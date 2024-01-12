Проект OpenSSH опубликовал план прекращения поддержки DSA

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|4.7, User (??), 13:37, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У любителей "с-лопаты-посвежее"? Ну будет на арче +1 поломка - одной больше, одной меньше - ЦА и не заметит, им не привыкать.
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|2.3, pfg21 (ok), 12:53, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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астрологи как обычно висят в облаках :)
а практики используют то что нужно там где нужно :)
древнее железо даже с телнетом можно элементарно закрыть от тырнетика... но астрологи приземленное не видят :)
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|3.16, Аноним (1), 16:11, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разумеется можно, только это никак не отменит того факта что в системе алгоритма нет, а на железке есть, и если железку обновить нельзя, то "придется" сидеть на древней оси чтобы иметь возможность поправить настройки железки, или элементарно перезагрузить..
Тут недавно принесли старый коммутатор управляемый, у которого нет ничего кроме http, задача сбросить настройки и использовать как обычный хаб, вот только там http 0.9 , пришлось доствать какуюто древнюю копию какой-то XP и через интернет эксплорер...
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|4.18, Аноним (18), 17:07, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шо значит алгоритма нет? Этих ssh клиентов как грязи, если уж нужно зайти на древнюю железяку, то можно взять тот же putty или ещё опакетить старую ssh. В общем это не проблема в ближайщие 10-15 лет.
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|5.21, Аноним (21), 18:08, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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никто и не говорит, что это фатальная и непреодолимая проблема, но определенное неудобство, хочешь ты на железку, а тебе хрен, вот качай чего-то там, законопачивай в пакет...почему бы например не вынести старые алгоритмы в пакет ssh-legacy и ставить его при необходимости, разумеется можно, но майнтейнеры этим заниматься не будут, разрабы ssh тоже сливаются, дебиановци нашли выход с openssh-client-ssh1, но видимо это будет ssh-v1, или чтото такое, а можно было бы решить на уровне самого ssh, чтобы оно выдавало сообщение, типа хост к которому вы подключаетесь старый хлам, если хотите продолжить доустановите пакет/библиотеку ssh-legacy. Разве это не было бы лучше ?
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|4.19, Аноним (18), 17:11, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И http 0.9 прекрасно работает в 2.0.17 firefox. Берёшь portable версию под нужную ось и настраиваешь. Опять же не проблема при наличии мозга и рук.
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|5.20, Аноним (21), 17:56, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а оригинальный ms-dos запускается на 486 пне спаять который тоже не проблема при наличии....
Вот скажи человече, надо оно мне? фаерфокс 2.0.17 в 2023 тода еще году, если у вас там некромантии храм и вы поклоняетесь мертвым то ради бога, ваши проблемы.
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|2.5, Lost Inside (ok), 13:27, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Есть мнение, что на сегодняшний день DSA-ключами действительно пользуются только сумасшедшие астрологи.
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|3.8, User (??), 13:38, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Предполагаю, что там где оно есть - это что-то из разряда "как прибили - так и держится"
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|5.13, User (??), 14:16, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как прибили, так пол ляма зелени жалко на замену.
Думаю, нет - так, чтобы железка умела _только_ в DSA-ключи я не помню. Т.е. не то, чтобы я железячник, хорошо знающий эмбеддовку - но вот не видел и пожалуй даже не слышал. А сгенерированные DSA-ключи видел, в том числе и в своем исполнении - правда давнёооохонько то дело было...
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|1.6, Аноним (6), 13:34, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> затраты на продолжение сопровождения небезопасного алгоритма DSA
врунишки. Затраты на сопровождение еще одного варианта параметра для вызова openssl равны нулю.
> Пользователи, которым необходима поддержка DSA на стороне
> клиента, смогут использовать альтернативные сборки прошлых
> веток OpenSSH
со всеми багами и уязвимостями (никак не привязанными к DSA) которые никто не собирается исправлять а половина из них и неизвестна никому кроме _уважаемых_.
Вот это-то точно надежно и безопастно, не то что просто не трогать работающий код.
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|1.11, sig11 (ok), 13:47, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>затраты на продолжение сопровождения небезопасного алгоритма DSA не оправдывают себя
Интересно.. в чем затраты на продолжение сопровождения? Платят, что бы ничего не трогали?
Затраты на удаление - я понимаю...
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