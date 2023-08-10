Релиз OpenSSH 9.4

3.12 , Аноним ( 12 ), 20:03, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – RDP

4.19 , Аноним ( 19 ), 20:50, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтоб в консоль зайти?

5.22 , Аноним ( 22 ), 21:16, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И факлики скопировать) Причём если в это время попытаться скопировать какой-нибудь текст в буфер обмена - начинай сначала)

4.20 , Аноним ( 22 ), 21:14, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – жрёт как не в себя, не переживает плохих каналов связи

rdpclip до сих пор регулярно душится при копировании в буфер

jump не умеет в принципе

проброс портов во все стороны - тоже

авторизации по ключам, считай, что нет ин масс

за более чем 2 сессии нужно платить, плюс если тыкаться не в сервер из коробки вообще не рабочий

при некоторых обновлениях на одной из сторон можно получить полностью недоступный сервак

дыры прям регулярно

в макосях сделать его дефолтным вместо VNC - отдельный квест

в виндах... не будет у тебя скоро нормальных винд Отличный выбор, если ты ПК видел только в школе

5.23 , penetrator ( ? ), 21:22, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – аналог seek - отсутствует, sftp с докачкой и/или паралельной загрузкой тоже невозможно

