Проект KDE представил пятое поколение ноутбуков KDE Slimbook

2.4 , Аноним ( 4 ), 15:05, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Для европейцев норм. А на страны треьего мира не ориентируются.

3.10 , Аноним324 ( ok ), 15:16, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Не норм, за 999 евродолларов, есть macbook air, thinkpad x1 carbon, asus zenbook, dell xps, microsoft surface. А не китайское ОЕМ говно.

4.15 , _kp ( ok ), 15:23, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Если в качестве ноутбука для Linux, то вариант. Только стоит этот Air втрое дороже.

5.21 , Аноним324 ( ok ), 15:44, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Если в качестве ноутбука для Linux, то вариант. Только стоит этот Air

> втрое дороже. Air на М1 стоит 900 долларов, и по производительности он будет шустрее, чем это китайское недоразумение на рузене, ещё и с нормальным UNIX в качестве системы, а не с кривым неоном. 6.24 , Аноним ( 24 ), 15:51, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Бенчмарки показывают обратное.

https://technical.city/en/cpu/Apple-M1-vs-Ryzen-7-7840HS

6.43 , _kp ( ok ), 16:55, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Air на М1 стоит 900 долларов, В какой комплектации :)

С учетом апгейда через выбрасывание изделия, комплектации Mac слабее ОЗУ 32 и SDD 2ТБ - не рассматриваются.

А такие уже стоят прилично. >>по производительности он будет шустрее, Смотря что делать. В каких то задачах да, быстрее.

Для игр я не рассматриваю ноутбук на Mac и Linux, но если нужны и Windows приложения, но на M1 подобное ПО может работать плохо, или не работать вовсе, и тем более на кастрированных по ОЗУ вариантах. Проверял. ;) А переплата за неиспользуемые функции тоже не рациональна. Например ноут с 128ОЗУ, и 64 ядрами, лучше среднестатистического, но для офисных задач, да и многих игр не в коня корм.

Для игрунов важна дискретная видеокарта, а те же процессоры M1 ни в каком виде не интересны.

Для работы с видео и почти дедовский M1 8/256 прекрасен.

Итого: Ноутбук выбирается под необходимые задачи, где он будет как минимум достаточен, и конечно с учетом бюджета. 7.48 , Аноним ( 48 ), 17:22, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там арм, зачем тебе 32 гб озу и 2 тб ссд в эире? Кажется, ты не понимаешь, для чего они предназначены. Это не портативная рабочая станция. А для портативной рабочей станции упомянутые тобой характеристики тоже не являются ключевыми. Куда большее значение имеет фактическая производительность процессора и видеокарты и на сколько хватит батарейки при их типичном использовании.

8.53 , Аноним ( 24 ), 17:43, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Например для работы 16Гб - это катастрофически мало ОЗУ на макбуке вечно забит... 9.78 , Аноним324 ( ok ), 19:44, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Всё нормально у мака с оперативкой, даже на 4х жить можно, что собственно многие... 7.51 , анонимус ( ?? ), 17:34, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Для игр я не рассматриваю ноутбук на Mac и Linux Много лет играю в нативные игры под линуксом: дота, цивилизация. Ещё куча всякого запускается через стимовский протон, если надо. Но на маке с АРМ - да, не вариант. 7.63 , Аноним324 ( ok ), 18:10, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Для игрунов существуют консоли. Игра на пк это удел аутистов и детей.

2.26 , InuYasha ( ?? ), 15:53, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – сто тыщ рубов - это же средня цена на ноут в РФ, не?

3.79 , Аноним ( 79 ), 19:50, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да на i7 может и больше потянуть.

3.90 , Аноним ( 90 ), 20:45, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Писюк с 30-40-ой серией. Ноуты умерли. Есть фон для всего,а для тяжелого писюк.