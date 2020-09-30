Gitter переходит в экосистему Matrix и объединяется с Matrix-клиентом Element

Компания Element, созданная ключевыми разработчиками проекта Matrix, объявила о покупке сервиса для создания чатов и мгновенного обмена сообщениями Gitter, который ранее принадлежал компании GitLab. Gitter планируют включить в экосистему Matrix и превратить в чат-платформу, использующую технологии децентрализованных коммуникаций Matrix. Сумма сделки не сообщается. В мае компания Element получила $4.6 млн инвестиций от создателей WordPress. Перевод Gitter на технологии Matrix планируют провести в несколько этапов. Первым делом планируется предоставить качественный шлюз для работы Gitter через сеть Matrix, который позволит пользователям Gitter напрямую общаться с пользователями сети Matrix, а участникам сети Matrix подключаться к чат-комнатам Gitter. Gitter сможет использоваться в форме полноценного клиента для сети Matrix. Вместо устаревшего мобильного приложения Gitter будет предложено мобильное приложение Element (бывший Riot), доработанное для поддержки специфичной для Gitter функциональности. В долгосрочной перспективе чтобы не распылять усилия на два фронта, решено развивать единое приложение, сочетающее возможности Matrix и Gitter. В программу Element планируется перенести все расширенные возможности Gitter, такие как мгновенный просмотр комнат, иерархический каталог комнат, интеграция с GitLab и GitHub (в том числе создание чат-комнат для проектов на GitLab и GitHub), поддержка KaTeX, нитевидные обсуждения и доступные для индексации поисковыми системами архивы. Указанные функции постепенно будут перенесены в приложение Element и объединены с такими возможностями платформы Matrix, как сквозное шифрование, децентрализованные коммуникации, VoIP, конференции, боты, виджеты и открытый API. После готовности унифицированного варианта старое приложение Gitter будет заменено на новое приложение Element, включающее специфичную для Gitter функциональность. Напомним, что Gitter написан на языке JavaScript с использованием платформы Node.js и открыт под лицензией MIT. Gitter позволяет организовать общение разработчиков в привязке к репозиториям GitHub и GitLab, а также некоторым другим сервисам, таким как Jenkins, Travis и Bitbucket. Из особенностей Gitter выделяется: Cохранение истории общения с возможностью поиска в архиве и навигации по месяцам;

Наличие версий для Web, настольных систем, Android и iOS;

Возможность подсоединения к чату при помощи IRC-клиента;

Удобная система ссылок на объекты в Git-репозиториях;

Поддержка использования разметки Markdown в тексте сообщений;

Возможность подписки на чат-каналы;

Отображение статуса пользователей и информации о пользователе с GitHub;

Поддержка привязки к сообщениям о проблемах (#номер для ссылки на issue);

Средства для пакетной отправки уведомлений с обзором новых сообщениях на мобильное устройство;

Поддержка прикрепления файлов к сообщениям. Платформа для организации децентрализованных коммуникаций Matrix применяет в качестве транспорта HTTPS+JSON с возможностью использования WebSockets или протокола на базе CoAP+Noise. Система формируется как содружество серверов, которые могут взаимодействовать между собой и объединяются в общую децентрализованную сеть. Сообщения реплицируются по всем серверам, к которым подключены участники обмена сообщениями. Сообщения распространяются по серверам по аналогии с тем, как коммиты распространяются между Git-репозиториями. В случае временного отключения сервера сообщения не теряются, а передаются пользователям после возобновления работы сервера. Поддерживаются различные варианты идентификаторов пользователя, включая email, номер телефона, учётную запись в Facebook и т.п. В сети отсутствует единая точка отказа или контроля за сообщениями. Все серверы, которые охватывает обсуждение, равноправны между собой. Любой пользователь может запустить собственный сервер и подключить его к общей сети. Возможно создание шлюзов для взаимодействия Matrix с системами на базе других протоколов, например, подготовлены сервисы для двусторонней отправки сообщений в IRC, Facebook, Telegram, Skype, Hangouts, Email, WhatsApp и Slack. Помимо мгновенного обмена текстовыми сообщениями и организации чатов, система может использоваться для передачи файлов, отправки уведомлений, организации телеконференций, совершения голосовых и видео звонков. Поддерживаются также такие расширенные возможности как уведомление о наборе текста, оценка присутствия пользователя в online, подтверждение прочтения, push-уведомления, поиск на стороне сервера, синхронизация истории и состояния клиентов.





