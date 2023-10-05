The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз OpenSSH 9.5

05.10.2023 13:52

Опубликован релиз OpenSSH 9.5, открытой реализации клиента и сервера для работы по протоколам SSH 2.0 и SFTP.

Основные изменения:

  • В ssh-keygen по умолчанию включена генерация ключей на базе цифровой подписи Ed25519, разработанной Дэниэлом Бернштейном и стандартизированной в RFC 8709. Отмечается, что ключи Ed25519 поддерживаются начиная с выпуска OpenSSH 6.5 (2014 год) и более удобны из-за своего небольшого размера. При этом цифровые подписи Ed25519 обладают более высоким уровнем безопасности, чем ECDSA и DSA, и демонстрируют очень высокую скорость верификации и создания подписей. Стойкость к взлому для Ed25519 составляет порядка 2^128 (в среднем для атаки на Ed25519 потребуется совершить 2^140 битовых операций), что соответствует стойкости таких алгоритмов, как NIST P-256 и RSA с размером ключа в 375 байт или 128-битному блочному шифру. Ed25519 также не подвержен проблемам с коллизиями в хэшах, не чувствителен к атакам через определение скорости работы кэша (cache-timing attacks) и атакам по сторонним каналам (side-channel attacks).
  • В утилиту ssh добавлена защита от атак по сторонним каналам, анализирующим задержки между нажатиями клавиш на клавиатуре для воссоздания ввода. Подобные атаки основаны на том, что задержки между нажатиями при наборе текста зависят от расположения клавиш на клавиатуре (например, реакция при вводе буквы "F" быстрее, чем при вводе "Q" или "X", так как для нажатия требуется меньше движений пальцев). SSH был подвержен данным атакам так как осуществлял отправку информации о введённом символе в отдельном пакете сразу после нажатия каждой клавиши, соответственно, задержки между отправкой пакетов коррелировали с задержками между нажатиями клавиш.

    Для скрытия особенностей интерактивного ввода в трафике в ssh реализована отправка данных не по мере набора, а только через фиксированные промежутки времени (по умолчанию 20 мс). Кроме того, для запутывания атакующих в случайные моменты после отправки реальных данных осуществляется отправка фиктивных нажатий. Для настройки защиты в ssh_config добавлен параметр "ObscureKeystrokeTiming".

  • В ssh и sshd реализована поддержка расширения протокола SSH "ping@openssh.com", добавляющего новый тип сообщений SSH2_MSG_PING и SSH2_MSG_PONG для периодической отправки пакетов через равные промежутки времени. Расширение необходимо для вышеотмеченной защиты от атак по сторонним каналам.
  • В sshd разрешено переопределение директив Sybsystem через блоки Match.
  • В sshd в директиве Subsystem изменена обработка кавычек, которые теперь сохраняются для команд и аргументов, что может привести к нарушению совместимости с очень редкими конфигурациями.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.mindrot.org/pipe...)
  2. OpenNews: Релиз OpenSSH 9.4
  3. OpenNews: В OpenSSH добавлена защита от анализа задержек при вводе на клавиатуре
  4. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в OpenSSH ssh-agent
  5. OpenNews: Обновление OpenSSH 9.3 с устранением проблем с безопасностью
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59877-openssh
Ключевые слова: openssh
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:59, 05/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну все по классике - перешли на ed25519, когда NIST уже стандартизировал всякие дилитиумы.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:21, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слишком безопасно время не пришло.
     
  • 2.15, timur.davletshin (ok), 15:00, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сертификатов с ED25519 до сих пор нету в Firefox. Или NIST или RSA.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 16:25, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какое отношение Firefox имеет к TLS?
     
     
  • 4.25, timur.davletshin (ok), 16:39, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    NSS, реализующий этот функционал, является интегрированной частью Firefox и разрабатывается одной и той же командой? Достаточно?
     
