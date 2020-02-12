The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Подготовлена реализация Git на Shell

12.02.2020 10:50

Дрю ДеВолт (Drew DeVault), автор пользовательского окружения Sway и почтового клиента Aerc, ради забавы попытался подготовить реализацию Git, написанную на POSIX Shell. Идея возникла после спора о сложности внутренней структуры Git, после которого Дрю решил продемонстрировать свои доводы, написав за день работоспособный вариант Git на чистом Shell. В процессе работы Дрю понял, что немного погорячился с заявлениями о простоте из-за применения в Git бинарного формата индекса, для обработки которого не совсем подходит Shell. Но отступать было поздно и извернувшись ему удалось реализовать Git на Shell.

Проект получил название shit (Shell Git) и позиционируется исключительно как эксперимент по изучению внутренностей Git, не предназначенный для применения на практике. Кроме конструкций, определённых в POSIX Shell, в коде задействовано несколько GNU-расширений, работоспособных в BusyBox. Для работы также необходимо наличие библиотеки zlib. Подготовленной функциональности достаточно для совершения коммита в git-репозиторий. Код распространяется под лицензией WTFPLv2.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Статус возрождения kernel.org: доступ к Git будет организован без shell доступа
  3. OpenNews: Изменение лицензионной политики проекта Redis
  4. OpenNews: Представлена новая командная оболочка nushell
  5. OpenNews: Представлен многооконный консольный почтовый клиент Aerc
  6. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.4, использующего Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: git, shell
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (67) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:55, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > ради забавы

    Всё ясно... Героин, марихуана, крэк...

     
  • 1.2, Аноним (2), 10:55, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всем уязвимостей и ошибок из-за недостаточного экоанирования за счёт заведения.
     
     
  • 2.7, Григорий Федорович Конин (?), 11:11, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > написав за день работоспособный вариант Git на чистом Shell
     
  • 2.21, Crazy Alex (ok), 11:53, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Ты это применять собрался? Просто умный человек поразвлекался немного
     
  • 2.66, Аноним84701 (ok), 20:30, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всем уязвимостей и ошибок из-за недостаточного экоанирования за счёт заведения.

    Главное, не смотреть на оригинал:
    https://github.com/git/git
    >  C 48.8%   Shell 35.7%

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:02, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Мощно:

    read_int32() (
    path="$1"
    offs="$2"
    i32=$(od -An -tdI -j"$offs" -N4 "$path" | tr -d ' ')
    i32=$((((i32>>24)&0xff) |
    ((i32<<8)&0xff0000) |
    ((i32>>8)&0xff00) |
    ((i32<<24)&0xff000000)))
    echo "$i32"
    )

     
  • 1.4, Аноним (4), 11:06, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Зато название самокритичное
     
  • 1.5, KsenZ (ok), 11:08, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Мне лицензия понравилась
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:11, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, как переводится это словосочетание?
     
     
  • 3.13, Аноним (1), 11:19, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там в самом переводе неправильно написано.
     
  • 2.10, Аноним (1), 11:14, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Насколько я понял, эта лицензия производная от WTFPL:
    wtfpl.net
    https://ru.wikipedia.org/wiki/WTFPL
     
     
  • 3.11, Аноним (1), 11:16, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Погодите, да это же она и есть, но опеннетовский переводист зачем-то поменял аббревиатуру на какую-то свою.
     
  • 3.12, DerRoteBaron (ok), 11:16, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, это и есть WTFPL в чистом виде
     
  • 3.38, Аноним (38), 13:31, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У этой лицензии аж 2 две версии.
    Возникают вопросы.
    Первая версия  WTFPL совместима со второй?
    Совместимы ли эти версии с GPLv2 и с GPLv3?
      Чем же, все таки, первая версия отличается от второй?


     
  • 2.46, Урри (?), 15:32, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне МС три раза эту лицензию заворачивала. Сначала потому, что они не одобрили слово FUCK, второй раз они не одобрили слово F*CK, третий раз они не одобрили слово F**K. И наконец пропустили F--K.

     

  • 1.6, Аноним (8), 11:10, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    Не, ну он молодец. Отстоял свою позицию в сраче, как мужик.
     
