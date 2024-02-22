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Проект KDE представил пятое поколение ноутбуков KDE Slimbook

22.02.2024 14:43

Проект KDE представил пятое поколение ноутбуков, поставляемых под брендом KDE Slimbook. Продукт KDE Slimbook 16 разработан при участии сообщества KDE совместно с испанским поставщиком оборудования Slimbook. Программная начинка основана на рабочем столе KDE Plasma 6, системном окружении KDE Neon на базе Ubuntu и подборке свободных приложений, таких как графический редактор Krita, система 3D-проектирования Blender, САПР FreeCAD и редактор видео Kdenlive. Графическое окружение по умолчанию использует протокол Wayland. Все поставляемые в KDE Slimbook приложения и обновления досконально тестируются разработчиками KDE для обеспечения высокого уровня стабильности окружения и совместимости с оборудованием.

Новый ноутбук отличается использованием 16-дюймового экрана (2560x1600, 16:10 sRGB 100%, 165Hz), а также применением процессора AMD Ryzen 7 7840HS (8 ядер, 16 потоков, 3.8-5.1GHz) и GPU AMD Radeon 780M (12 ядер RDNA 3, 2700 MHz). Устройство оснащено 2 портами USB-C 3.2, тремя портами USB-A 3.2, Wi-fi 6, Bluetooth 5.2 и физически отключаемой web-камерой HD 720P 1.0M. Комплектация предусматривает установку до 64 ГБ ОЗУ (5600 MHz DDR5) и 8 ТБ SSD (два слота SSD NVMe PCIe 4.0 M.2). Размер: 356.6*248.5*20.3мм, вес 1.86 кг. Цена устройства - 999 евро.



  1. Главная ссылка к новости (https://discuss.kde.org/t/intr...)
  2. OpenNews: Проект KDE представил четвёртое поколение ноутбуков KDE Slimbook
  3. OpenNews: Проект KDE представил третье поколение ноутбуков KDE Slimbook
  4. OpenNews: Проект KDE представил ультрабук KDE Slimbook
  5. OpenNews: Проект Fedora представил ноутбук Fedora Slimbook
  6. OpenNews: Проект Fedora представил новый вариант ноутбука Fedora Slimbook
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60644-kde
Ключевые слова: kde, notebook, slimbook
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (78) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:49, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всего за 999...
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:05, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Для европейцев норм. А на страны треьего мира не ориентируются.
     
     
  • 3.10, Аноним324 (ok), 15:16, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Не норм, за 999 евродолларов, есть macbook air, thinkpad x1 carbon, asus zenbook, dell xps, microsoft surface. А не китайское ОЕМ говно.
     
     
  • 4.15, _kp (ok), 15:23, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если в качестве ноутбука для Linux, то вариант. Только стоит этот Air втрое дороже.
     
     
  • 5.21, Аноним324 (ok), 15:44, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Если в качестве ноутбука для Linux, то вариант. Только стоит этот Air
    > втрое дороже.

    Air на М1 стоит 900 долларов, и по производительности он будет шустрее, чем это китайское недоразумение на рузене, ещё и с нормальным UNIX в качестве системы, а не с кривым неоном.

     
     
  • 6.24, Аноним (24), 15:51, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бенчмарки показывают обратное.
    https://technical.city/en/cpu/Apple-M1-vs-Ryzen-7-7840HS
     
  • 6.43, _kp (ok), 16:55, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Air на М1 стоит 900 долларов,

    В какой комплектации :)
    С учетом апгейда через выбрасывание изделия, комплектации Mac слабее ОЗУ 32 и SDD 2ТБ - не рассматриваются.
    А такие уже стоят прилично.

    >>по производительности он будет шустрее,

    Смотря что делать. В каких то задачах да, быстрее.
    Для игр я не рассматриваю ноутбук на Mac и Linux, но если нужны и Windows приложения, но на M1 подобное ПО может работать плохо, или не работать вовсе, и тем более на кастрированных по ОЗУ вариантах. Проверял. ;)

    А переплата за неиспользуемые функции тоже не рациональна. Например ноут с 128ОЗУ, и 64 ядрами, лучше среднестатистического, но для офисных задач, да и многих игр не в коня корм.
    Для игрунов важна дискретная видеокарта, а те же процессоры M1 ни в каком виде не интересны.
    Для работы с видео и почти дедовский M1 8/256 прекрасен.
    Итого: Ноутбук выбирается под необходимые задачи, где он будет как минимум достаточен, и конечно с учетом бюджета.

