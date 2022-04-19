The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.36

19.04.2022 09:06

После трёх месяцев разработки опубликован выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.36. Git является одной из самых популярных, надёжных и высокопроизводительных систем управления версиями, предоставляющей гибкие средства нелинейной разработки, базирующиеся на ответвлении и слиянии веток. Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов.

По сравнению с прошлым выпуском в новую версию принято 717 изменений, подготовленные при участии 96 разработчиками, из которых 26 впервые приняли участие в разработке. Основные новшества:

  • В команды "git log" и "git show" добавлена опция "--remerge-diff", позволяющая показать отличия между общим результатом слияния и фактическими данными, отражёнными в коммите после обработки команды "merge", что позволяет наглядно оценить изменения, выполненные в результате разрешения конфликтов при слиянии. Обычная команда "git show" разделяет разные разрешения конфликтов отступом, что затрудняет понимание изменений. Например, на скриншоте ниже строки "+/-" без отступа показывает последнее разрешение конфликта, связанное с переименованием в первой ветке sha1 на oid в комментарии, а "+/-" с отступом - начальное разрешение конфликта, вызванное появлением во второй ветке дополнительного аргумента в функции dwim_ref().

    При использовании опции "--remerge-diff" различия между разрешениями конфликтов не разделяются для каждой родительской ветки, а показываются общие различия между файлом, имеющим конфликты слияния, и файлом, в котором конфликты решены.

  • Повышена гибкость настройки поведения по сбросу дисковых кэшей через вызов функции fsync(). Ранее доступный параметр core.fsyncObjectFiles разделён на две переменных конфигурации core.fsync и core.fsyncMethod, предоставляющих возможность применять fsync, не только к файлам с объектами (.git/objects), но и к другим структурам git, таким как ссылки (.git/refs), reflog и pack-файлы.

    Через переменную core.fsync можно указать список внутренних структур Git, после операции записи для которых дополнительно будет вызываться fsync. Переменная core.fsyncMethod позволяет выбрать метод для сброса кэша, например, можно выбрать fsync для применения одноимённого системного вызова или указать writeout-only для применения отложенной записи (pagecache writeback).

  • Для защиты от уязвимостей, манипулирующих подстановкой другими пользователями каталогов .git в совместно используемые разделы, усилена проверка владельца репозитория. Выполнение любых команд git теперь допускается только в своих каталогах ".git". Если каталог с репозиторием принадлежит другому пользователю, то по умолчанию будет выведена ошибка. Указанное поведение можно отключить при помощи настройки safe.directory.
  • В команду "git cat-file", предназначенную для вывода исходного содержимого Git-объектов, добавлена опция "--batch-command", дополняющая ранее доступные команды "--batch" и "--batch-check" возможностью адаптивного выбора типа вывода через указание "contents <объект>" для вывода содержимого или "info <объект>" для вывода информация об объекте. Дополнительно поддерживается команда "flush" для сброса буфера вывода.
  • В команду "git ls-tree", предназначенную для формирования списка содержимого дерева объектов, добавлена опция "--oid-only" ("--object-only"), по аналогии с "--name-only" выводящая только идентификаторы объектов для упрощения вызова из скриптов. Также реализована опция "--format" позволяющая определить собственный формат вывода, комбинируя информацию о режиме, типе, имени и размере.
  • В команде "git bisect run" реализовано определение невыставления для скрипта признака исполняемого файла и вывода в этом случае ошибок с кодами 126 или 127 (ранее, если скрипт невозможно было запустить все ревизии помечались как имеющие проблемы).
  • В команду "git fetch" добавлена опция "--refetch" для извлечения всех объектов без информирования другой стороны о содержимом, уже имеющемся на локальной системе. Подобное поведение может быть полезным для восстановления состояния после сбоев, когда нет уверенности в целостности локальных данных.
  • В команды "git update-index", "git checkout-index", "git read-tree" и "git clean" добавлена поддержка частичных индексов (sparse index), позволяющих повысить производительность и сэкономить место в репозиториях, в которых выполняются операции частичного клонирования (sparse-checkout).
  • Изменено поведение команды "git clone --filter=... --recurse-submodules", которая теперь приводит к частичному клонированию субмодулей (ранее при выполнении подобных команд фильтр применялся только к основному содержимому, а субмодули клонировались полностью без учёта фильтра).
  • В команде "git bundle" добавлена поддержка указания фильтров для выборочного помещения содержимого по аналогии с операциями частичного клонирования.
  • В команду "git branch" добавлена опция "--recurse-submodules" для рекурсивного обхода субмодулей.
  • В userdiff предложен новый обработчик для языка Kotlin.


  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/all/xm...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.35
  3. OpenNews: Две уязвимости в Git
  4. OpenNews: Атака на GitHub, приведшая к утечке приватных репозиториев и доступу к инфраструктуре NPM
  5. OpenNews: Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.33
  6. OpenNews: Отчёт о компрометации git-репозитория и базы пользователей проекта PHP
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57040-git
Ключевые слова: git
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:32, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов.

    всегда было забавно на это смотреть - давайте создадим себе сложность и будем героически ее решать

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:40, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но что здесь плохо?
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 11:44, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    неявное хеширование ВСЕЙ предыдущей истории в КАЖДОМ коммите
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 12:35, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >неявное хеширование ВСЕЙ предыдущей истории в КАЖДОМ коммите

    и как тут это укладывается - "неявное" и "всей"?

