В OpenBSD добавлена загрузка микрокода для процессоров AMD

2.12 , leap42 ( ok ), 12:56, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Или несекурно, а то вдруг пользователь возьмёт и присоединится к своей домашней вафле? какой пользователь, анон, ты о чём?) оно для резюме пишется, а не для пользователей

2.14 , Аноним ( 14 ), 15:14, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Какой вообще вайфай, у пользователя данной системы дай бог 100 мегабитный провод и комп 2010 года купленный на пенсию мамы

3.17 , dannyD ( ? ), 17:31, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>дай бог 100 мегабитный провод а провод знает, что он 100 мегабитный?

4.18 , Аноним ( - ), 17:56, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > а провод знает, что он 100 мегабитный? Это зависит от того что на проводе написано :). Если это сопливая витуха CAT5 с 4 жилами - ну а сколько она по вашему? :) 5.31 , dannyD ( ? ), 22:46, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – хоть фотку пришлите, никода не видел.

