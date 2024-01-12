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Проект OpenSSH опубликовал план прекращения поддержки DSA

12.01.2024 12:11

Разработчики проекта OpenSSH представили план прекращения поддержки ключей на базе алгоритма DSA. По современным меркам DSA-ключи не обеспечивают должного уровня защиты, так как используют размер закрытого ключа всего в 160 бит и хэш SHA1, что по уровню безопасности соответствует примерно 80 разрядному симметричному ключу.

По умолчанию использование ключей DSA прекращено в 2015 году, но поддержка DSA оставлена в качестве опции, так как данный алгоритм является единственным обязательным к реализации в протоколе SSHv2. Подобное требование было добавлено так как во время создания и утверждения протокола SSHv2 все альтернативные алгоритмы подпадали под действие патентов. С тех пор ситуация изменилась, прекратили действие патенты, связанные с RSA, добавлен алгоритм ECDSA, значительно опережающий DSA по производительности и безопасности, а также EdDSA, который безопаснее и быстрее ECDSA. Единственным фактором продолжения поддержки DSA оставалось сохранение совместимости с устаревшими устройствами.

Оценив ситуацию в нынешних реалиях разработчики OpenSSH пришли к выводу, что затраты на продолжение сопровождения небезопасного алгоритма DSA не оправдывают себя и его удаление позволит стимулировать прекращение поддержки DSA в других реализациях SSH и криптографических библиотеках. В намеченном на апрель выпуске OpenSSH планируется сохранить сборку с DSA, но предоставить возможность отключения DSA на стадии компиляции. В июньском выпуске OpenSSH по умолчанию DSA будет отключён при сборке, а в начале 2025 года реализация DSA будет удалена из кодовой базы.

Пользователи, которым необходима поддержка DSA на стороне клиента, смогут использовать альтернативные сборки прошлых веток OpenSSH, например, поставляемый в Debian пакет "openssh-client-ssh1", собранный на базе OpenSSH 7.5 и предназначенный для подключения к SSH-серверам с использованием протокола SSHv1, поддержка которого была прекращена в OpenSSH 7.6 шесть лет назад.

  1. Главная ссылка к новости (https://undeadly.org/cgi?actio...)
  2. OpenNews: Возможность генерации фиктивных подписей ECDSA в Java SE
  3. OpenNews: Новая техника атаки по сторонним каналам, позволяющая восстановить ключи ECDSA
  4. OpenNews: Представлена техника атаки для определения ключей ECDSA и DSA
  5. OpenNews: Релиз OpenSSH 9.6 c устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Mayhem - атака, искажающая биты в памяти для обхода аутентификации в sudo и OpenSSH
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60426-dsa
Ключевые слова: dsa, openssh, ssh
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 12:48, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Астрологи объявили проблемы с доступом к древнему железу на лето
     
     
  • 2.2, Астролог (?), 12:52, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Древнее железо самостоятельно накатит на себя свежий OpenSSH?
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 13:10, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    клиент сломается
     
     
  • 4.7, User (??), 13:37, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У любителей "с-лопаты-посвежее"? Ну будет на арче +1 поломка - одной больше, одной меньше - ЦА и не заметит, им не привыкать.
     
  • 2.3, pfg21 (ok), 12:53, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    астрологи как обычно висят в облаках :)  
    а практики используют то что нужно там где нужно :)      
    древнее железо даже с телнетом можно элементарно закрыть от тырнетика... но астрологи приземленное не видят :)
     
     
  • 3.16, Аноним (1), 16:11, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разумеется можно, только это никак не отменит того факта что в системе алгоритма нет, а на железке есть, и если железку обновить нельзя, то "придется" сидеть на древней оси чтобы иметь возможность поправить настройки железки, или элементарно перезагрузить..

