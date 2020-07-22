Проект KDE представил третье поколение ноутбуков KDE Slimbook

Проект KDE представил третье поколение ультрабуков, поставляемых под брендом KDE Slimbook. Продукт разработан при участии сообщества KDE совместно с испанским поставщиком оборудования Slimbook. Программная начинка основана на рабочем столе KDE Plasma, системном окружении KDE Neon на базе Ubuntu и подборкой свободных приложений, таких как графический редактор Krita, система 3D-проектирования Blender, САПР FreeCAD и редактор видео Kdenlive. Все поставляемые в KDE Slimbook приложения и обновления досконально тестируются разработчиками KDE для обеспечения высокого уровня стабильности окружения и совместимости с оборудованием.

В отличие от прошлых серий новый KDE Slimbook вместо процессоров Intel оснащён CPU AMD Ryzen 7 4800 H с 8 ядрами CPU, 16 потоками CPU и 7 ядрами GPU. Ноутбук предложен в вариантах с экранами 14 и 15.6 дюймов (1920x1080, IPS, 16:9, sRGB 100%). Вес устройств соответственно составляет 1.07 и 1.49 кг, а цена - 1039 и 1074 доллара. Устройства укомплектованы 2ТБ SSD NVME, 64 ГБ ОЗУ, 3 USB-портами, 1 USB-C, HDMI, Ethernet (RJ45) и Wifi 6 (Intel AX200).