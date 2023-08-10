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Релиз OpenSSH 9.4

10.08.2023 19:31

После пяти месяцев разработки опубликован релиз OpenSSH 9.4, открытой реализации клиента и сервера для работы по протоколам SSH 2.0 и SFTP.

Основные изменения:

  • В утилите ssh разрешено перенаправление на другой хост Unix-сокетов, используя команду "ssh -W".
  • В файл конфигурации ssh_config добавлена директива "Tag" и операция сопоставления "Match tag", позволяющие использовать теги для определения условий выбора определённого блока конфигурации. 
    
   Match Address 192.168.0.*
	 Tag trusted
   Match Group wheel
	 Tag trusted
   Match Tag trusted
  	 AllowTcpForwarding yes
  • В ssh добавлена операция сопоставления "Match localnetwork" для привязки к адресам локальных сетевых интерфейсов.
  • В ssh, sshd и ssh-keygen добавлена возможность подключения расширений в формате KRL. Сами расширения на данном этапе разработки ещё недоступны.
  • В sshd в директивах AuthorizedPrincipalsCommand и AuthorizedKeysCommand реализована поддержка %-подстановок: "%D" для подстановки адреса шлюза, через который маршрутизируется текущий сеанс, и "%C" для подстановки адресов и номеров портов локальной и удалённой стороны соединения.
  • В утилите ssh-keygen по умолчанию на 50% увеличено число раундов в функции bcrypt при генерации ключей симметричного шифрования файлов с ключами, защищёнными паролем.
  • Прекращена поддержка старых версий библиотеки libcrypto. Для сборки теперь требуется наличие как минимум версии LibreSSL 3.1.0 или OpenSSL 1.1.1.
  • В качестве дополнительного пути блокирования уязвимости, связанной с возможностью загрузки модулей PKCS#11 в ssh-agent, запрещено указание относительных и неполных путей к модулям (ранее функция dlopen производила поиск модуля по имени в каталоге с библиотеками).


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.mindrot.org/pipe...)
  2. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в OpenSSH ssh-agent
  3. OpenNews: Обновление OpenSSH 9.3 с устранением проблем с безопасностью
  4. OpenNews: Прогресс в создании эксплоита для OpenSSH 9.1
  5. OpenNews: Выпуск OpenSSH 9.2 с устранением уязвимости, проявляющейся на этапе до аутентификации
  6. OpenNews: В OpenBSD для sshd применена перекомпоновка во время загрузки
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Практикум
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59579-openssh
Ключевые слова: openssh
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:40, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Один из немногих проектов, в которы
     
     
  • 2.4, Евгений (??), 19:47, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    что такое? MTU маленький?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 19:49, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не вырос ещё
     
  • 3.8, Dzen Python (ok), 19:56, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Снайп~da.k23s24;%...no carrier
     
  • 3.16, Аноним (16), 20:31, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет OpenSSH отстой.
     

  • 1.2, Anonimowitch (ok), 19:40, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Парадигма SSH давным-давно устарела.
     
     
  • 2.3, scriptkiddis (?), 19:46, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Но про альтернативу ты не расскажешь.
     
     
  • 3.7, Anonimowitch (ok), 19:51, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –14 +/
    Тому, кто тычет, нет. Вы для начала подтяните культурный уровень. Тогда еще можно подумать, разговаривать ли с вами вообще.
     
     
  • 4.10, Dzen Python (ok), 19:59, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Так и запишем: пациент ничего не знает, но чтобы скрыть своё незнание - цепляется к "ты".
    Больной, можете быть свободны, результаты обследования вышлем вам на госуслуги.
     
  • 4.11, Карлос Сношайтилис (ok), 20:00, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы там, эт самое... на алимпе сваём амброзией не зохлебнитесь, пережываем за вас
     
  • 4.17, Гашпшпщм (?), 20:32, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Просто ты тупой
     
  • 2.5, pfg21 (ok), 19:47, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    расскажи ~~новый смысл бытия~~ новую парадигму :)
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 20:03, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RDP
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 20:50, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтоб в консоль зайти?
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 21:16, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И факлики скопировать) Причём если в это время попытаться скопировать какой-нибудь текст в буфер обмена - начинай сначала)
     
  • 4.20, Аноним (22), 21:14, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жрёт как не в себя, не переживает плохих каналов связи
    rdpclip до сих пор регулярно душится при копировании в буфер
    jump не умеет в принципе
    проброс портов во все стороны - тоже
    авторизации по ключам, считай, что нет ин масс
    за более чем 2 сессии нужно платить, плюс если тыкаться не в сервер из коробки вообще не рабочий
    при некоторых обновлениях на одной из сторон можно получить полностью недоступный сервак
    дыры прям регулярно
    в макосях сделать его дефолтным вместо VNC - отдельный квест
    в виндах... не будет у тебя скоро нормальных винд

    Отличный выбор, если ты ПК видел только в школе

     
     
  • 5.23, penetrator (?), 21:22, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    аналог seek - отсутствует, sftp с докачкой и/или паралельной загрузкой тоже невозможно
     
  • 2.9, Элита_Южного_Бутово (?), 19:58, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужна приложуха на электроне, чтоб там были красивые кнопы. А грязным терминалом только посетителей  смузибара пугать.
     
     
  • 3.13, Dzen Python (ok), 20:04, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Нужна Android JetPack Compose Material You App, в которой запускается App на электроне. 3/4 кнопочек нужно докупать через Google Play In-App Billing, но чтобы отключить рекламу, выскакивающую раз в три минуты - нужно купить подписку за 999,99$/Month <BEST CHOICE!>
     
  • 3.21, Ivan1986 (?), 21:14, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/Eugeny/tabby

    В лучших традициях жанра, жаль только покупок в приложении не хватает

     
  • 2.14, Доктор Врач (?), 20:26, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пациент, вернитесь в палату, не пугайте людей своей некомпетентностью
     

  • 1.15, Аноним (15), 20:26, 10/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > расширений в формате KRL. Сами расширения на данном этапе разработки ещё недоступны.

    мало вам было Remote root в Roaming...

     
     
  • 2.18, Аноним (16), 20:32, 10/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начальство просит исчо.
     
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