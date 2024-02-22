Проект KDE представил пятое поколение ноутбуков KDE Slimbook

|
|
|
|2.4, Аноним (4), 15:05, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Для европейцев норм. А на страны треьего мира не ориентируются.
|
|
|
|3.10, Аноним324 (ok), 15:16, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Не норм, за 999 евродолларов, есть macbook air, thinkpad x1 carbon, asus zenbook, dell xps, microsoft surface. А не китайское ОЕМ говно.
|
|
|
|4.15, _kp (ok), 15:23, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Если в качестве ноутбука для Linux, то вариант. Только стоит этот Air втрое дороже.
|
|
|
|5.21, Аноним324 (ok), 15:44, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Если в качестве ноутбука для Linux, то вариант. Только стоит этот Air
> втрое дороже.
Air на М1 стоит 900 долларов, и по производительности он будет шустрее, чем это китайское недоразумение на рузене, ещё и с нормальным UNIX в качестве системы, а не с кривым неоном.
|
|
|
|6.43, _kp (ok), 16:55, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Air на М1 стоит 900 долларов,
В какой комплектации :)
С учетом апгейда через выбрасывание изделия, комплектации Mac слабее ОЗУ 32 и SDD 2ТБ - не рассматриваются.
А такие уже стоят прилично.
>>по производительности он будет шустрее,
Смотря что делать. В каких то задачах да, быстрее.
Для игр я не рассматриваю ноутбук на Mac и Linux, но если нужны и Windows приложения, но на M1 подобное ПО может работать плохо, или не работать вовсе, и тем более на кастрированных по ОЗУ вариантах. Проверял. ;)
А переплата за неиспользуемые функции тоже не рациональна. Например ноут с 128ОЗУ, и 64 ядрами, лучше среднестатистического, но для офисных задач, да и многих игр не в коня корм.
Для игрунов важна дискретная видеокарта, а те же процессоры M1 ни в каком виде не интересны.
Для работы с видео и почти дедовский M1 8/256 прекрасен.
Итого: Ноутбук выбирается под необходимые задачи, где он будет как минимум достаточен, и конечно с учетом бюджета.
|
|
|
|7.48, Аноним (48), 17:22, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там арм, зачем тебе 32 гб озу и 2 тб ссд в эире? Кажется, ты не понимаешь, для чего они предназначены. Это не портативная рабочая станция. А для портативной рабочей станции упомянутые тобой характеристики тоже не являются ключевыми. Куда большее значение имеет фактическая производительность процессора и видеокарты и на сколько хватит батарейки при их типичном использовании.
|
|
|
|8.53, Аноним (24), 17:43, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Например для работы 16Гб - это катастрофически мало ОЗУ на макбуке вечно забит... текст свёрнут, показать
|
|7.51, анонимус (??), 17:34, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Для игр я не рассматриваю ноутбук на Mac и Linux
Много лет играю в нативные игры под линуксом: дота, цивилизация. Ещё куча всякого запускается через стимовский протон, если надо.
Но на маке с АРМ - да, не вариант.
|
|
|
|3.90, Аноним (90), 20:45, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Писюк с 30-40-ой серией. Ноуты умерли. Есть фон для всего,а для тяжелого писюк.
|
|1.3, Швондик (?), 15:02, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вот пачему для ноутбуков делают экраны 2560x1600, а для десктопов нет ??? должно быть наоборот...
На экранах 2560x1600 не только работать удобней, но и играть...
|
|
|
|2.6, Аноним (4), 15:10, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мониторов 2560x1600 (16:10) не видел, но 2560x1440 (16:9) полно.
|
|
|
|3.9, Швондик (?), 15:14, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так я про это и говорю...
