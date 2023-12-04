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В языке системного программирования Hare реализована поддержка OpenBSD

04.12.2023 13:19

В состав языка программирования Hare, который преподносится как язык системного программирования, близкий к языку Си, но проще, чем Си, добавлена поддержка операционной системы OpenBSD. OpenBSD стала первой новой платформой, добавленной в Hare с момента публикации проекта в апреле 2022 года (изначально Hare поддерживал только Linux и FreeBSD). Компилятор Hare был портирован для OpenBSD около года назад, но стандартная библиотека до настоящего времени оставалась без поддержки данной платформы.

Основным разработчиком языка Hare и вдохновителем проекта является Дрю ДеВолт (Drew DeVault), автор пользовательского окружения Sway, почтового клиента Aerc, платформы совместной разработки SourceHut и микроядра Helios. В языке Hare применяется ручное управление памятью и статическая система типов, при которой каждой переменной явно должен быть присвоен определённый тип. Язык оптимизирован для решения низкоуровневых задач, таких как разработка операционных систем, компиляторов, сетевых приложений и системных утилит, для которых требуется достижение максимальной производительности и полный контроль за выполнением. Для выполнения приложения прикрепляется минимальный runtime, а для разработки распространяется стандартная библиотека функций, предоставляющая доступ к базовым интерфейсам операционной системы, а также предлагающая функции для работы с типовыми алгоритмами, протоколами и форматами. Из последних разработок на Hare можно отметить инструментарий hare-wayland для разработки приложений, использующих Wayland.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.sr.ht/~sircmpwn/...)
  2. OpenNews: Автор оболочки Sway и языка Hare развивает новое микроядро Helios и OC Ares
  3. OpenNews: Дрю ДеВолт представил язык системного программирования Hare
  4. OpenNews: Подготовлена реализация Git на Shell
  5. OpenNews: Представлен многооконный консольный почтовый клиент Aerc
  6. OpenNews: В платформе совместной разработки SourceHut появился хаб проектов
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60231-hare
Ключевые слова: hare, openbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 13:59, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Особо раудет главная страница, с примерами Хэло Волда на разных языках.

    Ни за что не буду использовать этот язык - пусть мертворождённый помрёт ещё раз.

     
     
  • 2.2, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:04, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > с примерами Хэло Волда на разных языках

    Только сейчас понял, что русского там нет, хотя есть 404.

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 14:06, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кек
     
  • 3.13, Alexey (??), 14:29, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Русский был, но его заменили на мову.
    Всё, что нужно знато об этом харе.
     
     
  • 4.21, Аноним (-), 14:41, 04/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 5.52, Аноним (52), 16:38, 04/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 4.22, Аноним (-), 14:43, 04/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• –4 +/
     
  • 2.17, Аноним (-), 14:37, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Особо раудет главная страница, с примерами Хэло Волда на разных языках.

    Ага, прикольно
    > Ни за что не буду использовать этот язык

    ну и не надо
    > пусть мертворождённый помрёт ещё раз

    Ну почему же, довольно активно развивается

     
  • 2.27, kafka (?), 15:20, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У него с головой совсем плохо.

    https://drewdevault.com/2023/11/25/2023-11-26-RMS-on-sex.html

     
     
  • 3.37, Аноньимъ (ok), 15:56, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел молодец конечно. Выждал хорошенько. И с головой в дерьмо нырнул публично фигурой высшего пилотажа.
     
     
  • 4.44, OpenEcho (?), 16:13, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Возможно он просто очень сильно не согласен с тем, что его дочку поимеют в 12-13 лет, что с точки зрения Столмана - Ок
     
     
  • 5.51, Аноним (51), 16:34, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы застыли в старые добрые времена, а сейчас, к сожелению, секс в 13 уже норма. Наши детки могут нам, стариков, давать уроки(
     
  • 5.53, Пользователь планеты Земля (?), 16:42, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там вроде говорится от 13-14 по взаимному согласию, но мы же тут все морализаторы, кем-то писаные законы наше всё, ведь школьницы у нас  до совершенолетия все "целыми" ходят, а миллионы лет развития человечества когда уже примерно в этом возрасте мальчики становились мужчинами а девочки женщинами пора выкидывать на свалку истории, ну и пора бы уже конечно поднять возраст совершеннолетия хотя бы до 30 лет ведь в нашем современном мире кругом ранимые люди.
     
  • 3.42, OpenEcho (?), 16:09, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С головой это у тебя, если ты принимаешь Столманские:

    "Many years ago I posted that I could not see anything wrong about sex between an adult and a child, if the child accepted it."

     

  • 1.3, Аноним (3), 14:05, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И ты туда же, Дрю ДеВолт
     
  • 1.4, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:06, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А тем временем sourcehut то на питоне и го.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:29, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да хоть на посикс-шелле. Дико неудобный сайт, пока разберешься, где там ишшьюзы, уже желание багрепортить пропадает.
     

  • 1.5, Аноним (12), 14:06, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    почему в новых языках так любят слово fn/fun/function? сишка прекрасно обходилась без нее. Яваскрипт тоже может: const sum = (a, b) => a + b. А вот растишка от данон не может. И котлин тоже. Вы че, мужики? Наличие скобок УЖЕ говорит о том, что здесь функция. Или и вовсе как в божественном nix:

        этоКонстанта = 42;
        аЭтоФункцияПотомуЧтоЕстьПараметрИкс = x: x + 42;

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:33, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так парсер проще. Да и читать так тоже проще. В жс такой же function. Указанная лямбда есть же и в расте
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 15:40, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но с fn искать в коде заголовки функций сложнее. Да и строго говоря наличие даже fn совершенно необязательно.
     
