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Уязвимость в TLS, допускающая определение ключа для соединений на базе шифров DH

10.09.2020 10:26

Раскрыты сведения о новой уязвимости (CVE-2020-1968) в протоколе TLS, получившей кодовое имя Raccoon и позволяющей при редком стечении обстоятельств определить предварительный первичный ключ (pre-master), который можно использовать для расшифровки TLS-соединений, в том числе HTTPS, при перехвате транзитного трафика (MITM). Отмечается, что атака очень сложна для практической реализации и больше носит теоретический характер. Для проведения атаки требуется специфичная конфигурация TLS-сервера и возможность очень точного замера времени обработки операций сервером.

Проблема присутствует непосредственно в спецификации TLS и затрагивает только соединения, использующие шифры на основе протокола обмена ключами DH (Diffie-Hellman, TLS_DH_*"). С шифрами ECDH проблема не проявляется и они остаются безопасными. Уязвимы только протоколы TLS до версии 1.2 включительно, протокол TLS 1.3 проблеме не подвержен. Уязвимость проявляется в реализациях TLS, повторно использующих секретный ключ DH в разных TLS-соединениях (подобное поведение наблюдается примерно на 4.4% серверов из рейтинга Alexa Top 1M).

В OpenSSL 1.0.2e и более ранних выпусках первичный ключ DH повторно используется во всех серверных соединениях, если явно не выставлена опция SSL_OP_SINGLE_DH_USE. Начиная с OpenSSL 1.0.2f первичный ключ DH повторно используется только при использовании статических DH-шифров ("DH-*", например "DH-RSA-AES256-SHA"). В OpenSSL 1.1.1 уязвимость не проявляется, так как в данной ветке не используется первичный ключ DH и не применяются статические DH-шифры.

При использовании метода обмена ключами DH обе стороны соединения генерируют случайные закрытые ключи (далее ключ "a" и ключ "b"), на основе которых вычисляются и отправляются открытые ключи (ga mod p и gb mod p). После получения открытых ключей каждой стороной вычисляется общий первичный ключ (gab mod p), который применяется для формирования сессионных ключей. Атака Raccoon позволяет определить первичный ключ через анализ информации по сторонним каналам, отталкиваясь от того, что в спецификациях TLS вплоть до версии 1.2 предписывается отбрасывать все начальные нулевые байты первичного ключа перед вычислениями с его участием.

В том числе урезанный первичный ключ передаётся в функцию генерации сессионного ключа, основанную на хэш-функциях с отличающимися задержками при обработке разных данных. Точное измерения времени выполняемых сервером операций с ключом позволяет атакующему определить подсказки (oracle), которые дают возможность судить о том, начинается первичный ключ с нуля или нет. Например, атакующий может перехватить отправленный клиентом открытый ключ (ga), переотправить его на сервер и определить начинается ли с нуля результирующий первичный ключ.

Само по себе определение одного байта ключа ничего не даёт, но перехватив переданное при согласовании соединения клиентом значение "ga" атакующий может сформировать набор других значений, связанных с "ga" и отправить их на сервер в отдельных сеансах согласования соединения. Формируя и отправляя значения "gri*ga", атакующий может через анализ изменения задержек в ответе сервера определить значения, приводящие к получению первичных ключей, начинающихся с нуля. Определив подобные значения атакующий может построить набор уравнений для решения проблемы скрытых чисел и вычислить исходный первичный ключ.

В OpenSSL уязвимости присвоен низкий уровень опасности, а исправление свелось к перемещению в выпуске 1.0.2w проблемных шифров "TLS_DH_*" в отключённую по умолчанию категорию шифров с недостаточным уровнем защиты ("weak-ssl-ciphers"). Аналогично поступили разработчики Mozilla, которые отключили в библиотеке NSS, используемой в Firefox, наборы шифров DH и DHE. Начиная с Firefox 78 проблемные шифры отключены. В Chrome поддержка DH была прекращена ещё в 2016 году. Библиотеки BearSSL, BoringSSL, Botan, Mbed TLS и s2n проблеме не подвержены, так как не поддерживают шифры DH или статические варианты шифров DH.

