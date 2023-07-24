В OpenBSD добавлена загрузка микрокода для процессоров AMD

|
|1.8, Аноним (8), 12:06, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Интересно, а прошивки войфая они будут когда-нибудя с инсталлятором таскать? Или несекурно, а то вдруг пользователь возьмёт и присоединится к своей домашней вафле? Да ещё и без камланий, это же не допустимо!
|
|
|
|2.12, leap42 (ok), 12:56, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Или несекурно, а то вдруг пользователь возьмёт и присоединится к своей домашней вафле?
какой пользователь, анон, ты о чём?) оно для резюме пишется, а не для пользователей
|
|2.14, Аноним (14), 15:14, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Какой вообще вайфай, у пользователя данной системы дай бог 100 мегабитный провод и комп 2010 года купленный на пенсию мамы
|
|
|
|3.17, dannyD (?), 17:31, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>дай бог 100 мегабитный провод
а провод знает, что он 100 мегабитный?
|
|
|
|4.18, Аноним (-), 17:56, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> а провод знает, что он 100 мегабитный?
Это зависит от того что на проводе написано :). Если это сопливая витуха CAT5 с 4 жилами - ну а сколько она по вашему? :)
|
|1.16, Аноним (-), 17:15, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> добавлены компоненты для обновления микрокода
> к процессорам AMD
Нормальная такая инновация для 2023 года то, в сфере безопасности...
|
|1.21, Аноним (21), 18:56, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
не ради срача, чисто для удовлетворения любопытства, кто-то лично знаком хоть с одним проектом где сабж крутится в продакшн?
|
|
|
|2.24, Аноним (24), 19:34, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Раз накидали ему сотни тысяч долларов на оплату счетов значит кто-то определенно пользуется.
|
|2.26, Аноним (26), 20:02, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лично не знаком, но Джереми Эванс в интервью говорил о том что он и его компания используют сабж. Если конечно такие такие слова как Ruby, Roda, Sequel вам о чем то говорят.
MPEx раньше активно использовала, сейчас не знаю.
Если современная бытовая техника Bosh дома есть, то сходите и сами лично познакомьтесь.
|
|1.22, Аноним (22), 18:57, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>В OpenBSD добавлена загрузка микрокода для процессоров AMD
Так будет OpenBSD работать на процессоре Intel?
|