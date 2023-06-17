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Выпуск OpenSMTPD 7.3.0p0, SMTP-сервера от проекта OpenBSD

17.06.2023 19:50

Спустя два с половиной года с момента прошлого обновления сформирован выпуск переносимой редакции SMTP-сервера OpenSMTPD 7.3.0p0, развиваемого под эгидой проекта OpenBSD и нацеленного на создание простой замены Sendmail. Сервер поддерживает большую часть требований спецификации RFC 5321 и реализует ряд используемых повсеместно расширений протокола, таких как поддержка аутентификации пользователей (SMTP AUTH), TLS-шифрование трафика, уведомления о доставке DSN (Delivery Status Notification), расширенные коды статуса (Enhanced Status Codes), блокирование спама по "серым спискам" через интеграцию со spamd. Поддерживается работа во FreeBSD, NetBSD, DragonFlyBSD, macOS и Linux.

Прошлый выпуск переносимой редакции OpenSMTPD был основан на кодовой базе из OpenBSD 6.8 и был опубликован в декабре 2020 года. Новый выпуск синхронизирован с OpenSMTPD из состава OpenBSD 7.3 и включает следующие заметные изменения:

  • Добавлена опция "-a" для выполнения аутентификации до отправки сообщения.
  • В слушающих сокетах для TLS реализована возможность настройки нескольких сертификатов, выбираемых в зависимости от имени домена (SNI).
  • Осуществлён переход на использование библиотеки libtls. При наличии по умолчанию подключаются системные libbsd и libtls, для принудительного использования встроенной версии libtls предложен сборочный флаг "--with-bundled-libtls".
  • Реализована поддержка опций TLS "cafile=(path)", "nosni", "noverify" и "servername=(name)".
  • В smtp разрешено выбирать параметры шифров и протоколов TLS.
  • Включена по умолчанию проверка TLS для исходящих подключений "smtps://" и "smtp+tls://".
  • Для выбора используемого сертификата задействован поиск по именам, присутствующим в самом сертификате, а не по имени pki.
  • Устранены утечки памяти и ошибки, приводящие к аварийному завершению.
  • Из OpenBSD перенесена функция res_randomid().


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Доступен почтовый сервер Postfix 3.8.0
  3. OpenNews: Выпуск OpenBSD 7.3
  4. OpenNews: В развиваемом проектом OpenBSD SMTP-сервере OpenSMTPD выявлена порция уязвимостей
  5. OpenNews: Удалённая root-уязвимость в OpenSMTPD
  6. OpenNews: Уязвимости в OpenSMTPD, позволяющие удалённо и локально получить права root
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59311-opensmtpd
Ключевые слова: opensmtpd, openbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:05, 17/06/2023 [ответить]  
    		• –2 +/
    У него нехорошая репутация, слишком уж критическую и детскую дыру нашли, увы.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:09, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем и лучше. Меньше будут пользоваться, а значит меньше уязвимостей найдут, а значит репутация улучшится.
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:10, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычная для OpenBSD.
     
     
  • 3.5, Даже я это застал (?), 23:27, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дыра была в переносимой версии, не в версии OpenBSD. Так причём тогда?
     
     
  • 4.7, Аноним (3), 23:48, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дыра была в переносимой версии, не в версии OpenBSD. Так причём тогда?

    Ещё с openssh была похожая история. И с libressl. Тут есть некая закономерность.

     

  • 1.4, beck (??), 22:50, 17/06/2023 [ответить]  
    		• +/
    Такой же дырявый, как и вся OpenBSD.
     
     
  • 2.6, Даже я это застал (?), 23:28, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Номера CVE, которые касались бы именно версии из OpenBSD, не подскажите?
     

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