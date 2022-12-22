Ошибка в прошивке клавиатуры Corsair K100, напоминающая кейлоггер

Компания Corsair отреагировала на проблемы в игровых клавиатурах Corsair K100, которые были восприняты многими пользователями как свидетельство наличие встроенного кейлоггера, сохраняющего введённые пользователем последовательности нажатий. Суть проблемы в том, что пользователи указанной модели клавиатуры сталкивались с ситуацией, когда в непредсказуемое время клавиатура повторно выдавала последовательности, введённые когда-то ранее. При этом, текст повторно автоматически набирался спустя несколько дней или недель, а иногда выдавались достаточно длительные последовательности, остановить вывод которых удавалось только отключив клавиатуру.

Изначально, предполагалось, что проблема вызвана наличием вредоносного ПО на системах пользователей, но позднее было показано, что эффект специфичен для обладателей клавиатуры Corsair K100 и проявляется в созданных для анализа проблемы проверочных окружениях. Когда стало очевидно, что проблема в аппаратном обеспечении представители Corsair предположили, что она вызвана не скрытым сбором данных о вводе пользователей и не встроенным кейлоггером, а ошибкой в реализации штатной функции записи макросов, присутствующей в прошивке.

Предполагается, что из-за ошибки в произвольные моменты актировалась запись макросов, которые через какое-то время воспроизводились. В пользу гипотезы, что проблема связана с записью макросов, указывает то, что при выводе не просто повторяется введённый текст, а соблюдаются паузы между нажатиями и повторяются такие операции, как нажатие клавиши Backspace. Что именно инициировало запись и воспроизведение макросов пока не ясно, так как разбор проблемы пока полностью не завершён.



