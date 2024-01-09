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Для OpenBSD реализована возможность использования рабочего стола KDE Plasma

09.01.2024 09:58

Рафаэль Садовский (Rafael Sadowski) объявил о доступности пользовательского окружения KDE Plasma 5.27 для установки в OpenBSD-current, формировании готовых для установки пакетов kde-plasma и kde-plasma-extra, и намерении обеспечить поддержку KDE Plasma в весеннем выпуске OpenBSD 7.5. После прекращения поддержки KDE4 в OpenBSD так и не была перенесена возможность использования новой ветки рабочего стола KDE Plasma 5. Пакеты с приложениями KDE Gears 5 и библиотеками KDE Frameworks 5 достаточно давно доступны в портах OpenBSD, но сама оболочка до настоящего времени оставалась неработоспособной.

Для установки KDE Plasma и KDE Gear теперь достаточно выполнить команды: 


   pkg_add kde
   pkg_add kde-plasma
   pkg_add kde-plasma-extra

Отмечается, что переход ветки KDE 6 на Qt 6 не будет большой проблемой для OpenBSD, так как в рамках проведённого портирования ветка Qt 6 и связанные с ней зависимости уже адаптированы для работы в OpenBSD. Из остающихся задач отмечается решение некоторых недоработок с композитным сервером KWin, Wayland, NetworkManager и SDDM. Также планируется добавить поддержку утилиты pkg_add в интерфейсе установки приложений Discover.

  1. Главная ссылка к новости (https://rsadowski.de/posts/202...)
  2. OpenNews: В OpenBSD из Linux портирован драйвер ath11k для беспроводных чипов Qualcomm
  3. OpenNews: В языке системного программирования Hare реализована поддержка OpenBSD
  4. OpenNews: Выпуск OpenBSD 7.4
  5. OpenNews: В OpenBSD добавлена загрузка микрокода для процессоров AMD
  6. OpenNews: Разработчики OpenBSD экспериментируют с использованием Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60402-openbsd
Ключевые слова: openbsd, kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.20, Аноним (20), 13:41, 09/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё один скриншот с мимикрией. Если в plasma 5 открыть каталог с дополнительными темами оформления, то б’ольшая их часть будет с попытками изобразить windows и macos. С очень плохими, неудачными попытками.
    Раньше болезнью кoлхoзных^W кастомных тем была прозрачность, теперь эффект blur.
     
  • 1.1, Аноним (1), 10:09, 09/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Сугубо серверная система по-моему,а Кеды затащили. Парадокс. FreeBSD хоть как-то готова к десктопу,но здесь... Блоб зелёных установить можно или только красносинии тут рулят?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:17, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Только синии, красные через костыль костыльный.
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:27, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покажи мне человека который будет ставить опенка на сервер. Зачем, почему? Это же сугубо для виртуалки поиграться. А теперь хотябы на нубук можно будет поставить.
     
     
  • 3.29, Аноним (1), 15:06, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без полноценной графики мне десктоп слабо представляется. С мощным Интел оно похоже что взлетит,но не всем же так повезло. При этом я видел здесь челиков которые говорили про вполне вменяемое использование этой ОС.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:12, 09/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Хорошая система станет еще лучше. А кеды нужны хоть из за того что всё остальное выглядит как Windows 98.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:32, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    будто что-то плохое
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 13:49, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 1998-м выглядело передовым.
     
  • 2.15, InuYasha (??), 11:17, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    по-моему как раз наоборот - всё остальное выглядит как протушхий мак.
     
  • 2.26, Аноним (25), 14:29, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К превиликорму сожалению всё остальноне не умеет выглядеть как Windows 98.
    Windows 98 это недостижимый идеал юзабилити на десктоп персональном компьютере.
    Ближе всего к идеалу смогла приблизиться Trinity TDE.
    Plasma начинает падать при попытке придать ей вид Win98.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:16, 09/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +21 +/
    Пропатчили
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:33, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Долго же эти анимешники собирались.
     

  • 1.6, Bottle (?), 10:19, 09/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Значит ли это, что конец иксов близок также на BSD-системах?
     
  • 1.7, Хухрымухры (ok), 10:20, 09/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Джва года ждал! Как патчить?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:43, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какие два? С 2015 года - пятые кеды, получается 9 лет, ничего себе - это же целая вечность!
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:48, 09/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот это обои! И никакой скуки, без сарказма.
     
  • 1.12, Аноним (-), 11:02, 09/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они это специально так? Когда KDE пятую версию заморозила и стала переходить на шестую.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:28, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего) а то вдруг в KDE навертят чего и заново патчить придётся
     
  • 2.17, Константавр (ok), 12:19, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для бздешников кеды стали стабильными :)
     
     
  • 3.24, Аноним (22), 13:53, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стабильно-каменными :)
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:36, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну 5-я версия вышла действительно крутой. Помню как перешел с 4 на 5-ю тогда еще находившеюся в лагающем состоянии. Ускорение работы было заметно неворуженным глазом.
    Сейчас же практически все баги починили, да есть до сих пор мелкие болячки, но они некритичны и обходятся. Тем более что 5-ю будут поддерживать как минимум до релиза 6, а возможно и дольше (да и потом она будет просто работать без проблем).
    А 6 версии кед понадобится год-два что бы стать стабильной. До этого пользоватся ей... будет не очень.  
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:03, 09/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.23, Аноним (22), 13:52, 09/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Несчастные, как же они до этого жили-то?
     

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