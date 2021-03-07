The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

СУБД Dolt, позволяющая манипулировать данными в стиле Git

07.03.2021 11:32

Проект Dolt развивает СУБД, сочетающую поддержку SQL со средствами версионирования данных в стиле Git. Dolt позволяет клонировать таблицы, создавать форки и выполнять слияния таблиц, а также выполнять операции push и pull по аналогии с действиями в git-репозитории. При этом СУБД поддерживает SQL-запросы и совместима с MySQL на уровне клиентских интерфейсов. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Возможности по версионированию данных в БД позволяют отслеживать происхождение данных - привязка к коммитам даёт возможность фиксировать состояние для получения идентичных результатов, которые независимо от текущего состояния в любое время могут быть повторены на других системах. Кроме того, пользователи могут перемещаться по истории, отслеживать изменения в таблицах при помощи SQL без необходимости сверки резервных копий, проводить аудит изменений, а также формировать запросы, охватывающие данные в определённый момент.

СУБД предоставляет два режима работы - Offline и Online. После перевода в offline содержимое БД становится доступно как репозиторий, с которым можно выполнять действия с использованием git-подобной утилиты командной строки. Работа во многом напоминает git и отличается главным образом тем, что изменения отслеживаются не для файлов, а для содержимого таблиц. Через предлагаемый CLI-интерфейс можно импортировать данные из файлов в формате CSV или JSON, добавлять коммиты с изменениями, выводить различия между версиями, создавать ветки, устанавливать теги, выполнять push-запросы к внешним серверам и выполнять слияния изменений, предложенных другими участниками.

При желании данные могут размещаться в каталоге DoltHub, который можно рассматривать как аналог GitHub для размещения данных и совместной работы с данными. Пользователи могут создавать форки репозиториев данными, предлагать свои изменения и осуществлять слияния со своими данными. Например, в DoltHub можно найти различные БД со статистикой о коронавирусе, коллекциями аннотированных данных для систем машинного обучения, языковыми лексическими базами, коллекциями изображений, наборами для классификации объектов и информацией о принадлежности IP-адресов.

В режиме "online" запускается Dolt SQL Server, который позволяет манипулировать с данными при помощи языка SQL. Предоставляемый интерфейс близок к MySQL и может использоваться через подключение совместимых с MySQL клиентов или при помощи CLI-интерфейса. При этом Dolt скорее является инструментом для манипулирования данными, чем системой обработки запросов. Например, по умолчанию SQL-сервер может обрабатывать только одно активное соединение пользователя к репозиторию, размещённому в текущей директории (через настройки данное поведение можно изменить). Возможен перевод сервера в режим только для чтения. Многие действия, связанные с управлением версиями, также можно выполнять через SQL, например, совершать коммиты или переключаться между ветками.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Представлена децентрализованная СУБД Noms, основанная на идеях Git
  3. OpenNews: Представлен dgit 1.0, инструмент для работы с архивом Debian в стиле Git
  4. OpenNews: Доступна СУБД EuclidesDB, использующая элементы машинного обучения
  5. OpenNews: Открыт код СУБД MapD Core, использующей GPU для хранения и обработки данных
  6. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.32. Проект DuckDB развивает вариант SQLite для аналитических запросов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54716-dolt
Ключевые слова: dolt, database, git, sql, mysql
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Msk20 (?), 12:36, 07/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Круто. По крайней мере задумка (хотя бы она).
    Что-то инновационное!
     
  • 1.3, Msk20 (?), 12:37, 07/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Загнивающий запад, на своем загнивании, выдает какие-то инновации. А мы тут в Москве сидим. Идет снег. Идут азиаты в оранжевом.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:48, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И кто тебе мешает, в загнивающей Москве, создавать IT инновации? Неужели лопнувшие трубы и перебои с электроэнергией?
     
     
  • 3.6, Маск (?), 12:57, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Москва и Санкт-Петербург по меркам остальной России просто шикуют!
    А инновации развивается в той стране, где олигархи выделяют на это деньги через социальные фонды и на поддержку созидательной среды... Если деньги в основном идут на яхты и шлюх, чего вы ожидаете?
     
     
  • 4.7, Аноним (5), 13:24, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я не в Москве живу, все отлично. Олигархи, любые, "поддержку выделяют" только за налоговые льготы, окупающие эту поддержку. Эти люди зарабатывают деньги. Всегда. На всем. Везде. Ничего не отдавая. Именно так и становятся олигархами. И это я молчу про то, что значительное число инноваций в мире IT делались на вере и энтузиазме авторов, только по результатам получая финансирование.
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 14:08, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты инновации не создаешь. Отлично... от других.
     
  • 4.23, Gogi (??), 14:11, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    яхты, шлёндры... устарело! АКВАДИСКОТЕКА! :)))
     
     
  • 5.25, Аноним (25), 14:14, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Грязехранилище же, ну! Достойный ответ шубохранилищу, между прочим.
     
  • 3.8, trdm (ok), 13:24, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И кто тебе мешает, в загнивающей Москве, создавать IT инновации?

    натура его мешает.
    для творческой работы нужно перейти из режима "мухи" охотящейся на говно в интернетах в режим пчелы, для которой важен только мед. записные критиканы на акт созидания не способны.

    к тому же он требует что-бы кто-то за него сделал. он потребитель.