     
     
  • 7.48, Аноним (48), 17:22, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там арм, зачем тебе 32 гб озу и 2 тб ссд в эире? Кажется, ты не понимаешь, для чего они предназначены. Это не портативная рабочая станция. А для портативной рабочей станции упомянутые тобой характеристики тоже не являются ключевыми. Куда большее значение имеет фактическая производительность процессора и видеокарты и на сколько хватит батарейки при их типичном использовании.
     
     
  • 8.53, Аноним (24), 17:43, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например для работы 16Гб - это катастрофически мало ОЗУ на макбуке вечно забит... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.78, Аноним324 (ok), 19:44, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё нормально у мака с оперативкой, даже на 4х жить можно, что собственно многие... текст свёрнут, показать
     
  • 7.51, анонимус (??), 17:34, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для игр я не рассматриваю ноутбук на Mac и Linux

    Много лет играю в нативные игры под линуксом: дота, цивилизация. Ещё куча всякого запускается через стимовский протон, если надо.

    Но на маке с АРМ - да, не вариант.

     
  • 7.63, Аноним324 (ok), 18:10, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для игрунов существуют консоли. Игра на пк это удел аутистов и детей.
     
  • 2.26, InuYasha (??), 15:53, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сто тыщ рубов - это же средня цена на ноут в РФ, не?
     
     
  • 3.79, Аноним (79), 19:50, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да на i7 может и больше потянуть.
     
  • 3.90, Аноним (90), 20:45, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Писюк с 30-40-ой  серией. Ноуты умерли. Есть фон для всего,а для тяжелого писюк.
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:59, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какое DE, такие и ноутбуки.
     
  • 1.3, Швондик (?), 15:02, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот пачему для ноутбуков делают экраны 2560x1600, а для десктопов нет ??? должно быть наоборот...
    На экранах 2560x1600 не только работать удобней, но и играть...
     
     
  • 2.6, Аноним (4), 15:10, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мониторов 2560x1600 (16:10) не видел, но 2560x1440 (16:9) полно.
     
     
  • 3.9, Швондик (?), 15:14, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я про это и говорю...
    Монитороы 2560x1600 бывают, но очень редко, типа Dell U3023E и то на 60Гц
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:13, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В каком месте? Наоборот для игр (да и для некоторой работы тоже) лучше сверх-широкие экраны. У меня монитор 3440х1440, но думаю поменять на 5120х1440
     
     
  • 3.11, Швондик (?), 15:16, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для какой работы - типа аудио, видео редактирования? А финансистам, программистам, кому нужно больше информации по вертикали нужны монитры с большим разрешением по вертикали...
     
     
  • 4.33, Аноним ди (?), 16:12, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    16х9 поверните в вертикальное положение, большинство моделей поддерживают это. Оптимально, два моника: один в стандартном положении, второй вертикалка.
     
     
  • 5.34, Швондик (?), 16:28, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну тык монитор 16:10 можно тоже повернуть в вертикальное, только у них будет больше пространства по горизонтали.
    Как ни крути - а мониторы 16:10 будут лучше, чем 16:9
     
     
  • 6.42, Анании.orig (?), 16:54, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > только у них будет больше пространства по горизонтали.

    Если повернуть,то по вертикали

    Зыж
    Лучше, хуже - вопрос субъективный.
    Мне мониторы 16:10 к примеру просто не нравятся.
    А по сабжу, для 16" нужен был бы 2880x1900. Но опять же - это на мой вкус.

     
  • 5.36, Аноним (36), 16:34, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стандарт это два монитора горизонтально.
     
  • 2.12, Аноним324 (ok), 15:17, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть такие экраны, но они прилично так дорогие, ибо сообношение сторон нестандартное.

     
  • 2.13, Аноним (-), 15:19, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому-что лэптон по идее это мобильное устройство. Длинное и широкое устройство такать неудобно.
     
  • 2.22, ryoken (ok), 15:47, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно поискать 30" Apple Cinema, с DVI который. Но это довольно старый девайс, хорошем сосотоянии найти сложно.
     
     
  • 3.29, Швондик (?), 16:00, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лучше купить новый Dell U3023E
     
     
  • 4.39, ryoken (ok), 16:44, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > лучше купить новый Dell U3023E

    А у него есть USB & FW hub?

