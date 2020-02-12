Подготовлена реализация Git на Shell

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|1.2, Аноним (2), 10:55, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Всем уязвимостей и ошибок из-за недостаточного экоанирования за счёт заведения.
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|1.3, Аноним (3), 11:02, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Мощно:
read_int32() (
path="$1"
offs="$2"
i32=$(od -An -tdI -j"$offs" -N4 "$path" | tr -d ' ')
i32=$((((i32>>24)&0xff) |
((i32<<8)&0xff0000) |
((i32>>8)&0xff00) |
((i32<<24)&0xff000000)))
echo "$i32"
)
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|3.11, Аноним (1), 11:16, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Погодите, да это же она и есть, но опеннетовский переводист зачем-то поменял аббревиатуру на какую-то свою.
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|3.38, Аноним (38), 13:31, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У этой лицензии аж 2 две версии.
Возникают вопросы.
Первая версия WTFPL совместима со второй?
Совместимы ли эти версии с GPLv2 и с GPLv3?
Чем же, все таки, первая версия отличается от второй?
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|2.46, Урри (?), 15:32, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне МС три раза эту лицензию заворачивала. Сначала потому, что они не одобрили слово FUCK, второй раз они не одобрили слово F*CK, третий раз они не одобрили слово F**K. И наконец пропустили F--K.
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|1.9, ryoken (ok), 11:13, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В наше время даже у самой дикой затеи найдутся свои последователи :). Ждём новостей вида "вот тут для прикола написали, а вот народ на это присел" :D.
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|1.14, Анатоним (?), 11:25, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Осталось теперь Microsoft купить этот shit, и сообщество получит shit от Microsoft-а. Чудная новость, пойду смеяться. Спасибо.
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|2.22, Crazy Alex (ok), 11:56, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Винде которая shit уже 25 лет... (до 95 не в счёт - та вполне хороша была для своего времени и условий)
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|3.23, A.Stahl (ok), 12:07, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Чем Винда до 95й была хороша? Как раз 3.х и более ранние версии -- отличный пример абсолютной бесполезности. Количество софта тоже намекает на востребованность тех фич.
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|4.49, Урри (?), 16:26, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Юноша, вы с дуба рухнули что ли? 3.0 на момент выхода и пять лет после того была лучше всего, что только мог предоставить рынок!
Вы, само собой, не застали те времена (а если я ошибаюсь и таки застали, значит работали где-то в ебенях, где ничего о компьютерах не слышали).
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|5.55, A.Stahl (ok), 17:31, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лучше чем? Под пре-3.0 софта вообще не было. А под 3.х не было ничего уникального и важного (ну, может, разве что TWAIN). Да и вообще я не помню была ли совместимость между 3.0 и 3.1 Мне кажется что нихрена её не было. Там вообще всё сильно менялось от версии к версии.
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|1.15, Аноним (15), 11:31, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Я так понимаю, у него ещё есть примерно месяц и две недели на то, чтобы переписать zlib на sh.
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|1.16, pin (??), 11:31, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Какой же упоротый и вырвиглазный этот POSIX Shell. А писать на таком это все пальцы сломаешь об клавиатуру. Ад и Израиль.
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|2.28, MS (??), 12:38, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Правильно, поэтому мы и приготовили вам прекрасный dotnet.core - и, смотрите, смотрите - он работает в вашем линуксе, заменяя вам этот отвратительный ужасный позиксшит или как там его.
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|2.44, other_anonymous (?), 14:54, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пальцы как раз очень даже бережет для определенного типа задач.
Вон ниже анон писал файлменеджер на шелле. Я вот тоже заметил, что порой, на удивление,
время разработки на шелле оказывается меньше запланированного. При развитии проекта конечно приходится переписывать на что-нибудь более адекватное, потому что на следующий день не помнишь как работает то что написал вчера, но для небольших определенных прототипов очень даже удачный выбор.
И вырвиглазность тут как раз на руку - очень компактно позволяет размещать мысль в пределах
одного экрана. Читать такое через время конечно тяжело, так как нет структуры, но прототипировать, пробовать - самое оно
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|1.29, Аноним (29), 12:42, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Я на шеле файл менеджер писал. Внешний вид в стиле nc, две панели, пародия на редактор, всё как положено. Конечно для баловства. Как ни странно, времени ушло меньше, чем планировал.
Пользы в чистом виде нет, не смотря на то, что всё вполне хорошо работало. Но эти упражнения помогли сделать файл менеджер, не то что на stm32, но и на дохлом avr.
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|3.39, Аноним (29), 13:33, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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на bash3+ хотя бы читаемо, и компактно. В разумных пределах.
На более деревяеянный шелл переносимо, и даже ещё читаемо гораздо лучше, чем брайнфак, но нахрена.
Кстати, а зачем мне понадобился изврат с башем?
Дело было на море, был под рукой контроллер без компиляторов. Вот вечерами и баловался.
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|3.60, oopssss (?), 19:04, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А уже выросла поколение смузи-хлебов, которые не знают в чем разница
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|1.36, Аноним (36), 13:28, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Код распространяется под лицензией DWTFYWTv2.
Эта лицензия называется WTFPL.
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|1.52, б.б. (?), 17:17, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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помнится, когда-то для своего дистрибутива весом в 50 мб делал панель управления системой - веб сервер monkey и cgi-скрипты на busybox shell
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|1.58, xm (ok), 18:08, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прямо респект чуваку. И за название, и за способ реализации.
Настоящий джедай.
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|1.67, Аноним (67), 21:10, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дрю ДеВолт, клоун того же розлива, что и популярные опеннетовские комментаторы, но международного масшатаба
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|2.68, Аноним (68), 21:17, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не того же. Он что-то делает (может, кому-то даже и полезное), а местные комментаторы только воздух умеют сотрясать.
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