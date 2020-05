Создатели WordPress инвестировали $4.6 млн в компанию, развивающую Matrix-клиент Riot

Компания Automattic, основанная создателем WordPress и развивающая платформу WordPress.com, инвестировала 4.6 млн долларов в компанию New Vector, в 2017 году созданную ключевыми разработчиками проекта Matrix. Компания New Vector курирует разработку основного Matrix-клиента Riot и занимается поддержанием хостинга Matrix-сервисов Modular.im. Более того, Мэтт Мулленвег (Matt Mullenweg), сооснователь WordPress и создатель компании Automattic, намерен интегрировать поддержку Matrix в платформу WordPress. С учётом того, что WordPress используется примерно на 36% из всех сайтов в Web, инициатива может привести к существенному росту популярности Matrix и более широкому продвижению решений на базе данного протокола. Кроме инвестиций в New Vector компания Automattic намерена нанять инженера для работы в режиме полного рабочего дня над интеграцией Matrix и WordPress Из идей по возможной интеграции упоминаются средства для создания Matrix-чатов на сайтах с WordPress, поддержка автоматической трансляции новых публикаций в Matrix-каналы, адаптация Matrix-клиента для работы в форме плагина к WordPress, перевод принадлежащего Automattic сервиса Tumblr на децентрализованные технологии и т.п. Выделенные средства планируется потратить на превращения Riot в приложение, удовлетворяющее потребностям пользователей, и упрощения работы с приложением без потери функциональности. Инвестиции также будут потрачены на расширение сервиса Modular, позволяющего любому желающему одним кликом развернуть собственный сервер Matrix. Напомним, что платформа для организации децентрализованных коммуникаций Matrix развивается как проект, использующий открытые стандарты и уделяющий большое внимание обеспечению безопасности и приватности пользователей. В качестве транспорта применяется HTTPS+JSON с возможностью использования WebSockets или протокола на базе CoAP+Noise. Система формируется как содружество серверов, которые могут взаимодействовать между собой и объединяются в общую децентрализованную сеть. Сообщения реплицируются по всем серверам, к которым подключены участники обмена сообщениями. Сообщения распространяются по серверам по аналогии с тем, как коммиты распространяются между Git-репозиториями. В случае временного отключения сервера сообщения не теряются, а передаются пользователям после возобновления работы сервера. Поддерживаются различные варианты идентификаторов пользователя, включая email, номер телефона, учётную запись в Facebook и т.п. В сети отсутствует единая точка отказа или контроля за сообщениями. Все серверы, которые охватывает обсуждение, равноправны между собой. Любой пользователь может запустить собственный сервер и подключить его к общей сети. Возможно создание шлюзов для взаимодействия Matrix с системами на базе других протоколов, например, подготовлены сервисы для двусторонней отправки сообщений в IRC, Facebook, Telegram, Skype, Hangouts, Email, WhatsApp и Slack. Помимо мгновенного обмена текстовыми сообщениями и организации чатов, система может использоваться для передачи файлов, отправки уведомлений, организации телеконференций, совершения голосовых и видео звонков. Matrix позволяет использовать поиск и неограниченный просмотр истории переписки. Поддерживаются также такие расширенные возможности как уведомление о наборе текста, оценка присутствия пользователя в online, подтверждение прочтения, push-уведомления, поиск на стороне сервера, синхронизация истории и состояния клиентов.