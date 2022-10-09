В OpenBSD приняты изменения для дополнительной защиты памяти процессов

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|1.2, Аноним (2), 09:58, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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зачем это? если у вас все опенсорс - максимум что вам может понадобится это chroot для консоли или для гуи (типо flatpak) зачем усложнять методы работы с памятью?
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|2.6, Аноним (6), 10:27, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А как будто в опенсорсном Firefox перестали находить баги? Или в хромиуме? Или в ffmpeg? Или в либрофисе?
Все что работает с внешними данными может неправильно их обработать.
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|2.5, SamSepi0l (?), 10:07, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вряд ли Тео принял бы патчи если те были недостойного качества кода или не нужны как таковые. Это те не Linux где красношляпые вливают тонны помоев.
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|3.9, Аноним (9), 10:50, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А теперь - сравни нишу, занимаемую линуксом и занимаемую опенбздёй.
Я кагбэ сам любитель облить овнецом некоторые решения Шляпы и Каконикала, но тем не менее, считаю твой коммент мусорным и неразумным.
Более того, эволюция в мире линукса творит чудеса. Худшие решения - отваливаются, а лучшие - остаются.
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|4.11, Аноним (11), 10:59, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Более того, эволюция в мире линукса творит чудеса. Худшие решения, если это не решения платиновых спонсоров - отваливаются, а лучшие - остаются.
Пофиксил, не благодари.
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|2.14, Аноним (14), 11:25, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как всегда, Apple, Sony и прочие любители чужой пермиссивщины кормят своих холопов похвалой, вместо еды.
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|3.22, Аноним (-), 13:55, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как всегда, Amazon, Cloudflare Google и прочие облачники и любители легально зажопить ЖоПЛ кормят своих холопов дырками от бублика, вместо патчей. Просто вы не понимаете - это другое!
пофиксил, не благодари.
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|2.10, Аноним (9), 10:52, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Файфая не будет, дуалбут будет сделать муторнее чем на фрибзде(начинай с опенбзди, а аж потом ставь линукс),со звуком - вроде интеловская встройка должна завестись.
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|3.21, Kuromi (ok), 13:20, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"дуалбут будет сделать муторнее"
Правильные чуваки просто ставят на отдельный диск и заморачиваются с дуалбутом.
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|1.7, Аноним (7), 10:27, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>mimmutable, позволяющая зафиксировать права доступа при отражении в память (memory mappings). После фиксации, выставленные для области памяти права, например, запрет на запись и исполнение, невозможно в дальнейшем изменить через последующие вызовы функций mmap(), mprotect() и munmap(), которые при попытке изменения будут выдавать ошибку EPERM.
Затем последует mmoreimmutable, которая будет работать так:
при вызове mimmutable будет выдаваться ошибка EPERM
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|1.8, Хру (?), 10:34, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вообще довольно логичный шаг, отрубающий на корню половину хаков, использующих перехват системных вызовов. Конечно ROP и его друзья никуда не денутся, но одно дело писать эксплойты под целевую версию софта, а другое дело делать постоянные модули типа читов :)
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|1.13, Аноним (13), 11:24, 09/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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а цифры по просадке производительности есть ?
или хотя бы как это можно будет отключить если вдруг окажется что падение местами не на жалкие проценты а на порядки ?
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|2.19, Мимолеопард (?), 12:48, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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o_O
точнее O_O
Вы адекватно понимаете прочитанное?
Один вызов подпрограммы, если она сама захотела это. Несколько наносекунд у загрузчика на запуск процесса с дополнительным сегментом.
Откуда проценты и порядки? Или вы создаёте процессы сотнями тысяч в секунду?
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|2.20, РастаГангста (?), 13:19, 09/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Линукс - произведение искусства. Опенбздя даже рядом не стоит с линуксом по серверной доле, ничтожный виндоуз сервер даже обходит опенбздю.
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