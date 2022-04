Выпуск OpenBSD 7.1

Представлен выпуск свободной кросс-платформенной UNIX-подобной операционной системы OpenBSD 7.1. Проект OpenBSD был основан Тэо де Раадтом (Theo de Raadt) в 1995 году после конфликта с разработчиками NetBSD, в результате которого для Тэо был закрыт доступ к CVS репозиторию NetBSD. После этого Тэо де Раадт с группой единомышленников создал на базе дерева исходных текстов NetBSD новую открытую операционную систему, главными целями развития которой стали переносимость (поддерживается 13 аппаратных платформ), стандартизация, корректная работа, проактивная безопасность и интегрированные криптографические средства. Размер полного установочного ISO-образа базовой системы OpenBSD 7.1 составляет 580 МБ. Кроме непосредственно операционной системы, проект OpenBSD известен своими компонентами, которые получили распространение в других системах и зарекомендовали себя как одни из наиболее безопасных и качественных решений. Среди них: LibreSSL (форк OpenSSL), OpenSSH, пакетный фильтр PF, демоны маршрутизации OpenBGPD и OpenOSPFD, NTP-сервер OpenNTPD, почтовый сервер OpenSMTPD, мультиплексор текстового терминала (аналог GNU screen) tmux, демон identd с реализацией протокола IDENT, BSDL-альтернатива пакету GNU groff - mandoc, протокол для организации отказоустойчивых систем CARP (Common Address Redundancy Protocol), легковесный http-сервер, утилита синхронизации файлов OpenRSYNC. Основные улучшения: Объявлена готовой к использованию поддержка компьютеров Mac, оснащённых ARM-чипом Apple M1 (Apple Silicon), таких как Apple M1 Pro/Max и Apple T2 Macs. Добавлены драйверы для SPI, I2C, контроллера DMA, клавиатуры, тачпада, управления питанием и производительностью. Обеспечена поддержка Wi-Fi, GPIO, framebuffer, USB, экрана, накопителей NVMe.

Улучшена поддержка архитектуры ARM64. Добавлены драйверы gpiocharger, gpioleds и gpiokeys, обеспечивающие поддержку зарядок, подсветок и кнопок, подключаемых к GPIO (например, так сделано в Pinebook Pro). Добавлены новые драйверы: mpfclock (PolarFire SoC MSS clock controller), cdsdhc (Cadence SD/SDIO/eMMC host controller), mpfiic (PolarFire SoC MSS I2C controller) и mpfgpio (PolarFire SoC MSS GPIO).

Улучшена поддержка архитектуры RISC-V 64, для которой включены драйверы uhid и fido, обеспечена поддержка установки на диски с GPT.

В утилите mount_msdos по умолчанию включено использование длинных имён файлов.

Переработан код сборщика мусора для unix-сокетов.

sysctl hw.perfpolicy пр умолчанию выставлен в значение "auto", подразумевающее включение режима полной производительности при подключении стационарного питания и использование адаптивного алгоритма при питании от аккумулятора.

Усовершенствована поддержка многопроцессорных систем (SMP). Переведены в разряд mp-safe фильтры событий неименованных каналов, kqread, звука и сокетов, а также механизм BPF. Системные вызовы poll, select, ppoll и pselect переписаны и теперь реализованы поверх kqueue. Избавлены от блокировок системные вызовы kevent, getsockname, getpeername, accept и accept4. Добавлен интерфейс ядра для атомарных функций load и store, позволяющих использовать типы int и long в элементах структур, к которым применяется подсчёт ссылок.

Реализация фреймворка drm (Direct Rendering Manager) синхронизирована с ядром Linux 5.15.26 (в прошлом выпуске - 5.10.65). В драйвер inteldrm добавлена поддержка чипов Intel на базе микроархитектур Elkhart Lake, Jasper Lake и Rocket Lake. В драйвере amdgpu реализована поддержка APU/GPU Van Gogh, Rembrandt "Yellow Carp" Ryzen 6000, Navi 22 "Navy Flounder", Navi 23 "Dimgrey Cavefish" и Navi 24 "Beige Goby".

В библиотеке FreeType включён субпиксельный рендеринг шрифтов.

Добавлена утилита realpath для вывода абсолютного пути к файлу.