     
     
  • 5.41, Швондик (?), 16:54, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    канешно есть
     
  • 2.58, noc101 (ok), 17:49, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удобно работать на 32",а не на пикселях!!!
    Хоть плотность пикселей и приятная вещь, я не спорю, но я предпочту большой размер для работы, чем высокую плотность. Хотя в идеале то и то)
     

  • 1.5, Аноним (5), 15:09, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а где в моем городке РФ можно купить их? ноутбуки. где они продаются?
     
     
  • 2.82, Аноним (79), 19:57, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зпаодишь банковскую карту где-нибудь в Кыргызстане и оплачиваешь на каком-нибудь Амазоне. Возможно, что и прямо в Европе купить можно.
     

  • 1.16, Аноним (16), 15:29, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть украинская клавиатура, но нет русской... забавно.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 15:37, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, тоже столкнулся с этим приколом.
     
  • 2.32, Аноним (16), 16:06, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И при всём при этом на Украину доставки у них нет.
     
  • 2.69, Аноним (-), 18:31, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ты представляешь доставку в РФ?
    А как оплату с учетов заблокированных транзакций. А если ее нужно будет откатить.
    Это куча проблем, которые не нужны ни им, ни мне.

    ps, а потом придет тов. майор и накажет за поддержку каких-то мутных амеровских конторок "на три буквы"

    ps1, украинцы думаю просто закажут на польшу (или что там рядом) и форвардингом отправят к себе.

     
  • 2.72, Аноним (72), 18:36, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    цена величия
     

  • 1.19, Аноним (19), 15:38, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    8 ядер по 16 потоков. Жуть
     
  • 1.20, Максим (??), 15:42, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и что там Blender имеет поддержку HIP или KDENlive использует корректно ( если вообще использует ) AMF возможности ? тупо оверпрйас и бинарей накидали и ляля что всё чикипуки работает ....
     
     
  • 2.60, noc101 (ok), 17:51, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ноут стоит очень даже демократично для своих характеристик.
     

  • 1.23, смишно (?), 15:47, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KDE в нормальные шрифты без мыла почти 30 лет не могёт, но выпускает ноутбуки...
     
     
  • 2.47, Lyrix (ok), 17:17, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это Вы, батенька, freetype2 не умеете готовить...
     
  • 2.64, Аноним (64), 18:12, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это скрин такой. На самом деле проблем со шрифтами в KDE нет.
    Во всяком случае, вот таким вот
    https://gitlab.gnome.org/GNOME/gtk/-/issues/3787
    в KDE не занимаются.
     

  • 1.25, Аноним (-), 15:53, 22/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.27, InuYasha (??), 15:55, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Читал-читал, не поленился даже ctrl+F нажать, но ETH не нашёл. Если реально нет eth, то с ноги и в помойку. Даром не надо.
     
     
  • 2.37, Аноним (1), 16:37, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас ведь у всех есть вайфай?
     
  • 2.73, Аноним (73), 18:37, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы хотите странного и делаете какие-то безапелляционные выводы. RJ45 (это называется именно так, а не eth) в ноуте нужен меньшинству - посмотрите на рынок, таких моделей мало. Даже мне, как инженеру на минутку, RJ45 в ноуте не нужен - зачем ,если вафля есть? А когда реально нужен (раз в год) - у меня переходник usb под рукой.
     
  • 2.74, Аноним (2), 18:41, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как понять, не нашёл ETH? Поставь любой кошелёк, и будет тебе хоть ETH, хоть BTC.
     

  • 1.28, Аноним (28), 15:56, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Купил обычный ASUS без ОС, поставил любимый Линукс - завелось с коробки ВСЕ, есть и сон и подсветка и тачпад. Что еще надо?
     
     
  • 2.71, Аноним (73), 18:33, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо желательно перестать врать. Но это не точно.
     
  • 2.76, gdg (??), 18:50, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перестать играть в рулетку
     

  • 1.35, Аноним (36), 16:31, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >KDE Slimbook

    Название не продающее. Никто за пределами СПО тусовки не знает что это за аббревиатура, да и в тусовке тоже.
    >с испанским поставщиком оборудования Slimbook

    Никто не знает что это за испнский слимбук.
    >системном окружении KDE Neon

    Людям покупающий за свои кровные предлагают быть ПЛАТНЫМИ бета-тестерами.
    >графический редактор Krita,

    Ещё ладно.
    >система 3D-проектирования Blender,
    >САПР FreeCAD

    Весь текст описания это просто дегенеративное комбо. Пока в СПО творится такой треш, никогда, запомните никогда не сможет соперничать ни с Вин, ни с Мак. Сделанно всё на коленке из гавна и палок.

