The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз OpenSSH 9.7

11.03.2024 22:06

Опубликован релиз OpenSSH 9.7, открытой реализации клиента и сервера для работы по протоколам SSH 2.0 и SFTP. В предложенной версии началось внесение изменений, предшествующих будущему прекращению поддержки ключей на базе алгоритма DSA. В OpenSSH 9.7 предоставлена опция для отключения DSA на стадии компиляции, но сборка по умолчанию с поддержкой DSA пока сохранена. В следующем выпуске, намеченном на июнь, режим сборки будет изменён на отключение DSA по умолчанию, а в начале 2025 года реализация DSA будет удалена из кодовой базы.

По умолчанию использование ключей DSA прекращено ещё в 2015 году, но код для поддержки DSA собирался по умолчанию и позволял вернуть DSA через настройки. Примечательно, что алгоритм DSA является единственным обязательным к реализации в протоколе SSHv2. Подобное требование было добавлено так как во время создания и утверждения протокола SSHv2 все альтернативные алгоритмы подпадали под действие патентов. С тех пор ситуация изменилась, прекратили действие патенты, связанные с RSA, добавлен алгоритм ECDSA, значительно опережающий DSA по производительности и безопасности, а также EdDSA, который безопаснее и быстрее ECDSA.

Единственным фактором продолжения поддержки DSA оставалось сохранение совместимости с устаревшими устройствами. В нынешних реалиях затраты на продолжение сопровождения небезопасного алгоритма DSA не оправдывают себя и его удаление позволит стимулировать прекращение поддержки DSA в других реализациях SSH и криптографических библиотеках.

Кроме изменений, связанных с DSA, в новом выпуске предложен новый тип таймаутов в ssh и sshd, включаемый через указания значения "global" в директиве ChannelTimeout. В новом режиме OpenSSH отслеживает все открытые каналы и закрывает их разом, если во всех из них за указанный промежуток времени отсутствовал трафик. Например, когда к хосту одновременно открыты каналы для SSH-сеанса и перенаправления x11, новый режим позволяет закрыть сразу оба канала, если они неактивны, вместо раздельного отслеживания таймаутов для каждого канала. Из изменений также отмечается значительное улучшение тестирования совместимости с проектом PuTTY.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.mindrot.org/pipe...)
  2. OpenNews: Проект OpenSSH опубликовал план прекращения поддержки DSA
  3. OpenNews: Mayhem - атака, искажающая биты в памяти для обхода аутентификации в sudo и OpenSSH
  4. OpenNews: Представлен SSH3, вариант протокола SSH, использующий HTTP/3
  5. OpenNews: Релиз OpenSSH 9.6 c устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Terrapin - уязвимость в протоколе SSH, позволяющая снизить защиту соединения
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60772-openssh
Ключевые слова: openssh
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:32, 11/03/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    > затраты на продолжение сопровождения небезопасного алгоритма DSA не оправдывают себя

    Код лежит, есть не просит. Нет, нужно сломать.

    > стимулировать прекращение поддержки DSA в других реализациях SSH

    И другим сломать.

     
     
  • 2, Аноним (2), 23:37, 11/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3, Аноним (-), 00:00, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, бойцы копротивления уже прибежали жаловаться))

    > Код лежит, есть не просит. Нет, нужно сломать.

    Так положи себе и пусть лежит и ничего не просит.
    И разрабам это как минимум на регрессии тестить нужно.

    > И другим сломать

    Ну а то что этот алгоритм небезопасный, всем пофиг.
    Главное продолжать сидеть на старом овне!

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру