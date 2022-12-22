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Ошибка в прошивке клавиатуры Corsair K100, напоминающая кейлоггер

22.12.2022 21:23

Компания Corsair отреагировала на проблемы в игровых клавиатурах Corsair K100, которые были восприняты многими пользователями как свидетельство наличие встроенного кейлоггера, сохраняющего введённые пользователем последовательности нажатий. Суть проблемы в том, что пользователи указанной модели клавиатуры сталкивались с ситуацией, когда в непредсказуемое время клавиатура повторно выдавала последовательности, введённые когда-то ранее. При этом, текст повторно автоматически набирался спустя несколько дней или недель, а иногда выдавались достаточно длительные последовательности, остановить вывод которых удавалось только отключив клавиатуру.

Изначально, предполагалось, что проблема вызвана наличием вредоносного ПО на системах пользователей, но позднее было показано, что эффект специфичен для обладателей клавиатуры Corsair K100 и проявляется в созданных для анализа проблемы проверочных окружениях. Когда стало очевидно, что проблема в аппаратном обеспечении представители Corsair предположили, что она вызвана не скрытым сбором данных о вводе пользователей и не встроенным кейлоггером, а ошибкой в реализации штатной функции записи макросов, присутствующей в прошивке.

Предполагается, что из-за ошибки в произвольные моменты актировалась запись макросов, которые через какое-то время воспроизводились. В пользу гипотезы, что проблема связана с записью макросов, указывает то, что при выводе не просто повторяется введённый текст, а соблюдаются паузы между нажатиями и повторяются такие операции, как нажатие клавиши Backspace. Что именно инициировало запись и воспроизведение макросов пока не ясно, так как разбор проблемы пока полностью не завершён.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/gadget...)
  2. OpenNews: Уязвимость MouseJack позволяет получить контроль над системами, использующими беспроводные мыши
  3. OpenNews: Метод идентификации пользователей на сайте по манере ввода с клавиатуры
  4. OpenNews: Проблемы с лицензией на раскладку клавиатуры могут привести к ее удалению из Debian
  5. OpenNews: Оценка возможности интеграции кейлоггера в KVM-переключатель Belkin OmniView
  6. OpenNews: Представлена техника атаки, позволяющая шпионить за соседними USB-устройствами
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58374-keylogger
Ключевые слова: keylogger, spy, keyboard
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:40, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Кейлогер это конечно иксы?
     
     
  • 2.5, Владимир (??), 21:57, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Никогда не доверял клавиатурам ...
     
     
  • 3.14, Анонус (?), 22:24, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще по слухам бывают мышки со встроенными читами. Доверять сейчас нельзя ни(ко|че)му.
     
     
  • 4.20, Владимир (??), 23:20, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А еще по слухам бывают мышки со встроенными читами. Доверять сейчас нельзя
    > ни(ко|че)му.

    Вот вам я доверяю ... Сам не знаю почему ...


     
     
  • 5.21, Аноним (21), 23:27, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя зазомбировали.
     
     
  • 6.23, Владимир (??), 23:34, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тебя зазомбировали.

    Вы колдун, не иначе ...


     
  • 4.26, lucentcode (ok), 00:22, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, мышки бывают и с макросами, и с читами. Но, за известные модели подобных мышек в онлан-играх банят. Так что даже будучи владельцем мышки с читами, я ими не пользуюсь. А вы?
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 00:29, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а ну быстро скайп-звонок с мышкой и фоткой и паспортом, иначе забаню

    как-то так?

     

  • 1.2, Аноним (2), 21:45, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    "Что именно инициировало запись и воспроизведение макросов пока не ясно"
    Случайно неправильно разобравший команду бэкдор? :D
     
  • 1.3, ip1982 (ok), 21:49, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Ну, с Вайландом мы надёжно защищены.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 00:01, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разумеется! А еще там есть HDR.
     

  • 1.9, bircoph (ok), 22:11, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Предполагается, что из-за ошибки в произвольные моменты актировалась запись макросов, которые через какое-то время воспроизводились.

    А должны были не воспроизводиться, а отравляться на сервер кому нужно. Действительно, ошибка!

     
  • 1.11, Аноним (21), 22:14, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Любая кастомная механика с QMK это дыра в безопасности, куда как похлеще.
     
     
  • 2.27, Дима (??), 00:23, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не холивара ради - пожалуйста поясните почему? Проблема именно в QMK?
     
  • 2.28, lucentcode (ok), 00:25, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, тут как посмотреть. Если там прошивка не модифицированная, то там есть макросы, есть слои, позволяющие воспроизвести весь макрос, нажав на одну кнопку, но встроенного кейлогера, который не понятно почему сам по себе бы активировался, там нет. Прошка у таких клав OpenSource, можете сами поискать дыры и бэкдоры в прошивке.
     

  • 1.15, Аноним (15), 22:28, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >для обладателей клавиатуры

    Отценочное суждение!

     
  • 1.16, Уволить ПОНАБа (?), 22:34, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это не баг... Вспомнил про айФоны. Кто-то засёк утечку личных данных то ли по запросу, то ли ещё как-то не помню уже... Люди пошли в суд и там сказали, что это баг, исправим, но в ходе следствия выяснилось, что этот баг ещё и запатентован))) Вот это поворот!
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 23:28, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как ты ещё данные для автоподсказок соберешь? Спойлер никак. А то что с текстом приходит ещё и номер телефона, айди, и адреса соцсетей, так это для машинного обучения надо.  
     

  • 1.17, Kuromi (ok), 22:41, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "в произвольные моменты актировалась запись макросов, которые через какое-то время воспроизводились"

    Звучит примерно как "Это вовсе не говно, а просто дурнопахнущая коричневая колбаска."

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 22:45, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это звучит примерно так: "мы не плохие, мы просто облажались".
     
  • 2.30, Аноним (29), 00:31, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хлеб же.
     
  • 2.31, penetrator (?), 01:00, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это не вобла, это спецоперация
     

  • 1.19, Аноним (19), 23:08, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да именно случайные ошибки внезапно создают кейлогеры :D
     
  • 1.24, Аноним (24), 23:36, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ошибка в коде кейлогера. Исправят. Можно не переживать.
     
  • 1.32, Аноним (32), 01:06, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да-да. Загадочна неустановленная болезнь симптомами напоминающая сифилис ^_^
     

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