Отдельно отмечаются дополнительные проблемы (CVE-2020-5929) в TLS-стеке устройств F5 BIG-IP, делающие атаку более реалистичной. В частности были выявлены отклонения в поведении устройств при наличии нулевого байта в начале первичного ключа, которые можно использовать вместо измерения точного времени задержки при вычислениях.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/o...)
  2. OpenNews: Обновление OpenSSL с устранением уязвимости в реализации TLS
  3. OpenNews: Раскрыты детали новой атаки на различные реализации TLS
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в системах шифрования email на основе PGP/GPG и S/MIME
  5. OpenNews: Новый метод атаки на TLS, затрагивающий 27 из 100 крупнейших сайтов
  6. OpenNews: Около 5.5% сайтов используют уязвимые реализации TLS
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53686-tls
Ключевые слова: tls, attack, raccoon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 11:35, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –24 +/
    Когда уже всем станет понятно что это не работает ! Галимотья сделанная для выкачивания бабла за авторизацию сертификатов непонятно у кого. В реальной жизни вы бы им и уборки унитазов не доверили.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:44, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Предлагай альтернативу
     
     
  • 3.4, КО (?), 11:45, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Игнор
     
  • 3.7, YetAnotherOnanym (ok), 12:07, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    <troll>Обмен ключами заранее на личной встрече</troll>
     
     
  • 4.25, Иисус (?), 14:55, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да, винца не забудь.
     
  • 3.8, Брат Анон (?), 12:21, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) Обмен ключами шифрования только при личной встрече
    2) Работа через специфический симулятор
    3) Динамическая генерация ключей от сессии к сессии
    4) Побочный канал для убедиться, что сессия не перехвачена по контрольному слову.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 12:31, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты не понимаешь зачем это всё нужно. Это нужно, чтобы доступ к чужим данным был только у тех, кому положено его иметь.
     
  • 4.21, Аноним (21), 14:32, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты смотри, мамкин криптограф вылез.
     
  • 3.27, Сейд (ok), 15:16, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DANE
     
  • 2.17, Gefest (?), 13:13, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Правильно. Сертификаты должно выдавать государство на безвозмездной основе, те даром. Разожрались гады.
     
     
  • 3.22, Sarcastic scutosaurus (?), 14:38, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Сертификаты должно выдавать государство на безвозмездной основе, те даром.

    Забыл уточнить, что выдавать вместе с приватными ключами. Не дело это, когда пользователь сам себе генерит ключ.

     
     
  • 4.31, Gefest (?), 15:58, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это неплохо :если ключ официально у тов майора, значит  все что нехорошее случилось - это тов майорова провокация ..
     
  • 3.28, Аноним (28), 15:17, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По паспорту.
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:55, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если не нужен престиж, то юзай Let's Encrtypt бесплатно. Денег никто не просит.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 15:55, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    s/не просит/пока не просит/
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:45, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > В Chrome поддержка DH была прекращена ещё в 2016 году
    > Начиная с Firefox 78 проблемные шифры отключены.
    > Firefox 78 Release Date: 2020-06-30

    Фф как всегда отстает от хрома на годы.

     
     
  • 2.5, КО (?), 11:46, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зато хрому в инновационых методах зондирования прыти не занимать
     
     
  • 3.9, Аноним (3), 12:27, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Помимо телеметрии, в фф присутствует бэкдор, который зовется не бэкдором, а Studies. Такого себе даже гугл не позволял: идти и слепо скачивать какой-то запускаемый код, а потом втихаря выполнять его без спроса и ведома пользователя. Прайваси-фокусед бравзер, не иначе!
     
     
  • 4.11, Аноним (10), 12:37, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну что вы так волнуетесь. Это блобы кого надо блобы, не переживайте так. Сесурити на самом высоком уровне и мы пока даже не заметили подмены. А если заметили, то сделаем вид, что ничего не было, так что, поводов для беспокойства ровным счётом никаких нет.
     
  • 4.14, хромог (?), 12:45, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Такого себе даже гугл не позволял

    да, мы себе такого не позволяем, оформлять встроенный троянец так, чтоб его каждому было видно!
    А то еще, чего доброго, и отключать научитесь, как это и вышло с фуфлофоксой.

    А если бы у вас был мозг - то вы бы задумались, каким это интересным образом гугль "включил для части пользователей поддержку DoH", например.

     
  • 4.20, zzz (??), 14:06, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ага-ага, а software_reporter_tool, который отправляет на сервера гугла подозрительные файлы - наверное, мозиловцы подбросили. И эксперименты с хромом гугл проводит с помощью молитвы - никаких бинарей, что вы. И чего только существует проект ungoogled chromium, ведь в хромиуме нет никаких закладок.
     
     
  • 5.23, Аноним (3), 14:40, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    software_reporter_tool -- это что-то виндовое, да? https://source.chromium.org/chromium/chromium/src/+/master:chrome/chrome_cleaner/README.md;l=7

    > эксперименты с хромом гугл проводит с помощью молитвы

    Эксперименты проводятся при помощи явно напечатанного пользователем sudo dnf update. Но в этих ваших вендах любая софтина вынуждена переизобретать самоскачивание и самообновление.

    > И чего только существует проект ungoogled chromium, ведь в хромиуме нет никаких закладок.

    Хромиум: гугловая телеметрия.
    Файрфокс: мозилловская телеметрия + дефолтный гугл + бэкдор "Studies" <------- Очевидный выбор любителей прайваси!

    И чего только существуют бесчисленныЕ проектЫ типа github.com/intika/Librefox (проектЫ, во мн. ч.), че-то там "усиливающие прайваси" в файрфоксе? Ведь в фф нет никаких закладок.

     
     
  • 6.26, zzz (??), 15:06, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >это что-то виндовое, да?

    Это никак не отменяет наличие бэкдора.

    >Очевидный выбор любителей прайваси!

    Ты же себя пяткой бил в грудь, мол, "Такого себе даже гугл не позволял", забыл, пупсик?

     
  • 2.6, Total Anonimus (?), 12:04, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только сайты , сами "отставшие на годы" - в хроме не открываются ...
     
     
  • 3.13, хромог (?), 12:41, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну так "для того и брали!"

    Ишь чего удумали, немодных устаревших небезопасТных котиков смотреть! Марш в факбук и ютупчик, там все безопастно, надежно, каждый ваш не то что клик, а случайное шевеление мышью записан и подшит к делу. БезопасТность высшего уровня!

     

  • 1.16, Alexey (??), 12:54, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Главное - придумать имя для уязвимости - TLShole, DHildo.
    А там - заживём...
     
  • 1.18, Аноним (18), 13:47, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В OpenSSL уязвимости присвоен низкий уровень опасности, а исправление свелось к перемещению в выпуске 1.0.2w проблемных шифров "TLS_DH_*" в отключённую по умолчанию категорию шифров с недостаточным уровнем защиты

    То есть вместо того, чтобы исправить проблему в старой надёжной криптографии на Z_p^*, заюзав constant time примитивы, или просто измерив время вычисления, и дополнив до нужного спинлоком, они просто отключили её, чтобы заставить всех купить новые ведрофоны, и попутно удовлетворить NSA насаждением эллиптики.

    Запомните дети - каждый раз, когда вы решаете на чём-то сэкономить в безопасности, вы лишаетесь безопасности. Security through obscurity как она есть, гарантированную безопасность вам даст только любой из видов одноразового блокнота. Всё остальное - это попытки сэкономить (=считерить), и надеяться, что этим никто не сможет воспользоваться. Вон, Intel и прочие производители процессоров уже дочитерились. Более того, я уверен, что подозрения о возможностях использования этих микроархитектурных решений инженерами осознавались ещё на стадии идеи. Но тут выбор небольшой - либо ты портишь безопасность в угоду скорости, либо твои процессоры проигрывают конкурирующим и ты вылетаешь с рынка. Это если не нанять команду, для поиска уязвимостей в процессорах конкурентов и публикации статей о них в открытом доступе, после которых им придётся выпустить контрмеры, после которых их процессоры станут медленнее, чем если бы были сделаны правильно.

    В large scale системах, экономия на одном запросе копеек, выльется в копеечную (в виде отношения к общей прибыли) прибавку к прибыли для корпорации, но некопеечную прибавку к зарплате для её менеджера, даже если только малую долю от этой прибавки выписать себе в премию. А на безопасность пользователей менеджерам плевать, своя премия ближе к телу.

     
     
  • 2.29, Аноним (-), 15:55, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и попутно удовлетворить NSA насаждением эллиптики.

    "NSA: Use our curves. They were selected *randomly*. Promise, wink wink."
    https://vnhacker.blogspot.com/2020/09/a-history-of-elliptic-curves-in-tweets.h
    речь не о эллиптике вообще, а о анбшной эллиптике.
    по эллиптике много прозрачных материалов тут и тут:
    http://www.herongyang.com/EC-Cryptography/Group-Abelian-Group-on-Elliptic-Cur
    https://eprint.iacr.org/2013/734.pdf (Cryptographic Sanity Check)
    https://www.math.uchicago.edu/~may/REU2014/REUPapers/Parker.pdf
    https://www.ams.org/journals/mcom/1987-48-177/S0025-5718-1987-0866109-5/S0025-
    p.s. в 40-е гб повторно использовало одноразовые блокноты (Venona files), и это не было проблемой блокнотов.

     

  • 1.24, Секрет (?), 14:48, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бородатым математика не сидится, аж до самых глубин истинности копают ... хоть отвлеклись, на один язык программирования меньше изобрели, и то славно.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 16:08, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если б математикам сиделось спокойно, ты б до сих пор бересту царапал
     

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