     
     
  • 4.10, Аноним (10), 13:44, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    реально классная аналогия
     
  • 4.24, Аноним (25), 14:13, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кроме этого, видите ли желательно нормальное законодательство, которое не дербанят под прихоти бункерного деда и его дружков каждые два дня. Работающие суды, дабы в случае каких либо споров во первых был нормальный арбитраж рабочих моментов а во вторых не загреметь на ровном месте на нары. И устаканившийся бизнес-климат, когда есть уверенность что твою фирму завтра у тебя не отожмет орк или его дружбан. А то как-то не прикольно попахать цать лет, а потом тебя просто обуют и выкинут на мороз, и еще скажи что не посадили дескать.
     
  • 2.16, Сергей (??), 14:04, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем тут вообще загнивающий запад?
     

  • 1.4, Kusb (?), 12:40, 07/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде не такая сложная идея, но прямо историческая крутость.
     
     
  • 2.13, Gogi (??), 13:59, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про "крутость" пока неизвестно. Просто сказать "у нас версии данных" мало, нужно знать ЧТО ИМЕННО версионируется, насколько легко это использовать и где это использовать вообще.
    Ну вот вопросы навскидку:

    1. Можно ли версионировать поле отдельной записи? Или это относится только к записи целиком?
    2. Каким является атомарный коммит? Все изменения во всех таблицах? Изменения в одной таблице? Изменения конкретной записи? Поля?
    3. Можно ли применить отдельно взятый "коммит" к чужеродной СУБД, не перекачивая всю историю изменений?
    4. Можно ли из коммита применить достать изменения только конкретной таблицы?
    5. Можно ли "схлопнуть" изменения до уровня минимального CRUD?

    вопросов много и далеко не все однозначны. Подобные "версионники" имеет смысл делать сразу к конкретному применению, потому что иначе вопросы будут неразрешимы.

     

  • 1.9, Онаним (?), 13:34, 07/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Название настораживает.
    Хотя Go...
     
  • 1.11, Gogi (??), 13:52, 07/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > версионирования данных в стиле Git

    Что за чушь?? Причём тут git вообще? Или вы больше не знаете DVCS? Почему не "в стиле Mercurial"? В чём сходство именно с git? Более того - в чём вообще сходство с DVCS? Может, такая СУБД вообще сродни SVN! Аффтар, не бросайся терминами зазря - сначала выясни вопрос. Это обычная "версионная СУБД", хотя с большим количеством вопросов, "как оно работает". В том смысле, будет ли полезна реализация этой версионности в применении уже к реальным приложениям.

     
     
  • 2.22, RNZ (ok), 14:09, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/dolthub/dolt/blob/master/README.md

    "Dolt is a SQL database that you can fork, clone, branch, merge, push and pull just like a git repository. Connect to Dolt just like any MySQL database to run queries or update the data using SQL commands. Use the command line interface to import CSV files, commit your changes, push them to a remote, or merge your teammate's changes.

    All the commands you know for Git work exactly the same for Dolt. Git versions files, Dolt versions tables. It's like Git and MySQL had a baby!"

    Вполне соответствует утверждению "в стиле Git".

     

  • 1.12, Аноним (12), 13:56, 07/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Без биндингов к питону a-la  SQLite (без клиент-серверного говна, чтобы всё было в одном процессе и потоке) - не нужно.
     
     
  • 2.17, Аноним (21), 14:05, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще-то игогошечка был сделан для того чтобы твой бидон прихлопнуть нафиг. И собственно в вебне это и происходит везде, особенно в гугеле.
     
     
  • 3.26, Аноним (12), 14:21, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совершенно разные вещи. Одна из главных фич всех скриптовых языков - это REPL. А Go - компилируемый, эффективного REPLа там нет и не будет.
     
  • 2.19, Gogi (??), 14:06, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пестон нинужын
     

  • 1.14, Аноним (21), 14:03, 07/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чего тогда не Golt? :P
     
  • 1.15, Gogi (??), 14:04, 07/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас чуть дотошнее прочёл и прям взрыв мозга:

    Клонировать таблицы? Ну, допустим! И ЧТО ДАЛЬШЕ? Как писать запрос?

    SELECT * FROM T(версия 1)
    LEFT JOIN T2(версия 17)

    так шт0ле??
    А если в оригинальную таблицу внесли данные, а в клоне вообще добавили NON-NULL поле - как делать merge? Ведь non-null надо чем-то заполнять! (и молись, если это не FK!)
    Короче, есть серьёзное подозрение, что "версионирование" там настолько убогое, что хватит максимум на "снэпшот" состояния в один момент времени - ну так это и обычный backup делает!

     
  • 1.18, Аноним (18), 14:05, 07/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, что у БД есть история с 2016 года. И до 2018 года ей занимались абсолютно другие люди https://github.com/dolthub/dolt/graphs/contributors, которые сейчас не состоят в команде https://www.dolthub.com/team
    А текущая команда появилась в конце 2018 и продолжила работу над уже существующим проектом и судя по всему тогда и появился бренд DoltDB (2018-11-30 дата регистрации домена).
     
     
  • 2.20, Gogi (??), 14:07, 07/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мисс Марпл, вам бы не в ИТ, а убийства расследовать! :))
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру