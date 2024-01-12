Проект OpenSSH опубликовал план прекращения поддержки DSA

2.2 , Астролог ( ? ), 12:52, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Древнее железо самостоятельно накатит на себя свежий OpenSSH?

3.4 , Аноним ( 4 ), 13:10, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – клиент сломается

4.7 , User ( ?? ), 13:37, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – У любителей "с-лопаты-посвежее"? Ну будет на арче +1 поломка - одной больше, одной меньше - ЦА и не заметит, им не привыкать.

2.3 , pfg21 ( ok ), 12:53, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – астрологи как обычно висят в облаках :)

а практики используют то что нужно там где нужно :)

древнее железо даже с телнетом можно элементарно закрыть от тырнетика... но астрологи приземленное не видят :)

3.16 , Аноним ( 1 ), 16:11, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разумеется можно, только это никак не отменит того факта что в системе алгоритма нет, а на железке есть, и если железку обновить нельзя, то "придется" сидеть на древней оси чтобы иметь возможность поправить настройки железки, или элементарно перезагрузить.. Тут недавно принесли старый коммутатор управляемый, у которого нет ничего кроме http, задача сбросить настройки и использовать как обычный хаб, вот только там http 0.9 , пришлось доствать какуюто древнюю копию какой-то XP и через интернет эксплорер...

4.18 , Аноним ( 18 ), 17:07, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Шо значит алгоритма нет? Этих ssh клиентов как грязи, если уж нужно зайти на древнюю железяку, то можно взять тот же putty или ещё опакетить старую ssh. В общем это не проблема в ближайщие 10-15 лет.

5.21 , Аноним ( 21 ), 18:08, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – никто и не говорит, что это фатальная и непреодолимая проблема, но определенное неудобство, хочешь ты на железку, а тебе хрен, вот качай чего-то там, законопачивай в пакет...почему бы например не вынести старые алгоритмы в пакет ssh-legacy и ставить его при необходимости, разумеется можно, но майнтейнеры этим заниматься не будут, разрабы ssh тоже сливаются, дебиановци нашли выход с openssh-client-ssh1, но видимо это будет ssh-v1, или чтото такое, а можно было бы решить на уровне самого ssh, чтобы оно выдавало сообщение, типа хост к которому вы подключаетесь старый хлам, если хотите продолжить доустановите пакет/библиотеку ssh-legacy. Разве это не было бы лучше ?

4.19 , Аноним ( 18 ), 17:11, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И http 0.9 прекрасно работает в 2.0.17 firefox. Берёшь portable версию под нужную ось и настраиваешь. Опять же не проблема при наличии мозга и рук.

5.20 , Аноним ( 21 ), 17:56, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а оригинальный ms-dos запускается на 486 пне спаять который тоже не проблема при наличии.... Вот скажи человече, надо оно мне? фаерфокс 2.0.17 в 2023 тода еще году, если у вас там некромантии храм и вы поклоняетесь мертвым то ради бога, ваши проблемы.

2.5 , Lost Inside ( ok ), 13:27, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Есть мнение, что на сегодняшний день DSA-ключами действительно пользуются только сумасшедшие астрологи.

3.8 , User ( ?? ), 13:38, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Предполагаю, что там где оно есть - это что-то из разряда "как прибили - так и держится"

4.12 , tty0 ( ? ), 14:01, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как прибили, так пол ляма зелени жалко на замену.

5.13 , User ( ?? ), 14:16, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как прибили, так пол ляма зелени жалко на замену. Думаю, нет - так, чтобы железка умела _только_ в DSA-ключи я не помню. Т.е. не то, чтобы я железячник, хорошо знающий эмбеддовку - но вот не видел и пожалуй даже не слышал. А сгенерированные DSA-ключи видел, в том числе и в своем исполнении - правда давнёооохонько то дело было...