  • 3.48, Пользователь планеты Земля (?), 16:19, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если нужен парсер проще то нужно идти в лисп
     
  • 2.46, OpenEcho (?), 16:18, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > почему в новых языках так любят слово fn/fun/function?

    Наверное потому, что обфусцированный код сопровождать тяжелее.

     
     
  • 3.54, User (??), 16:44, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй объяснить это секте свидетелей экономии-байтиков-и-любителей-скобочек)
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:13, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Повторю ещё раз изложенное в https://www.opennet.ru/cgi-bin/openforum/vsluhboard.cgi?az=show_thread&om=1320 . Новые ЯП общего назначения, копирующие уже существующие языки, не будучи с ними совместимыми, не взлетят.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:22, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Повторю, что я клоун

    А что, если в языке зарезервировано слово int, то он копирует уже существующие языки? Может ещё предлагаешь начинать с создания нового алфавита символов?

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 14:34, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > > Повторю, что я клоун

    Ого, цитирование с использованием нейросетей, передающее основную мысль, круто!

     
  • 2.34, Аноним (33), 15:47, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все так, новый язык должен быть совместимым хотя бы на уровне "чуток поправил и скомпилировал", например как Typescript. Спустить огромную кодовую базу в унитаз и переписать заново это все детские фантазии, несовместимые с бизнесом.
    Zig правда выбрал другой подход, полная совместимость с Си ABI, и даже включает в себя компилятор C/C++. Пока что такой подход оправдывает себя, как будет дальше - посмотрим.
     

  • 1.8, rmh (?), 14:13, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >но проще, чем Си,

    Да куда уж проще.

     
     
  • 2.24, Аноним (12), 14:54, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    напоминаю, что для си невозможно написать простой парсер для "редактора с подсвечивателем синтаксиса". Почему? Потому что си - это сразу два языка: СиПиПи (си препроцессор), а уже затем просто си. И этот СиПиПи вполне может менять состояние парсера. То есть нормально подсветить синтаксис можно только после того, как реально пошел раскрывать макросы. А в каком=нибудь хромиуме эти макросы придется раскрывать часов шесть буквально.
     
     
  • 3.30, _oleg_ (ok), 15:25, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Речь не про парсеры, а про ЯП с точки зрения программирования на нём. И Си на самом деле простой насколько это возможно. Хрен знает куда проще-то без потери возможностей.
     
     
  • 4.31, Аноним (12), 15:32, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Си на самом деле простой насколько это возможно

    Судя по количеству UB и всяких там implementation-defined, это очень непростой язык, заставляющий учить приколы реализаций компиляторов (причем сразу всех), а не стандарт самого языка.

     
     
  • 5.41, Аноним (33), 16:06, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты бы сразу написал, что фанат Rust, и дальше можешь не писать - все ваши комменты одинаковые и давно известны.
     
  • 5.49, _oleg_ (ok), 16:21, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не писать криво, то UB ещё надо постараться поймать. Насчёт implementation-defined - это всегда будет, к сожаленью, если implementation больше одной ;-).
     
  • 3.38, Аноним (33), 15:59, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не невозможно, а ты не умеешь. А препроцессор в Си вообще-то быстр как метеор и работает в один проход.
     

  • 1.10, Аноним (10), 14:23, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > близкий к языку Си, но проще

    в ущерб чему в этот раз упростили?
    И нельзя ли новые вещи делать с упором не на ПРОЩЕ, а на ГИБЧЕ ? А клиенты сами разберутся что им нужно.

     
     
  • 2.40, Аноньимъ (ok), 16:02, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лисп же есть. Там и то и другое.
     

  • 1.11, Аноним (9), 14:24, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Hare игнорировать Zig. Запятые по вкусу.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 15:40, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Харе уже зиговать.
     

  • 1.14, Аноним (16), 14:32, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А по производительности Hare как C или как Python?
     
     
  • 2.19, Аноним (-), 14:39, 04/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.23, Аноним (9), 14:52, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в полси
     

  • 1.18, Аноним (-), 14:39, 04/12/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.25, Аноним (25), 14:56, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем OCaml не устроил?
     
     
  • 2.36, Аноним (32), 15:54, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так понимаю, OCaml это мощное мета-, а автор Hare хочет всё ручками.
     

  • 1.26, Аноним (26), 15:10, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Харэ уже
     
  • 1.28, 11111001010 (?), 15:20, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это какая-то смесь Rust, JavaScript, Golang...
     
     
  • 2.39, Аноним (33), 16:01, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смузихлебы должно быть в восторге.
     

  • 1.35, th3m3 (ok), 15:54, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чем-то Go напоминает.
     
  • 1.43, cheburnator9000 (ok), 16:11, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда программист на Go спаривается с программистом на Rust у них рождается https://git.sr.ht/~sircmpwn/hare-compress/tree/master/item/compress/zlib/reade Hare.
     
  • 1.45, Аноним (33), 16:17, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >близкий к языку Си, но проще, чем Си

    Вот это выглядит многообещающим. Впрочем, что угодно будет лучше, чем Rust - второй С++ по раздутости.

     
     
  • 2.50, Sw00p aka Jerom (?), 16:28, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    проблема всяких растов, харэ, ц++ и прочих заменителей могучего С в том, что - "гамно" не заменяют, от него надо избавляться.
     

  • 1.47, Аноним (47), 16:19, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой замечательный язык Харэ. Я даже и не знал о его существовании.
     

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