Монитороы 2560x1600 бывают, но очень редко, типа Dell U3023E и то на 60Гц
|
|2.7, Аноним (7), 15:13, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
В каком месте? Наоборот для игр (да и для некоторой работы тоже) лучше сверх-широкие экраны. У меня монитор 3440х1440, но думаю поменять на 5120х1440
|
|
|
|3.11, Швондик (?), 15:16, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Для какой работы - типа аудио, видео редактирования? А финансистам, программистам, кому нужно больше информации по вертикали нужны монитры с большим разрешением по вертикали...
|
|
|
|4.33, Аноним ди (?), 16:12, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
16х9 поверните в вертикальное положение, большинство моделей поддерживают это. Оптимально, два моника: один в стандартном положении, второй вертикалка.
|
|
|
|5.34, Швондик (?), 16:28, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ну тык монитор 16:10 можно тоже повернуть в вертикальное, только у них будет больше пространства по горизонтали.
Как ни крути - а мониторы 16:10 будут лучше, чем 16:9
|
|
|
|6.42, Анании.orig (?), 16:54, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> только у них будет больше пространства по горизонтали.
Если повернуть,то по вертикали
Зыж
Лучше, хуже - вопрос субъективный.
Мне мониторы 16:10 к примеру просто не нравятся.
А по сабжу, для 16" нужен был бы 2880x1900. Но опять же - это на мой вкус.
|
|2.12, Аноним324 (ok), 15:17, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Есть такие экраны, но они прилично так дорогие, ибо сообношение сторон нестандартное.
|
|2.13, Аноним (-), 15:19, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому-что лэптон по идее это мобильное устройство. Длинное и широкое устройство такать неудобно.
|
|2.22, ryoken (ok), 15:47, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно поискать 30" Apple Cinema, с DVI который. Но это довольно старый девайс, хорошем сосотоянии найти сложно.
|
|2.58, noc101 (ok), 17:49, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Удобно работать на 32",а не на пикселях!!!
Хоть плотность пикселей и приятная вещь, я не спорю, но я предпочту большой размер для работы, чем высокую плотность. Хотя в идеале то и то)
|
|1.5, Аноним (5), 15:09, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
а где в моем городке РФ можно купить их? ноутбуки. где они продаются?
|
|
|
|2.82, Аноним (79), 19:57, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зпаодишь банковскую карту где-нибудь в Кыргызстане и оплачиваешь на каком-нибудь Амазоне. Возможно, что и прямо в Европе купить можно.
|
|
|
|2.69, Аноним (-), 18:31, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как ты представляешь доставку в РФ?
А как оплату с учетов заблокированных транзакций. А если ее нужно будет откатить.
Это куча проблем, которые не нужны ни им, ни мне.
ps, а потом придет тов. майор и накажет за поддержку каких-то мутных амеровских конторок "на три буквы"
ps1, украинцы думаю просто закажут на польшу (или что там рядом) и форвардингом отправят к себе.
|
|1.20, Максим (??), 15:42, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
и что там Blender имеет поддержку HIP или KDENlive использует корректно ( если вообще использует ) AMF возможности ? тупо оверпрйас и бинарей накидали и ляля что всё чикипуки работает ....
|
|1.23, смишно (?), 15:47, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
KDE в нормальные шрифты без мыла почти 30 лет не могёт, но выпускает ноутбуки...
|
|1.27, InuYasha (??), 15:55, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Читал-читал, не поленился даже ctrl+F нажать, но ETH не нашёл. Если реально нет eth, то с ноги и в помойку. Даром не надо.
|
|
|
|2.73, Аноним (73), 18:37, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы хотите странного и делаете какие-то безапелляционные выводы. RJ45 (это называется именно так, а не eth) в ноуте нужен меньшинству - посмотрите на рынок, таких моделей мало. Даже мне, как инженеру на минутку, RJ45 в ноуте не нужен - зачем ,если вафля есть? А когда реально нужен (раз в год) - у меня переходник usb под рукой.
|
|2.74, Аноним (2), 18:41, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как понять, не нашёл ETH? Поставь любой кошелёк, и будет тебе хоть ETH, хоть BTC.
|
|1.28, Аноним (28), 15:56, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Купил обычный ASUS без ОС, поставил любимый Линукс - завелось с коробки ВСЕ, есть и сон и подсветка и тачпад. Что еще надо?
|
|1.35, Аноним (36), 16:31, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>KDE Slimbook
Название не продающее. Никто за пределами СПО тусовки не знает что это за аббревиатура, да и в тусовке тоже.
>с испанским поставщиком оборудования Slimbook
Никто не знает что это за испнский слимбук.
>системном окружении KDE Neon
Людям покупающий за свои кровные предлагают быть ПЛАТНЫМИ бета-тестерами.
>графический редактор Krita,
Ещё ладно.
>система 3D-проектирования Blender,
>САПР FreeCAD
Весь текст описания это просто дегенеративное комбо. Пока в СПО творится такой треш, никогда, запомните никогда не сможет соперничать ни с Вин, ни с Мак. Сделанно всё на коленке из гавна и палок.
|
|1.44, Аноним (44), 17:09, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Ну вот. Американцам ничего не стоит селать ноутбук без русской раскладки. А могут ли русские сделать ноутбук без латинской раскладки? ))) Вот то-то и оно...
|
|
|
|2.55, anonymous (??), 17:44, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Американцы и рядом с этой клавиатурой не проходили, а китайцам все равно какой набор варварских закорючек рисовать.
|
|2.57, Аноним (-), 17:45, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Причем тут американцы вообще? Ноутбуки эти на платформе Clevo, да-да, те самые ноунейм ноуты с алиэкспресс, но с приклеенным шильдиком.
|
|
|
|3.62, Аноним (44), 17:56, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Какая разница кто их производит? Заказчик кто, китайцы? :) Вопрос даже не в этом, а в использовании. Американцы спокойно могут пользоааться компьютером с одной лишь английской раскладкой и в гробу они видели всех остальных, т.к. вся их инфраструктура, все стандарты, все языки, все технологии базируются на их родном языке. Чего не скажешь о русских. Русские при всём желании не могут отказаться от английской раскладки, ибо своего ничего нет и не предвидится, и таким компьютером (без латинской раскладки) в современных условиях просто невозможно было бы пользоааться. Это хорошо показывает кто есть кто в этом мире и чего стоит т.н. российский "суверенитет."
|
|
|
|4.65, anonymous (??), 18:17, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
То-то пользователям приходится объяснять как на английскую раскладку переключиться.
|
|
|
|5.66, Аноним (44), 18:25, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
То-то например в "российской" Астре логин должен быть написан исключительно латиницей. Российский дистрибутив такой российский... Не говоря уже про доменные имена, названия магазинов и всё прочее. Про языки программирования я вообще молчу.
|
|5.67, Аноним (44), 18:27, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну а вот американцам не приходится объяснять как переключится на русскую раскладку ;) За ненадобностью.
|
|4.85, kusb (?), 20:15, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хотел поспорить, но ...да. Многие сущности которые управляются или описываются латиницей и английскими словами были созданы носителями этого языка, часто в Америке.
Но ...даже если сущности создаются в России - они часто всё равно используют латиницу/английский. Роль России в производстве технологий или стандартов для мира не очень большая.
|
|2.61, noc101 (ok), 17:53, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А твоя страна может сделать ноут?)) А проц?
Вот оно и то! Только остается тебе хвалится паном своим)
|
|1.54, Аноним (-), 17:44, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Проект KDE представил пятое поколение ноутбуков, поставляемых под брендом KDE Slimbook.
Т.е. обычный ноут на базе тайваньской платформы Clevo, но с переклеенным шильдиком.
|
|
|
|
|
|3.83, Аноним (79), 20:02, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Догадываюсь, что если подобный ноут был бы от GNOME, то стоил бы как MacBook.
|
|
|
|2.86, Аноним (79), 20:15, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем себе осложнять жизнь? Купи сразу ноут с бжественной Одиннадцатой!
|
|1.80, Аноним (80), 19:52, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Нет ethernet, ps/2 и com порта, просто прекрасно, какая предполагаемая ца у этого ноута, подпивасные васьки с завода?
|
|1.84, Аноним (84), 20:08, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Спорят, спорят — Linux, не Linux, Mac какой-то вспоминают, прости господи. В 2021 купил себе HP с приличной оператвой за 300 USD, установил Fedora 33 или 34, не упомню, и сейчас всё работает на Fedora 39. Летает.
Иначе говоря: какое отношение железо имеет к ПО? Кроме у6людoчнoго Mac, разумеется.
|