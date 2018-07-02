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Выпуск OpenBSD 7.1

22.04.2022 09:20

Представлен выпуск свободной кросс-платформенной UNIX-подобной операционной системы OpenBSD 7.1. Проект OpenBSD был основан Тэо де Раадтом (Theo de Raadt) в 1995 году после конфликта с разработчиками NetBSD, в результате которого для Тэо был закрыт доступ к CVS репозиторию NetBSD. После этого Тэо де Раадт с группой единомышленников создал на базе дерева исходных текстов NetBSD новую открытую операционную систему, главными целями развития которой стали переносимость (поддерживается 13 аппаратных платформ), стандартизация, корректная работа, проактивная безопасность и интегрированные криптографические средства. Размер полного установочного ISO-образа базовой системы OpenBSD 7.1 составляет 580 МБ.

Кроме непосредственно операционной системы, проект OpenBSD известен своими компонентами, которые получили распространение в других системах и зарекомендовали себя как одни из наиболее безопасных и качественных решений. Среди них: LibreSSL (форк OpenSSL), OpenSSH, пакетный фильтр PF, демоны маршрутизации OpenBGPD и OpenOSPFD, NTP-сервер OpenNTPD, почтовый сервер OpenSMTPD, мультиплексор текстового терминала (аналог GNU screen) tmux, демон identd с реализацией протокола IDENT, BSDL-альтернатива пакету GNU groff - mandoc, протокол для организации отказоустойчивых систем CARP (Common Address Redundancy Protocol), легковесный http-сервер, утилита синхронизации файлов OpenRSYNC.

Основные улучшения:

