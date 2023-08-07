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Новый метод определения текста по звуку его набора на клавиатуре

07.08.2023 16:30

Группа исследователей из трёх университетов Великобритании разработала усовершенствованный акустический метод атаки, позволяющий с 95% точностью определить информацию, вводимую на клавиатуре, анализируя звук от нажатия клавиш, записанный при помощи рядом лежащего смартфона или полученный с локального микрофона атакуемого устройства. Воссоздание ввода осуществляется с использованием классификатора на основе модели машинного обучения, учитывающей особенности звука и уровень громкости при нажатии разных клавиш.

Проведение атаки требует предварительного обучения модели, для которого необходимо сопоставить звук ввода с информацией о нажимаемых клавишах. В идеальных условиях для обучения модели может быть задействовано установленное на атакуемом компьютере вредоносное ПО, которое позволяет одновременно записывать звук с микрофона и перехватывать нажатия клавиш. В более реалистичном сценарии необходимые для обучения модели данные могут быть собраны через сопоставление вводимых текстовых сообщений со звуком набора, записанного в результате проведения видеоконференции. Точность определения ввода при обучении модели на основе анализа ввода в видеоконференциях Zoom и Skype уменьшается незначительно и составляет 93% и 91.7%, соответственно.

В ходе эксперимента для обучения модели машинного обучения, используя звук из Zoom-конференции, каждая из 36 клавиш (0-9, a-z) на клавиатуре нажималась 25 раз подряд разными пальцами и с разной силой. Данные о звуке каждого нажатия преобразовывались в картинку со спектрограммой, отражающей изменение частоты и амплитуды звука во времени. Спектрограммы передавались для обучения в классификатор на основе модели CoAtNet (Сonvolution and Attention Network), применяемой для классификации изображений в системах машинного зрения. Иными словами, при обучении картинка со спектрограммой каждого нажатия сопоставляются с названием клавиши. Для определения нажатых клавиш по звуку модель CoAtNet на основе переданной спектрограммы возвращает наиболее вероятную клавишу, по аналогии с возвращением наиболее вероятного тега при распознавании объектов по их изображению.

Продемонстрированная точность определения ввода превосходит все ранее известные методы посимвольного акустического анализа, не использующие языковую модель. Предложенный метод может применяться, например, для определения вводимых паролей или набираемых сообщений, в ситуации, когда атакующий разместил свой смартфон рядом с жертвой или получил запись звука во время набора конфиденциальной информации (например, когда во время общения жертва осуществляет вход с набором пароля в какою-то информационную систему). В дальнейшем исследователи намерены изучить возможность воссоздания клавиатурного ввода по записи звука с умных колонок, а также для повышения точности определения вводимого текста задействовать языковую модель, классифицирующую ввод в контексте целых слов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/netse...)
  2. OpenNews: Метод идентификации пользователей на сайте по манере ввода с клавиатуры
  3. OpenNews: Представлена техника создания кейлоггеров, работающих на основе анализа колебания телефона
  4. OpenNews: Ошибка в прошивке клавиатуры Corsair K100, напоминающая кейлоггер
  5. OpenNews: Представлена техника определения PIN-кода через анализ данных с датчиков смартфона
  6. OpenNews: Атака на системы голосового управления через передачу команд в ультразвуковом диапазоне
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59563-keyboard
Ключевые слова: keyboard
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 18:31, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Поэтому нужна механическая клавиатура с синими свитчами. И волосы будут чистыми и шелковистыми, как у меня.
     
     
  • 2.2, Анониссимус (?), 18:35, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    С синими и красными свичами вперемешку в псевдослучайном порядке! Получится эдакий 33-битный ключ шифрования :D
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 19:40, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И автоматическом их перемещением случайным образом каждый час..
     
     
  • 4.40, rvs2016 (ok), 19:45, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И автоматическом их перемещением случайным образом каждый час..

    Мелко берёшь!
    После каждого нажатия!
    Но для пущей безопасности надо и того чаще! :-)

     
  • 3.54, Аноним (54), 21:09, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > С синими и красными свичами вперемешку в псевдослучайном порядке! Получится эдакий 33-битный ключ шифрования

    это имеет смысл лишь до тех пор, пока вы перемешиваете свитчи чаще, чем происходит обучение злоумышленной системы.

     
     
  • 4.56, Анониссимус (?), 21:14, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что бы обучить модель на конкретной клавиатуре, нужно ещё и кейлогер. А если есть кейлогер, то зачем обучать модель?
     
  • 2.60, Аноним (60), 21:57, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И волосы будут чистыми и шелковистыми, как у меня.

    Но не у ваших соседей.

     

  • 1.3, Аноним (3), 18:37, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня клава 90-х годов механическая с din разъемом. Шах и мат.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 18:46, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так тебя проще определить твоя митсуми громкая что пипец.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 18:56, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mitsumi мембранные.
     
     
  • 4.23, Аноним (10), 19:11, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Митсуми шумные, у меня была такая как раз с din разъемом и без кнопок Win.
     
