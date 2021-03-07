СУБД Dolt, позволяющая манипулировать данными в стиле Git

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|1.2, Msk20 (?), 12:36, 07/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Круто. По крайней мере задумка (хотя бы она).
Что-то инновационное!
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|1.3, Msk20 (?), 12:37, 07/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Загнивающий запад, на своем загнивании, выдает какие-то инновации. А мы тут в Москве сидим. Идет снег. Идут азиаты в оранжевом.
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|2.5, Аноним (5), 12:48, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И кто тебе мешает, в загнивающей Москве, создавать IT инновации? Неужели лопнувшие трубы и перебои с электроэнергией?
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|3.6, Маск (?), 12:57, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Москва и Санкт-Петербург по меркам остальной России просто шикуют!
А инновации развивается в той стране, где олигархи выделяют на это деньги через социальные фонды и на поддержку созидательной среды... Если деньги в основном идут на яхты и шлюх, чего вы ожидаете?
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|4.7, Аноним (5), 13:24, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я не в Москве живу, все отлично. Олигархи, любые, "поддержку выделяют" только за налоговые льготы, окупающие эту поддержку. Эти люди зарабатывают деньги. Всегда. На всем. Везде. Ничего не отдавая. Именно так и становятся олигархами. И это я молчу про то, что значительное число инноваций в мире IT делались на вере и энтузиазме авторов, только по результатам получая финансирование.
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|5.25, Аноним (25), 14:14, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Грязехранилище же, ну! Достойный ответ шубохранилищу, между прочим.
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|3.8, trdm (ok), 13:24, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И кто тебе мешает, в загнивающей Москве, создавать IT инновации?
натура его мешает.
для творческой работы нужно перейти из режима "мухи" охотящейся на говно в интернетах в режим пчелы, для которой важен только мед. записные критиканы на акт созидания не способны.
к тому же он требует что-бы кто-то за него сделал. он потребитель.
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|4.24, Аноним (25), 14:13, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А кроме этого, видите ли желательно нормальное законодательство, которое не дербанят под прихоти бункерного деда и его дружков каждые два дня. Работающие суды, дабы в случае каких либо споров во первых был нормальный арбитраж рабочих моментов а во вторых не загреметь на ровном месте на нары. И устаканившийся бизнес-климат, когда есть уверенность что твою фирму завтра у тебя не отожмет орк или его дружбан. А то как-то не прикольно попахать цать лет, а потом тебя просто обуют и выкинут на мороз, и еще скажи что не посадили дескать.
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|2.13, Gogi (??), 13:59, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про "крутость" пока неизвестно. Просто сказать "у нас версии данных" мало, нужно знать ЧТО ИМЕННО версионируется, насколько легко это использовать и где это использовать вообще.
Ну вот вопросы навскидку:
1. Можно ли версионировать поле отдельной записи? Или это относится только к записи целиком?
2. Каким является атомарный коммит? Все изменения во всех таблицах? Изменения в одной таблице? Изменения конкретной записи? Поля?
3. Можно ли применить отдельно взятый "коммит" к чужеродной СУБД, не перекачивая всю историю изменений?
4. Можно ли из коммита применить достать изменения только конкретной таблицы?
5. Можно ли "схлопнуть" изменения до уровня минимального CRUD?
вопросов много и далеко не все однозначны. Подобные "версионники" имеет смысл делать сразу к конкретному применению, потому что иначе вопросы будут неразрешимы.
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|1.11, Gogi (??), 13:52, 07/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> версионирования данных в стиле Git
Что за чушь?? Причём тут git вообще? Или вы больше не знаете DVCS? Почему не "в стиле Mercurial"? В чём сходство именно с git? Более того - в чём вообще сходство с DVCS? Может, такая СУБД вообще сродни SVN! Аффтар, не бросайся терминами зазря - сначала выясни вопрос. Это обычная "версионная СУБД", хотя с большим количеством вопросов, "как оно работает". В том смысле, будет ли полезна реализация этой версионности в применении уже к реальным приложениям.
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|2.22, RNZ (ok), 14:09, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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https://github.com/dolthub/dolt/blob/master/README.md
"Dolt is a SQL database that you can fork, clone, branch, merge, push and pull just like a git repository. Connect to Dolt just like any MySQL database to run queries or update the data using SQL commands. Use the command line interface to import CSV files, commit your changes, push them to a remote, or merge your teammate's changes.
All the commands you know for Git work exactly the same for Dolt. Git versions files, Dolt versions tables. It's like Git and MySQL had a baby!"
Вполне соответствует утверждению "в стиле Git".
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|1.12, Аноним (12), 13:56, 07/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Без биндингов к питону a-la SQLite (без клиент-серверного говна, чтобы всё было в одном процессе и потоке) - не нужно.
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|2.17, Аноним (21), 14:05, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то игогошечка был сделан для того чтобы твой бидон прихлопнуть нафиг. И собственно в вебне это и происходит везде, особенно в гугеле.
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|3.26, Аноним (12), 14:21, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Совершенно разные вещи. Одна из главных фич всех скриптовых языков - это REPL. А Go - компилируемый, эффективного REPLа там нет и не будет.
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|1.15, Gogi (??), 14:04, 07/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сейчас чуть дотошнее прочёл и прям взрыв мозга:
Клонировать таблицы? Ну, допустим! И ЧТО ДАЛЬШЕ? Как писать запрос?
SELECT * FROM T(версия 1)
LEFT JOIN T2(версия 17)
так шт0ле??
А если в оригинальную таблицу внесли данные, а в клоне вообще добавили NON-NULL поле - как делать merge? Ведь non-null надо чем-то заполнять! (и молись, если это не FK!)
Короче, есть серьёзное подозрение, что "версионирование" там настолько убогое, что хватит максимум на "снэпшот" состояния в один момент времени - ну так это и обычный backup делает!
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|2.20, Gogi (??), 14:07, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мисс Марпл, вам бы не в ИТ, а убийства расследовать! :))
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