    Тут недавно принесли старый коммутатор управляемый, у которого нет ничего кроме http, задача сбросить настройки и использовать как обычный хаб, вот только там http 0.9 , пришлось доствать какуюто древнюю копию какой-то XP и через интернет эксплорер...

     
     
  • 4.18, Аноним (18), 17:07, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шо значит алгоритма нет? Этих ssh клиентов как грязи, если уж нужно зайти на древнюю железяку, то можно взять тот же putty или ещё опакетить старую ssh. В общем это не проблема в ближайщие 10-15 лет.
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 18:08, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    никто и не говорит, что это фатальная и непреодолимая проблема, но определенное неудобство, хочешь ты на железку, а тебе хрен, вот качай чего-то там, законопачивай в пакет...почему бы например не вынести старые алгоритмы в пакет ssh-legacy и ставить его при необходимости, разумеется можно, но майнтейнеры этим заниматься не будут, разрабы ssh тоже сливаются, дебиановци нашли выход с openssh-client-ssh1, но видимо это будет ssh-v1, или чтото такое, а можно было бы решить на уровне самого ssh, чтобы оно выдавало сообщение, типа хост к которому вы подключаетесь старый хлам, если хотите продолжить доустановите пакет/библиотеку ssh-legacy. Разве это не было бы лучше ?
     
  • 4.19, Аноним (18), 17:11, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И http 0.9 прекрасно работает в 2.0.17 firefox. Берёшь portable версию под нужную ось и настраиваешь. Опять же не проблема при наличии мозга и рук.
     
     
  • 5.20, Аноним (21), 17:56, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а оригинальный ms-dos запускается на 486 пне спаять который тоже не проблема при наличии....

    Вот скажи человече, надо оно мне? фаерфокс 2.0.17 в 2023 тода еще году, если у вас там некромантии храм и вы поклоняетесь мертвым то ради бога, ваши проблемы.

     
  • 2.5, Lost Inside (ok), 13:27, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Есть мнение, что на сегодняшний день DSA-ключами действительно пользуются только сумасшедшие астрологи.
     
     
  • 3.8, User (??), 13:38, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Предполагаю, что там где оно есть - это что-то из разряда "как прибили - так и держится"
     
     
  • 4.12, tty0 (?), 14:01, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как прибили, так пол ляма зелени жалко на замену.
     
     
  • 5.13, User (??), 14:16, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как прибили, так пол ляма зелени жалко на замену.

    Думаю, нет - так, чтобы железка умела _только_ в DSA-ключи я не помню. Т.е. не то, чтобы я железячник, хорошо знающий эмбеддовку - но вот не видел и пожалуй даже не слышал. А сгенерированные DSA-ключи видел, в том числе и в своем исполнении - правда давнёооохонько то дело было...

     

  • 1.6, Аноним (6), 13:34, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > затраты на продолжение сопровождения небезопасного алгоритма DSA

    врунишки. Затраты на сопровождение еще одного варианта параметра для вызова openssl равны нулю.

    > Пользователи, которым необходима поддержка DSA на стороне
    > клиента, смогут использовать альтернативные сборки прошлых
    > веток OpenSSH

    со всеми багами и уязвимостями (никак не привязанными к DSA) которые никто не собирается исправлять а половина из них и неизвестна никому кроме _уважаемых_.

    Вот это-то точно надежно и безопастно, не то что просто не трогать работающий код.

     
     
  • 2.9, User (??), 13:42, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    make OPENSSL=no году в 2015 появилась, так-то.
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:43, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    надежнто

    пешытя правельна

     

  • 1.11, sig11 (ok), 13:47, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >затраты на продолжение сопровождения небезопасного алгоритма DSA не оправдывают себя

    Интересно.. в чем затраты на продолжение сопровождения? Платят, что бы ничего не трогали?
    Затраты на удаление - я понимаю...

     
  • 1.17, Аноним (17), 16:20, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну значит появятся LibreSSH/BoringSSH/GnuSSH, если ещё не появились.
     

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