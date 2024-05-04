В KDE убрана возможность установки тем пиктограмм GNOME. Недавние изменения в KDE 6.1

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал отчёт о подготовке к релизу KDE Plasma 6.1, запланированному на 18 июня, а также к корректирующему выпуску 6.0.5, намеченному на 21 мая. Среди изменений, добавленных за последнюю неделю в кодовую базу, на основе которой будет сформировано обновление 6.0.5: В конфигураторе запрещён выбор набора пиктограмм Adwaita и High Contrast от проекта GNOME в качестве системных тем, так как, несмотря на заявленное соответствие требованиям FreeDesktop, они не рассчитаны на использование в других окружениях и при установке в KDE приводят к проблемам из-за отсутствия необходимых пиктограмм (многие пиктограммы после выбора в KDE темы пиктограмм GNOME не отображаются или заменяются пиктограммой о повреждённом файле).

Ограничен максимальный размер размещаемых на панели пиктограмм виджетов Kickoff (Application Launcher) и Kicker (Application Menu).

Устранён крах KWin в окружении на базе Wayland, проявляющийся при невозможности открыть сокет к XWayland.

Устранён крах Plasma при попытке изменения набора избранных приложений через Kickoff (Application Launcher), Kicker (Application Menu) и другие реализации меню. Недавние изменения, добавленные в ветку KDE Plasma 6.1: В композитном менеджере KWin изменён метод определения активного экрана, на котором будут открываться новые окна. Активным теперь признаётся экран, с которым было последнее взаимодействие пользователя, например, перемещение мыши или установка фокуса ввода клавиатурой.

В текстовом редакторе Kata изменена логика составления списка недавно использованных файлов. Для попадания в список теперь необходимо чтобы была выполнена операция записи или закрытия файла, что исключает появление в списке открытых в текущий момент файлов, над которыми продолжается работа.

Интерфейс выбора обоев для рабочего стола избавлен от рамок и приведён к соответствию новому стилю страниц конфигуратора:

В системе вывода уведомлений задействована новая пиктограмма на кнопке отмены работ и обеспечена обрезка длинных заголовков по содержимому в центре, а не в левой части.

Обновлён интерфейс, показываемый при изменении глобальных тем оформления.





При изменении профиля потребления энергии через утилиту powerprofilesctl, новая информация теперь сразу отображается в виджете "Power and Battery".

В тему Breeze добавлены символьные версии пиктограмм, связанных с шифрованием каталогов и размещением музыки.

Обеспечен показ более корректных пиктограмм для звуковых и видео файлов, распространяемых в форматах, для которых отсутствуют отдельные пиктограммы.

В Gwenview решена проблема с аварийным завершением при попытке открытия больших изображений.



