Подготовлена реализация Git на Shell

2.22 , Crazy Alex ( ok ), 11:56, 12/02/2020 Винде которая shit уже 25 лет... (до 95 не в счёт - та вполне хороша была для своего времени и условий)

3.23 , A.Stahl ( ok ), 12:07, 12/02/2020 Чем Винда до 95й была хороша? Как раз 3.х и более ранние версии -- отличный пример абсолютной бесполезности. Количество софта тоже намекает на востребованность тех фич.

4.49 , Урри ( ? ), 16:26, 12/02/2020 Юноша, вы с дуба рухнули что ли? 3.0 на момент выхода и пять лет после того была лучше всего, что только мог предоставить рынок! Вы, само собой, не застали те времена (а если я ошибаюсь и таки застали, значит работали где-то в ебенях, где ничего о компьютерах не слышали).

5.55 , A.Stahl ( ok ), 17:31, 12/02/2020 Лучше чем? Под пре-3.0 софта вообще не было. А под 3.х не было ничего уникального и важного (ну, может, разве что TWAIN). Да и вообще я не помню была ли совместимость между 3.0 и 3.1 Мне кажется что нихрена её не было. Там вообще всё сильно менялось от версии к версии.

2.65 , alienjust ( ok ), 20:12, 12/02/2020 shithub!