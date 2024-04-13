The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск KDE Frameworks 6.1.0

13.04.2024 11:00

Спустя полтора месяца после релиза KDE 6.0 опубликован выпуск платформы KDE Frameworks 6.1.0, предоставляющей реструктуризованный и портированный на Qt 6 базовый набор библиотек и runtime-компонентов, лежащих в основе KDE. Фреймворк включает в себя 72 библиотеки, часть которых может работать в качестве самодостаточных надстроек над Qt, а часть формируют программный стек KDE.

Выпуск cформирован в соответствии с инициативой по предсказуемому ежемесячному формированию обновлений KDE Frameworks. Помимо исправления ошибок и недоработок, выявленных после публикации ветки KDE 6.0, в новой версии можно отметить следующие новшества:

  • В kdeclarative добавлена поддержка платформы Android. Добавлены зависимости, необходимые модулю QML. Из KDeclarativeMouseEvent и WheelEvent удалена поддержка QML_ELEMENT.
  • В kfilemetadata добавлена возможность автоматического определения кодировки текста. Добавлена поддержка метаданных файлов .mod, .s3m, .xm и .it. Для чтения файлов задействован класс QFile. Для ускорения определения информации о типах по имени задействована хэш-таблица.
  • В kguiaddons в Recorder добавлена возможность записи клавиатурных комбинаций, в которых используются сразу несколько клавиш-модификаторов (Shift, Ctrl, Alt, Meta).
  • В kiconthemes в KIconDialog реализован фильтр символьных пиктограмм.
  • В kio в ScopedProcessRunner улучшена поддержка systemd. В PreviewJob разрешён показ миниатюр для локальных файлов. В kfilewidget в файле состояния обеспечено сохранение данных о недавно просмотренных файлах и URL. Добавлена возможность сохранения реакции пользователя на ошибки SSL (чтобы не выводить предупреждения каждый раз). Для кнопок по умолчанию задействованы символьные пиктограммы.
  • В kirigami улучшена компоновка элементов в диалоговых окнах. Расширено применение навигации при помощи клавиатуры. В ColumnView задействована анимация смены страниц на базе OutExpo. В InlineMessage добавлен параметр для явного выставления позиции. В pushDialogLayer добавлена обработка URL.
  • В knewstuff изменён стиль диалогов с запросом о перезаписи. По умолчанию задействована сортировка элементов по числу загрузок.
  • В ktexteditor переделан диалог сохранения и задействован хинтинг для корректного выравнивания символов.
  • В kwindowsystem добавлена поддержка клавиш-модификаторов (Shift, Ctrl, Alt, Meta).
  • В qqc2-desktop-style добавлена поддержка локализации. Прекращено использование модуля ECMQMLModules. Унифицировано выравнивание и горизонтальное растяжение меток. KQuickStyleItem переведён на использование C++20 std::accumulate. Добавлены аннотации к функциям. Учтены глобальные настройки отключения анимации. Добавлена возможность использования собственных шрифтов в ToolButtons.
  • В bluez-qt добавлена поддержка передачи данных о производителе в анонсах Bluetooth LE.
  • В breeze-icons проведена чистка пиктограмм и цветовых схем, уже не используемых приложениями. Добавлены новые пиктограммы, такие как system-suspend-inhibited, system-suspend-uninhibited, suyu, elisa-symbolic, skladnik. Изменено оформление пиктограмм с символикой увеличительного стекла.
  • В kcmutils модули QML переведены на декларативную регистрацию типов. Улучшен вывод информации об ошибках в SharedQmlEngine. Объявлена устаревшей реализация кнопки контекстной помощи ContextualHelpButton, вместо которой следует использовать аналог из фреймворка Kirigami.
  • В kconfig обеспечена регистрация модуля KConfigPropertyMap для QML.
  • В KConfig, KNotifyConfig и KCoreAddons прекращён поиск модуля QtDBus на платформах Windows, macOS и Android. В KNotifyConfig и KConfigWidgets прекращено использование DBus в Windows и macOS.
  • Kcrash переведён на использование функции sigaction.
  • В kholidays обновлена база праздничных дней.
  • В kimageformats улучшена проверка заголовков и обеспечена обработка дополнительных опций для формата TGA.
  • В kjobwidgets упрощена проверка работы в окружениях на базе протокола X11.
  • В kquickcharts обеспечена генерация набора шейдеров GLSL по умолчанию.
  • В kstatusnotifieritem улучшена активация связанных окон в окружениях на базе протокола Wayland.
  • В ksvg добавлена поддержка загрузки SVG-изображений из файлов QRC.
  • В syntax-highlighting подсветка классов Qt адаптирована для Qt 6, а подсветка сценариев Cmake адаптирована для CMake 3.29. Добавлена поддержка синтаксиса GPRbuild.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Инцидент с темой оформления KDE, удаляющей пользовательские файлы
  3. OpenNews: Корректирующий выпуск KDE Plasma 6.0.1
  4. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6
  5. OpenNews: Релиз KDE 6.0
  6. OpenNews: Увидел свет KDE Frameworks 5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60985-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:37, 13/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    это что же, набор библиотек поверх библиотек Qt? (:
     
     
  • 3, Аноним (3), 12:49, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет это фреймворк типа Джанги поверх питона.
     

  • 2, Аноним (2), 12:46, 13/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    Вейланд уже починили или ждём обновления блоба? Как разорбраться, почему не работает, если только чёрный экран и ничего информативного в логах? Например, я выяснил, что без dbus-uuidgen и /etc/machine-id молча фейлится, нужно объявлять переменные XDG_SESSION_TYPE=wayland; QT_QPA_PLATFORM=wayland; XDG_RUNTIME_DIR=${XDG_RUNTIME_DIR:-$(mktemp -d /tmp/$(id -u)-runtime-dir.XXX)} переменные dbus-launch и выполнить dbus-run-session startplasma-wayland. Но дальше так и не запускается, я точно знаю, что пару лет назад плазма с вялым работала кое-как без всего этого. И когда уже можно будет запускать sddm без иксов?
     
     
  • 4, Аноним (3), 12:50, 13/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5, НяшМяш (ok), 12:56, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вейланд уже починили или ждём обновления блоба?

    На арче с 5 на 6 под вяленым обновилось без проблем. Пишу из-под неё.

    > И когда уже можно будет запускать sddm без иксов?

    Давно уже можно, я в 5 ещё вот так делал и в 6 работает: https://wiki.archlinux.org/title/SDDM#Wayland

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру