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В OpenSSH добавлена защита от анализа задержек при вводе на клавиатуре

30.08.2023 15:39

В кодовую базу OpenSSH приняты изменения, добавляющие в утилиту ssh защиту от атак по сторонним каналам, анализирующим задержки между нажатиями клавиш на клавиатуре для воссоздания ввода. Подобные атаки основаны на том, что задержки между нажатиями при наборе текста зависят от расположения клавиш на клавиатуре (например, реакция при вводе буквы "F" быстрее, чем при вводе "Q" или "X", так как для нажатия требуется меньше движений пальцев). SSH был подвержен данным атакам так как осуществлял отправку информации о введённом символе в отдельном пакете сразу после нажатия каждой клавиши , соответственно, задержки между отправкой пакетов коррелировали с задержками между нажатиями клавиш.

Для скрытия особенностей интерактивного ввода в трафике в ssh реализована отправка данных не по мере набора, а только через фиксированные промежутки времени (по умолчанию 20 мс). Кроме того, для запутывания атакующих в случайные моменты после отправки реальных данных осуществляется отправка фиктивных нажатий. Для настройки защиты в ssh_config добавлен параметр "ObscureKeystrokeTiming". Возможность реализована через добавление расширения протокола SSH "ping@openssh.com", добавляющего новый тип сообщений SSH2_MSG_PING и SSH2_MSG_PONG для периодической отправки пакетов через равные промежутки времени.

  1. Главная ссылка к новости (https://undeadly.org/cgi?actio...)
  2. OpenNews: Новый метод определения текста по звуку его набора на клавиатуре
  3. OpenNews: Ошибка в прошивке клавиатуры Corsair K100, напоминающая кейлоггер
  4. OpenNews: Представлена техника определения PIN-кода через анализ данных с датчиков смартфона
  5. OpenNews: Представлена техника создания кейлоггеров, работающих на основе анализа колебания телефона
  6. OpenNews: Метод идентификации пользователей на сайте по манере ввода с клавиатуры
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59688-ssh
Ключевые слова: ssh, openssh
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:01, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Круто! 🥳🎉
     
  • 1.2, Аноним (2), 16:06, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Геймеры жалуются на низкий пинг, а тут одну команду должен набирать десяток секунд. Будто нельзя что-то лучше придумать.
     
     
  • 2.4, Тфьу (?), 16:12, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну 20 мс не такая уж и большая задержка. К тому же это задержка не между отправкой одного символа а между пакетами. Если ты вводишь за это 20 мс окно всю команду, то она и уйдет одним пакетом.
     
  • 2.9, Аноним2 (?), 16:55, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    20 мс даже прогеймер не заметит.
    Но тебя это мало волнует, как и прочие умственные процессы.
     
     
  • 3.10, Самый Лучший Гусь (?), 17:19, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умственные или не умственные это не нам решать
     
  • 3.13, Абгыва (?), 17:31, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это из разрядка "ко-ко-ко, время реакции человека 200-250 мс"?
    Среагировать != заметить.
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 18:52, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сознание не решает что делать, этим занимается мозг. Поэтому животные без сознания выживают в природе.
     
     
  • 5.23, Аноним (23), 21:08, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сознание в копчике прячется, а не в мозгу?

    Ты наверно имел ввиду рефлексы.

     

  • 1.3, Луарвик (?), 16:11, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    apt purge openssh* снижает задержку в 10 раз
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:39, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вроде бы если задержка, то значит кто-то забеременел, нет?
     
     
  • 3.21, Хинкус (?), 20:30, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не, просто бородатая женщина опять не то съела.
     

  • 1.5, Аноним (-), 16:21, 30/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.7, Аноним (7), 16:48, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Используйте однопальцевый метод ввода пароля!
     
     
  • 2.8, Аноним2 (?), 16:52, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не пользуйтесь компьютером
     
  • 2.18, Аноним (18), 19:06, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перестаньте рекламировать продукцию lovense.
     
     
  • 3.20, Аноним (7), 19:35, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто такие? Я нарушил их патент?
     

  • 1.11, Ананоним (?), 17:28, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это какой-то сюр. Решение придуманной проблемы.
     
  • 1.12, Аноним (12), 17:28, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно об этом думал.
    А они прочитали мысли! :( или все же ;)
    И еще, я наверно матерый параноик!!! ;)
     
     
  • 2.14, Аноним (2), 18:03, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, что ты параноик ещё не значит, что за тобой не следят.
     
  • 2.15, Аноним (16), 18:51, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто уже разработан другой способ тебя фингерпринтить, а этот уже неактуален.
     

  • 1.17, Аноним (18), 19:04, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А нельзя ли было просто сделать программу, через которую вызывать другие команды? Тогда это бы помогало не только для SSH, но и для nc и может быть других прог с извращёнными протоколами? Заодно защитило бы от сбора биометрии ("клавиатурного почерка") сервером.
     
     
  • 2.19, oficsu (ok), 19:12, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из похожего есть github.com/vmonaco/kloak. Правда, оно сделано не с целью защиты от утечек, а с целью анонимизации стиля печати
     

  • 1.22, Аноним (22), 20:32, 30/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для скрытия особенностей интерактивного ввода в трафике в ssh реализована отправка данных не по мере набора, а только через фиксированные промежутки времени (по умолчанию 20 мс).

    Такая активность сама по себе может быть уязвимостью; 50 герц; как самим фактом, так и флуктуациями.

     

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