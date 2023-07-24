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В OpenBSD добавлена загрузка микрокода для процессоров AMD

24.07.2023 11:10

В ветке OpenBSD-Current, на основе которой осенью будет сформирован релиз OpenBSD 7.4, в сборки для архитектур amd64 и i386 добавлены компоненты для обновления микрокода к процессорам AMD. Для распространения бинарных файлов с микрокодом подготовлен порт "ports/sysutils/firmware/amd". Установка нового микрокода будет осуществляться при помощи штатной утилиты fw_update. Новые версии микрокода будут устанавливаться автоматически при загрузке. Аналогичная поддержка обновления микрокода для процессоров Intel была реализована в 2018 году после выявления уязвимостей класса Meltdown и Spectre, и предложена в выпуске OpenBSD 6.3.

  1. Главная ссылка к новости (https://undeadly.org/cgi?actio...)
  2. OpenNews: Разработчики OpenBSD экспериментируют с использованием Wayland
  3. OpenNews: Выпуск OpenBSD 7.3
  4. OpenNews: Начало разработки Linux-дистрибутива с утилитами OpenBSD
  5. OpenNews: Удалённая уязвимость в IPv6-стеке OpenBSD
  6. OpenNews: Системный менеджер InitWare, форк systemd, портирован для OpenBSD
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59487-openbsd
Ключевые слова: openbsd, microcode, firmware, amd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 11:38, 24/07/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.2, Аноним (2), 11:40, 24/07/2023 Скрыто модератором
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  • 3.7, Владимир (??), 11:57, 24/07/2023 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.8, Аноним (8), 12:06, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно, а прошивки войфая они будут когда-нибудя с инсталлятором таскать? Или несекурно, а то вдруг пользователь возьмёт и присоединится к своей домашней вафле? Да ещё и без камланий, это же не допустимо!
     
     
  • 2.12, leap42 (ok), 12:56, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Или несекурно, а то вдруг пользователь возьмёт и присоединится к своей домашней вафле?

    какой пользователь, анон, ты о чём?) оно для резюме пишется, а не для пользователей

     
  • 2.14, Аноним (14), 15:14, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Какой вообще вайфай, у пользователя данной системы дай бог 100 мегабитный провод и комп 2010 года купленный на пенсию мамы
     
     
  • 3.17, dannyD (?), 17:31, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>дай бог 100 мегабитный провод

    а провод знает, что он 100 мегабитный?

     
     
  • 4.18, Аноним (-), 17:56, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > а провод знает, что он 100 мегабитный?

    Это зависит от того что на проводе написано :). Если это сопливая витуха CAT5 с 4 жилами - ну а сколько она по вашему? :)

     
     
  • 5.31, dannyD (?), 22:46, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хоть фотку пришлите, никода не видел.
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:19, 24/07/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:37, 24/07/2023 Скрыто модератором
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  • 2.11, Аноним (-), 12:38, 24/07/2023 Скрыто модератором
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  • 3.13, Аноним2 (?), 13:40, 24/07/2023 Скрыто модератором
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  • 1.16, Аноним (-), 17:15, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > добавлены компоненты для обновления микрокода
    > к процессорам AMD

    Нормальная такая инновация для 2023 года то, в сфере безопасности...

     
  • 1.21, Аноним (21), 18:56, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не ради срача, чисто для удовлетворения любопытства, кто-то лично знаком хоть с одним проектом где сабж крутится в продакшн?
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 19:34, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз накидали ему сотни тысяч долларов на оплату счетов значит кто-то определенно пользуется.
     
  • 2.26, Аноним (26), 20:02, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лично не знаком, но Джереми Эванс в интервью говорил о том что он и его компания используют сабж. Если конечно такие такие слова как Ruby, Roda, Sequel вам о чем то говорят.

    MPEx раньше активно использовала, сейчас не знаю.

    Если современная  бытовая техника Bosh дома есть, то сходите и сами лично познакомьтесь.  

     
     
  • 3.30, Kenneth (?), 21:36, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BoSCH.
     
  • 2.29, Аноним (29), 21:16, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кручу сабж в продакшн в качестве NS серверов, всё отлично.
     

  • 1.22, Аноним (22), 18:57, 24/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В OpenBSD добавлена загрузка микрокода для процессоров AMD

    Так будет OpenBSD работать на процессоре Intel?

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 19:21, 24/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    читай внимательно

    p.s: почему опен а не стреказу установишь?

     

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