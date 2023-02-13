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Прогресс в создании эксплоита для OpenSSH 9.1

13.02.2023 22:23

Компания Qualys нашла способ обойти защиту malloc и double-free для инициирования передачи управления коду, используя уязвимость в OpenSSH 9.1, риск создания рабочего эксплоита для которой был определён как маловероятный. При этом возможность создания работающего эксплоита пока остаётся под большим вопросом.

Уязвимость вызвана двойным освобождением области памяти на стадии до прохождения аутентификации. Для создания условий проявления уязвимости достаточно изменить баннер SSH-клиента на "SSH-2.0-FuTTYSH_9.1p1" (или другой старый SSH-клиент) для того, чтобы добиться выставления флагов "SSH_BUG_CURVE25519PAD" и "SSH_OLD_DHGEX". После выставления данных флагов память под буфер "options.kex_algorithms" освобождается два раза.

Исследователи из Qualys в ходе манипуляций с уязвимостью смогли добиться контроля над регистром процессора "%rip", содержащим указатель на следующую инструкцию для выполнения. Разработанная техника эксплуатации позволяет передать управление в любую точку адресного пространства процесса sshd в необновлённом окружении OpenBSD 7.2, по умолчанию поставляемом с OpenSSH 9.1.

Отмечается, что предложенный прототип является реализацией лишь первой стадии атаки - для создания работающего эксплоита необходимо обойти механизмы защиты ASLR, NX и ROP, и выйти из sandbox-изоляции, что маловероятно. Для решения задачи обхода ASLR, NX и ROP требуется получить информации об адресах, чего можно добиться выявив ещё одну уязвимость, приводящую к утечке информации. Для выхода из sandbox может помочь ошибка в привилегированном родительском процессе или ядре.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenSSH 9.2 с устранением уязвимости, проявляющейся на этапе до аутентификации
  3. OpenNews: Уязвимость в ld.so OpenBSD
  4. OpenNews: Уязвимости в OpenBSD, позволяющие повысить привилегии и обойти аутентификацию в smtpd, ldapd и radiusd
  5. OpenNews: Уязвимости в OpenSMTPD, позволяющие удалённо и локально получить права root
  6. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в почтовом сервере qmail
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58645-openssh
Ключевые слова: openssh
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:46, 13/02/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    А вот настоящие сишники бы такой ошибки не допустили!
     
     
  • 3, pavlinux (ok), 23:22, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Написал xyетy - стало легче?    
     
     
  • 4, Аноним (4), 23:32, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вот что ты будешь делать, всё какие-то рукожопы на си пишут, память правильно освобождать не умеют. Не то, что деды-то!
     
  • 5, Аноним (5), 23:44, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты наверно не в курсе, но авторы OpenSSH ещё и целую ОС пишут, в которой можно память выделять и освобождать. Так что да - они настоящие сишники.
     

  • 2, Аноним (2), 22:53, 13/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    Ставлю им сердечко , но это больше зарядка для хвоста - им всё уровни защиты не обойти.
     
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