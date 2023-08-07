Новый метод определения текста по звуку его набора на клавиатуре

|
|1.1, Аноним (1), 18:31, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Поэтому нужна механическая клавиатура с синими свитчами. И волосы будут чистыми и шелковистыми, как у меня.
|
|
|
|2.2, Анониссимус (?), 18:35, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
С синими и красными свичами вперемешку в псевдослучайном порядке! Получится эдакий 33-битный ключ шифрования :D
|
|
|
|3.37, Аноним (37), 19:40, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
И автоматическом их перемещением случайным образом каждый час..
|
|
|
|4.40, rvs2016 (ok), 19:45, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> И автоматическом их перемещением случайным образом каждый час..
Мелко берёшь!
После каждого нажатия!
Но для пущей безопасности надо и того чаще! :-)
|
|3.54, Аноним (54), 21:09, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> С синими и красными свичами вперемешку в псевдослучайном порядке! Получится эдакий 33-битный ключ шифрования
это имеет смысл лишь до тех пор, пока вы перемешиваете свитчи чаще, чем происходит обучение злоумышленной системы.
|
|
|
|4.56, Анониссимус (?), 21:14, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Что бы обучить модель на конкретной клавиатуре, нужно ещё и кейлогер. А если есть кейлогер, то зачем обучать модель?
|
|2.60, Аноним (60), 21:57, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> И волосы будут чистыми и шелковистыми, как у меня.
Но не у ваших соседей.
|
|
|
|
|
|
|
|4.23, Аноним (10), 19:11, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Митсуми шумные, у меня была такая как раз с din разъемом и без кнопок Win.
|
|
|
|5.32, Аноним (14), 19:29, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мембранки вообще отнюдь не бесшумные, и бывают потише, а бывают и заметно погромче.
|
|
|
|6.39, Аноним (37), 19:41, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
мембранная - не значит, что имеющая механическую часть. Весь этот механизм щелканья - это бантики. Мембранная клавиатура может быть на стол приклеена. Были у нас такие попытки делать дешевые компьютеры...
|
|
|
|7.70, Аноним (14), 00:27, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я знаю, что в мембранке нет механике. Но это не значит, что она не шумит.
|
|2.64, Аноним (64), 23:32, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мы ваши соседи через дорогу - отлично слышим как вы входите в компьютер утром набирая ваш пароль 1111
|
|1.4, Аноним (3), 18:38, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
На слух легко определить когда нажимают enter и пробел. Остальные клавиши уже анрил.
|
|1.5, Аноним (3), 18:40, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> обучения модели машинного обучения
Пора уже на законодательном уровне запретить это всё. Хотя... запрет будет касаться плебеев простых граждан, а "кто надо" будут и дальше и развивать эту тему. Мама роди меня обратно не хочу я жить в цифровом концлагере. Итак уже от камер не спрячешься всюду понатыканы.
|
|
|
|
|
|
|
|4.24, Аноним (10), 19:12, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Видишь мужика на небе который следит за всем твоими действиями? А он есть.
|
|
|
|5.27, Аноним (3), 19:18, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Вот и веди себя хорошо. Поступай с другими так, как хотел бы чтобы поступили с тобой.
|
|5.58, Аноним (58), 21:17, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Видишь спутниковое созвездие имени Илоны в небе? А оно есть.
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 18:45, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Новый метод определения текста по задержке щелчка по виртуальной клавиатуре.
|
|
|
|3.25, Аноним (3), 19:14, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Главное знать первую клавишу куда тыкнули, а дальше по дельте времени и расстоянии между клавишами. Хотя... скорость ведения указателя непостоянна. Слишком много переменных.
|
|
|
|4.29, Аноним (6), 19:20, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Знакоместо символа на вирт. клавиатуре делаем вариативным. Скрежет передвижения мышки (направление и расстояние) наверняка по звуку можно определить.
|
|
|
|5.45, Аноним (45), 20:37, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Думаю, по многим причинам определить реальные манипуляции мышью в данном случае вряд ли окажется возможным. Ну а варьировать расположение символов возможно, разве что искать их будет человеку каждый раз тяжело.
|
|2.12, Аноним (12), 18:47, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
по дельте времени между звуками тычков при наборе осмысленного текста можно этот текст вполне себе воссоздать.
|
|
|
|3.16, Аноним (14), 19:01, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Подключаем телефон в качестве клавиатуры, набираем текст свайпом. Шах и мат!
|
|
|
|4.26, Аноним (3), 19:16, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Только чтобы пальцы никто не снял на видео пока свайпаешь. Я так телефон сестры разблокировал наблюдая куда она свайпает.
|
|
|
|5.31, Аноним (14), 19:25, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
При наличии возможности видеосъёмки проблема подсматривания набора отпадает в принципе.
|
|
|
|2.13, Аноним (10), 18:47, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Они такое разрабатывали ещё в прошлом веке. Любой курсовик датасайнтист тебе сделайт такой же анализ и соберет данные. Fit, Predict, Score.