В утилиту rcctl добавлена команда "ls rogue" для показа фоновых процессов, которые запущены, но не включены в rc.conf.local.

BPFtrace реализована поддержка переменных для проверок. В btrace добавлены скрипты kprofile.bt для профилирования стека ядра и runqlat.bt для выявления задержек в работе планировщика.

В libc добавлена поддержка RFC6840, определяющего поддержку флага AD и настройки 'trust-ad' для DNSSEC.

В apm и apmd включён показ прогнозируемого времени перезарядки аккумулятора.

Предоставлена возможность хранения БД capability в /etc/login.conf.d для упрощения добавления из пакетов собственных классов учётных записей.

В malloc обеспечено кэширование регионов памяти размером от 128k до 2M.

В архиваторе pax реализована поддержка расширенных заголовков с данными mtime, atime и ctime.

В утилиты gzip и gunzip добавлена опция "-k" для сохранения исходного файла.

В утилиту openrsync добавлены опции: "--compare-dest" для проверки наличия файлов в дополнительных каталогах; "--max-size" и "--min-size" для ограничения размера файлов.

Добавлена команда seq для вывода последовательностей чисел.

Из FreeBSD 13 перенесена универсальная программная реализация тригонометрических функций (реализации на ассемблере для x86 отключены).

Из FreeBSD перенесена реализация функций lrint, lrintf, llrint и llrintf (ранее применялась реализация из NetBSD).

В утилите fdisk отмечены многочисленные изменения и исправления, связанные с работой с дисковыми разделами.

Добавлена поддержка нового оборудования, в том числе контроллера Intel PCH GPIO (для платформ Cannon Lake H и Tiger Lake H), NXP PCF85063A/TP RTC, Synopsys Designware UART, Intel 2.5Gb Ethernet, SIMCom SIM7600, RTL8156B, MediaTek MT7601U USB wifi, BCM4387 wifi.

В состав включены перелицензированные прошивки для беспроводных чипов Realtek, позволяющие использовать драйверы rsu, rtwn и urtwn без ручной загрузки прошивок.

В драйверах ixl (Intel Ethernet 700), ix (Intel 82598/82599/X540/X550) и aq (Aquantia AQC1xx) включена поддержка аппаратной обработки VLAN-тегов и вычисления/проверки контрольных сумм для IPv4, TCP4/6 и UDP4/6.

Добавлен звуковой драйвер для чипов Intel Jasper Lake. Добавлена поддержка игрового контроллера XBox One.

В беспроводном стеке IEEE 802.11 реализована поддержка каналов 40MHz для режима 802.11n и начальная поддержка стандарта 802.11ac (VHT). Для драйверов добавлен опциональный обработчик фонового сканирования. При выборе точки доступа приоритетными теперь являются точки с каналами 5GHz, а уже потом выбираются точки с каналами 2GHz.

Переписана реализация драйвера vxlan, который теперь работает независимо от подсистемы bridge.

В инсталляторе переработана логика вызова утилиты pkg_add для сокращения интенсивности перемещений файлов в процессе обновления. В файле install.site документирован процесс настройки установки и обновления. Для всех архитектур в состав добавлены прошивки, распространение которых разрешено в сторонних продуктах. Для установки проприетарных прошивок, доступных на установочном носителе, задействована утилита fw_update.

В xterm из соображений безопасности отключено по умолчанию отслеживание мыши.

В usbhidctl и usbhidaction обеспечена изоляция доступа к файловой системе при помощи системного вызова unveil.

В dhcpd по умолчанию обеспечено прикрепление и к сетевым интерфейсам, находящимся в неактивном состоянии ('down'), для того чтобы обеспечить приём пакетов сразу после того как сетевой интерфейс будет активирован.

В OpenSMTPD (smtpd) включена по умолчанию проверка TLS для исходящих подключений "smtps://" и "smtp+tls://".

В httpd реализована проверка версии протокола, добавлена возможность определения собственных файлов с текстами ошибок и улучшена обработка данных в сжатом виде, в том числе в httpd.conf добавлена опция gzip-static для доставки предварительно сжатых файлов с выставлением флага gzip в заголовке content-encoding.

