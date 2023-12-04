В языке системного программирования Hare реализована поддержка OpenBSD

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|1.1, Аноним (1), 13:59, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Особо раудет главная страница, с примерами Хэло Волда на разных языках.
Ни за что не буду использовать этот язык - пусть мертворождённый помрёт ещё раз.
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|3.13, Alexey (??), 14:29, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Русский был, но его заменили на мову.
Всё, что нужно знато об этом харе.
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|2.17, Аноним (-), 14:37, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Особо раудет главная страница, с примерами Хэло Волда на разных языках.
Ага, прикольно
> Ни за что не буду использовать этот язык
ну и не надо
> пусть мертворождённый помрёт ещё раз
Ну почему же, довольно активно развивается
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|3.37, Аноньимъ (ok), 15:56, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чел молодец конечно. Выждал хорошенько. И с головой в дерьмо нырнул публично фигурой высшего пилотажа.
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|4.44, OpenEcho (?), 16:13, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Возможно он просто очень сильно не согласен с тем, что его дочку поимеют в 12-13 лет, что с точки зрения Столмана - Ок
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|5.51, Аноним (51), 16:34, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы застыли в старые добрые времена, а сейчас, к сожелению, секс в 13 уже норма. Наши детки могут нам, стариков, давать уроки(
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|5.53, Пользователь планеты Земля (?), 16:42, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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там вроде говорится от 13-14 по взаимному согласию, но мы же тут все морализаторы, кем-то писаные законы наше всё, ведь школьницы у нас до совершенолетия все "целыми" ходят, а миллионы лет развития человечества когда уже примерно в этом возрасте мальчики становились мужчинами а девочки женщинами пора выкидывать на свалку истории, ну и пора бы уже конечно поднять возраст совершеннолетия хотя бы до 30 лет ведь в нашем современном мире кругом ранимые люди.
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|3.42, OpenEcho (?), 16:09, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С головой это у тебя, если ты принимаешь Столманские:
"Many years ago I posted that I could not see anything wrong about sex between an adult and a child, if the child accepted it."
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|2.12, Аноним (12), 14:29, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да хоть на посикс-шелле. Дико неудобный сайт, пока разберешься, где там ишшьюзы, уже желание багрепортить пропадает.
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|1.5, Аноним (12), 14:06, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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почему в новых языках так любят слово fn/fun/function? сишка прекрасно обходилась без нее. Яваскрипт тоже может: const sum = (a, b) => a + b. А вот растишка от данон не может. И котлин тоже. Вы че, мужики? Наличие скобок УЖЕ говорит о том, что здесь функция. Или и вовсе как в божественном nix:
этоКонстанта = 42;
аЭтоФункцияПотомуЧтоЕстьПараметрИкс = x: x + 42;
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|2.15, Аноним (15), 14:33, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так парсер проще. Да и читать так тоже проще. В жс такой же function. Указанная лямбда есть же и в расте
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|3.33, Аноним (33), 15:40, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но с fn искать в коде заголовки функций сложнее. Да и строго говоря наличие даже fn совершенно необязательно.
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|2.46, OpenEcho (?), 16:18, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> почему в новых языках так любят слово fn/fun/function?
Наверное потому, что обфусцированный код сопровождать тяжелее.
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|3.54, User (??), 16:44, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуй объяснить это секте свидетелей экономии-байтиков-и-любителей-скобочек)
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|2.9, Аноним (9), 14:22, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Повторю, что я клоун
А что, если в языке зарезервировано слово int, то он копирует уже существующие языки? Может ещё предлагаешь начинать с создания нового алфавита символов?
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|3.16, Аноним (16), 14:34, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> > Повторю, что я клоун
Ого, цитирование с использованием нейросетей, передающее основную мысль, круто!
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|2.34, Аноним (33), 15:47, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все так, новый язык должен быть совместимым хотя бы на уровне "чуток поправил и скомпилировал", например как Typescript. Спустить огромную кодовую базу в унитаз и переписать заново это все детские фантазии, несовместимые с бизнесом.
Zig правда выбрал другой подход, полная совместимость с Си ABI, и даже включает в себя компилятор C/C++. Пока что такой подход оправдывает себя, как будет дальше - посмотрим.
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|2.24, Аноним (12), 14:54, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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напоминаю, что для си невозможно написать простой парсер для "редактора с подсвечивателем синтаксиса". Почему? Потому что си - это сразу два языка: СиПиПи (си препроцессор), а уже затем просто си. И этот СиПиПи вполне может менять состояние парсера. То есть нормально подсветить синтаксис можно только после того, как реально пошел раскрывать макросы. А в каком=нибудь хромиуме эти макросы придется раскрывать часов шесть буквально.
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|3.30, _oleg_ (ok), 15:25, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Речь не про парсеры, а про ЯП с точки зрения программирования на нём. И Си на самом деле простой насколько это возможно. Хрен знает куда проще-то без потери возможностей.
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|4.31, Аноним (12), 15:32, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Си на самом деле простой насколько это возможно
Судя по количеству UB и всяких там implementation-defined, это очень непростой язык, заставляющий учить приколы реализаций компиляторов (причем сразу всех), а не стандарт самого языка.
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|5.41, Аноним (33), 16:06, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты бы сразу написал, что фанат Rust, и дальше можешь не писать - все ваши комменты одинаковые и давно известны.
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|5.49, _oleg_ (ok), 16:21, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если не писать криво, то UB ещё надо постараться поймать. Насчёт implementation-defined - это всегда будет, к сожаленью, если implementation больше одной ;-).
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|3.38, Аноним (33), 15:59, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не невозможно, а ты не умеешь. А препроцессор в Си вообще-то быстр как метеор и работает в один проход.
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|1.10, Аноним (10), 14:23, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> близкий к языку Си, но проще
в ущерб чему в этот раз упростили?
И нельзя ли новые вещи делать с упором не на ПРОЩЕ, а на ГИБЧЕ ? А клиенты сами разберутся что им нужно.
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|2.36, Аноним (32), 15:54, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я так понимаю, OCaml это мощное мета-, а автор Hare хочет всё ручками.
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|1.45, Аноним (33), 16:17, 04/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>близкий к языку Си, но проще, чем Си
Вот это выглядит многообещающим. Впрочем, что угодно будет лучше, чем Rust - второй С++ по раздутости.
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|2.50, Sw00p aka Jerom (?), 16:28, 04/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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проблема всяких растов, харэ, ц++ и прочих заменителей могучего С в том, что - "гамно" не заменяют, от него надо избавляться.
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