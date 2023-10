Релиз OpenSSH 9.5

2.4 , Аноним ( 4 ), 14:21, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Слишком безопасно время не пришло.

2.15 , timur.davletshin ( ok ), 15:00, 05/10/2023 Сертификатов с ED25519 до сих пор нету в Firefox. Или NIST или RSA.

3.23 , Аноним ( 23 ), 16:25, 05/10/2023 Какое отношение Firefox имеет к TLS?

4.25 , timur.davletshin ( ok ), 16:39, 05/10/2023 NSS, реализующий этот функционал, является интегрированной частью Firefox и разрабатывается одной и той же командой? Достаточно?

5.32 , Аноним ( 23 ), 18:51, 05/10/2023 А openssh тут при чём?

2.21 , ralienpp ( ? ), 16:13, 05/10/2023 > когда NIST уже стандартизировал всякие дилитиумы Еще нет, хотя процесс идёт: "NIST hopes to publish the standardization documents by 2024" (https://en.wikipedia.org/wiki/NIST_Post-Quantum_Cryptography_Standardization)