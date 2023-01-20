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В OpenBSD для sshd применена перекомпоновка во время загрузки

20.01.2023 17:50

В OpenBSD реализована техника защиты от эксплуатации уязвимостей, основанная на случайной перекомпоновке исполняемого файла sshd при каждой загрузке системы. Ранее подобная техника перекомпоновки применялась в отношении ядра и библиотек libc.so, libcrypto.so и ld.so, а теперь будет применена и для некоторых исполняемых файлов. В ближайшее время метод также планируется реализовать для ntpd и других серверных приложений. Изменение уже включено в состав ветки CURRENT и будет предложено в выпуске OpenBSD 7.3.

Перекомпоновка позволяет сделать малопредсказуемым смещения функций в библиотеках, что затруднит создание эксплоитов, использующие методы возвратно-ориентированного программирования (ROP - Return-Oriented Programming). При использовании техники ROP атакующий не пытается разместить свой код в памяти, а оперирует уже имеющимися в загруженных библиотеках кусками машинных инструкций, завершающихся инструкцией возврата управления (как правило, это окончания библиотечных функций). Работа эксплоита сводится к построению цепочки вызовов подобных блоков ("гаджетов") для получения нужной функциональности.

  1. Главная ссылка к новости (http://undeadly.org/cgi?action...)
  2. OpenNews: Планы по усилению механизма защиты W^X в OpenBSD
  3. OpenNews: В состав OpenBSD-Current добавлен механизм защиты RETGUARD
  4. OpenNews: В OpenBSD добавлена новая защита от атак на основе заимствования кусков кода
  5. OpenNews: Проект grsecurity представил защиту от атак с использованием заимствования кусков кода
  6. OpenNews: Разработчики OpenBSD подготовили для libc механизм защиты anti-ROP
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58520-openbsd
Ключевые слова: openbsd, sshd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:54, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Костыли какието
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 18:37, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    -то, -либо, -нибудь, кое-.
    Стыдно системному программисту с мировым именем и опытом работы в 40+ не знать таких простых вещей.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 22:27, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы-таки забыли -таки
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 00:50, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    -ка, 7-й класс
     
     
  • 5.39, Аноним (39), 01:01, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КОЙ-, -ТКА, -ТКО, -ДЕ, -С
     
  • 4.38, Аноним (39), 00:58, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы-таки

    Частица ТАКИ пишется через дефис только после наречий (ПРЯМО-ТАКИ), глаголов (ПРИШЕЛ-ТАКИ) и других частиц (НЕУЖЕЛИ-ТАКИ), а в остальных случаях пишется отдельно (ОН ТАКИ УСПЕЛ ВОЙТИ В ВАГОН).

     

  • 1.2, Аноним (2), 17:54, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Тео - бохъ!
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 18:58, 20/01/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.32, Аноним (32), 23:05, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При том пoxoду бoхъ линковки. Вечной.
     

  • 1.3, Аноним (3), 17:54, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Первое, что я делаю на этапе установки, хоть на очень старых компах, хоть на более современных, это rm -r /mnt/usr/share/relink

    Если я буду продолжать так делать, sshd будет работать?

     
     
  • 2.21, Аноним (2), 21:55, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > rm -r /mnt/usr/share/relink

    Но зачем?

     
  • 2.26, Аноним (26), 22:38, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем вам OpenBSD, если не секрет?
     

  • 1.5, Аноним (5), 18:00, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > применена перекомпоновка во время загрузки

    турбирующие обезьяны, сэр!

    Ну можно же релинк сделать однажды после установки, но замедлять систему при каждой загрузке - это шедевр. Да, я знаю, это не только для ссш.

     
     
  • 2.30, Аноним (26), 22:47, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это компромисс между перекомпоновкой перед каждым запуском бинарника и полным отсутствием таковой в принципе.

    В теории, атакующий может использовать разные уязвимости: одну для считывания кода бинарника, другую — для подстановки своих данных, для собственно перехвата управления. Поэтому в идеале было бы рандомизировать содержимое .text перед каждым запуском программы. Но это слишком большие накладные расходы, такое почти никто не будет использовать.

     

  • 1.7, Аноним (7), 18:08, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    А проверку воспроизводимости сборок это не подломает? Так-то куда интереснее знать что в системе изначально стоит не шерето чем защищать костылями заведомо скомпрометированный локалхост
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 18:39, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перелинковываем бинарник на диске? Или все же в памяти?
     
     
  • 3.16, Онанист (?), 20:37, 20/01/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.27, Аноним (26), 22:40, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не ломает. Верификация происходит до собственно установки. В том и прелесть, что установочные образы — одинаковые, а ключевые системные компоненты, с точки зрения атакающих, — разные.
     

  • 1.17, Аноним (17), 20:51, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    R^X почему то не хотят сделать
     
     
  • 2.28, Аноним (26), 22:41, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Работа идёт. К сожалению, Intel'овские процы изначально это не позволяли...
     

  • 1.18, Аноним (18), 21:29, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://github.com/runsafesecurity/selfrando
     
     
  • 2.23, анон (?), 22:06, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сколько же костылей сделано, лишь бы не делать проц с современным контролем сегментов.
     
     
  • 3.37, Аноним (39), 00:54, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дак было же, сегментация 286-го. Дали тебе сегмент - и фиг ты из него вылезешь. Но в эпоху 64-битности её выпилили полностью.
     
     
  • 4.40, Аноним (-), 01:31, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MMU с атрибутами страниц может все то же что сегментация, только гибче и круче. Заодно еще и paging под шумок может, позволяя кастомную обработку исключений. И если что - юзерская программа не имеет прямого доступа к управлению правами страниц. Так что если что-то идет не так, возможно стоит пропатчить кернелы на тему того как они это делают.

    Тео впрочем предпочел вбить фееричный костыль на тему ASLR. Сделать ASLR нормально? А, фиг, давайте лучше линкером бинари на диске корежить будем. Ну, логично, блин, если системных программистов не осталось в системе - тогда вот так.

     

  • 1.19, Аноним (19), 21:29, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ох-нно.

    Теперь сисадмин даже не может проверить бинарник на предмет целостности.

    Отличная идея для хакеров, поржал.

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 21:53, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты вот прям-пряи реально думаешь, что при каждом запуске бинарник сам себя  перезаписыаает на файловой системе, а не в памяти перетасовывает адреса? o_O

    Ты случно не на расте пишешь hello world'ы?

     
     
  • 3.22, ivan_erohin (?), 22:05, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты случно не на расте пишешь hello world'ы?

    нет, на /bin/sh

     
  • 3.29, Аноним (26), 22:42, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бинарник перезаписывается на диске. Но делает это не он сам, а /etc/rc.
     

  • 1.25, Аноним (25), 22:31, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну всё, теперь все два локалхоста под управлением OpenBSD в безопасности. Можно больше не волноваться.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 23:03, 20/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И смешно, и правда))
     

  • 1.33, pashev.ru (?), 23:32, 20/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Coreduump в труху?
     
  • 1.34, Аноним (34), 00:23, 21/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В последнее время линукс дистроклепатели упариваются в разные методы реализации "консистентности" ОС на конечных ПК пользователей. Я говорю про всякие там федоры, vanilla os (кстати ЕМНИП в deepin концепция A/B разделов была реализована давным давно). А Эти я так полагаю модифицирует бинари на накопителе перед из загрузкой в озу?
     
     
  • 2.36, Аноним (39), 00:50, 21/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мир свернул куда-то не туда в эпоху системд и растов.
     

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