Корректирующий выпуск KDE Plasma 6.0.1

4.13 , InuYasha ( ?? ), 11:21, 06/03/2024 Это, типа, личные тёрки - разве не видишь?

4.22 , Аноним ( 22 ), 11:32, 06/03/2024 Очередному анониму с оупеннета не доложили халявы в тарелку, все как обычно. Вы_все_мне_должны.jpg

4.27 , pkdr ( ok ), 11:35, 06/03/2024 Ты всегда можешь отомстить и начать обсуждать плазму под новостью про телеграм.

5.28 , Аноним ( 2 ), 11:39, 06/03/2024 > Телеграм не на qt, он на электроне Ложь. > Qt 6 (LGPL) and Qt 5.15 (LGPL) slightly patched И ни слова об электроне. Даже поиском пройдись по репозиторию tdesktop, там упоминания electron даже нет. Оно именно на Qt.

6.40 , Аноним ( 40 ), 13:20, 06/03/2024 Минусильщики сначала бы хоть раз открыли исходники, да посмотрели. Там в основном C++. Где они там Electron или даже вообще JS (в значимых количествах) увидели?