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Корректирующий выпуск KDE Plasma 6.0.1

06.03.2024 10:53

Спустя неделю после релиза KDE 6.0 опубликован первый корректирующий выпуск среды рабочего стола KDE Plasma 6.0.1, в котором по горячим следам устранено более сотни ошибок. Среди исправленных проблем:

  • Выход курсора за границу ограниченной поверхности Wayland (например, при запуске игр в окне или на полном экране курсор мог перескакивать во внешнюю область).
  • Проблемы с закрытием меню приложений Kicker (если щёлкнуть мышью на внешнюю область, меню оставалось открытым).
  • Невозможность добавления виджетов на панель из-за скрытия панели после входа в режиме редактирования, в случае включения режима автоматического скрытия панели.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6
  3. OpenNews: Релиз KDE 6.0
  4. OpenNews: В Fedora 40 утверждено прекращение поддержки сеанса KDE на базе X11
  5. OpenNews: Проект KDE представил пятое поколение ноутбуков KDE Slimbook
  6. OpenNews: Композитный менеджер Theseus Ship 6.0, нацеленный на использование в KDE вместо KWin
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60738-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ilyafedin (ok), 10:59, 06/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда мажорный релиз настолько идеальный, что в .1 почти нечего фиксить
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:08, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    То ли дело Телега, довели до идеала. Да, Илья? Столько человек просят одну простейшую настройку – скрыть к чeртям "истории"/"сторис". Но нет, мы будем отнекиваться, что можно по одной убирать в архив, что так оно и задумано, и вообще всех всё устраивает. Про количество голосов за это предложение в "bugs and suggestions" я уже молчу.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 11:10, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Честно говоря не не хватает возможности убрать 80% функционала телеграма, хочется чтобы его можно было упростить до уровня 16-17 годов, в этом смысле Вацап таким и остался
     
     
  • 4.6, Аноним (2), 11:12, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > чтобы его можно было упростить до уровня 16-17 годов

    Два чая этому Анониму. Как была хороша Телега тех времён. Действительно полезных возможностей с тех пор добавили крайне мало, гораздо больше какого-то социально-сеточного мусора.

     
     
  • 5.12, InuYasha (??), 11:19, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так тгм и есть социанальная сеть, а не мессенгер - они и не скрывали. И рег по телефону, и гулаг-группы, и платные реакции, и сжирание записной книжки... Пока своего бэка не будет, это крайне опасная вещь.
     
  • 5.43, Аноним (43), 13:34, 06/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.4, Аноним (4), 11:11, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ага, рекламу еще предложи им скрыть. Эти премиум сторизы их хлеб с маслом.
     
  • 3.7, ilyafedin (ok), 11:12, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > То ли дело Телега, довели до идеала. Да, Илья? Столько человек просят
    > одну простейшую настройку – скрыть к чeртям "истории"/"сторис". Но нет, мы
    > будем отнекиваться, что можно по одной убирать в архив, что так
    > оно и задумано, и вообще всех всё устраивает. Про количество голосов
    > за это предложение в "bugs and suggestions" я уже молчу.

    Я хз зачем мне об этом говорить, я туда просто закидываю фиксы потому что она открыта у меня постоянно. Это бесполезно писать даже разработчику на зарплате и на гитхаб (его читает только он и другие контрибьюторы), потому что, очевидно, это решается каким-нибудь менеджером.

     
     
  • 4.15, Евгений (??), 11:26, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочу забагрепортить багу. Когда в тг открываешь два окна с разными аккаунтами, то когда тянешь за сайдбар с чатами, то он ресайзится в обеих окнах (!).
     
     
  • 5.18, ilyafedin (ok), 11:28, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хочу забагрепортить багу. Когда в тг открываешь два окна с разными аккаунтами,
    > то когда тянешь за сайдбар с чатами, то он ресайзится в
    > обеих окнах (!).

    Ну, блин, для этого есть специально отведенные места. Я лично этим заниматься не буду.

