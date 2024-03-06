Корректирующий выпуск KDE Plasma 6.0.1

2.16 , Аноним ( 10 ), 11:26, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Попробуй отключить своп. А отключение экрана, это раньше решалось тем, что плеер либо давал команду скринсейверу, либо просто имитировал активность пользователя. В вяленом это отдельное расширение протокола емнип. Лично меня вот напрягает, что твич в браузере выдаёт ошибку в ту же секунду, как только гаснет экран (иксы и фф). Видимо, заслуга кде тоже, когда это был dpms и иксы ничего об этом не знали, таких проблем не было. Но потом dpms в видедрайвере сломали и сейчас я не знаю кто этим заведует.

3.35 , Аноним ( 36 ), 12:31, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://i.ibb.co/jRCqyfY/ksnip-20240306-113024.png Ну это если нужно чтобы экран не гас, а не на опеннетике потрындеть

2.17 , Аноним ( - ), 11:26, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > В сеансе wayland переключение раскладки происходит при нажатии клавиш, а не отпускании. Опять ты вылезло… Убери руки с клавиатуры и не заходи сюда больше.

2.29 , Аноним ( 29 ), 11:45, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > сеанс X11 фризится раз в несколько минут Используй Wayland, зачем Иксы тащить? > В сеансе wayland переключение раскладки происходит при нажатии клавиш, а не отпускании А что не так?

2.30 , Аноним ( - ), 12:03, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > сеанс X11 фризится раз в несколько минут, через пару секунд отвисает. Так прекрасно! Пусть каждый новый юзер ощутит какие иксы овно!

А дальше будет еще хуже. > В сеансе wayland переключение раскладки происходит при нажатии клавиш, а не отпускании. И в чем проблема? Конфликт с чем-то еще?

2.32 , Аноним ( 32 ), 12:26, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Советую накатить пятые кеды на дебиан стабле, и юзать их лет 7 ещё без обнов на старом дебиане. Багов не будет.

3.39 , Аноним ( 39 ), 13:20, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Будет. И у дебиана и у плазмы.

4.41 , Аноним ( 41 ), 13:24, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Новые баги появляются только при исправлении ПО. Новых багов не будет. Ещё необнаруженные баги - это другое!

