Создатели WordPress инвестировали $4.6 млн в компанию, развивающую Matrix-клиент Riot

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|1.1, Аноним (1), 11:23, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Шифруются сообщения то?
Сообщение всем узлам рассылается? Сеть лопнет же, ну и кто-то может все записывать сидеть.
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|2.2, Аноним (2), 11:29, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Анон. Ты не правильно понял он рассылку делает серверам всех клиентов. Допустим есть чат в котором сервера а и б, а с в другом чате. И если а напишет то сообщение реплицируется в б
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|1.5, Аноним (5), 12:24, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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ненужно инвестирует в ненужно. Что одно - дыра на дыре и лагодром, что другое.
Жаббер хотя бы заводится на любом калькуляторе, в отличие от матрикса, которому мейнфрейма мало
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|2.7, Аноним (7), 12:28, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вы могли бы привести цифры?
Количество пользователей на котором "мейнфрейма мало", или эти слова говорят о том что вы не работали с последними версиями и вещаете где-то услышанную старую информацию?
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|3.24, ДмитрийСССР (?), 15:08, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, полное ненужно! Так тошнит от этих вордпрессов, загадили весь интернет, мало того что добрая часть сайтов использует устаревшую (дырявую) версию, где твои данные (фио, номера телефонов и т.д) находятся. Так ещё и для обычных лендингов, где по сути надо верстка + форма обратной связи лепят целую CMS... Ну это мне кажется не адекватно как-то...
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|1.8, Аноним (8), 13:02, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Все серверы, которые охватывает обсуждение, равноправны между собой. Любой пользователь может запустить собственный сервер и подключить его к общей сети.
Есть нюанс. Как там, если большинство из любых находятся за NAT, смогут ли они в свой сервер?
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|2.14, BSDun (?), 13:50, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все клиенты могут находится за NAT это не проблема p2p там нет совсем.
Для сервера нужен белый IP, но проблема ли это? Я не наблюдаю дефицита адресов, даже смые дешевые VPS за $1-3.99 имею белый IP у крупных провадеров еще и трафик бесконечный. Крупные провадеры в России также дают всем динамический белый IP бесплатно и дефолтно. Перманентно за NAT сидят только абоненты сотовой связи и клиенты гаражных провайдеров. Также растет доля трафика ipv6 и даже появляются только ipv6 ресурсы (и это при всей "НЕНУЖНОСТИ" ipv6)
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|3.19, Аноним (8), 13:58, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Увы, и негаражные провайдеры бывает не дают белый IPv4 бесплатно и IPv6 вообще.
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|2.11, Аноним (11), 13:15, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> напоминаю что платформа WordPress занимает первое место по количеству уязвимостей в мире.
Наглая ложь! У нас тут есть CMS собственной разработки, она в лёгкую WordPress обгоняет
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|1.13, Аноним (12), 13:43, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Система формируется как содружество серверов, которые могут взаимодействовать между собой и объединяются в общую децентрализованную сеть. Сообщения реплицируются по всем серверам, к которым подключены участники обмена сообщениями.
Этот прошлый век и устаревшие технологии. Если ваши сообщения хранятся на сервере, то придёт товарищ майор с длинным, толстым и горячим паяльником, да станет требовать ключи, для расшифровки сообщений.
Будущие за p2p, безсеверными технологиями, где люди общаются напрямую, без посредников, используя end2end шифрование. Например TOX - обмен сообщениями и файлами, голосовые и видео звонки, .... https://tox.chat https://tox.im
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|4.22, Аноним (22), 14:48, 22/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К тебе товарищ майор придёт и с твоим током. И ты ему безвозмездно покажешь все свои железочки и всё расскажешь. Если не ты - твой друг петька, с которым ты в анонимистов играете в токсе.
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|1.16, Аноним (17), 13:52, 22/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Матриксом же правительство Франции пользуется, там какой-то огромный проект, куча министерств и всё такое. Есть какие-нибудь новости по этому? Довольны?
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