     
  • 5.20, Аноним (-), 11:29, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хочу забагрепортить багу

    Репорть: bugs.telegram.org

    Только толку, скорее всего, от этого мало будет. Им легче перевести стрелки на пользователей, что это они какие-то не такие, да и система у них не такая как надо, и вообще они пользуются софтом не так же, как манагеры на своих макпуках.

     
     
  • 6.23, Евгений (??), 11:32, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этой баге в обед сто лет. Мне просто интересно как все просто закрывают на это глаза.
     
     
  • 7.26, Аноним (-), 11:35, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне просто интересно как все просто закрывают на это глаза.

    Так глаза закрывают на куда более серьёзные проблемы. Манагерам пофиг, они деньги зарабатывают. Фикс этого бага (как и большинства других) денег им не принесёт.

     
  • 3.8, Okarin (ok), 11:13, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Бро, охлади это самое. Обычная тема, БИЗНЕС хочет тебе в глотку эти сраные сторисы затолкать, шоб как в божественной инсте было. И клали они и на разрабов, и на пользователей. У них, бл, видение. Продукт!
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 12:58, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >продукт

    или товар?

     
  • 3.9, Аноним (-), 11:15, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-нибудь может объяснить, почему под новостью о выпуске KDE обсуждают telegram? Типа, тоже на Qt (даже если так, то причём здесь оно) или что?
     
     
  • 4.13, InuYasha (??), 11:21, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это, типа, личные тёрки - разве не видишь?
     
  • 4.22, Аноним (22), 11:32, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очередному анониму с оупеннета не доложили халявы в тарелку, все как обычно. Вы_все_мне_должны.jpg
     
  • 4.27, pkdr (ok), 11:35, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты всегда можешь отомстить и начать обсуждать плазму под новостью про телеграм.
     
     
  • 5.28, Аноним (2), 11:39, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Телеграм не на qt, он на электроне

    Ложь.

    > Qt 6 (LGPL) and Qt 5.15 (LGPL) slightly patched

    И ни слова об электроне. Даже поиском пройдись по репозиторию tdesktop, там упоминания electron даже нет. Оно именно на Qt.

     
     
  • 6.40, Аноним (40), 13:20, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минусильщики сначала бы хоть раз открыли исходники, да посмотрели. Там в основном C++. Где они там Electron или даже вообще JS (в значимых количествах) увидели?
     
  • 3.42, vitalif (ok), 13:30, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да по одной терпимо

    Вот когда на телефоне вообще не убирается сторя с новостями телеги это трэш

    Но к счастью есть фикс в виде xposed модуля

     

  • 1.10, Аноним (10), 11:18, 06/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже можно сделать так, чтобы окна не открывались в углу после предыдущего? И желательно запоминали позиции? Раньше это работало в иксах, а теперь, смотрю, и с иксами в левом верхнем углу всё открывается (но хоть поверх прошлого окна, а не рядом).
     
     
  • 2.14, InuYasha (??), 11:24, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сомнительная фича. Как они запоминать будут?
    /usr/bin/bitcoinwallet 43 534 800 600
    /usr/bin/ponrfinder 0 0 1230 1456
    и это будет бесконечно храниться в и без этого засранном .kde? тов.мажор одобраят. а я - нет.
     
     
  • 3.19, Аноним (10), 11:29, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно так. Хотя, я хочу, чтобы оконные приложения были по центру, а не в углу. Иногда они мне нужны в другом угле и после каждого запуска перетаскивать окна, как надо, довольно утомительно.
     
  • 3.21, НяшМяш (ok), 11:30, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы в каком-нибудь .kde, так-то оно .config засирает и офигеешь бекапить если понадобится.
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 12:46, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    неожиданно:




    [ diablopc@Q739.DiabloCRP /]$ cat ~/.config/kwinrulesrc
    [$Version]
    update_info=kwinrules.upd:replace-placement-string-to-enum,kwinrules.upd:use-virtual-desktop-ids

    [1]
    Description=kcalc
    ignoregeometry=true
    ignoregeometryrule=3
    position=87,497
    positionrule=3
    size=483,540
    sizerule=3
    wmclass=kcalc
    wmclassmatch=1

    [2]
    Description=smile
    above=true
    aboverule=3
    position=1407,27
    positionrule=3
    size=513,1053
    sizerule=3
    type=256
    typerule=2
    wmclass=emote
    wmclassmatch=1

    [3]
    Description=ksmserver-logout-greeter
    above=true
    aboverule=3
    wmclass=ksmserver-logout-greeter
    wmclassmatch=1

    [517a2caf-cea2-4c89-8495-90931e9d058d]
    Description=kcalc
    ignoregeometry=true
    ignoregeometryrule=3
    position=87,497
    positionrule=3
    size=483,540
    sizerule=3
    wmclass=kcalc
    wmclassmatch=1

    [552918a8-56b6-47ad-b958-7714af0eb945]
    Description=ksmserver-logout-greeter
    above=true
    aboverule=3
    wmclass=ksmserver-logout-greeter
    wmclassmatch=1

    [General]
    count=3
    rules=1,2,3



     
  • 2.25, Аноним (22), 11:34, 06/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.33, Аноним (36), 12:27, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да такое еще во вторых кедах можно было делать.
    А если сильно нужно — для некоторых прог\типов окон можно размеры и положение гвоздями приколотить в тех-же настройках. И хранится это всё в конфиге кед, а не "где-то_там"

    https://i.ibb.co/Ct0jBxZ/ksnip-20240306-112341.png

    Скрин, если что, с пятерки

     
     
  • 3.34, Аноним (36), 12:28, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ззы
    как там в валянке — не знаю.
    пользуюсь Х
     

  • 1.11, Abyss777 (?), 11:18, 06/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всмысле идеальный? сеанс X11 фризится раз в несколько минут, через пару секунд отвисает.
    При полноэкранном видео всё равно отключается экран.

    В сеансе wayland переключение раскладки происходит при нажатии клавиш, а не отпускании.

     
     
  • 2.16, Аноним (10), 11:26, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй отключить своп. А отключение экрана, это раньше решалось тем, что плеер либо давал команду скринсейверу, либо просто имитировал активность пользователя. В вяленом это отдельное расширение протокола емнип. Лично меня вот напрягает, что твич в браузере выдаёт ошибку в ту же секунду, как только гаснет экран (иксы и фф). Видимо, заслуга кде тоже, когда это был dpms и иксы ничего об этом не знали, таких проблем не было. Но потом dpms в видедрайвере сломали и сейчас я не знаю кто этим заведует.
     
     
  • 3.35, Аноним (36), 12:31, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://i.ibb.co/jRCqyfY/ksnip-20240306-113024.png

    Ну это если нужно чтобы экран не гас, а не на опеннетике потрындеть

     
  • 2.17, Аноним (-), 11:26, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > В сеансе wayland переключение раскладки происходит при нажатии клавиш, а не отпускании.

    Опять ты вылезло… Убери руки с клавиатуры и не заходи сюда больше.

     
  • 2.29, Аноним (29), 11:45, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > сеанс X11 фризится раз в несколько минут

    Используй Wayland, зачем Иксы тащить?

    > В сеансе wayland переключение раскладки происходит при нажатии клавиш, а не отпускании

    А что не так?

     
  • 2.30, Аноним (-), 12:03, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сеанс X11 фризится раз в несколько минут, через пару секунд отвисает.

    Так прекрасно! Пусть каждый новый юзер ощутит какие иксы овно!
    А дальше будет еще хуже.

    > В сеансе wayland переключение раскладки происходит при нажатии клавиш, а не отпускании.

    И в чем проблема? Конфликт с чем-то еще?

     
  • 2.32, Аноним (32), 12:26, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Советую накатить пятые кеды на дебиан стабле, и юзать их лет 7 ещё без обнов на старом дебиане. Багов не будет.
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 13:20, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет. И у дебиана и у плазмы.
     
     
  • 4.41, Аноним (41), 13:24, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новые баги появляются только при исправлении ПО. Новых багов не будет. Ещё необнаруженные баги - это другое!
     

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