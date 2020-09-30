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Gitter переходит в экосистему Matrix и объединяется с Matrix-клиентом Element

30.09.2020 21:27

Компания Element, созданная ключевыми разработчиками проекта Matrix, объявила о покупке сервиса для создания чатов и мгновенного обмена сообщениями Gitter, который ранее принадлежал компании GitLab. Gitter планируют включить в экосистему Matrix и превратить в чат-платформу, использующую технологии децентрализованных коммуникаций Matrix. Сумма сделки не сообщается. В мае компания Element получила $4.6 млн инвестиций от создателей WordPress.

Перевод Gitter на технологии Matrix планируют провести в несколько этапов. Первым делом планируется предоставить качественный шлюз для работы Gitter через сеть Matrix, который позволит пользователям Gitter напрямую общаться с пользователями сети Matrix, а участникам сети Matrix подключаться к чат-комнатам Gitter. Gitter сможет использоваться в форме полноценного клиента для сети Matrix. Вместо устаревшего мобильного приложения Gitter будет предложено мобильное приложение Element (бывший Riot), доработанное для поддержки специфичной для Gitter функциональности.

В долгосрочной перспективе чтобы не распылять усилия на два фронта, решено развивать единое приложение, сочетающее возможности Matrix и Gitter. В программу Element планируется перенести все расширенные возможности Gitter, такие как мгновенный просмотр комнат, иерархический каталог комнат, интеграция с GitLab и GitHub (в том числе создание чат-комнат для проектов на GitLab и GitHub), поддержка KaTeX, нитевидные обсуждения и доступные для индексации поисковыми системами архивы.

Указанные функции постепенно будут перенесены в приложение Element и объединены с такими возможностями платформы Matrix, как сквозное шифрование, децентрализованные коммуникации, VoIP, конференции, боты, виджеты и открытый API. После готовности унифицированного варианта старое приложение Gitter будет заменено на новое приложение Element, включающее специфичную для Gitter функциональность.

Напомним, что Gitter написан на языке JavaScript с использованием платформы Node.js и открыт под лицензией MIT. Gitter позволяет организовать общение разработчиков в привязке к репозиториям GitHub и GitLab, а также некоторым другим сервисам, таким как Jenkins, Travis и Bitbucket. Из особенностей Gitter выделяется:

  • Cохранение истории общения с возможностью поиска в архиве и навигации по месяцам;
  • Наличие версий для Web, настольных систем, Android и iOS;
  • Возможность подсоединения к чату при помощи IRC-клиента;
  • Удобная система ссылок на объекты в Git-репозиториях;
  • Поддержка использования разметки Markdown в тексте сообщений;
  • Возможность подписки на чат-каналы;
  • Отображение статуса пользователей и информации о пользователе с GitHub;
  • Поддержка привязки к сообщениям о проблемах (#номер для ссылки на issue);
  • Средства для пакетной отправки уведомлений с обзором новых сообщениях на мобильное устройство;
  • Поддержка прикрепления файлов к сообщениям.

Платформа для организации децентрализованных коммуникаций Matrix применяет в качестве транспорта HTTPS+JSON с возможностью использования WebSockets или протокола на базе CoAP+Noise. Система формируется как содружество серверов, которые могут взаимодействовать между собой и объединяются в общую децентрализованную сеть. Сообщения реплицируются по всем серверам, к которым подключены участники обмена сообщениями. Сообщения распространяются по серверам по аналогии с тем, как коммиты распространяются между Git-репозиториями. В случае временного отключения сервера сообщения не теряются, а передаются пользователям после возобновления работы сервера. Поддерживаются различные варианты идентификаторов пользователя, включая email, номер телефона, учётную запись в Facebook и т.п.

В сети отсутствует единая точка отказа или контроля за сообщениями. Все серверы, которые охватывает обсуждение, равноправны между собой. Любой пользователь может запустить собственный сервер и подключить его к общей сети. Возможно создание шлюзов для взаимодействия Matrix с системами на базе других протоколов, например, подготовлены сервисы для двусторонней отправки сообщений в IRC, Facebook, Telegram, Skype, Hangouts, Email, WhatsApp и Slack. Помимо мгновенного обмена текстовыми сообщениями и организации чатов, система может использоваться для передачи файлов, отправки уведомлений, организации телеконференций, совершения голосовых и видео звонков. Поддерживаются также такие расширенные возможности как уведомление о наборе текста, оценка присутствия пользователя в online, подтверждение прочтения, push-уведомления, поиск на стороне сервера, синхронизация истории и состояния клиентов.


  1. Главная ссылка к новости (https://matrix.org/blog/2020/0...)
  2. OpenNews: Принадлежащий GitLab сервис Gitter использует методы скрытой идентификации пользователей
  3. OpenNews: Открыт код сервиса мгновенного обмена сообщениями Gitter
  4. OpenNews: GitLab объявил о покупке Gitter и планирует открыть его код
  5. OpenNews: Создатели WordPress инвестировали $4.6 млн в компанию, развивающую Matrix-клиент Riot
  6. OpenNews: Matrix-клиент Riot сменил название на Element
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53813-gitter
Ключевые слова: gitter, matrix
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 22:04, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пожалуй, рекордное количество ненужно в одной новости.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:32, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какой-то круговорот дерьма в природе.
     
  • 2.7, IRASoldier_registered (ok), 22:46, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >ненужно

    Тебе.

    "The French government's Matrix-based system, Tchap, supports 300K users. The German states of Schleswig-Holstein and Hamburg are implementing a Matrix-based solution for 500K users across their public offices and education sector, and Germany's Bundeswehr is switching to Matrix to modernise its communications."

    - офсайт

    "Element, a European rival to workplace messaging app Slack, has won the world’s largest-ever single contract for a collaborative software service, supplying half a million licences to help communication in the German education system."

    подробнее - https://sifted.eu/articles/element-germany-deal/

    Но конечно же, анонимусу с борды виднее, что нужно людям.

     
     
  • 3.11, Аноним (-), 23:16, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наша ира громко плачет, ненужым обозвали матрикс, тихо ирочка, не плачь, от зондов написан патч
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:04, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ой ну я прям не знаю, это хорошо или плохо?
     
  • 1.3, nickname (??), 22:07, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохо
     
  • 1.4, Oxyd76 (?), 22:07, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ещё-б не всякие нододжээсы и прочие... поделия на основе хромого браузера, было-бы вообще красиво, но хипстеры победили.
     
     
  • 2.8, Электрон Летов (?), 22:49, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ноджиэсовый мир победил...
     

  • 1.6, apollo2k4 (ok), 22:36, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Интересно как быстро отпилят IRC шлюз?
     
  • 1.9, Сейд (ok), 22:55, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Продаются, покупаются и исчезают.
     
  • 1.10, Аноним (10), 23:14, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот здорово. Швободкофанаты ратуют за переход с GitHub на GitLab потому что он не принадлежит коммерческому микрософту, и с Telegram (и других проприетарных чатиков) в Matrix потому что он не принадлежит коммерческому Дурову. А те тем временем друг друга продают и покупают во все щельки за коммерческие деньги.
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 23:20, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гитхаб мочит опенсорц по рагуляции аж пыль стоит. Все кто продался будут гореть в аду. Что не ясно ?
     
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