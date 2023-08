Релиз OpenSSH 9.4

3.13 , Dzen Python ( ok ), 20:04, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Нужна Android JetPack Compose Material You App, в которой запускается App на электроне. 3/4 кнопочек нужно докупать через Google Play In-App Billing, но чтобы отключить рекламу, выскакивающую раз в три минуты - нужно купить подписку за 999,99$/Month <BEST CHOICE!> 3.21 , Ivan1986 ( ? ), 21:14, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://github.com/Eugeny/tabby В лучших традициях жанра, жаль только покупок в приложении не хватает