  • Объявлена готовой к использованию поддержка компьютеров Mac, оснащённых ARM-чипом Apple M1 (Apple Silicon), таких как Apple M1 Pro/Max и Apple T2 Macs. Добавлены драйверы для SPI, I2C, контроллера DMA, клавиатуры, тачпада, управления питанием и производительностью. Обеспечена поддержка Wi-Fi, GPIO, framebuffer, USB, экрана, накопителей NVMe.
  • Улучшена поддержка архитектуры ARM64. Добавлены драйверы gpiocharger, gpioleds и gpiokeys, обеспечивающие поддержку зарядок, подсветок и кнопок, подключаемых к GPIO (например, так сделано в Pinebook Pro). Добавлены новые драйверы: mpfclock (PolarFire SoC MSS clock controller), cdsdhc (Cadence SD/SDIO/eMMC host controller), mpfiic (PolarFire SoC MSS I2C controller) и mpfgpio (PolarFire SoC MSS GPIO).
  • Улучшена поддержка архитектуры RISC-V 64, для которой включены драйверы uhid и fido, обеспечена поддержка установки на диски с GPT.
  • В утилите mount_msdos по умолчанию включено использование длинных имён файлов.
  • Переработан код сборщика мусора для unix-сокетов.
  • sysctl hw.perfpolicy пр умолчанию выставлен в значение "auto", подразумевающее включение режима полной производительности при подключении стационарного питания и использование адаптивного алгоритма при питании от аккумулятора.
  • Усовершенствована поддержка многопроцессорных систем (SMP). Переведены в разряд mp-safe фильтры событий неименованных каналов, kqread, звука и сокетов, а также механизм BPF. Системные вызовы poll, select, ppoll и pselect переписаны и теперь реализованы поверх kqueue. Избавлены от блокировок системные вызовы kevent, getsockname, getpeername, accept и accept4. Добавлен интерфейс ядра для атомарных функций load и store, позволяющих использовать типы int и long в элементах структур, к которым применяется подсчёт ссылок.
  • Реализация фреймворка drm (Direct Rendering Manager) синхронизирована с ядром Linux 5.15.26 (в прошлом выпуске - 5.10.65). В драйвер inteldrm добавлена поддержка чипов Intel на базе микроархитектур Elkhart Lake, Jasper Lake и Rocket Lake. В драйвере amdgpu реализована поддержка APU/GPU Van Gogh, Rembrandt "Yellow Carp" Ryzen 6000, Navi 22 "Navy Flounder", Navi 23 "Dimgrey Cavefish" и Navi 24 "Beige Goby".
  • В библиотеке FreeType включён субпиксельный рендеринг шрифтов.
  • Добавлена утилита realpath для вывода абсолютного пути к файлу.
  • В утилиту rcctl добавлена команда "ls rogue" для показа фоновых процессов, которые запущены, но не включены в rc.conf.local.
  • BPFtrace реализована поддержка переменных для проверок. В btrace добавлены скрипты kprofile.bt для профилирования стека ядра и runqlat.bt для выявления задержек в работе планировщика.
  • В libc добавлена поддержка RFC6840, определяющего поддержку флага AD и настройки 'trust-ad' для DNSSEC.
  • В apm и apmd включён показ прогнозируемого времени перезарядки аккумулятора.
  • Предоставлена возможность хранения БД capability в /etc/login.conf.d для упрощения добавления из пакетов собственных классов учётных записей.
  • В malloc обеспечено кэширование регионов памяти размером от 128k до 2M.
  • В архиваторе pax реализована поддержка расширенных заголовков с данными mtime, atime и ctime.
  • В утилиты gzip и gunzip добавлена опция "-k" для сохранения исходного файла.
  • В утилиту openrsync добавлены опции: "--compare-dest" для проверки наличия файлов в дополнительных каталогах; "--max-size" и "--min-size" для ограничения размера файлов.
  • Добавлена команда seq для вывода последовательностей чисел.
  • Из FreeBSD 13 перенесена универсальная программная реализация тригонометрических функций (реализации на ассемблере для x86 отключены).
  • Из FreeBSD перенесена реализация функций lrint, lrintf, llrint и llrintf (ранее применялась реализация из NetBSD).
  • В утилите fdisk отмечены многочисленные изменения и исправления, связанные с работой с дисковыми разделами.
  • Добавлена поддержка нового оборудования, в том числе контроллера Intel PCH GPIO (для платформ Cannon Lake H и Tiger Lake H), NXP PCF85063A/TP RTC, Synopsys Designware UART, Intel 2.5Gb Ethernet, SIMCom SIM7600, RTL8156B, MediaTek MT7601U USB wifi, BCM4387 wifi.
  • В состав включены перелицензированные прошивки для беспроводных чипов Realtek, позволяющие использовать драйверы rsu, rtwn и urtwn без ручной загрузки прошивок.
  • В драйверах ixl (Intel Ethernet 700), ix (Intel 82598/82599/X540/X550) и aq (Aquantia AQC1xx) включена поддержка аппаратной обработки VLAN-тегов и вычисления/проверки контрольных сумм для IPv4, TCP4/6 и UDP4/6.
  • Добавлен звуковой драйвер для чипов Intel Jasper Lake. Добавлена поддержка игрового контроллера XBox One.
  • В беспроводном стеке IEEE 802.11 реализована поддержка каналов 40MHz для режима 802.11n и начальная поддержка стандарта 802.11ac (VHT). Для драйверов добавлен опциональный обработчик фонового сканирования. При выборе точки доступа приоритетными теперь являются точки с каналами 5GHz, а уже потом выбираются точки с каналами 2GHz.
  • Переписана реализация драйвера vxlan, который теперь работает независимо от подсистемы bridge.
  • В инсталляторе переработана логика вызова утилиты pkg_add для сокращения интенсивности перемещений файлов в процессе обновления. В файле install.site документирован процесс настройки установки и обновления. Для всех архитектур в состав добавлены прошивки, распространение которых разрешено в сторонних продуктах. Для установки проприетарных прошивок, доступных на установочном носителе, задействована утилита fw_update.
  • В xterm из соображений безопасности отключено по умолчанию отслеживание мыши.
  • В usbhidctl и usbhidaction обеспечена изоляция доступа к файловой системе при помощи системного вызова unveil.
  • В dhcpd по умолчанию обеспечено прикрепление и к сетевым интерфейсам, находящимся в неактивном состоянии ('down'), для того чтобы обеспечить приём пакетов сразу после того как сетевой интерфейс будет активирован.
  • В OpenSMTPD (smtpd) включена по умолчанию проверка TLS для исходящих подключений "smtps://" и "smtp+tls://".
  • В httpd реализована проверка версии протокола, добавлена возможность определения собственных файлов с текстами ошибок и улучшена обработка данных в сжатом виде, в том числе в httpd.conf добавлена опция gzip-static для доставки предварительно сжатых файлов с выставлением флага gzip в заголовке content-encoding.
  • В IPsec в параметре proto из iked.conf разрешено указание списка протоколов. В утилиту ikectl добавлена команда "show certinfo" для показа заслуживающих доверия удостоверяющих центров и сертификатов. В iked улучшена обработка фрагментированных сообщений.
  • В rpki-client добавлена поддержка проверки отрытых ключей BGPsec Router и улучшена проверка сертификатов X509. Добавлен кэш верифицированных файлов. Улучшена совместимость с RFC 6488.
  • bgpd добавлен параметр "port", который можно использовать в секциях "listen on" и "neighbor" для привязки к нестандартному номеру сетевого порта. Проведён рефакторинг кода для работы с RIB (Routing Information Base), выполненный с оглядкой на обеспечение в будущем поддержки multipath.
  • В консольном оконном менеджере tmux ("terminal multiplexer") расширены возможности для цветного вывода. Добавлены команды pane-border-format, cursor-colour и cursor-style.
  • В LibreSSL выполнено портирование из OpenSSL поддержки RFC 3779 (расширения X.509 для IP-адресов и автономных систем) и механизма Certificate Transparency (независимый публичного лога всех выданных и отозванных сертификатов, который даёт возможность проводить независимый аудит всех изменений и действий удостоверяющих центров, и позволяет сразу отслеживать любые попытки скрытого создания поддельных записей). Значительно улучшена совместимость с OpenSSL 1.1 и задействованы идентичные с OpenSSL имена шифров для TLSv1.3. Многие функции переведены на использование calloc(). В libssl и libcrypto добавлена большая порция новых вызовов.
  • Обновлён пакет OpenSSH. Подробный обзор улучшений можно посмотреть в обзорах OpenSSH 8.9 и OpenSSH 9.0. Утилита scp переведена по умолчанию на использование SFTP вместо устаревшего протокола SCP/RCP.
  • Число портов для архитектуры AMD64 составило 11301 (было 11325), для aarch64 - 11081 (было 11034), для i386 - 10136 (было 10248). Среди версий приложений в портах: 
    
