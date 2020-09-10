Уязвимость в TLS, допускающая определение ключа для соединений на базе шифров DH

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|1.1, Аноним (1), 11:35, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–24 +/–
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Когда уже всем станет понятно что это не работает ! Галимотья сделанная для выкачивания бабла за авторизацию сертификатов непонятно у кого. В реальной жизни вы бы им и уборки унитазов не доверили.
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|3.8, Брат Анон (?), 12:21, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1) Обмен ключами шифрования только при личной встрече
2) Работа через специфический симулятор
3) Динамическая генерация ключей от сессии к сессии
4) Побочный канал для убедиться, что сессия не перехвачена по контрольному слову.
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|4.10, Аноним (10), 12:31, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты не понимаешь зачем это всё нужно. Это нужно, чтобы доступ к чужим данным был только у тех, кому положено его иметь.
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|2.17, Gefest (?), 13:13, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Правильно. Сертификаты должно выдавать государство на безвозмездной основе, те даром. Разожрались гады.
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|3.22, Sarcastic scutosaurus (?), 14:38, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Сертификаты должно выдавать государство на безвозмездной основе, те даром.
Забыл уточнить, что выдавать вместе с приватными ключами. Не дело это, когда пользователь сам себе генерит ключ.
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|4.31, Gefest (?), 15:58, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это неплохо :если ключ официально у тов майора, значит все что нехорошее случилось - это тов майорова провокация ..
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|2.19, Аноним (19), 13:55, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если не нужен престиж, то юзай Let's Encrtypt бесплатно. Денег никто не просит.
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|1.3, Аноним (3), 11:45, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> В Chrome поддержка DH была прекращена ещё в 2016 году
> Начиная с Firefox 78 проблемные шифры отключены.
> Firefox 78 Release Date: 2020-06-30
Фф как всегда отстает от хрома на годы.
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|2.5, КО (?), 11:46, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зато хрому в инновационых методах зондирования прыти не занимать
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|3.9, Аноним (3), 12:27, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Помимо телеметрии, в фф присутствует бэкдор, который зовется не бэкдором, а Studies. Такого себе даже гугл не позволял: идти и слепо скачивать какой-то запускаемый код, а потом втихаря выполнять его без спроса и ведома пользователя. Прайваси-фокусед бравзер, не иначе!
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|4.11, Аноним (10), 12:37, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну что вы так волнуетесь. Это блобы кого надо блобы, не переживайте так. Сесурити на самом высоком уровне и мы пока даже не заметили подмены. А если заметили, то сделаем вид, что ничего не было, так что, поводов для беспокойства ровным счётом никаких нет.
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|4.14, хромог (?), 12:45, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Такого себе даже гугл не позволял
да, мы себе такого не позволяем, оформлять встроенный троянец так, чтоб его каждому было видно!
А то еще, чего доброго, и отключать научитесь, как это и вышло с фуфлофоксой.
А если бы у вас был мозг - то вы бы задумались, каким это интересным образом гугль "включил для части пользователей поддержку DoH", например.
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|4.20, zzz (??), 14:06, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ага-ага, а software_reporter_tool, который отправляет на сервера гугла подозрительные файлы - наверное, мозиловцы подбросили. И эксперименты с хромом гугл проводит с помощью молитвы - никаких бинарей, что вы. И чего только существует проект ungoogled chromium, ведь в хромиуме нет никаких закладок.
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|5.23, Аноним (3), 14:40, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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software_reporter_tool -- это что-то виндовое, да? https://source.chromium.org/chromium/chromium/src/+/master:chrome/chrome_cleaner/README.md;l=7
> эксперименты с хромом гугл проводит с помощью молитвы
Эксперименты проводятся при помощи явно напечатанного пользователем sudo dnf update. Но в этих ваших вендах любая софтина вынуждена переизобретать самоскачивание и самообновление.
> И чего только существует проект ungoogled chromium, ведь в хромиуме нет никаких закладок.
Хромиум: гугловая телеметрия.
Файрфокс: мозилловская телеметрия + дефолтный гугл + бэкдор "Studies" <------- Очевидный выбор любителей прайваси!
И чего только существуют бесчисленныЕ проектЫ типа github.com/intika/Librefox (проектЫ, во мн. ч.), че-то там "усиливающие прайваси" в файрфоксе? Ведь в фф нет никаких закладок.
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|6.26, zzz (??), 15:06, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>это что-то виндовое, да?
Это никак не отменяет наличие бэкдора.
>Очевидный выбор любителей прайваси!
Ты же себя пяткой бил в грудь, мол, "Такого себе даже гугл не позволял", забыл, пупсик?
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|3.13, хромог (?), 12:41, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну так "для того и брали!"
Ишь чего удумали, немодных устаревших небезопасТных котиков смотреть! Марш в факбук и ютупчик, там все безопастно, надежно, каждый ваш не то что клик, а случайное шевеление мышью записан и подшит к делу. БезопасТность высшего уровня!
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|1.16, Alexey (??), 12:54, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Главное - придумать имя для уязвимости - TLShole, DHildo.
А там - заживём...
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|1.18, Аноним (18), 13:47, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>В OpenSSL уязвимости присвоен низкий уровень опасности, а исправление свелось к перемещению в выпуске 1.0.2w проблемных шифров "TLS_DH_*" в отключённую по умолчанию категорию шифров с недостаточным уровнем защиты
То есть вместо того, чтобы исправить проблему в старой надёжной криптографии на Z_p^*, заюзав constant time примитивы, или просто измерив время вычисления, и дополнив до нужного спинлоком, они просто отключили её, чтобы заставить всех купить новые ведрофоны, и попутно удовлетворить NSA насаждением эллиптики.
Запомните дети - каждый раз, когда вы решаете на чём-то сэкономить в безопасности, вы лишаетесь безопасности. Security through obscurity как она есть, гарантированную безопасность вам даст только любой из видов одноразового блокнота. Всё остальное - это попытки сэкономить (=считерить), и надеяться, что этим никто не сможет воспользоваться. Вон, Intel и прочие производители процессоров уже дочитерились. Более того, я уверен, что подозрения о возможностях использования этих микроархитектурных решений инженерами осознавались ещё на стадии идеи. Но тут выбор небольшой - либо ты портишь безопасность в угоду скорости, либо твои процессоры проигрывают конкурирующим и ты вылетаешь с рынка. Это если не нанять команду, для поиска уязвимостей в процессорах конкурентов и публикации статей о них в открытом доступе, после которых им придётся выпустить контрмеры, после которых их процессоры станут медленнее, чем если бы были сделаны правильно.
В large scale системах, экономия на одном запросе копеек, выльется в копеечную (в виде отношения к общей прибыли) прибавку к прибыли для корпорации, но некопеечную прибавку к зарплате для её менеджера, даже если только малую долю от этой прибавки выписать себе в премию. А на безопасность пользователей менеджерам плевать, своя премия ближе к телу.
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|1.24, Секрет (?), 14:48, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот бородатым математика не сидится, аж до самых глубин истинности копают ... хоть отвлеклись, на один язык программирования меньше изобрели, и то славно.
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|2.32, Аноним (32), 16:08, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если б математикам сиделось спокойно, ты б до сих пор бересту царапал
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