     
  • 5.32, Аноним (14), 19:29, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мембранки вообще отнюдь не бесшумные, и бывают потише, а бывают и заметно погромче.
     
     
  • 6.39, Аноним (37), 19:41, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мембранная - не значит, что имеющая механическую часть. Весь этот механизм щелканья - это бантики. Мембранная клавиатура может быть на стол приклеена. Были у нас такие попытки делать дешевые компьютеры...
     
     
  • 7.70, Аноним (14), 00:27, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я знаю, что в мембранке нет механике. Но это не значит, что она не шумит.
     
  • 3.20, Аноним (3), 19:07, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нет, IBM.
     
  • 2.64, Аноним (64), 23:32, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы ваши соседи через дорогу - отлично слышим как вы входите в компьютер утром набирая ваш пароль 1111
     

  • 1.4, Аноним (3), 18:38, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На слух легко определить когда нажимают enter и пробел. Остальные клавиши уже анрил.
     
  • 1.5, Аноним (3), 18:40, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > обучения модели машинного обучения

    Пора уже на законодательном уровне запретить это всё. Хотя... запрет будет касаться плебеев простых граждан, а "кто надо" будут и дальше и развивать эту тему. Мама роди меня обратно не хочу я жить в цифровом концлагере. Итак уже от камер не спрячешься всюду понатыканы.

     
     
  • 2.11, Аноним (10), 18:46, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Бали нет камер.
     
     
  • 3.21, Аноним (3), 19:10, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Видишь камеру? - Нет. - И я нет. А она есть! (с)
     
     
  • 4.24, Аноним (10), 19:12, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видишь мужика на небе который следит за всем твоими действиями? А он есть.
     
     
  • 5.27, Аноним (3), 19:18, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот и веди себя хорошо. Поступай с другими так, как хотел бы чтобы поступили с тобой.
     
     
  • 6.34, Аноним (14), 19:35, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если я мазохист?
     
     
  • 7.50, Аноним (50), 20:55, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда поступай со всеми хорошо.
     
  • 5.58, Аноним (58), 21:17, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Видишь спутниковое созвездие имени Илоны в небе? А оно есть.
     

  • 1.6, Аноним (6), 18:41, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Печатаем мышкой на вирт. клавиатуре.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 18:45, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новый метод определения текста по задержке щелчка по виртуальной клавиатуре.
     
     
  • 3.25, Аноним (3), 19:14, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное знать первую клавишу куда тыкнули, а дальше по дельте времени и расстоянии между клавишами. Хотя... скорость ведения указателя непостоянна. Слишком много переменных.
     
     
  • 4.29, Аноним (6), 19:20, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знакоместо символа на вирт. клавиатуре делаем вариативным. Скрежет передвижения мышки (направление и расстояние)  наверняка по звуку можно определить.
     
     
  • 5.45, Аноним (45), 20:37, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, по многим причинам определить реальные манипуляции мышью в данном случае вряд ли окажется возможным. Ну а варьировать расположение символов возможно, разве что искать их будет человеку каждый раз тяжело.
     
  • 2.12, Аноним (12), 18:47, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по дельте времени между звуками тычков при наборе осмысленного текста можно этот текст вполне себе воссоздать.
     
     
  • 3.16, Аноним (14), 19:01, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подключаем телефон в качестве клавиатуры, набираем текст свайпом. Шах и мат!
     
     
  • 4.26, Аноним (3), 19:16, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только чтобы пальцы никто не снял на видео пока свайпаешь. Я так телефон сестры разблокировал наблюдая куда она свайпает.
     
     
  • 5.31, Аноним (14), 19:25, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При наличии возможности видеосъёмки проблема подсматривания набора отпадает в принципе.
     
  • 2.43, анонимит (?), 20:26, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    выше предлагали смещать клавиши:)
     

  • 1.8, Аноним (8), 18:45, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не говорите об этой разработке гуглу
     
     
  • 2.13, Аноним (10), 18:47, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они такое разрабатывали ещё в прошлом веке. Любой курсовик датасайнтист тебе сделайт такой же анализ и соберет данные. Fit, Predict, Score.
     
     
  • 3.19, Аноним (8), 19:06, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как страшно жить
     

  • 1.9, Аноним (10), 18:45, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ничего нового от слова ваще совсем.
     
     
  • 2.52, Тот_ещё_аноним (ok), 20:59, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> университетов Великобритании
     

  • 1.15, Аноним (15), 19:01, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не уворуй и не обворуем будешь? )
     
     
  • 2.22, Аноним (3), 19:11, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собака ест собаку. Обмани или тебя обманут. И обманывай последним.
     

  • 1.17, Аноним (17), 19:01, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже 10 лет как вводу все через нейроинтерфейс.
     
     
  • 2.30, Аноним (6), 19:23, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пробитие головой клавиатуры?
     
     
  • 3.53, Тот_ещё_аноним (ok), 21:00, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Регулирует теплоотвод паяльника
     
  • 3.59, ЧВК Баллмер (?), 21:19, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клавиатурой - головы.
     

  • 1.18, 3draven (ok), 19:02, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Можно купить такой же ноут, научить на нем модель и вперед следить за целью.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 19:19, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не выйдет, так как разные клавиши нажимаются с разной частотой и, соответственно, износ у каждой клавиши становится разный и звук из-за этого становится уникальным.
     
     
  • 3.35, Аноним2 (?), 19:37, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но настолько ли уникальным? +-2 символа роли не играет, а ноутбук первые полгода новый, а после 5 устаревший + вероятность поломки и  замены клавиатуры.
     

  • 1.33, Аноним (45), 19:35, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >с 95% точностью

    Не совсем понятно, являлась ли клавиатура двуязычной? Например, частотность символов при этом будет нарушена; также и слов.

    Также не ясно, с какой скоростью набирается текст, отправляемый на частотный анализ; в реальности скорость может быть как высокой, так и варьирующейся по скорости.

    Далее - делалась ли поправка на backspace и del при анализе звука? Ошибки при печатании должны осложнять результат. Также много клавиш выполняют вспомогательную функцию (например, управление) - как отсекали их?

     
  • 1.36, мимо (?), 19:40, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Об этом еще Lomonov (который скандалился с drweb и дважды через суд у них на работе восстанавливался), еще 10 лет назад говорил. Ну кто помнит, тот помнит.
     
  • 1.38, Аноним (45), 19:40, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Способ противодействия. Можно одновременно с набором текста (или просто время-от-времени) включать на колонках звук нажимающихся клавиш, составленный по рандомной или даже противоположной частотности. Можно даже свою клавиатуру записать для пущей запутанности.  _))
     
     
  • 2.57, rvs2016 (ok), 21:16, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Предложу похожй метод противодйествия:
    Сделать клавиатуры бесшумными.
    Кстати в 90-х годах они такими и были - мягкими и бесшумными. А потом всё испортилось.
     
     
  • 3.61, Аноним (61), 22:17, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебе просто после 90-ых санитары по ошибке снотворное давать перестали, вот ты и пишешь туфту
     

  • 1.42, Gefest (?), 20:16, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А идеййа класть шпионское радиоустройство в звукоизолированную коробочку с генератором белого шума ни у кого не возникает ??
     
  • 1.44, Копираст (?), 20:34, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Старый хак. Может они ещё через записи звука падения монеты телефон оплатят?)))
    Сработает может на MacBook, а на других... Придётся +100500 моделей ноутбуков и хз что у них выйдет.
     
  • 1.47, Аноним (47), 20:49, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пишу комментарий с раскладок Colemak DHm и "Русская Диктор". Удачи хакерам.
     
  • 1.48, Аноним (54), 20:51, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >> ... может быть задействовано установленное на атакуемом компьютере вредоносного ПО ...

    а зачем атаковать компьютер, который уже взломан?

     
     
  • 2.51, Аноним (54), 20:55, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    аа, я понял суть;
    на этой новости можно хороший бизнес сделать;
    если сисадмином работаешь;

    надо новость показать начальству, чтобы на всех взломанных компах заменяли клавиатуры, а старые списывали;
    тогда можно будет договориться с завхозом и на авите открыть магазин дешёвых клавиатур;

     
     
  • 3.69, Аноним (64), 00:10, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И кому нужна вчерашняя клавиатра с крошками и козявками тети Тани из бухгалтерии?
    При стоимости в 1000 руб. новой по какой цене ты ее собрался продавать за 500 руб.
    с доставкой за 250 руб. по 250 руб. навар... ты на это с трудом на обед заработаешь
     

  • 1.49, Аноним (49), 20:52, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тоесть поклацать банкомат записать, прикрепить радиожука - даже накладные панели ненужны..
     
     
  • 2.68, Аноним (64), 00:07, 08/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Облом сейчас уже везде почти сенсорный экран с биометрией.
     

  • 1.55, Аноним (55), 21:12, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    То есть, сначала нужно записать звук каждой клавиши, а потом программа определит с 95% текст? Ну гениально, новинка.
     
  • 1.62, pashev.ru (?), 22:31, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В идеальных условиях для обучения модели может быть задействовано установленное на атакуемом компьютере вредоносное ПО, которое позволяет одновременно записывать звук с микрофона и перехватывать нажатия клавиш

    План надёжный, как швейцарские часы...

    Это как модель, обученная для поиска нужного белка. Для обучения использовались уже все найденные нужные белки.

     
  • 1.63, Аноним (63), 23:07, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    давайте уже метод определения набранного текста по черкашам на унитазе. Или по брызгам на стульчаке.
     
  • 1.65, Аноним (64), 23:33, 07/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Предложенный метод может применяться, например, для определения вводимых паролей

    Есть еще какие-то люди вводящие пароли.

     
     
  • 2.66, Аноним (3), 23:49, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пальчик могут и насильно заставить проложить. Информация же о пароле только у тебя в голове и тут уже есть варианты, по крайней мере если "очень надо", твоей смерти не допустят.
     
     
  • 3.67, Аноним (64), 23:53, 07/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам кстати какие паяльники нравяться?
     

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