    Asterisk 16.25.1, 18.11.1 и 19.3.1
    Audacity 2.4.2
    CMake 3.20.3
    Chromium 100.0.4896.75
    Emacs 27.2
    FFmpeg 4.4.1
    GCC 8.4.0 и 11.2.0
    GNOME 41.5
    Go 1.17.7
    JDK 8u322, 11.0.14 и 17.0.2
    KDE Applications 21.12.2
    KDE Frameworks 5.91.0
    Krita 5.0.2
    LLVM/Clang 13.0.0
    LibreOffice 7.3.2.2
    Lua 5.1.5, 5.2.4 и 5.3.6
    MariaDB 10.6.7
    Mono 6.12.0.122
    Firefox 99.0 и ESR 91.8.0
    Thunderbird 91.8.0
    Mutt 2.2.2 и NeoMutt 20211029
    Node.js 16.14.2
    OpenLDAP 2.4.59
    PHP 7.4.28, 8.0.17 и 8.1.4
    Postfix 3.5.14
    PostgreSQL 14.2
    Python 2.7.18, 3.8.13, 3.9.12 и 3.10.4
    Qt 5.15.2 и 6.0.4
    R 4.1.2
    Ruby 2.7.5, 3.0.3 и 3.1.1
    Rust 1.59.0
    SQLite 2.8.17 и 3.38.2
    Shotcut 21.10.31
    Sudo 1.9.10
    Suricata 6.0.4
    Tcl/Tk 8.5.19 и 8.6.8
    TeX Live 2021
    Vim 8.2.4600 и Neovim 0.6.1
    Xfce 4.16
  • Обновлены компоненты от сторонних разработчиков, входящие в состав OpenBSD 7.1:
    • Графический стек Xenocara на базе X.Org 7.7 с xserver 1.21.1 + патчи, freetype 2.11.0, fontconfig 2.12.94, Mesa 21.3.7, xterm 369, xkeyboard-config 2.20, fonttosfnt 1.2.2.
    • LLVM/Clang 13.0.0 (+ патчи)
    • GCC 4.2.1 (+ патчи) и 3.3.6 (+ патчи)
    • Perl 5.32.1 (+ патчи)
    • NSD 4.4.0
    • Unbound 1.15.0
    • Ncurses 5.7
    • Binutils 2.17 (+ патчи)
    • Gdb 6.3 (+ патч )
    • Awk 12.10.2021
    • Expat 2.4.7


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenBSD 7.0
  3. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива Hyperbola 0.4, начавшего миграцию на технологии OpenBSD
  4. OpenNews: Удалённая уязвимость в IPv6-стеке OpenBSD
  5. OpenNews: Сбои в OpenBSD, DragonFly BSD и Electron из-за устаревания корневого сертификата IdenTrust
  6. OpenNews: В OpenBSD добавлена начальная поддержка архитектуры RISC-V
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57063-openbsd
Ключевые слова: openbsd
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:30, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот бы на ней 3D норм крутилось,а пока FreeBSD рулезнее.D
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:33, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    на intel и ati 3д крутится.
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 09:39, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не мой случай,последний раз когда тыкал,там Ньювоу едва запускался через одно место.
     
