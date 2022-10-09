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В OpenBSD приняты изменения для дополнительной защиты памяти процессов

09.10.2022 09:36

Тэо де Раадт (Theo de Raadt) добавил в кодовую базу OpenBSD серию патчей для дополнительной защиты памяти процессов в пространстве пользователя. Разработчикам предложен новый системный вызов и связанная с ним одноимённая библиотечная функция mimmutable, позволяющая зафиксировать права доступа при отражении в память (memory mappings). После фиксации, выставленные для области памяти права, например, запрет на запись и исполнение, невозможно в дальнейшем изменить через последующие вызовы функций mmap(), mprotect() и munmap(), которые при попытке изменения будут выдавать ошибку EPERM.

Для управления возможностью менять права отражённой памяти для объектных файлов предложена новая секция Mutable BSS (.openbsd.mutable, Mutable Block Starting Symbol), а также добавлены новые флаги PF_MUTABLE и UVM_ET_IMMUTABLE. В компоновщик добавлена поддержка определения секций "openbsd.mutable" и размещения их в отдельную область в BSS, выровненную по границе страницы памяти. Через вызов функции mimmutable предоставляется возможность пометки всех отражённых областей как неизменяемых (immutable), за исключением секций, отмеченных как "openbsd.mutable". Новая возможность будет доведена до пользователей в выпуске OpenBSD 7.3.

  1. Главная ссылка к новости (https://undeadly.org/cgi?actio...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenBSD 7.1
  3. OpenNews: Системный менеджер InitWare, форк systemd, портирован для OpenBSD
  4. OpenNews: Планы по усилению механизма защиты W^X в OpenBSD
  5. OpenNews: В OpenBSD предложен новый системный вызов unveil() для изоляции ФС
  6. OpenNews: В состав OpenBSD-Current добавлен механизм защиты RETGUARD
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57890-openbsd
Ключевые слова: openbsd, mmap
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:58, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    зачем это? если у вас все опенсорс - максимум что вам может понадобится это chroot для консоли или для гуи (типо flatpak) зачем усложнять методы работы с памятью?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:27, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А как будто в опенсорсном Firefox перестали находить баги? Или в хромиуме? Или в ffmpeg? Или в либрофисе?
    Все что работает с внешними данными может неправильно их обработать.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:23, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Опенсорс? Внеси изменение в код, давай.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:59, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как всегда засланцы красношапки поливают грязью величайшую ОС!
     
     
  • 2.5, SamSepi0l (?), 10:07, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вряд ли Тео принял бы патчи если те были недостойного качества кода или не нужны как таковые. Это те не Linux где красношляпые вливают тонны помоев.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:50, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А теперь - сравни нишу, занимаемую линуксом и занимаемую опенбздёй.
    Я кагбэ сам любитель облить овнецом некоторые решения Шляпы и Каконикала, но тем не менее, считаю твой коммент мусорным и неразумным.
    Более того, эволюция в мире линукса творит чудеса. Худшие решения - отваливаются, а лучшие - остаются.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 10:59, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Более того, эволюция в мире линукса творит чудеса. Худшие решения, если это не решения платиновых спонсоров - отваливаются, а лучшие - остаются.

    Пофиксил, не благодари.

     
  • 2.14, Аноним (14), 11:25, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как всегда, Apple, Sony и прочие любители чужой пермиссивщины кормят своих холопов похвалой, вместо еды.
     
     
  • 3.22, Аноним (-), 13:55, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как всегда, Amazon, Cloudflare Google и прочие облачники и любители легально зажопить ЖоПЛ кормят своих холопов дырками от бублика, вместо патчей. Просто вы не понимаете - это другое!

    пофиксил, не благодари.

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:01, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Надо попробовать поставить
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 10:52, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Файфая не будет, дуалбут будет сделать муторнее чем на фрибзде(начинай с опенбзди, а аж потом ставь линукс),со звуком - вроде интеловская встройка должна завестись.
     
     
  • 3.21, Kuromi (ok), 13:20, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "дуалбут будет сделать муторнее"

    Правильные чуваки просто ставят на отдельный диск и заморачиваются с дуалбутом.

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:27, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >mimmutable, позволяющая зафиксировать права доступа при отражении в память (memory mappings). После фиксации, выставленные для области памяти права, например, запрет на запись и исполнение, невозможно в дальнейшем изменить через последующие вызовы функций mmap(), mprotect() и munmap(), которые при попытке изменения будут выдавать ошибку EPERM.

    Затем последует mmoreimmutable, которая будет работать так:

    при вызове mimmutable будет выдаваться ошибка EPERM

     
  • 1.8, Хру (?), 10:34, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вообще довольно логичный шаг, отрубающий на корню половину хаков, использующих перехват системных вызовов. Конечно ROP и его друзья никуда не денутся, но одно дело писать эксплойты под целевую версию софта, а другое дело делать постоянные модули типа читов :)
     
  • 1.12, myhand (ok), 11:13, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто спрашивать разрешения Тэо.  Всегда.
     
     
  • 2.16, YetAnotherOnanym (ok), 12:08, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    'cat Анекдот_о_том_как_Сталин_руководил_сортировкой_картошки.txt'
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:24, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а цифры по просадке производительности есть ?
    или хотя бы как это можно будет отключить если вдруг окажется что падение местами не на жалкие проценты а на порядки ?
     
     
  • 2.19, Мимолеопард (?), 12:48, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    o_O
    точнее O_O
    Вы адекватно понимаете прочитанное?
    Один вызов подпрограммы, если она сама захотела это. Несколько наносекунд у загрузчика на запуск процесса с дополнительным сегментом.
    Откуда проценты и порядки? Или вы создаёте процессы сотнями тысяч в секунду?
     

  • 1.15, Антуан (??), 11:47, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тео бох.
    А вы сидите в дырявых гнилуксах
     
     
  • 2.20, РастаГангста (?), 13:19, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс - произведение искусства. Опенбздя даже рядом не стоит с линуксом по серверной доле,  ничтожный виндоуз сервер даже обходит опенбздю.
     

  • 1.18, Аноним (18), 12:35, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В ненужно принято ненужно.

     

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