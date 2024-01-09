Для OpenBSD реализована возможность использования рабочего стола KDE Plasma

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|1.20, Аноним (20), 13:41, 09/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ещё один скриншот с мимикрией. Если в plasma 5 открыть каталог с дополнительными темами оформления, то б’ольшая их часть будет с попытками изобразить windows и macos. С очень плохими, неудачными попытками.
Раньше болезнью кoлхoзных^W кастомных тем была прозрачность, теперь эффект blur.
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|1.1, Аноним (1), 10:09, 09/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Сугубо серверная система по-моему,а Кеды затащили. Парадокс. FreeBSD хоть как-то готова к десктопу,но здесь... Блоб зелёных установить можно или только красносинии тут рулят?
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|2.25, Аноним (25), 14:27, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Покажи мне человека который будет ставить опенка на сервер. Зачем, почему? Это же сугубо для виртуалки поиграться. А теперь хотябы на нубук можно будет поставить.
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|3.29, Аноним (1), 15:06, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без полноценной графики мне десктоп слабо представляется. С мощным Интел оно похоже что взлетит,но не всем же так повезло. При этом я видел здесь челиков которые говорили про вполне вменяемое использование этой ОС.
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|1.3, Аноним (3), 10:12, 09/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Хорошая система станет еще лучше. А кеды нужны хоть из за того что всё остальное выглядит как Windows 98.
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|2.15, InuYasha (??), 11:17, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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по-моему как раз наоборот - всё остальное выглядит как протушхий мак.
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|2.26, Аноним (25), 14:29, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К превиликорму сожалению всё остальноне не умеет выглядеть как Windows 98.
Windows 98 это недостижимый идеал юзабилити на десктоп персональном компьютере.
Ближе всего к идеалу смогла приблизиться Trinity TDE.
Plasma начинает падать при попытке придать ей вид Win98.
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|2.9, Аноним (9), 10:43, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какие два? С 2015 года - пятые кеды, получается 9 лет, ничего себе - это же целая вечность!
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|1.12, Аноним (-), 11:02, 09/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Они это специально так? Когда KDE пятую версию заморозила и стала переходить на шестую.
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|2.16, Аноним (16), 11:28, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее всего) а то вдруг в KDE навертят чего и заново патчить придётся
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|2.19, Аноним (19), 12:36, 09/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну 5-я версия вышла действительно крутой. Помню как перешел с 4 на 5-ю тогда еще находившеюся в лагающем состоянии. Ускорение работы было заметно неворуженным глазом.
Сейчас же практически все баги починили, да есть до сих пор мелкие болячки, но они некритичны и обходятся. Тем более что 5-ю будут поддерживать как минимум до релиза 6, а возможно и дольше (да и потом она будет просто работать без проблем).
А 6 версии кед понадобится год-два что бы стать стабильной. До этого пользоватся ей... будет не очень.
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