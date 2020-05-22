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Создатели WordPress инвестировали $4.6 млн в компанию, развивающую Matrix-клиент Riot

22.05.2020 10:59

Компания Automattic, основанная создателем WordPress и развивающая платформу WordPress.com, инвестировала 4.6 млн долларов в компанию New Vector, в 2017 году созданную ключевыми разработчиками проекта Matrix. Компания New Vector курирует разработку основного Matrix-клиента Riot и занимается поддержанием хостинга Matrix-сервисов Modular.im. Более того, Мэтт Мулленвег (Matt Mullenweg), сооснователь WordPress и создатель компании Automattic, намерен интегрировать поддержку Matrix в платформу WordPress.

С учётом того, что WordPress используется примерно на 36% из всех сайтов в Web, инициатива может привести к существенному росту популярности Matrix и более широкому продвижению решений на базе данного протокола. Кроме инвестиций в New Vector компания Automattic намерена нанять инженера для работы в режиме полного рабочего дня над интеграцией Matrix и WordPress

Из идей по возможной интеграции упоминаются средства для создания Matrix-чатов на сайтах с WordPress, поддержка автоматической трансляции новых публикаций в Matrix-каналы, адаптация Matrix-клиента для работы в форме плагина к WordPress, перевод принадлежащего Automattic сервиса Tumblr на децентрализованные технологии и т.п.

Выделенные средства планируется потратить на превращения Riot в приложение, удовлетворяющее потребностям пользователей, и упрощения работы с приложением без потери функциональности. Инвестиции также будут потрачены на расширение сервиса Modular, позволяющего любому желающему одним кликом развернуть собственный сервер Matrix.

Напомним, что платформа для организации децентрализованных коммуникаций Matrix развивается как проект, использующий открытые стандарты и уделяющий большое внимание обеспечению безопасности и приватности пользователей. В качестве транспорта применяется HTTPS+JSON с возможностью использования WebSockets или протокола на базе CoAP+Noise. Система формируется как содружество серверов, которые могут взаимодействовать между собой и объединяются в общую децентрализованную сеть. Сообщения реплицируются по всем серверам, к которым подключены участники обмена сообщениями. Сообщения распространяются по серверам по аналогии с тем, как коммиты распространяются между Git-репозиториями. В случае временного отключения сервера сообщения не теряются, а передаются пользователям после возобновления работы сервера. Поддерживаются различные варианты идентификаторов пользователя, включая email, номер телефона, учётную запись в Facebook и т.п.

В сети отсутствует единая точка отказа или контроля за сообщениями. Все серверы, которые охватывает обсуждение, равноправны между собой. Любой пользователь может запустить собственный сервер и подключить его к общей сети. Возможно создание шлюзов для взаимодействия Matrix с системами на базе других протоколов, например, подготовлены сервисы для двусторонней отправки сообщений в IRC, Facebook, Telegram, Skype, Hangouts, Email, WhatsApp и Slack.

Помимо мгновенного обмена текстовыми сообщениями и организации чатов, система может использоваться для передачи файлов, отправки уведомлений, организации телеконференций, совершения голосовых и видео звонков. Matrix позволяет использовать поиск и неограниченный просмотр истории переписки. Поддерживаются также такие расширенные возможности как уведомление о наборе текста, оценка присутствия пользователя в online, подтверждение прочтения, push-уведомления, поиск на стороне сервера, синхронизация истории и состояния клиентов.

  1. Главная ссылка к новости (https://matrix.org/blog/2020/0...)
  2. OpenNews: Выпуск Matrix-клиента Riot 1.6 с включением сквозного шифрования
  3. OpenNews: Выпуск децентрализованной коммуникационной платформы Matrix 1.0
  4. OpenNews: Взлом инфраструктуры matrix.org
  5. OpenNews: Mozilla перейдёт с IRC на Matrix и добавит в Firefox второго провайдера DNS-over-HTTPS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53008-matrix
Ключевые слова: matrix, wordpress, riot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 11:23, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Шифруются сообщения то?
    Сообщение всем узлам рассылается? Сеть лопнет же, ну и кто-то может все записывать сидеть.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:29, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анон. Ты не правильно понял он рассылку делает серверам всех клиентов. Допустим есть чат в котором сервера а и б, а с в другом чате. И если а напишет то сообщение реплицируется в б
     
  • 2.3, Аноним (2), 11:30, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Шифрование есть. И оно вроде скоро по умолчанию будет
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 11:44, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вроде как уже. С версии riot 1.6.0
     
     
  • 4.10, Андрей (??), 13:14, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выше уже подметили.

    Тут же 2 недели назад была новость: "Выпуск Matrix-клиента Riot 1.6 с включением сквозного шифрования" https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52897

     

  • 1.5, Аноним (5), 12:24, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    ненужно инвестирует в ненужно. Что одно - дыра на дыре и лагодром, что другое.

    Жаббер хотя бы заводится на любом калькуляторе, в отличие от матрикса, которому мейнфрейма мало

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:28, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вы могли бы привести цифры?
    Количество пользователей на котором "мейнфрейма мало", или эти слова говорят о том что вы не работали с последними версиями и вещаете где-то услышанную старую информацию?
     
  • 2.23, Im banana man (?), 14:59, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WordPress не нужно? Вы смеетесь?
     
     
  • 3.24, ДмитрийСССР (?), 15:08, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, полное ненужно! Так тошнит от этих вордпрессов, загадили весь интернет, мало того что добрая часть сайтов использует устаревшую (дырявую) версию, где твои данные (фио, номера телефонов и т.д) находятся. Так ещё и для обычных лендингов, где по сути надо верстка + форма обратной связи лепят целую CMS... Ну это мне кажется не адекватно как-то...
     

  • 1.6, Аноним здорового человека (?), 12:27, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну всё, хана матриксу.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:33, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, взялись за бедолагу конкретно...
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:02, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Все серверы, которые охватывает обсуждение, равноправны между собой. Любой пользователь может запустить собственный сервер и подключить его к общей сети.

    Есть нюанс. Как там, если большинство из любых находятся за NAT, смогут ли они в свой сервер?

     
     
  • 2.14, BSDun (?), 13:50, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все клиенты могут находится за NAT это не проблема p2p там нет совсем.
    Для сервера нужен белый IP, но проблема ли это? Я не наблюдаю дефицита адресов, даже смые дешевые VPS за $1-3.99 имею белый IP у крупных провадеров еще и трафик бесконечный. Крупные провадеры в России также дают всем динамический белый IP бесплатно и дефолтно. Перманентно за NAT сидят только абоненты сотовой связи и клиенты гаражных провайдеров. Также растет доля трафика ipv6 и даже появляются только ipv6 ресурсы (и это при всей "НЕНУЖНОСТИ" ipv6)
     
     
  • 3.19, Аноним (8), 13:58, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Увы, и негаражные провайдеры бывает не дают белый IPv4 бесплатно и IPv6 вообще.
     

  • 1.9, смузихлеб вейпер тимлид (?), 13:03, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    напоминаю что платформа WordPress занимает первое место по количеству уязвимостей в мире.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:15, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > напоминаю что платформа WordPress занимает первое место по количеству уязвимостей в мире.

    Наглая ложь! У нас тут есть CMS собственной разработки, она в лёгкую WordPress обгоняет

     

  • 1.13, Аноним (12), 13:43, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Система формируется как содружество серверов, которые могут взаимодействовать между собой и объединяются в общую децентрализованную сеть. Сообщения реплицируются по всем серверам, к которым подключены участники обмена сообщениями.

    Этот прошлый век и устаревшие технологии. Если ваши сообщения хранятся на сервере, то придёт товарищ майор с длинным, толстым и горячим паяльником, да станет требовать ключи, для расшифровки сообщений.

    Будущие за p2p, безсеверными технологиями, где люди общаются напрямую, без посредников, используя end2end шифрование. Например TOX - обмен сообщениями и файлами, голосовые и видео звонки, .... https://tox.chat https://tox.im

     
     
  • 2.15, пчел ты (?), 13:50, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да знаем, знаем!
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:54, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подними свой сервер матрикс, да общайся напрямую, шизоид
     
     
  • 3.20, Аноним (8), 14:06, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/120706.html?n=BSDun#14
    И это таки проблема у нас иметь белый IP. А "свой" сервер на VPS, ну это, всё равно, что чужой сервер. Майор придёт и к провайдеру VPS.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 14:48, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К тебе товарищ майор придёт и с твоим током. И ты ему безвозмездно покажешь все свои железочки и всё расскажешь. Если не ты - твой друг петька, с которым ты в анонимистов играете в токсе.
     
  • 2.18, Аноним (8), 13:54, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Домен https://tox.im недействительный.
     

  • 1.16, Аноним (17), 13:52, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Матриксом же правительство Франции пользуется, там какой-то огромный проект, куча министерств и всё такое. Есть какие-нибудь новости по этому? Довольны?
     
     
  • 2.21, Аноним (8), 14:23, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто, россияне?
     
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