     
  • 4.11, fi (ok), 12:36, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так работает  любой блокчейн, тот же BTC
     
  • 3.4, Аноним (1), 11:47, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Keep it simple, stupid. не нужно было разрешать переписывать историю вовсе.
     
     
  • 4.5, А где же каменты (?), 12:08, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это сделать без хеширования ? Интрудер просто вручную изменит Хистори и разрешения спрашивать не будет.
     
     
  • 5.14, Аноним (1), 12:39, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Как это сделать без хеширования ?

    это все детали реализации, понятно что нужен отпечаток в любом случае. но хэш всей истории по идее кажется не очень обязательным.
    >Интрудер просто вручную изменит Хистори и разрешения спрашивать не будет.

    в этом собсна и поинт - не должно быть простого способа(апи) это сделать

     
     
  • 6.18, Аноним (18), 12:50, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это все детали реализации

    Анекдот про сову и мышей.

    > не должно быть простого способа(апи) это сделать

    Почему не должно? Кто это сказал? Почему ты выносишь решение сразу для всех компаний и всех разработчиков, как им работать Правильно™?

     
     
  • 7.25, Аноним (1), 13:25, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Почему не должно? Кто это сказал? Почему ты выносишь решение сразу для всех компаний и всех разработчиков, как им работать Правильно™?

    окей, возможно слишком резковато выразился. почитай ниже про плюсы и минусы.

     
  • 4.7, Аноним (18), 12:24, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > не нужно было разрешать переписывать историю вовсе

    Запретить переписывать историю можно на уровне репозиториев (в гитлабе, -хабе и т. д.). Ключевая фича гита -- в децентрализованности, без хэшей никак. Если кто-то перезаписывает историю -- это не должно остаться незамеченным.

    > Keep it simple, stupid

    Если нужно еще проще, то для тебя есть "Новая папка (281)".

     
     
  • 5.9, Аноним (1), 12:33, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Запретить переписывать историю можно на уровне репозиториев (в гитлабе, -хабе и т. д.).

    это называется костыли. из-за их накопления потом ui и страдает кстати

    >Если нужно еще проще, то для тебя есть "Новая папка (281)".

    зачем сразу такие крайности. мне нравится идея hg в этом плане. он не менее распределеннее гита, к слову. по дефолту история не меняется. но если оочень зачем-то надо - такую фичу сделали, но запрятали подальше отдельным расширением (для тех кто пришел с гита видимо)

     
     
  • 6.12, Аноним (18), 12:39, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > называется костыли

    почему костыли? то, можно ли перезаписывать историю -- явно относится к политике компании. Где-то можно, где-то нельзя. Почему VCS должен это как-то ограничивать -- не ясно.

    > если оочень зачем-то надо - такую фичу сделали

    ну раз тоже сделали -- то тоже молодцы. Пусть возьмут с полки пирожок.

     
     
  • 7.17, Аноним (1), 12:49, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >явно относится к политике компании. Где-то можно, где-то нельзя.

    не вижу ни одного плюса от возможности переписывать историю, но вижу несколько минусов (особенно если поменять под в общих ветках), от необходимости переклонировать репу, что не страшно - до полного разламывания всей репы(особенно актуально для новичков)

     
     
  • 8.22, Аноним (18), 13:10, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в репе могут оказаться конфиденциальные данные или просто какой-то лишний крупны... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.24, Аноним (1), 13:22, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это хороший аргумент имхо в таком случае лучше явно репу удалить и переехать на... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.27, Аноним (18), 13:28, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем это отличается от перезаписи истории Тоже принципиально новый набор коммито... текст свёрнут, показать
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:01, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты не решаешь ни каких проблем как объяснишь, то что тебе надо выделять финансирование?
     

  • 1.6, А где же каменты (?), 12:13, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Название нравится - взлетит.
     
     
  • 2.21, Аноним (20), 13:03, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гит свежо, хипстово.
     

  • 1.8, Аноним (10), 12:33, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На втором изображении:
    >index 75a248188a..7074bbdd53 10644

    разве правильно, что стоит значение "10644"?

     
     
  • 2.15, Аноним (18), 12:40, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сходи к окулисту
     

  • 1.13, ANANAS (ok), 12:39, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там mercurial? Будут ли переписывать с питона?
     
     
  • 2.28, Аноним (1), 13:28, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/facebookexperimental/eden
    Какая-то движуха есть. Надо будет потыкать
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:46, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слыхал где-то про какую-то darks, что тип круче Гита и тру хаскел пацаны только дарксом пользуются. Кто-нибудь слышал о ней что-нибудь, может прокомментировать?
     
     
  • 2.19, Аноним (1), 12:56, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ща Pijul на ржавом более хайповый
     
     
  • 3.23, Аноним (18), 13:13, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Pijul

    Как это произносится? Пижуль? Пихуль?

     
     
  • 4.26, Аноним (16), 13:27, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Лоре пишут, что через х. Автор мексиканец вроде
     
  • 3.29, Аноним (16), 13:30, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так важно не хайп, а трушность. Хаскел, скажем, не хайповый, но никто не станет спорить с тем, что Хаскел - тру
     

  • 1.30, Аноним (30), 13:31, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что там с Conditional config includes based on remote URL ? Когда уже
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру