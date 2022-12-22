Ошибка в прошивке клавиатуры Corsair K100, напоминающая кейлоггер

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|3.14, Анонус (?), 22:24, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А еще по слухам бывают мышки со встроенными читами. Доверять сейчас нельзя ни(ко|че)му.
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|4.20, Владимир (??), 23:20, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А еще по слухам бывают мышки со встроенными читами. Доверять сейчас нельзя
> ни(ко|че)му.
Вот вам я доверяю ... Сам не знаю почему ...
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|4.26, lucentcode (ok), 00:22, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, мышки бывают и с макросами, и с читами. Но, за известные модели подобных мышек в онлан-играх банят. Так что даже будучи владельцем мышки с читами, я ими не пользуюсь. А вы?
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|5.29, Аноним (29), 00:29, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>а ну быстро скайп-звонок с мышкой и фоткой и паспортом, иначе забаню
как-то так?
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|1.2, Аноним (2), 21:45, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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"Что именно инициировало запись и воспроизведение макросов пока не ясно"
Случайно неправильно разобравший команду бэкдор? :D
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|1.9, bircoph (ok), 22:11, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Предполагается, что из-за ошибки в произвольные моменты актировалась запись макросов, которые через какое-то время воспроизводились.
А должны были не воспроизводиться, а отравляться на сервер кому нужно. Действительно, ошибка!
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|1.11, Аноним (21), 22:14, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Любая кастомная механика с QMK это дыра в безопасности, куда как похлеще.
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|2.27, Дима (??), 00:23, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не холивара ради - пожалуйста поясните почему? Проблема именно в QMK?
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|2.28, lucentcode (ok), 00:25, 23/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, тут как посмотреть. Если там прошивка не модифицированная, то там есть макросы, есть слои, позволяющие воспроизвести весь макрос, нажав на одну кнопку, но встроенного кейлогера, который не понятно почему сам по себе бы активировался, там нет. Прошка у таких клав OpenSource, можете сами поискать дыры и бэкдоры в прошивке.
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|1.16, Уволить ПОНАБа (?), 22:34, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Это не баг... Вспомнил про айФоны. Кто-то засёк утечку личных данных то ли по запросу, то ли ещё как-то не помню уже... Люди пошли в суд и там сказали, что это баг, исправим, но в ходе следствия выяснилось, что этот баг ещё и запатентован))) Вот это поворот!
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|2.22, Аноним (21), 23:28, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как ты ещё данные для автоподсказок соберешь? Спойлер никак. А то что с текстом приходит ещё и номер телефона, айди, и адреса соцсетей, так это для машинного обучения надо.
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|1.17, Kuromi (ok), 22:41, 22/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"в произвольные моменты актировалась запись макросов, которые через какое-то время воспроизводились"
Звучит примерно как "Это вовсе не говно, а просто дурнопахнущая коричневая колбаска."
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|2.18, Аноним (18), 22:45, 22/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, это звучит примерно так: "мы не плохие, мы просто облажались".
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|1.32, Аноним (32), 01:06, 23/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да-да. Загадочна неустановленная болезнь симптомами напоминающая сифилис ^_^
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