     
  • 5.32, Аноним (23), 18:51, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А openssh тут при чём?
     
  • 2.21, ralienpp (?), 16:13, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > когда NIST уже стандартизировал всякие дилитиумы

    Еще нет, хотя процесс идёт: "NIST hopes to publish the standardization documents by 2024" (https://en.wikipedia.org/wiki/NIST_Post-Quantum_Cryptography_Standardization)

     

  • 1.2, Аноним (2), 14:08, 05/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучший ссш стал на одну цифру ближе к бесконечности.
     
  • 1.3, Аноним (4), 14:20, 05/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный нормальный ссш.
     
     
  • 2.5, Пряник (?), 14:22, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же libssh?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 14:31, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тоже самое
     
     
  • 4.8, Пряник (?), 14:32, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Есть ещё libssh2.
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 15:07, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот когда будет libssh9.5 тогда и поговорим
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:30, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чём тут dropbear?
     

  • 1.9, Аноним (9), 14:38, 05/10/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
     
  • 2.10, dannyD (?), 14:42, 05/10/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:46, 05/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.14, Аноним (7), 14:55, 05/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.17, Аноним (16), 15:09, 05/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.18, Аноним (18), 15:42, 05/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.13, Аноним (13), 14:54, 05/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребята до сих пор делают релизы для БСД
    Уважаемо!
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 16:04, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они в первую очередь для OpenBSD делают, а не для Linux.
     
     
  • 3.22, Пряник (?), 16:16, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это им так только кажется.
     

  • 1.19, Аноним (19), 15:50, 05/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Возможность автоматом апать все эти обновлённые ключи, выкашивая заменённые ими старые в authorized_keys при подключении к хосту так и не завезли штатно(
     
  • 1.24, Аноним (23), 16:27, 05/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Centos 6 не умеет ed25519, a Rocky 9 не умеет rsa. Поэтому только ecdsa.
     
     
  • 2.26, Аноним (20), 16:42, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кому нужны эти застывшие редхатовские поделия?
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 17:41, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тому, кто работает не в стартапах и не только со своим ноутбуком.
    Есть старые системы, живущие значительно дольше 5 лет. Там не то, что 6, там и 5й Redhat может работать.
    А рядышком, на каком-нибудь насосе или турбине — Windows Server 2000 или 2003. С MySQL 5.0.85. И нет, апгрейдить их нельзя под угрозой потери обслуживания этой турбины, заменить которую стоит больше, чем две новых школы.
     
  • 2.27, pfg21 (ok), 17:04, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    генеришь ключи которые нужно и в конфиге для нужного соединения прописываешь который использовать...
    к немощной системе подключаешься по немощному ключу
     
     
  • 3.33, Аноним (23), 18:52, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже так и делаю, естественно. Просто один дефолтный нерабочий ключ (rsa) поменяли на другой дефолтный нерабочий (ed25519).
     

  • 1.28, voiceofreason (?), 17:05, 05/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ed25519

    Чому такие ключи по ssh так долго проверяются? Это для безопасности или там лютые вычисления?

     
     
  • 2.29, timur.davletshin (ok), 17:20, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RSA проверяется в разы медленнее. Попробуй завести RSA 4096 на каком-нибудь роутере и почувствуй разницу.
     
     
  • 3.35, по (?), 18:57, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а лучше сгенерировать, я както попробовал, через сутки забил не дождавшись, на атоме какомто часа на 3 затянулось.
     

  • 1.30, OpenEcho (?), 17:34, 05/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > При этом цифровые подписи Ed25519 обладают более высоким уровнем безопасности, чем ECDSA и DSA

    Про RSA специально умолчали?

    RSA 3072 оно на пару одинаково, а вот уже с 4096  "более" будет на стороне RSA

     
     
  • 2.34, Аноним (23), 18:54, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Энтропия ключа зависит от длины не линейно. 4096 ещё куда ни шло, а больше уже не особенно помогает.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру