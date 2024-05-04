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В KDE убрана возможность установки тем пиктограмм GNOME. Недавние изменения в KDE 6.1

04.05.2024 11:12

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал отчёт о подготовке к релизу KDE Plasma 6.1, запланированному на 18 июня, а также к корректирующему выпуску 6.0.5, намеченному на 21 мая. Среди изменений, добавленных за последнюю неделю в кодовую базу, на основе которой будет сформировано обновление 6.0.5:

  • В конфигураторе запрещён выбор набора пиктограмм Adwaita и High Contrast от проекта GNOME в качестве системных тем, так как, несмотря на заявленное соответствие требованиям FreeDesktop, они не рассчитаны на использование в других окружениях и при установке в KDE приводят к проблемам из-за отсутствия необходимых пиктограмм (многие пиктограммы после выбора в KDE темы пиктограмм GNOME не отображаются или заменяются пиктограммой о повреждённом файле).
  • Ограничен максимальный размер размещаемых на панели пиктограмм виджетов Kickoff (Application Launcher) и Kicker (Application Menu).
  • Устранён крах KWin в окружении на базе Wayland, проявляющийся при невозможности открыть сокет к XWayland.
  • Устранён крах Plasma при попытке изменения набора избранных приложений через Kickoff (Application Launcher), Kicker (Application Menu) и другие реализации меню.

Недавние изменения, добавленные в ветку KDE Plasma 6.1:

  • В композитном менеджере KWin изменён метод определения активного экрана, на котором будут открываться новые окна. Активным теперь признаётся экран, с которым было последнее взаимодействие пользователя, например, перемещение мыши или установка фокуса ввода клавиатурой.
  • В текстовом редакторе Kata изменена логика составления списка недавно использованных файлов. Для попадания в список теперь необходимо чтобы была выполнена операция записи или закрытия файла, что исключает появление в списке открытых в текущий момент файлов, над которыми продолжается работа.
  • Интерфейс выбора обоев для рабочего стола избавлен от рамок и приведён к соответствию новому стилю страниц конфигуратора:
  • В системе вывода уведомлений задействована новая пиктограмма на кнопке отмены работ и обеспечена обрезка длинных заголовков по содержимому в центре, а не в левой части.
  • Обновлён интерфейс, показываемый при изменении глобальных тем оформления.

  • При изменении профиля потребления энергии через утилиту powerprofilesctl, новая информация теперь сразу отображается в виджете "Power and Battery".
  • В тему Breeze добавлены символьные версии пиктограмм, связанных с шифрованием каталогов и размещением музыки.
  • Обеспечен показ более корректных пиктограмм для звуковых и видео файлов, распространяемых в форматах, для которых отсутствуют отдельные пиктограммы.
  • В Gwenview решена проблема с аварийным завершением при попытке открытия больших изображений.


  1. Главная ссылка к новости (https://pointieststick.com/202...)
  2. OpenNews: Выпуск KDE Frameworks 6.1.0. Реализация Explicit Sync для KDE
  3. OpenNews: Финальная оптимизация производительности и полировка интерфейса в KDE 6
  4. OpenNews: Релиз KDE 6.0
  5. OpenNews: Инцидент с темой оформления KDE, удаляющей пользовательские файлы
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61116-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:23, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Поддерживаю все гномовское это как болезнь. Надо её выкорчёвывать на корню.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:32, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С их нынешним вектором развития пожалуй да. Но через некоторое время понимаешь, что и кеды не меньшая шняга))
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:39, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кеды не стремятся поиметь пользователя в каждом обновлении, одно это уже чего-то стоит. Лично я просто расширяю функциональность своими скриптами и пока ничего не ломают, меня целиком устраивает. Вот софт не очень хороший, тот же Gwenview постоянно крашится. К примеру, на генерации превью для png, если операцию прервать каким-то образом (под отладчиком не воспроизводится). В Ark куча багов, часть из них из-за libarchive. Но ключевые компоненты вполне ничего.
     
     
  • 4.14, Аноним (2), 11:48, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Кеды не стремятся поиметь пользователя в каждом обновлении, одно это уже чего-то стоит.

    Аж если сравнивать WM и DE.. так без последнего прекрасно живется и ничего не ломается вообще!

    > Лично я просто расширяю функциональность своими скриптами

    Я тоже. Без кед или гнома ;)

     
     
  • 5.21, Аноним (9), 12:08, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для полноценной работы всё равно нужны практически все компоненты DE, на самом деле WM с набором костылей это выбор начинающих пользователей. И всё равно не спасёт от проблем, там ещё хуже с совместимостью.
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:34, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я поддержу тебя, если ты захочешь научиться ставить знаки препинания правильно
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 11:50, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Казнить нельзя помиловать, да.
     

  • 1.4, Аноним (3), 11:35, 04/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     

  • 1.5, Аноним (3), 11:36, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    убогий дизайн кде заставляет меня плакать кровавыми слезами
     
  • 1.6, Аноним (3), 11:37, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как хорошо, что я этим гавном не пользуюсь
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:39, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почитал коммуникацию в ошибке на GitLab - волосы встали дыбом. Когда разработчики одного из главных DE в Linux ведут себя так по-скотски, то от всего связанного с Linux на десктопе хочется отвернуться.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:00, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разрабы GNOME всегда так общаются) Даже так: в этой переписке все ещё и к какому-то соглашению пришли, так что уже неплохо

    Сколько было уже в OpenNET обсуждений об их поведении, что уже и неудивительно

    А про Linux на десктопе... Думаю, что багрепорты Windows не сильно лучше)

     

  • 1.8, Аноним (7), 11:39, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почитал коммуникацию в ошибке на GitLab - волосы встали дыбом. Когда разработчики одного из главных DE в Linux ведут себя так по-скотски, то от всего связанного с Linux на десктопе хочется отвернуться.
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:40, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чемпионат по гламурности: иконочки, обои.
     
  • 1.11, Werenter (ok), 11:47, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура. Ещё бы выкинули гномовские говнокурсоры, встающие по дефолту, где не надо, и стало бы совсем хорошо.
     
  • 1.12, тыквенное латте (?), 11:47, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > утилиту powerprofilesctl

    назвали бы powerprofilescontrol и не выё. юниксоиды :)

     
  • 1.16, Аноним (16), 11:55, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что-то на дефолтных скринах какое-то очередное серое на сером.
    Хорошо, что можно ставить другие темы и они прекрасно переключаются. Как оформления, так и цветовые.
     
  • 1.17, getaid (?), 11:57, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    $ apt install konsole -s

    > The following additional packages will be installed:
    > 0 upgraded, 164 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded.

    Всё, что нужно знать про KDE.

     
     
  • 2.22, Аноним (19), 12:09, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй
    $ apt-rdepends -d gnome-terminal
    Может оказаться удивительным)
     

  • 1.18, Banned (?), 12:00, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В современных Кедах GTK используется или полностью отказались?
     
  • 1.20, Аноним (20), 12:01, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Правильное решение, libadwaita это рак.
     

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