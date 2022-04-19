Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.36

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|1.1, Аноним (1), 11:32, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Для обеспечения целостности истории и устойчивости к изменениям "задним числом" используются неявное хеширование всей предыдущей истории в каждом коммите, также возможно удостоверение цифровыми подписями разработчиков отдельных тегов и коммитов.
всегда было забавно на это смотреть - давайте создадим себе сложность и будем героически ее решать
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|3.3, Аноним (3), 11:44, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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неявное хеширование ВСЕЙ предыдущей истории в КАЖДОМ коммите
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|4.10, Аноним (10), 12:35, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>неявное хеширование ВСЕЙ предыдущей истории в КАЖДОМ коммите
и как тут это укладывается - "неявное" и "всей"?
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|3.4, Аноним (1), 11:47, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Keep it simple, stupid. не нужно было разрешать переписывать историю вовсе.
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|4.5, А где же каменты (?), 12:08, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как это сделать без хеширования ? Интрудер просто вручную изменит Хистори и разрешения спрашивать не будет.
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|5.14, Аноним (1), 12:39, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Как это сделать без хеширования ?
это все детали реализации, понятно что нужен отпечаток в любом случае. но хэш всей истории по идее кажется не очень обязательным.
>Интрудер просто вручную изменит Хистори и разрешения спрашивать не будет.
в этом собсна и поинт - не должно быть простого способа(апи) это сделать
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|6.18, Аноним (18), 12:50, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> это все детали реализации
Анекдот про сову и мышей.
> не должно быть простого способа(апи) это сделать
Почему не должно? Кто это сказал? Почему ты выносишь решение сразу для всех компаний и всех разработчиков, как им работать Правильно™?
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|7.25, Аноним (1), 13:25, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Почему не должно? Кто это сказал? Почему ты выносишь решение сразу для всех компаний и всех разработчиков, как им работать Правильно™?
окей, возможно слишком резковато выразился. почитай ниже про плюсы и минусы.
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|4.7, Аноним (18), 12:24, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> не нужно было разрешать переписывать историю вовсе
Запретить переписывать историю можно на уровне репозиториев (в гитлабе, -хабе и т. д.). Ключевая фича гита -- в децентрализованности, без хэшей никак. Если кто-то перезаписывает историю -- это не должно остаться незамеченным.
> Keep it simple, stupid
Если нужно еще проще, то для тебя есть "Новая папка (281)".
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|5.9, Аноним (1), 12:33, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Запретить переписывать историю можно на уровне репозиториев (в гитлабе, -хабе и т. д.).
это называется костыли. из-за их накопления потом ui и страдает кстати
>Если нужно еще проще, то для тебя есть "Новая папка (281)".
зачем сразу такие крайности. мне нравится идея hg в этом плане. он не менее распределеннее гита, к слову. по дефолту история не меняется. но если оочень зачем-то надо - такую фичу сделали, но запрятали подальше отдельным расширением (для тех кто пришел с гита видимо)
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|6.12, Аноним (18), 12:39, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> называется костыли
почему костыли? то, можно ли перезаписывать историю -- явно относится к политике компании. Где-то можно, где-то нельзя. Почему VCS должен это как-то ограничивать -- не ясно.
> если оочень зачем-то надо - такую фичу сделали
ну раз тоже сделали -- то тоже молодцы. Пусть возьмут с полки пирожок.
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|7.17, Аноним (1), 12:49, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>явно относится к политике компании. Где-то можно, где-то нельзя.
не вижу ни одного плюса от возможности переписывать историю, но вижу несколько минусов (особенно если поменять под в общих ветках), от необходимости переклонировать репу, что не страшно - до полного разламывания всей репы(особенно актуально для новичков)
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|8.22, Аноним (18), 13:10, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в репе могут оказаться конфиденциальные данные или просто какой-то лишний крупны... текст свёрнут, показать
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|9.24, Аноним (1), 13:22, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
это хороший аргумент имхо в таком случае лучше явно репу удалить и переехать на... текст свёрнут, показать
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|2.20, Аноним (20), 13:01, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты не решаешь ни каких проблем как объяснишь, то что тебе надо выделять финансирование?
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|1.8, Аноним (10), 12:33, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На втором изображении:
>index 75a248188a..7074bbdd53 10644
разве правильно, что стоит значение "10644"?
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|1.16, Аноним (16), 12:46, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Слыхал где-то про какую-то darks, что тип круче Гита и тру хаскел пацаны только дарксом пользуются. Кто-нибудь слышал о ней что-нибудь, может прокомментировать?
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|3.29, Аноним (16), 13:30, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так важно не хайп, а трушность. Хаскел, скажем, не хайповый, но никто не станет спорить с тем, что Хаскел - тру
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