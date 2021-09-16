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Уязвимость в Travis CI, приводящая к утечке ключей публичных репозиториев

16.09.2021 22:08

В сервисе непрерывной интеграции Travis CI, предназначенном для тестирования и сборки проектов, разрабатываемых на GitHub и Bitbucket, выявлена проблема с безопасностью (CVE-2021-41077), позволяющая узнать содержимое конфиденциальных переменных окружения публичных репозиториев, использующих Travis CI. В том числе уязвимость позволяет узнать используемые в Travis CI ключи для формирования цифровых подписей, ключи доступа и токены для обращения к API.

Проблема присутствовала в Travis CI с 3 по 10 сентября. Примечательно, что информация об уязвимости была передана разработчикам 7 сентября, но в ответ была лишь получена отписка с рекомендацией использовать ротацию ключей. Не получив должной обратной связи исследователи связались с GitHub и предложили занести Travis в чёрный список. Проблема была устранена лишь 10 сентября после большого числа поступивших жалоб от разных проектов. После инцидента на сайте компании Travis CI был опубликован более чем странный отчёт о проблеме, в котором вместо информирования об исправлении уязвимости, содержалась лишь указанная вне контекста рекомендация циклично менять ключи доступа.

После возмущения сокрытием сведений, высказанным несколькими крупными проектами, в форуме поддержки Travis CI был опубликован более подробный отчёт, в котором предупреждалось, что владелец форка любого публичного репозитория через отправку pull-запроса мог инициировать процесс сборки и получить неавторизированный доступ к конфиденциальным переменным окружения исходного репозитория, выставляемым во время сборки на основе полей из файла ".travis.yml" или определяемым через web-интерфейс Travis CI. Подобные переменные хранятся в зашифрованном виде и расшифровываются только во время сборки. Проблема касалась только публично доступных репозиториев у которых есть форки (приватные репозитории не подвержены атаке).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Инцидент с удалением содержимого СУБД в сервисе непрерывной интеграции Travis CI
  3. OpenNews: Через уязвимость в GitHub от имени Линуса Торвальдса создан фиктивный репозиторий linux-ng
  4. OpenNews: Внедрение вредоносного кода в скрипт Codecov привело к компрометации PGP-ключа HashiCorp
  5. OpenNews: Уязвимость в cdnjs, позволившая выполнить код на серверах Cloudflare
  6. OpenNews: Уязвимость в GitHub Actions, допускающая подстановку команд
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55812-travis
Ключевые слова: travis
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 00:10, 17/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    Совсем их не жалко из-за заниженного плана в прошлом году
     
     
  • 5, кек (?), 00:41, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    предлагаю переименовать в Травис Всё!
     

  • 2, Аноним (2), 00:12, 17/09/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Бэкдор это фича.
     
     
  • 4, Аноним (4), 00:25, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BaaS
     

  • 3, Аноним (4), 00:25, 17/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    Ой ))))
     
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