Релиз OpenSSH 9.4

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|3.7, Anonimowitch (ok), 19:51, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–14 +/–
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Тому, кто тычет, нет. Вы для начала подтяните культурный уровень. Тогда еще можно подумать, разговаривать ли с вами вообще.
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|4.10, Dzen Python (ok), 19:59, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Так и запишем: пациент ничего не знает, но чтобы скрыть своё незнание - цепляется к "ты".
Больной, можете быть свободны, результаты обследования вышлем вам на госуслуги.
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|5.22, Аноним (22), 21:16, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И факлики скопировать) Причём если в это время попытаться скопировать какой-нибудь текст в буфер обмена - начинай сначала)
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|4.20, Аноним (22), 21:14, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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жрёт как не в себя, не переживает плохих каналов связи
rdpclip до сих пор регулярно душится при копировании в буфер
jump не умеет в принципе
проброс портов во все стороны - тоже
авторизации по ключам, считай, что нет ин масс
за более чем 2 сессии нужно платить, плюс если тыкаться не в сервер из коробки вообще не рабочий
при некоторых обновлениях на одной из сторон можно получить полностью недоступный сервак
дыры прям регулярно
в макосях сделать его дефолтным вместо VNC - отдельный квест
в виндах... не будет у тебя скоро нормальных винд
Отличный выбор, если ты ПК видел только в школе
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|5.23, penetrator (?), 21:22, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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аналог seek - отсутствует, sftp с докачкой и/или паралельной загрузкой тоже невозможно
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|2.9, Элита_Южного_Бутово (?), 19:58, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужна приложуха на электроне, чтоб там были красивые кнопы. А грязным терминалом только посетителей смузибара пугать.
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|3.13, Dzen Python (ok), 20:04, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Нужна Android JetPack Compose Material You App, в которой запускается App на электроне. 3/4 кнопочек нужно докупать через Google Play In-App Billing, но чтобы отключить рекламу, выскакивающую раз в три минуты - нужно купить подписку за 999,99$/Month <BEST CHOICE!>
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|1.15, Аноним (15), 20:26, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> расширений в формате KRL. Сами расширения на данном этапе разработки ещё недоступны.
мало вам было Remote root в Roaming...
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