Из Google Play удалено около 600 приложений, нарушающих правила показа рекламы

2.17 , Kuromi ( ok ), 16:58, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Причем - китайцы. После того как они купили QuickPic сразу понеслааась - реклама, запросы разрешений всего на свете и постоянные попытки подсадить на своё "облако".

3.20 , Аноним ( 20 ), 17:34, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как буд то чем то лучше Google Play облако...

4.21 , Kuromi ( ok ), 17:42, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как буд то чем то лучше Google Play облако... Не очень-то лучше, но Китай это вообще дно. Во первых - тормоза. Во вторых - доверия китайцам в плане приватности нет. В третьих - нет доверия надежности, грохнется сервер - сделают морду ящиком. Ну и четвертое - упоминания о платной подписке наводят на мысль что затея сводится к "собрать хх гигабайт фото с пользователя, а потом сказать что халява кончилось и потребовать денег за доступ к фоткам".

5.28 , Me ( ?? ), 18:00, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > доверия китайцам в плане приватности нет А кому есть?