     
     
  • 2.50, Аноним (-), 17:27, 22/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.70, Аноним (73), 18:32, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бред. Будто что такое MSI G76 знают все.
     

  • 1.44, Аноним (44), 17:09, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну вот. Американцам ничего не стоит селать ноутбук без русской раскладки. А могут ли русские сделать ноутбук без латинской раскладки? ))) Вот то-то и оно...
     
     
  • 2.55, anonymous (??), 17:44, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Американцы и рядом с этой клавиатурой не проходили, а китайцам все равно какой набор варварских закорючек рисовать.
     
  • 2.57, Аноним (-), 17:45, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем тут американцы вообще? Ноутбуки эти на платформе Clevo, да-да, те самые ноунейм ноуты с алиэкспресс, но с приклеенным шильдиком.
     
     
  • 3.62, Аноним (44), 17:56, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какая разница кто их производит? Заказчик кто, китайцы? :) Вопрос даже не в этом, а в использовании. Американцы спокойно могут пользоааться компьютером с одной лишь английской раскладкой и в гробу они видели всех остальных, т.к. вся их инфраструктура, все стандарты, все языки, все технологии базируются на их родном языке. Чего не скажешь о русских. Русские при всём желании не могут отказаться от английской раскладки, ибо своего ничего нет и не предвидится, и таким компьютером (без латинской раскладки) в современных условиях просто невозможно было бы пользоааться. Это хорошо показывает кто есть кто в этом мире и чего стоит т.н. российский "суверенитет."
     
     
  • 4.65, anonymous (??), 18:17, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То-то пользователям приходится объяснять как на английскую раскладку переключиться.
     
     
  • 5.66, Аноним (44), 18:25, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То-то например в "российской" Астре логин должен быть написан исключительно латиницей. Российский дистрибутив такой российский... Не говоря уже про доменные имена, названия магазинов и всё прочее. Про языки программирования я вообще молчу.
     
  • 5.67, Аноним (44), 18:27, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а вот американцам не приходится объяснять как переключится на русскую раскладку ;) За ненадобностью.
     
  • 4.85, kusb (?), 20:15, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотел поспорить, но ...да. Многие сущности которые управляются или описываются латиницей и английскими словами были созданы носителями этого языка, часто в Америке.
    Но ...даже если сущности создаются в России - они часто всё равно используют латиницу/английский. Роль России в производстве технологий или стандартов для мира не очень большая.
     
  • 2.61, noc101 (ok), 17:53, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А твоя страна может сделать ноут?)) А проц?
    Вот оно и то! Только остается тебе хвалится паном своим)
     
     
  • 3.87, kusb (?), 20:16, 22/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.54, Аноним (-), 17:44, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Проект KDE представил пятое поколение ноутбуков, поставляемых под брендом KDE Slimbook.

    Т.е. обычный ноут на базе тайваньской платформы Clevo, но с переклеенным шильдиком.

     
     
  • 2.56, anonymous (??), 17:45, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не понимаете это другое.
     
  • 2.75, Аноним (2), 18:43, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так? Отлично передаёт суть KDE.
     
     
  • 3.83, Аноним (79), 20:02, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Догадываюсь, что если подобный ноут был бы от GNOME, то стоил бы как MacBook.
     
  • 3.88, kusb (?), 20:21, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE это не Zver CD на основе Windows.
     

  • 1.68, Аноним (73), 18:30, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кеды там зачем? Их же первыми под снос пускать будут
     
     
  • 2.86, Аноним (79), 20:15, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем себе осложнять жизнь? Купи сразу ноут с бжественной Одиннадцатой!
     

  • 1.80, Аноним (80), 19:52, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет ethernet, ps/2 и com порта, просто прекрасно, какая предполагаемая ца у этого ноута, подпивасные васьки с завода?
     
  • 1.81, penetrator (?), 19:55, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    жаль что не 17-ка, а так отличный бук

    он в метале? или это платик такой?

     
  • 1.84, Аноним (84), 20:08, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спорят, спорят — Linux, не Linux, Mac какой-то вспоминают, прости господи. В 2021 купил себе HP с приличной оператвой за 300 USD, установил Fedora 33 или 34, не упомню, и сейчас всё работает на Fedora 39. Летает.

    Иначе говоря: какое отношение железо имеет к ПО? Кроме у6людoчнoго Mac, разумеется.

     

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