В KDE убрана возможность установки тем пиктограмм GNOME. Недавние изменения в KDE 6.1

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|1.1, Аноним (1), 11:23, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Поддерживаю все гномовское это как болезнь. Надо её выкорчёвывать на корню.
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|2.2, Аноним (2), 11:32, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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С их нынешним вектором развития пожалуй да. Но через некоторое время понимаешь, что и кеды не меньшая шняга))
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|3.9, Аноним (9), 11:39, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кеды не стремятся поиметь пользователя в каждом обновлении, одно это уже чего-то стоит. Лично я просто расширяю функциональность своими скриптами и пока ничего не ломают, меня целиком устраивает. Вот софт не очень хороший, тот же Gwenview постоянно крашится. К примеру, на генерации превью для png, если операцию прервать каким-то образом (под отладчиком не воспроизводится). В Ark куча багов, часть из них из-за libarchive. Но ключевые компоненты вполне ничего.
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|4.14, Аноним (2), 11:48, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кеды не стремятся поиметь пользователя в каждом обновлении, одно это уже чего-то стоит.
Аж если сравнивать WM и DE.. так без последнего прекрасно живется и ничего не ломается вообще!
> Лично я просто расширяю функциональность своими скриптами
Я тоже. Без кед или гнома ;)
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|5.21, Аноним (9), 12:08, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для полноценной работы всё равно нужны практически все компоненты DE, на самом деле WM с набором костылей это выбор начинающих пользователей. И всё равно не спасёт от проблем, там ещё хуже с совместимостью.
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|2.3, Аноним (3), 11:34, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я поддержу тебя, если ты захочешь научиться ставить знаки препинания правильно
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|1.7, Аноним (7), 11:39, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почитал коммуникацию в ошибке на GitLab - волосы встали дыбом. Когда разработчики одного из главных DE в Linux ведут себя так по-скотски, то от всего связанного с Linux на десктопе хочется отвернуться.
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|2.19, Аноним (19), 12:00, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разрабы GNOME всегда так общаются) Даже так: в этой переписке все ещё и к какому-то соглашению пришли, так что уже неплохо
Сколько было уже в OpenNET обсуждений об их поведении, что уже и неудивительно
А про Linux на десктопе... Думаю, что багрепорты Windows не сильно лучше)
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|1.8, Аноним (7), 11:39, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почитал коммуникацию в ошибке на GitLab - волосы встали дыбом. Когда разработчики одного из главных DE в Linux ведут себя так по-скотски, то от всего связанного с Linux на десктопе хочется отвернуться.
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|1.11, Werenter (ok), 11:47, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ура. Ещё бы выкинули гномовские говнокурсоры, встающие по дефолту, где не надо, и стало бы совсем хорошо.
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|1.16, Аноним (16), 11:55, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то на дефолтных скринах какое-то очередное серое на сером.
Хорошо, что можно ставить другие темы и они прекрасно переключаются. Как оформления, так и цветовые.
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|1.17, getaid (?), 11:57, 04/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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$ apt install konsole -s
> The following additional packages will be installed:
> 0 upgraded, 164 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded.
Всё, что нужно знать про KDE.
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|2.22, Аноним (19), 12:09, 04/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуй
$ apt-rdepends -d gnome-terminal
Может оказаться удивительным)
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