СУБД Dolt, позволяющая манипулировать данными в стиле Git

"Dolt is a SQL database that you can fork, clone, branch, merge, push and pull just like a git repository. Connect to Dolt just like any MySQL database to run queries or update the data using SQL commands. Use the command line interface to import CSV files, commit your changes, push them to a remote, or merge your teammate's changes.

All the commands you know for Git work exactly the same for Dolt. Git versions files, Dolt versions tables. It's like Git and MySQL had a baby!"

Вполне соответствует утверждению "в стиле Git".