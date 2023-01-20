В OpenBSD для sshd применена перекомпоновка во время загрузки

|
|
|
|2.9, Аноним (9), 18:37, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
-то, -либо, -нибудь, кое-.
Стыдно системному программисту с мировым именем и опытом работы в 40+ не знать таких простых вещей.
|
|
|
|
|
|4.38, Аноним (39), 00:58, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вы-таки
Частица ТАКИ пишется через дефис только после наречий (ПРЯМО-ТАКИ), глаголов (ПРИШЕЛ-ТАКИ) и других частиц (НЕУЖЕЛИ-ТАКИ), а в остальных случаях пишется отдельно (ОН ТАКИ УСПЕЛ ВОЙТИ В ВАГОН).
|
|1.3, Аноним (3), 17:54, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Первое, что я делаю на этапе установки, хоть на очень старых компах, хоть на более современных, это rm -r /mnt/usr/share/relink
Если я буду продолжать так делать, sshd будет работать?
|
|1.5, Аноним (5), 18:00, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> применена перекомпоновка во время загрузки
турбирующие обезьяны, сэр!
Ну можно же релинк сделать однажды после установки, но замедлять систему при каждой загрузке - это шедевр. Да, я знаю, это не только для ссш.
|
|
|
|2.30, Аноним (26), 22:47, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это компромисс между перекомпоновкой перед каждым запуском бинарника и полным отсутствием таковой в принципе.
В теории, атакующий может использовать разные уязвимости: одну для считывания кода бинарника, другую — для подстановки своих данных, для собственно перехвата управления. Поэтому в идеале было бы рандомизировать содержимое .text перед каждым запуском программы. Но это слишком большие накладные расходы, такое почти никто не будет использовать.
|
|1.7, Аноним (7), 18:08, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
А проверку воспроизводимости сборок это не подломает? Так-то куда интереснее знать что в системе изначально стоит не шерето чем защищать костылями заведомо скомпрометированный локалхост
|
|
|
|2.27, Аноним (26), 22:40, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Не ломает. Верификация происходит до собственно установки. В том и прелесть, что установочные образы — одинаковые, а ключевые системные компоненты, с точки зрения атакающих, — разные.
|
|
|
|2.28, Аноним (26), 22:41, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Работа идёт. К сожалению, Intel'овские процы изначально это не позволяли...
|
|
|
|2.23, анон (?), 22:06, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Сколько же костылей сделано, лишь бы не делать проц с современным контролем сегментов.
|
|
|
|3.37, Аноним (39), 00:54, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дак было же, сегментация 286-го. Дали тебе сегмент - и фиг ты из него вылезешь. Но в эпоху 64-битности её выпилили полностью.
|
|
|
|4.40, Аноним (-), 01:31, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
MMU с атрибутами страниц может все то же что сегментация, только гибче и круче. Заодно еще и paging под шумок может, позволяя кастомную обработку исключений. И если что - юзерская программа не имеет прямого доступа к управлению правами страниц. Так что если что-то идет не так, возможно стоит пропатчить кернелы на тему того как они это делают.
Тео впрочем предпочел вбить фееричный костыль на тему ASLR. Сделать ASLR нормально? А, фиг, давайте лучше линкером бинари на диске корежить будем. Ну, логично, блин, если системных программистов не осталось в системе - тогда вот так.
|
|1.19, Аноним (19), 21:29, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Ох-нно.
Теперь сисадмин даже не может проверить бинарник на предмет целостности.
Отличная идея для хакеров, поржал.
|
|
|
|2.20, Аноним (20), 21:53, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ты вот прям-пряи реально думаешь, что при каждом запуске бинарник сам себя перезаписыаает на файловой системе, а не в памяти перетасовывает адреса? o_O
Ты случно не на расте пишешь hello world'ы?
|
|
|
|3.29, Аноним (26), 22:42, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Бинарник перезаписывается на диске. Но делает это не он сам, а /etc/rc.
|
|1.25, Аноним (25), 22:31, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Ну всё, теперь все два локалхоста под управлением OpenBSD в безопасности. Можно больше не волноваться.
|
|1.34, Аноним (34), 00:23, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В последнее время линукс дистроклепатели упариваются в разные методы реализации "консистентности" ОС на конечных ПК пользователей. Я говорю про всякие там федоры, vanilla os (кстати ЕМНИП в deepin концепция A/B разделов была реализована давным давно). А Эти я так полагаю модифицирует бинари на накопителе перед из загрузкой в озу?
|