     
  • 4.7, Аноним (2), 09:42, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    nouveau там нет и не будет
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:33, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    лол кто в здравом уме будет использовать сабж на пекаре
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 09:36, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Господа ценители прекрасного для людей.
     
  • 3.11, Ivan (??), 09:57, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Гораздо интереснее сколько будет пользователей на Apple M1)
     
     
  • 4.24, Аниме (?), 11:26, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я юзаю на м1 минике, мне норм
     
  • 2.6, ryoken (ok), 09:41, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там вроде как упоминается amdgpu. Или вы на нВидии?
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 09:49, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага,на ней родимой.D Один из разрабов или пользователей писал о том что у кого то получилось завести Нуво.но не полностью и достаточно давно.Правда и это собственно ни о чем на самом деле.Проприетарку бы как в Бзде - это пять.
     
  • 2.8, Ан (??), 09:45, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сервере 3D ни к чему.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:33, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смешно читать про сервера на опенбсд.
     
     
  • 4.16, Ан (??), 10:47, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Смешно читать про сервера на опенбсд.

    Тебе смешно, а им прибыльно: https://enlyft.com/tech/products/openbsd

    В сфере information и network security как ничего не было лучше опёнка, так и нет.

     
     
  • 5.19, Аноним (13), 10:54, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное, верить, и тогда это обязательно станет правдой.
     
  • 3.18, Аноним (18), 10:49, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут про десктоп спрашивали.
     
  • 2.17, Ivan_83 (ok), 10:47, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут на фре то не всегда комфортно на десктопе, а на опене это как на фре пару лет назад походу будет.
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:48, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Без песни не считается)
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:23, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почти 20 лет непрерывного горения жопы и изобретения велосипедов. Браво, Теодор!
     
     
  • 2.14, 1 (??), 10:43, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как бы ... Хорошие, годные велосипеды.
     
     
  • 3.15, Аноним (2), 10:47, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это Анониму 20 лет. А OpenBSD уже 27, так что явно не про неё.
     
     
  • 4.20, Аноним (12), 10:59, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, дату основания проекта я перепутал. Но остального это не отменяет, опенбзда представляет из себя кривой велосипед. У нетбзды всё куда лаконичнее и понятнее, в т.ч. и исходники.
     
  • 2.22, n00by (ok), 11:19, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рисовал бы он сеты иконок, отвечающие современным трендам - вот это дело полезное, сразу видно.
     

  • 1.21, Аноним (2), 11:15, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://bsd-hardware.info/?probe=22febd212f

    wifi Atheros AR9462 не работает

    OS: OpenBSD 7.1 amd64
    Host: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. DP700A3D/DM700A3D/DB701A3D/DP700A7D
    Uptime: 4 mins
    Packages: 165 (pkg_info)
    Shell: ksh v5.2.14 99/07/13.2
    Resolution: 1920x1080
    WM: IceWM 2.9.6 (openbsd7.1/x86_64)
    Theme: Adwaita [GTK3]
    Icons: Adwaita [GTK3]
    Terminal: xterm
    CPU: Intel i5-3470T (4) @ 2.901GHz
    GPU: AMD TURKS (DRM 2.50.0 / 7.1, LLVM 13.0.0)
    Memory: 105MiB / 8127MiB

     
  • 1.23, Аноним (2), 11:24, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://bsd-hardware.info/?probe=68d0bf2a99

    wifi Realtek 8188CE работает

    OS: OpenBSD 7.1 amd64
    Host: LENOVO 3053A52
    Uptime: 3 mins
    Packages: 165 (pkg_info)
    Shell: ksh v5.2.14 99/07/13.2
    Resolution: 1366x768
    WM: IceWM 2.9.6 (openbsd7.1/x86_64)
    Theme: Adwaita [GTK3]
    Icons: Adwaita [GTK3]
    Terminal: xterm
    CPU: AMD E-300 APU (2) @ 1.300GHz
    GPU: AMD PALM (DRM 2.50.0 / 7.1, LLVM 13.0.0)
    Memory: 103MiB / 5708MiB

     
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