  • 1.9, ryoken (ok), 11:13, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В наше время даже у самой дикой затеи найдутся свои последователи :). Ждём новостей вида "вот тут для прикола написали, а вот народ на это присел" :D.
     
  • 1.14, Анатоним (?), 11:25, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Осталось теперь Microsoft купить этот shit, и сообщество получит shit от Microsoft-а. Чудная новость, пойду смеяться. Спасибо.
     
     
  • 2.22, Crazy Alex (ok), 11:56, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Винде которая shit уже 25 лет... (до 95 не в счёт - та вполне хороша была для своего времени и условий)
     
     
  • 3.23, A.Stahl (ok), 12:07, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чем Винда до 95й была хороша? Как раз 3.х и более ранние версии -- отличный пример абсолютной бесполезности. Количество софта тоже намекает на востребованность тех фич.
     
     
  • 4.49, Урри (?), 16:26, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юноша, вы с дуба рухнули что ли? 3.0 на момент выхода и пять лет после того была лучше всего, что только мог предоставить рынок!

    Вы, само собой, не застали те времена (а если я ошибаюсь и таки застали, значит работали где-то в ебенях, где ничего о компьютерах не слышали).

     
     
  • 5.55, A.Stahl (ok), 17:31, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше чем? Под пре-3.0 софта вообще не было. А под 3.х не было ничего уникального и важного (ну, может, разве что TWAIN). Да и вообще я не помню была ли совместимость между 3.0 и 3.1 Мне кажется что нихрена её не было. Там вообще всё сильно менялось от версии к версии.


     
  • 3.64, jfdbngh (?), 20:03, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://me.me/i/start-process-for-writing-excellent-code-write-code-no-can-204
     
  • 2.65, alienjust (ok), 20:12, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    shithub!
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:31, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Я так понимаю, у него ещё есть примерно месяц и две недели на то, чтобы переписать zlib на sh.
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 13:14, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще coreutils и еще что там он еще использует
     

  • 1.16, pin (??), 11:31, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Какой же упоротый и вырвиглазный этот POSIX Shell. А писать на таком это все пальцы сломаешь об клавиатуру. Ад и Израиль.
     
     
  • 2.28, MS (??), 12:38, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Правильно, поэтому мы и приготовили вам прекрасный dotnet.core - и, смотрите, смотрите - он работает в вашем линуксе, заменяя вам этот отвратительный ужасный позиксшит или как там его.

     
  • 2.32, Аноним (32), 13:03, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Считай это клавиатурным тренажером.
     
  • 2.44, other_anonymous (?), 14:54, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пальцы как раз очень даже бережет для определенного типа задач.
    Вон ниже анон писал файлменеджер на шелле. Я вот тоже заметил, что порой, на удивление,
    время разработки на шелле оказывается меньше запланированного. При развитии проекта конечно приходится переписывать на что-нибудь более адекватное, потому что на следующий день не помнишь как работает то что написал вчера, но для небольших определенных прототипов очень даже удачный выбор.
    И вырвиглазность тут как раз на руку - очень компактно позволяет размещать мысль в пределах
    одного экрана. Читать такое через время конечно тяжело, так как нет структуры, но прототипировать, пробовать - самое оно
     

  • 1.17, Спок (ok), 11:39, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    shit pull ...
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:46, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Бассейн навоза?
     
     
  • 3.20, macfaq (?), 11:48, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бассейн - pool. На DHCP-серверах можно объявить :)
     
  • 3.53, Аноним (53), 17:24, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее так:
    Тяни, толкай, shit рукою подгоняй!
     

  • 1.19, macfaq (?), 11:48, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Занятный хак.
     
  • 1.25, Аноним (25), 12:18, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Следующая реализация будет на Питоне.
     
     
  • 2.26, Отражение луны (ok), 12:25, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полное название - питон здесь царь
     
  • 2.47, Урри (?), 15:59, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть уже одна, hg называется.
     
  • 2.56, Аноним (56), 17:57, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На питоне тормозить будет.
     

  • 1.27, Аноним (27), 12:37, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    git in the shell: stand alone complex
     
     
  • 2.62, burjui (ok), 19:08, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    stay away comrade
     

  • 1.29, Аноним (29), 12:42, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Я на шеле файл менеджер писал. Внешний вид в стиле nc, две панели, пародия на редактор, всё как положено. Конечно для баловства. Как ни странно, времени ушло меньше, чем планировал.

    Пользы в чистом виде нет, не смотря на то, что всё вполне хорошо работало. Но эти упражнения помогли сделать файл менеджер, не то что на stm32, но и на дохлом avr.


     
     
  • 2.45, охохо (?), 15:06, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скил прокачал!
     
  • 2.48, Урри (?), 16:00, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зашарь, полезная ведь штука.
     
  • 2.54, Аноним (54), 17:24, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не поделитесь? Студентов попугать/поучить. :)
     

  • 1.30, Нанобот (ok), 13:00, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ценители башпортянок оценят
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 13:10, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Какой ещё баш? Сказано тебе: POSIX shell!
     
     
  • 3.39, Аноним (29), 13:33, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    на bash3+ хотя бы читаемо, и компактно. В разумных пределах.
    На более деревяеянный шелл переносимо, и даже ещё читаемо гораздо лучше, чем брайнфак, но нахрена.

    Кстати, а зачем мне понадобился изврат с башем?
    Дело было на море, был под рукой контроллер без компиляторов. Вот вечерами и баловался.

     
     
  • 4.59, xm (ok), 18:16, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мужчина, вы - идиот? Нет там вашего баша.
     
  • 3.60, oopssss (?), 19:04, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А уже выросла поколение смузи-хлебов, которые не знают в чем разница
     
  • 2.61, VINRARUS (ok), 19:05, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    bash до sh по скорости работы как python до asm.
     

  • 1.31, Аноним (32), 13:02, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец можно будет выкинут зависимость от гит) Пусть и не на проде.
     
  • 1.35, freehck (ok), 13:17, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > DWTFYWTv2

    Потрясающая лицензия. =)

    https://git.sr.ht/~sircmpwn/shit/tree/master/LICENSE

     
  • 1.36, Аноним (36), 13:28, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Код распространяется под лицензией DWTFYWTv2.

    Эта лицензия называется WTFPL.

     
     
  • 2.37, Аноним (36), 13:28, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://www.wtfpl.net/about/
     

  • 1.40, Аноним (38), 13:37, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо форкнуть
     
  • 1.41, Аноним (41), 13:46, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не читал, но осуждаю
     
  • 1.42, Аноним (42), 14:25, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А некоторые на питоне такое много лет пилят. Mercurial называется
     
     
  • 2.63, MT (ok), 19:56, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Критичные по быстродействию части уже на Rust.
     

  • 1.43, Грусть (?), 14:27, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как в старые добрые времена.
     
  • 1.50, Аноним (50), 16:29, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пробовал sh когда добавлял BSD систем и изменял распознавание Linux в os-prober который до сих пор игнорирует /etc/os-release:) и lsb-release распознает с ошибкой. В конечном счёте BSD я убрал, а для Linux патч в Лимбо здесь https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgreport.cgi?pkg=os-prober;dist=unstable
     
  • 1.51, Аноним (51), 16:44, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошее название, и конкурсы веселые!
     
  • 1.52, б.б. (?), 17:17, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    помнится, когда-то для своего дистрибутива весом в 50 мб делал панель управления системой - веб сервер monkey и cgi-скрипты на busybox shell
     
  • 1.57, anonymous (??), 18:05, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо было придержать еще полтора месяца.
     
  • 1.58, xm (ok), 18:08, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прямо респект чуваку. И за название, и за способ реализации.
    Настоящий джедай.
     
  • 1.67, Аноним (67), 21:10, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дрю ДеВолт, клоун того же розлива, что и популярные опеннетовские комментаторы, но международного масшатаба
     
     
  • 2.68, Аноним (68), 21:17, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не того же. Он что-то делает (может, кому-то даже и полезное), а местные комментаторы только воздух умеют сотрясать.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру