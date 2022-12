Удалённо эксплуатируемая root-уязвимость в утилите ping, поставляемой во FreeBSD

2.2 , Кровосток ( ok ), 10:52, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Даже шибко жоско!

Ответ на ping - даёт рута...

3.10 , Аноним ( 10 ), 11:06, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Слово фиаско уже слишком жЫрное

4.56 , Аноним ( - ), 17:09, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Качество кода - говорили они.

2.13 , Аноним ( 13 ), 11:12, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – The ping process runs in a capability mode sandbox on all affected

versions of FreeBSD and is thus very constrainted in how it can interact

with the rest of the system at the point where the bug can occur. Всем выйти из сумрака, всё защищено.

3.22 , Шарп ( ok ), 11:30, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >всё защищено А в песочнице дырок не может быть? Да ладно.

4.42 , Кровосток ( ok ), 13:22, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Может - не может, не должно точно!