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > доверия китайцам в плане приватности нет

    А кому есть?

     

  • 1.2, garrick (?), 13:24, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А как же Chrome?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:13, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    A чтo c Chrome?
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:27, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Яндексовые приложения удалили? С их агрессивной рекламой давно пора бороться.
     
     
  • 2.5, ананас (?), 13:57, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Яндекс-помойку вообще нормальный человек должен обходить стороной. Блочить на уровне днс и никогда не пользоваться продуктами яши. Разве что такси вызывать и то с некоторыми нюансами нагибания системы.
     
     
  • 3.15, Дегенератор (ok), 16:33, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Переводчик у них вроде не плохой - а все остальное просто жесть наглая.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 17:48, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    попробуй переведи что-нибудь на японский... удивишься.
     
  • 2.9, paulus (ok), 14:20, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Яндексовые приложения удалили? С их агрессивной рекламой давно пора бороться.

    ФАС уже все порешал и Яндекс будет на всех устройствах, пока кроме Яблок :)

     
     
  • 3.18, Kuromi (ok), 17:00, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ладно если он просто будет. Если приложения будут предустановлены номрлаьно (в пользовательские приложения) то это мелочи, удалили и все. А вот если они загонят их в системные, да еще и отключать запретят, тогда все, только рут и\или перепрошивка.
     
  • 3.22, Аноним (22), 17:44, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Яндексовые приложения удалили?

    Удалили давно, вместе с сами яндексом... и даже яндекс диском на котором большая част всего рунета... клиника! либеральнекьео-гласностно-забаненными.
    За компанию с майл.ру и ещё кучкой видать "неблагонадёжных" отечественынм отцам-либералам.

    Вот гугл - хороший: по запросу "новости россия", "новости луганск" и т.п. - стал подсовывать только украинские сайты... даже есть искат с гугл ру, что раньше ещё как то срабатывало.

    (Теперь понятно - с чего это у ваших, рфян, блокировщиков-IP ручки чешутся... Хоть может это просто такая мода: посадили всех на Internet - а, теперь пора гластности загрутить гайки, везде).

     
     
  • 4.23, Аноним (22), 17:45, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    * Удалили давно, на ВУкраине в ч.н.,
     
  • 2.14, Аноним (14), 15:24, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты удалил Яндекс приложения? За тобой уже выехали.
     

  • 1.4, Аноним (6), 13:42, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Реклама - двигатель торговли!! (сарказм)
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:42, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Деньги двигатель торговли или даже глобальнее общий язык двигатель торговли
     
  • 2.25, Аноним (25), 17:50, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда уж: Реклама - двигатель суперприбыдей в торговле, часто-неконкурентного уничтожения конкуренци, в т.ч.и из политики-религиозных соображений; и конечно просто маскируемое средство зомбироание и просто оболванивания.
     
     
  • 3.27, Аноним (25), 17:53, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fix: Тогда уж:
    Реклама - двигатель суперприбылей в торговле, часто-неконкурентного уничтожения конкурентов(в т.ч.и прежде всего из политико-религиозных соображений); и конечно маскируемое средство зомбироания и просто оболванивания её зрителя.
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:15, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Chrome пусть заблокируют. на каждом сайте реклама на пол страницы.
     
     
  • 2.11, paulus (ok), 15:04, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не слышал о dnsfilter, adaway, dnsguard, dns66 и т.д.? Только не с гуглоплея, а встроенное в хром вообще смешное поделие...
     

  • 1.8, Аноним (-), 14:18, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А скоро: Из Google Play удалено около 600 приложений, нарушающих права показа рекламы?
     
  • 1.10, paulus (ok), 14:21, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Насчет рекламы, хуже чем WPS Office не видел. Его удалили? :)
     
  • 1.12, Аноним (12), 15:19, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И осталось 0 (ноль) приложений.
     
     
  • 2.13, Аноним (14), 15:24, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было бы неплохо
     

  • 1.19, Аноним (19), 17:00, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    о, снова давка неугодных пошла)
     
     
  • 2.26, Аноним (24), 17:52, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    свобода слова
     
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