Удалённо эксплуатируемая root-уязвимость в утилите ping, поставляемой во FreeBSD

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|2.13, Аноним (13), 11:12, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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The ping process runs in a capability mode sandbox on all affected
versions of FreeBSD and is thus very constrainted in how it can interact
with the rest of the system at the point where the bug can occur.
Всем выйти из сумрака, всё защищено.
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|3.22, Шарп (ok), 11:30, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>всё защищено
А в песочнице дырок не может быть? Да ладно.
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|1.4, Аноним (4), 10:56, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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По-моему, академики превзошли шапку с её network manager. Стоило лишь слегка копнуть…
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|1.5, dullish (ok), 10:58, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно, всякие там Playstation и прочие BSD-железки тоже подвержены?
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|1.6, Аноним (6), 11:01, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Nooooo.... BSD, и ты туда же!
Даже вы не смогли победить проклятие сишечки :(
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|2.12, Бывалый смузихлёб (?), 11:10, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> и включаются в блок заголовков, но не учитываются при расчёте размера буфера
Они и не пытались. Ведь это ошибка алгоритма и мозгов тех академиков, отлично переносимая между ЯП )
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|1.11, Анонимусс (?), 11:08, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Только подумал "Что-то давно не было сишных дыр" и вот оно, прям булщит бинго - RCE-дыра в стандартной утилите из-за переполнения буфера.
"Зачем переписывать стандартные утилиты. Они же годами работали..." Так вот зачем.
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|2.15, Аноним (4), 11:15, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В некрокоде было не принято проверять параметры, ведь нам никогда не пришлют подготовленные ошибочные данные в ответ, а проверки это так невыносимо дорого и вообще скучно. Переписывать не решение, просто надо найти автора и заставить его (тряпками с уриной по лицу, если не захочет) добавить проверки для недоверенных данных.
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|3.19, Анонн (?), 11:20, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Классная шутка. Как ты автора заставишь? Может он вообще уже в дурке или помер.
Это ж опенсорс, тебе никто ничего не должен. Или сам исправляй, или багрепортами задалбывай, или сам переписывай.
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|4.21, Аноним (4), 11:30, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Силой общественного порицания, ещё можно отменить -- сейчас это вроде популярно. Наконец, добиться увольнения очевидно некомпетентного сотрудника не так уж и сложно. Ну а если недоступен, то можно переложить эту обязанность на ближайших родственников. Ведь сколько людей ещё пострадает из-за этого "не должен". Будто проприетарь кому-то должна, то, что ответственность оговорена максимум на 5 баксов никак не должно её защищать от законных претензий.
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|3.27, Аноним (27), 11:37, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>просто надо найти автора и заставить его (тряпками с уриной
надо найти опеннет эксперта и заставить его сьесть его же тряпки
Тогда у него появится хоть немного мозгов и он перестанет писать угрозы разработчикам.
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|1.14, Daemonuser (?), 11:13, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну нашли и нашли, а где дыр не находили? Так что не понятен вой и накидывание на вентилятор по поводу freeBSD.
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|2.30, San (??), 11:42, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага. И это еще ой как звезды должны сойтись, чтоб применив тучу усилий умудриться эксплуатировать данную уязвимость. В лучшем случае утилита ping сегфолтнется.
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|2.35, этодругое (?), 12:16, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну нашли и нашли, а где дыр не находили? Так что не понятен вой и накидывание на вентилятор по поводу Rust Language.
Исправил, не благодари.
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|2.26, Антон 19887234 (?), 11:34, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правда?
$ ls -l 'which ping' ; uname -o
-rwsr-xr-x 1 root root 64424 Jun 28 2019 /bin/ping
GNU/Linux
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|3.28, Аноним (7), 11:41, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У тебя поддельный линукс.
-rwxr-xr-x 1 root root 77432 Feb 2 2021 /usr/bin/ping
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|4.32, Аноним (4), 12:03, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Суидный. Есть file capabilities и они могут использоваться вместо суида, но не обязаны. Так-то libcap конечно позволяет отказаться от суида, но это по сути то же самое (практически). Только вот есть некро-libpcap, а есть васяно-libpcap-ng и они оба используются.
Вот таким например образом можно узнать, что в системе есть паршивые бинари и нет возможности отключить эти, очевидно, лишние права (а суид можно отключить при сборке, просто работать от юзера не будет).
~ $ getcap -r -- /usr
/usr/lib64/libexec/ksysguard/ksgrd_network_helper cap_net_raw=ep
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|5.45, Uncapable Rat (?), 13:43, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Есть file capabilities
Все адекваты уже пару лет как отстрелили пингу CAP_NET_RAW в пользу ping_group_range.
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|2.43, Аноним (-), 13:27, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ни оригинальный GNU coreutils, ни приведённый вами uutils-coreutils, не включают в себя ping.
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|2.36, Аноним (-), 12:22, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот это хорошее название. Еще можно с возвращением или ответным ударом попробовать совместить.
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|2.41, Попандопала (?), 13:00, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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В чем тут эпик? Как не почитаешь про цве, так нужны рутовые права,а то и локальный доступ. За пределы песочниц не вылазят. Безоасники такие безопасники.xd
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|3.44, Аноним (4), 13:35, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В данном случае достаточно пингануть другой хост чтобы тот в ответ исполнил код на твоей системе. А от рута у тебя шелл запущен или нет дело десятое.
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|1.52, Ананоним (?), 15:56, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Нужно было писать на Rust! Этот язык читает мысли, исправляет их на правильные, и делает правильный код!
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|2.53, user32.dll (?), 16:06, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он считает любой код правильным, который скомпилируется, и черный, и белый, и голубой!
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|1.54, Аноним (54), 16:27, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Уязвимость вызвана переполнением буфера в коде разбора ICMP-сообщений
Да TCP/IP стэк давно переписали на Rust, как раз под BSD-лицензией, почему же они не используют то, что им так любезно подарили?
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|2.57, Аноним (-), 17:18, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что не хотят поставляться на полторы процессорных архитектуры?
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|3.58, Аноним (6), 17:29, 01/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну поставляли бы на нормальные компы новую, а на всякое некрожелезо и маргинальщину - старую.
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|1.55, PnD (??), 16:37, 01/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как бэ… "Концептуализировали" анекдот.
— Попингуй.
— От попингуя слышу!
(Бытует в среде операторов электрической связи.)
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