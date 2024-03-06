Корректирующий выпуск KDE Plasma 6.0.1

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|2.2, Аноним (2), 11:08, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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То ли дело Телега, довели до идеала. Да, Илья? Столько человек просят одну простейшую настройку – скрыть к чeртям "истории"/"сторис". Но нет, мы будем отнекиваться, что можно по одной убирать в архив, что так оно и задумано, и вообще всех всё устраивает. Про количество голосов за это предложение в "bugs and suggestions" я уже молчу.
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|3.3, Аноним (3), 11:10, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Честно говоря не не хватает возможности убрать 80% функционала телеграма, хочется чтобы его можно было упростить до уровня 16-17 годов, в этом смысле Вацап таким и остался
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|4.6, Аноним (2), 11:12, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> чтобы его можно было упростить до уровня 16-17 годов
Два чая этому Анониму. Как была хороша Телега тех времён. Действительно полезных возможностей с тех пор добавили крайне мало, гораздо больше какого-то социально-сеточного мусора.
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|5.12, InuYasha (??), 11:19, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Так тгм и есть социанальная сеть, а не мессенгер - они и не скрывали. И рег по телефону, и гулаг-группы, и платные реакции, и сжирание записной книжки... Пока своего бэка не будет, это крайне опасная вещь.
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|3.4, Аноним (4), 11:11, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ага, рекламу еще предложи им скрыть. Эти премиум сторизы их хлеб с маслом.
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|3.7, ilyafedin (ok), 11:12, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> То ли дело Телега, довели до идеала. Да, Илья? Столько человек просят
> одну простейшую настройку – скрыть к чeртям "истории"/"сторис". Но нет, мы
> будем отнекиваться, что можно по одной убирать в архив, что так
> оно и задумано, и вообще всех всё устраивает. Про количество голосов
> за это предложение в "bugs and suggestions" я уже молчу.
Я хз зачем мне об этом говорить, я туда просто закидываю фиксы потому что она открыта у меня постоянно. Это бесполезно писать даже разработчику на зарплате и на гитхаб (его читает только он и другие контрибьюторы), потому что, очевидно, это решается каким-нибудь менеджером.
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|4.15, Евгений (??), 11:26, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хочу забагрепортить багу. Когда в тг открываешь два окна с разными аккаунтами, то когда тянешь за сайдбар с чатами, то он ресайзится в обеих окнах (!).
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|5.18, ilyafedin (ok), 11:28, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хочу забагрепортить багу. Когда в тг открываешь два окна с разными аккаунтами,
> то когда тянешь за сайдбар с чатами, то он ресайзится в
> обеих окнах (!).
Ну, блин, для этого есть специально отведенные места. Я лично этим заниматься не буду.
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|5.20, Аноним (-), 11:29, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хочу забагрепортить багу
Репорть: bugs.telegram.org
Только толку, скорее всего, от этого мало будет. Им легче перевести стрелки на пользователей, что это они какие-то не такие, да и система у них не такая как надо, и вообще они пользуются софтом не так же, как манагеры на своих макпуках.
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|6.23, Евгений (??), 11:32, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Этой баге в обед сто лет. Мне просто интересно как все просто закрывают на это глаза.
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|7.26, Аноним (-), 11:35, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мне просто интересно как все просто закрывают на это глаза.
Так глаза закрывают на куда более серьёзные проблемы. Манагерам пофиг, они деньги зарабатывают. Фикс этого бага (как и большинства других) денег им не принесёт.
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|3.8, Okarin (ok), 11:13, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Бро, охлади это самое. Обычная тема, БИЗНЕС хочет тебе в глотку эти сраные сторисы затолкать, шоб как в божественной инсте было. И клали они и на разрабов, и на пользователей. У них, бл, видение. Продукт!
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|3.9, Аноним (-), 11:15, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто-нибудь может объяснить, почему под новостью о выпуске KDE обсуждают telegram? Типа, тоже на Qt (даже если так, то причём здесь оно) или что?
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|4.22, Аноним (22), 11:32, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очередному анониму с оупеннета не доложили халявы в тарелку, все как обычно. Вы_все_мне_должны.jpg
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|4.27, pkdr (ok), 11:35, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты всегда можешь отомстить и начать обсуждать плазму под новостью про телеграм.
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|5.28, Аноним (2), 11:39, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Телеграм не на qt, он на электроне
Ложь.
> Qt 6 (LGPL) and Qt 5.15 (LGPL) slightly patched
И ни слова об электроне. Даже поиском пройдись по репозиторию tdesktop, там упоминания electron даже нет. Оно именно на Qt.
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|6.40, Аноним (40), 13:20, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Минусильщики сначала бы хоть раз открыли исходники, да посмотрели. Там в основном C++. Где они там Electron или даже вообще JS (в значимых количествах) увидели?
