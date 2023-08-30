В OpenSSH добавлена защита от анализа задержек при вводе на клавиатуре

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|1.2, Аноним (2), 16:06, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Геймеры жалуются на низкий пинг, а тут одну команду должен набирать десяток секунд. Будто нельзя что-то лучше придумать.
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|2.4, Тфьу (?), 16:12, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну 20 мс не такая уж и большая задержка. К тому же это задержка не между отправкой одного символа а между пакетами. Если ты вводишь за это 20 мс окно всю команду, то она и уйдет одним пакетом.
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|2.9, Аноним2 (?), 16:55, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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20 мс даже прогеймер не заметит.
Но тебя это мало волнует, как и прочие умственные процессы.
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|3.13, Абгыва (?), 17:31, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это из разрядка "ко-ко-ко, время реакции человека 200-250 мс"?
Среагировать != заметить.
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|4.16, Аноним (16), 18:52, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сознание не решает что делать, этим занимается мозг. Поэтому животные без сознания выживают в природе.
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|5.23, Аноним (23), 21:08, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А сознание в копчике прячется, а не в мозгу?
Ты наверно имел ввиду рефлексы.
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|1.12, Аноним (12), 17:28, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давно об этом думал.
А они прочитали мысли! :( или все же ;)
И еще, я наверно матерый параноик!!! ;)
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|2.15, Аноним (16), 18:51, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто уже разработан другой способ тебя фингерпринтить, а этот уже неактуален.
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|1.17, Аноним (18), 19:04, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А нельзя ли было просто сделать программу, через которую вызывать другие команды? Тогда это бы помогало не только для SSH, но и для nc и может быть других прог с извращёнными протоколами? Заодно защитило бы от сбора биометрии ("клавиатурного почерка") сервером.
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|2.19, oficsu (ok), 19:12, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из похожего есть github.com/vmonaco/kloak. Правда, оно сделано не с целью защиты от утечек, а с целью анонимизации стиля печати
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|1.22, Аноним (22), 20:32, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Для скрытия особенностей интерактивного ввода в трафике в ssh реализована отправка данных не по мере набора, а только через фиксированные промежутки времени (по умолчанию 20 мс).
Такая активность сама по себе может быть уязвимостью; 50 герц; как самим фактом, так и флуктуациями.
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