В IPsec в параметре proto из iked.conf разрешено указание списка протоколов. В утилиту ikectl добавлена команда "show certinfo" для показа заслуживающих доверия удостоверяющих центров и сертификатов. В iked улучшена обработка фрагментированных сообщений.

В rpki-client добавлена поддержка проверки отрытых ключей BGPsec Router и улучшена проверка сертификатов X509. Добавлен кэш верифицированных файлов. Улучшена совместимость с RFC 6488.

bgpd добавлен параметр "port", который можно использовать в секциях "listen on" и "neighbor" для привязки к нестандартному номеру сетевого порта. Проведён рефакторинг кода для работы с RIB (Routing Information Base), выполненный с оглядкой на обеспечение в будущем поддержки multipath.

В консольном оконном менеджере tmux ("terminal multiplexer") расширены возможности для цветного вывода. Добавлены команды pane-border-format, cursor-colour и cursor-style.

В LibreSSL выполнено портирование из OpenSSL поддержки RFC 3779 (расширения X.509 для IP-адресов и автономных систем) и механизма Certificate Transparency (независимый публичного лога всех выданных и отозванных сертификатов, который даёт возможность проводить независимый аудит всех изменений и действий удостоверяющих центров, и позволяет сразу отслеживать любые попытки скрытого создания поддельных записей). Значительно улучшена совместимость с OpenSSL 1.1 и задействованы идентичные с OpenSSL имена шифров для TLSv1.3. Многие функции переведены на использование calloc(). В libssl и libcrypto добавлена большая порция новых вызовов.

Обновлён пакет OpenSSH. Подробный обзор улучшений можно посмотреть в обзорах OpenSSH 8.9 и OpenSSH 9.0. Утилита scp переведена по умолчанию на использование SFTP вместо устаревшего протокола SCP/RCP.

Число портов для архитектуры AMD64 составило 11301 (было 11325), для aarch64 - 11081 (было 11034), для i386 - 10136 (было 10248). Среди версий приложений в портах: Asterisk 16.25.1, 18.11.1 и 19.3.1 Audacity 2.4.2 CMake 3.20.3 Chromium 100.0.4896.75 Emacs 27.2 FFmpeg 4.4.1 GCC 8.4.0 и 11.2.0 GNOME 41.5 Go 1.17.7 JDK 8u322, 11.0.14 и 17.0.2 KDE Applications 21.12.2 KDE Frameworks 5.91.0 Krita 5.0.2 LLVM/Clang 13.0.0 LibreOffice 7.3.2.2 Lua 5.1.5, 5.2.4 и 5.3.6 MariaDB 10.6.7 Mono 6.12.0.122 Firefox 99.0 и ESR 91.8.0 Thunderbird 91.8.0 Mutt 2.2.2 и NeoMutt 20211029 Node.js 16.14.2 OpenLDAP 2.4.59 PHP 7.4.28, 8.0.17 и 8.1.4 Postfix 3.5.14 PostgreSQL 14.2 Python 2.7.18, 3.8.13, 3.9.12 и 3.10.4 Qt 5.15.2 и 6.0.4 R 4.1.2 Ruby 2.7.5, 3.0.3 и 3.1.1 Rust 1.59.0 SQLite 2.8.17 и 3.38.2 Shotcut 21.10.31 Sudo 1.9.10 Suricata 6.0.4 Tcl/Tk 8.5.19 и 8.6.8 TeX Live 2021 Vim 8.2.4600 и Neovim 0.6.1 Xfce 4.16

Обновлены компоненты от сторонних разработчиков, входящие в состав OpenBSD 7.1: Графический стек Xenocara на базе X.Org 7.7 с xserver 1.21.1 + патчи, freetype 2.11.0, fontconfig 2.12.94, Mesa 21.3.7, xterm 369, xkeyboard-config 2.20, fonttosfnt 1.2.2. LLVM/Clang 13.0.0 (+ патчи) GCC 4.2.1 (+ патчи) и 3.3.6 (+ патчи) Perl 5.32.1 (+ патчи) NSD 4.4.0 Unbound 1.15.0 Ncurses 5.7 Binutils 2.17 (+ патчи) Gdb 6.3 (+ патч ) Awk 12.10.2021 Expat 2.4.7