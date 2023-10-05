Релиз OpenSSH 9.5

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|1.1, Аноним (1), 13:59, 05/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ну все по классике - перешли на ed25519, когда NIST уже стандартизировал всякие дилитиумы.
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|4.25, timur.davletshin (ok), 16:39, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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NSS, реализующий этот функционал, является интегрированной частью Firefox и разрабатывается одной и той же командой? Достаточно?
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|1.19, Аноним (19), 15:50, 05/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Возможность автоматом апать все эти обновлённые ключи, выкашивая заменённые ими старые в authorized_keys при подключении к хосту так и не завезли штатно(
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|1.24, Аноним (23), 16:27, 05/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Centos 6 не умеет ed25519, a Rocky 9 не умеет rsa. Поэтому только ecdsa.
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|3.31, Аноним (31), 17:41, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тому, кто работает не в стартапах и не только со своим ноутбуком.
Есть старые системы, живущие значительно дольше 5 лет. Там не то, что 6, там и 5й Redhat может работать.
А рядышком, на каком-нибудь насосе или турбине — Windows Server 2000 или 2003. С MySQL 5.0.85. И нет, апгрейдить их нельзя под угрозой потери обслуживания этой турбины, заменить которую стоит больше, чем две новых школы.
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|2.27, pfg21 (ok), 17:04, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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генеришь ключи которые нужно и в конфиге для нужного соединения прописываешь который использовать...
к немощной системе подключаешься по немощному ключу
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|3.33, Аноним (23), 18:52, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я уже так и делаю, естественно. Просто один дефолтный нерабочий ключ (rsa) поменяли на другой дефолтный нерабочий (ed25519).
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|1.28, voiceofreason (?), 17:05, 05/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Ed25519
Чому такие ключи по ssh так долго проверяются? Это для безопасности или там лютые вычисления?
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|2.29, timur.davletshin (ok), 17:20, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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RSA проверяется в разы медленнее. Попробуй завести RSA 4096 на каком-нибудь роутере и почувствуй разницу.
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|3.35, по (?), 18:57, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а лучше сгенерировать, я както попробовал, через сутки забил не дождавшись, на атоме какомто часа на 3 затянулось.
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|1.30, OpenEcho (?), 17:34, 05/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> При этом цифровые подписи Ed25519 обладают более высоким уровнем безопасности, чем ECDSA и DSA
Про RSA специально умолчали?
RSA 3072 оно на пару одинаково, а вот уже с 4096 "более" будет на стороне RSA
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|2.34, Аноним (23), 18:54, 05/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Энтропия ключа зависит от длины не линейно. 4096 ещё куда ни шло, а больше уже не особенно помогает.
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