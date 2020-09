Уязвимость в TLS, допускающая определение ключа для соединений на базе шифров DH

> и попутно удовлетворить NSA насаждением эллиптики. "NSA: Use our curves. They were selected *randomly*. Promise, wink wink."

https://vnhacker.blogspot.com/2020/09/a-history-of-elliptic-curves-in-tweets.h

речь не о эллиптике вообще, а о анбшной эллиптике.

по эллиптике много прозрачных материалов тут и тут:

http://www.herongyang.com/EC-Cryptography/Group-Abelian-Group-on-Elliptic-Cur

https://eprint.iacr.org/2013/734.pdf (Cryptographic Sanity Check)

https://www.math.uchicago.edu/~may/REU2014/REUPapers/Parker.pdf

https://www.ams.org/journals/mcom/1987-48-177/S0025-5718-1987-0866109-5/S0025-

p.s. в 40-е гб повторно использовало одноразовые блокноты (Venona files), и это не было проблемой блокнотов.