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|3.42, vitalif (ok), 13:30, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да по одной терпимо
Вот когда на телефоне вообще не убирается сторя с новостями телеги это трэш
Но к счастью есть фикс в виде xposed модуля
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|1.10, Аноним (10), 11:18, 06/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Уже можно сделать так, чтобы окна не открывались в углу после предыдущего? И желательно запоминали позиции? Раньше это работало в иксах, а теперь, смотрю, и с иксами в левом верхнем углу всё открывается (но хоть поверх прошлого окна, а не рядом).
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|2.14, InuYasha (??), 11:24, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сомнительная фича. Как они запоминать будут?
/usr/bin/bitcoinwallet 43 534 800 600
/usr/bin/ponrfinder 0 0 1230 1456
и это будет бесконечно храниться в и без этого засранном .kde? тов.мажор одобраят. а я - нет.
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|3.19, Аноним (10), 11:29, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Именно так. Хотя, я хочу, чтобы оконные приложения были по центру, а не в углу. Иногда они мне нужны в другом угле и после каждого запуска перетаскивать окна, как надо, довольно утомительно.
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|3.21, НяшМяш (ok), 11:30, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если бы в каком-нибудь .kde, так-то оно .config засирает и офигеешь бекапить если понадобится.
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|4.36, Аноним (36), 12:46, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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неожиданно:
[ diablopc@Q739.DiabloCRP /]$ cat ~/.config/kwinrulesrc
[$Version]
update_info=kwinrules.upd:replace-placement-string-to-enum,kwinrules.upd:use-virtual-desktop-ids
[1]
Description=kcalc
ignoregeometry=true
ignoregeometryrule=3
position=87,497
positionrule=3
size=483,540
sizerule=3
wmclass=kcalc
wmclassmatch=1
[2]
Description=smile
above=true
aboverule=3
position=1407,27
positionrule=3
size=513,1053
sizerule=3
type=256
typerule=2
wmclass=emote
wmclassmatch=1
[3]
Description=ksmserver-logout-greeter
above=true
aboverule=3
wmclass=ksmserver-logout-greeter
wmclassmatch=1
[517a2caf-cea2-4c89-8495-90931e9d058d]
Description=kcalc
ignoregeometry=true
ignoregeometryrule=3
position=87,497
positionrule=3
size=483,540
sizerule=3
wmclass=kcalc
wmclassmatch=1
[552918a8-56b6-47ad-b958-7714af0eb945]
Description=ksmserver-logout-greeter
above=true
aboverule=3
wmclass=ksmserver-logout-greeter
wmclassmatch=1
[General]
count=3
rules=1,2,3
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|1.11, Abyss777 (?), 11:18, 06/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Всмысле идеальный? сеанс X11 фризится раз в несколько минут, через пару секунд отвисает.
При полноэкранном видео всё равно отключается экран.
В сеансе wayland переключение раскладки происходит при нажатии клавиш, а не отпускании.
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|2.16, Аноним (10), 11:26, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Попробуй отключить своп. А отключение экрана, это раньше решалось тем, что плеер либо давал команду скринсейверу, либо просто имитировал активность пользователя. В вяленом это отдельное расширение протокола емнип. Лично меня вот напрягает, что твич в браузере выдаёт ошибку в ту же секунду, как только гаснет экран (иксы и фф). Видимо, заслуга кде тоже, когда это был dpms и иксы ничего об этом не знали, таких проблем не было. Но потом dpms в видедрайвере сломали и сейчас я не знаю кто этим заведует.
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|2.17, Аноним (-), 11:26, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> В сеансе wayland переключение раскладки происходит при нажатии клавиш, а не отпускании.
Опять ты вылезло… Убери руки с клавиатуры и не заходи сюда больше.
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|2.29, Аноним (29), 11:45, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> сеанс X11 фризится раз в несколько минут
Используй Wayland, зачем Иксы тащить?
> В сеансе wayland переключение раскладки происходит при нажатии клавиш, а не отпускании
А что не так?
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|2.30, Аноним (-), 12:03, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> сеанс X11 фризится раз в несколько минут, через пару секунд отвисает.
Так прекрасно! Пусть каждый новый юзер ощутит какие иксы овно!
А дальше будет еще хуже.
> В сеансе wayland переключение раскладки происходит при нажатии клавиш, а не отпускании.
И в чем проблема? Конфликт с чем-то еще?
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|2.32, Аноним (32), 12:26, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Советую накатить пятые кеды на дебиан стабле, и юзать их лет 7 ещё без обнов на старом дебиане. Багов не будет.
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|4.41, Аноним (41), 13:24, 06/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Новые баги появляются только при исправлении ПО. Новых багов не будет. Ещё необнаруженные баги - это другое!
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