Подготовлена реализация Git на Shell

Дрю ДеВолт (Drew DeVault), автор пользовательского окружения Sway и почтового клиента Aerc, ради забавы попытался подготовить реализацию Git, написанную на POSIX Shell. Идея возникла после спора о сложности внутренней структуры Git, после которого Дрю решил продемонстрировать свои доводы, написав за день работоспособный вариант Git на чистом Shell. В процессе работы Дрю понял, что немного погорячился с заявлениями о простоте из-за применения в Git бинарного формата индекса, для обработки которого не совсем подходит Shell. Но отступать было поздно и извернувшись ему удалось реализовать Git на Shell.

Проект получил название shit (Shell Git) и позиционируется исключительно как эксперимент по изучению внутренностей Git, не предназначенный для применения на практике. Кроме конструкций, определённых в POSIX Shell, в коде задействовано несколько GNU-расширений, работоспособных в BusyBox. Для работы также необходимо наличие библиотеки zlib. Подготовленной функциональности достаточно для совершения коммита в git-репозиторий. Код распространяется под лицензией WTFPLv2.



