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Проект KDE представил третье поколение ноутбуков KDE Slimbook

22.07.2020 21:59

Проект KDE представил третье поколение ультрабуков, поставляемых под брендом KDE Slimbook. Продукт разработан при участии сообщества KDE совместно с испанским поставщиком оборудования Slimbook. Программная начинка основана на рабочем столе KDE Plasma, системном окружении KDE Neon на базе Ubuntu и подборкой свободных приложений, таких как графический редактор Krita, система 3D-проектирования Blender, САПР FreeCAD и редактор видео Kdenlive. Все поставляемые в KDE Slimbook приложения и обновления досконально тестируются разработчиками KDE для обеспечения высокого уровня стабильности окружения и совместимости с оборудованием.

В отличие от прошлых серий новый KDE Slimbook вместо процессоров Intel оснащён CPU AMD Ryzen 7 4800 H с 8 ядрами CPU, 16 потоками CPU и 7 ядрами GPU. Ноутбук предложен в вариантах с экранами 14 и 15.6 дюймов (1920x1080, IPS, 16:9, sRGB 100%). Вес устройств соответственно составляет 1.07 и 1.49 кг, а цена - 1039 и 1074 доллара. Устройства укомплектованы 2ТБ SSD NVME, 64 ГБ ОЗУ, 3 USB-портами, 1 USB-C, HDMI, Ethernet (RJ45) и Wifi 6 (Intel AX200).



  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2020/07/22...)
  2. OpenNews: Проект KDE представил ультрабук KDE Slimbook
  3. OpenNews: Проект KDE представил вторую модель ультрабука KDE Slimbook
  4. OpenNews: Дистрибутив Kubuntu начал распространение ноутбука Kubuntu Focus
  5. OpenNews: Lenovo начнёт предустановку Fedora Linux на ноутбуки ThinkPad
  6. OpenNews: Представлен ноутбук Dell XPS 13 Developer Edition с предустановленным Ubuntu 20.04
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53412-kde
Ключевые слова: kde, slimbook
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:05, 22/07/2020 [ответить]  
    		• +3 +/
    Удивительно, но даже неплох по характеристикам как большинство "свободных" устройств. (Сильно в Pinephone разочаровался отсутствию 802.11ac).

    Neon хотя бы переуштановить можно.

     
  • 2, Ололо (?), 22:13, 22/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    Интересно, как в Zen2-APU с рандомными линуксовыми крашами/зависаниями. Починили или всё так же, как и в 2400G?
     
     
  • 4, zzz (??), 22:21, 22/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо было ставить FreeBSD и не было бы никаких крашей/зависаний.
     

  • 3, Владислав (??), 22:16, 22/07/2020 [ответить]  
    		• +3 +/
    Блин, круто. У меня первый до сих пор работает, взял в свое время заместо мака (на нем тоже линукс стоял).
     
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