|
|
|
|2.22, Аноним (3), 19:11, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Собака ест собаку. Обмани или тебя обманут. И обманывай последним.
|
|1.18, 3draven (ok), 19:02, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Можно купить такой же ноут, научить на нем модель и вперед следить за целью.
|
|
|
|2.28, Аноним (28), 19:19, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не выйдет, так как разные клавиши нажимаются с разной частотой и, соответственно, износ у каждой клавиши становится разный и звук из-за этого становится уникальным.
|
|
|
|3.35, Аноним2 (?), 19:37, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но настолько ли уникальным? +-2 символа роли не играет, а ноутбук первые полгода новый, а после 5 устаревший + вероятность поломки и замены клавиатуры.
|
|1.33, Аноним (45), 19:35, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
>с 95% точностью
Не совсем понятно, являлась ли клавиатура двуязычной? Например, частотность символов при этом будет нарушена; также и слов.
Также не ясно, с какой скоростью набирается текст, отправляемый на частотный анализ; в реальности скорость может быть как высокой, так и варьирующейся по скорости.
Далее - делалась ли поправка на backspace и del при анализе звука? Ошибки при печатании должны осложнять результат. Также много клавиш выполняют вспомогательную функцию (например, управление) - как отсекали их?
|
|1.36, мимо (?), 19:40, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Об этом еще Lomonov (который скандалился с drweb и дважды через суд у них на работе восстанавливался), еще 10 лет назад говорил. Ну кто помнит, тот помнит.
|
|1.38, Аноним (45), 19:40, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Способ противодействия. Можно одновременно с набором текста (или просто время-от-времени) включать на колонках звук нажимающихся клавиш, составленный по рандомной или даже противоположной частотности. Можно даже свою клавиатуру записать для пущей запутанности. _))
|
|
|
|2.57, rvs2016 (ok), 21:16, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Предложу похожй метод противодйествия:
Сделать клавиатуры бесшумными.
Кстати в 90-х годах они такими и были - мягкими и бесшумными. А потом всё испортилось.
|
|
|
|3.61, Аноним (61), 22:17, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Тебе просто после 90-ых санитары по ошибке снотворное давать перестали, вот ты и пишешь туфту
|
|1.42, Gefest (?), 20:16, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
А идеййа класть шпионское радиоустройство в звукоизолированную коробочку с генератором белого шума ни у кого не возникает ??
|
|1.44, Копираст (?), 20:34, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Старый хак. Может они ещё через записи звука падения монеты телефон оплатят?)))
Сработает может на MacBook, а на других... Придётся +100500 моделей ноутбуков и хз что у них выйдет.
|
|1.47, Аноним (47), 20:49, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Пишу комментарий с раскладок Colemak DHm и "Русская Диктор". Удачи хакерам.
|
|1.48, Аноним (54), 20:51, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
>> ... может быть задействовано установленное на атакуемом компьютере вредоносного ПО ...
а зачем атаковать компьютер, который уже взломан?
|
|
|
|2.51, Аноним (54), 20:55, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
аа, я понял суть;
на этой новости можно хороший бизнес сделать;
если сисадмином работаешь;
надо новость показать начальству, чтобы на всех взломанных компах заменяли клавиатуры, а старые списывали;
тогда можно будет договориться с завхозом и на авите открыть магазин дешёвых клавиатур;
|
|
|
|3.69, Аноним (64), 00:10, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И кому нужна вчерашняя клавиатра с крошками и козявками тети Тани из бухгалтерии?
При стоимости в 1000 руб. новой по какой цене ты ее собрался продавать за 500 руб.
с доставкой за 250 руб. по 250 руб. навар... ты на это с трудом на обед заработаешь
|
|1.49, Аноним (49), 20:52, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Тоесть поклацать банкомат записать, прикрепить радиожука - даже накладные панели ненужны..
|
|1.55, Аноним (55), 21:12, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
То есть, сначала нужно записать звук каждой клавиши, а потом программа определит с 95% текст? Ну гениально, новинка.
|
|1.62, pashev.ru (?), 22:31, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В идеальных условиях для обучения модели может быть задействовано установленное на атакуемом компьютере вредоносное ПО, которое позволяет одновременно записывать звук с микрофона и перехватывать нажатия клавиш
План надёжный, как швейцарские часы...
Это как модель, обученная для поиска нужного белка. Для обучения использовались уже все найденные нужные белки.
|
|1.63, Аноним (63), 23:07, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
давайте уже метод определения набранного текста по черкашам на унитазе. Или по брызгам на стульчаке.
|
|1.65, Аноним (64), 23:33, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Предложенный метод может применяться, например, для определения вводимых паролей
Есть еще какие-то люди вводящие пароли.
|
|
|
|2.66, Аноним (3), 23:49, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пальчик могут и насильно заставить проложить. Информация же о пароле только у тебя в голове и тут уже есть варианты, по крайней мере если "очень надо", твоей смерти не допустят.
|