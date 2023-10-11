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Проект Fedora представил ноутбук Fedora Slimbook

11.10.2023 17:12

Проект Fedora представил ультрабук Fedora Slimbook, подготовленный совместно с испанским поставщиком оборудования Slimbook. Устройство оптимизировано для работы дистрибутива Fedora Linux и специально тестируется для достижения высокого уровня стабильности окружения и совместимости программного обеспечения с оборудованием. Начальная стоимость устройства заявлена в 1799 евро, при этом 3% выручки от продажи устройств планируют направлять в качестве пожертвования организации GNOME Foundation.

Основные характеристики:

  • 16-дюймовый экран (16:10, 99% sRGB) с разрешением 2560*1600 и частотой обновления 90Hz.
  • CPU Intel Core i7-12700H (14 ядер, 20 потоков).
  • Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.
  • ОЗУ от 16 до 64GB.
  • Накопитель SSD Nvme до 4TB.
  • Аккумулятор 82WH.
  • Разъёмы: USB-C Thunderbolt, USB-C с DisplayPort, USB-A 3.0, HDMI 2.0, Kensington Lock, ридер SD-карт, вход/выход звука.
  • Вес 1.5 кг.

Дополнительно можно отметить решение разработчиков проекта Fedora отложить выпуск Fedora 39 на одну неделю в связи с невыполнением критериев качества. Релиз Fedora 39 теперь планируют выпустить 24 октября, а не 17 октября как было намечено изначально. В настоящее время в финальных тестовых сборках остаются неисправленными 12 проблем, которые отнесены к блокирующим выпуск. Среди намеченных для устранения блокирующих проблем: уязвимости в curl и libcue, аварийное завершение сеанса после блокировки экрана, некопирование файлов dtb в каталог /boot, ошибки в инсталляторе, сбой команды dnf system-upgrade на некоторых платах, превышение допустимого размера серверного образа для aarch64, сбой initial-setup, ошибки при загрузке Live-сборки на некоторых платах, сбой в режиме установки kickstart, чёрный экран при загрузке на Raspberry Pi 4.

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/fed...)
  2. OpenNews: Проект KDE представил четвёртое поколение ноутбуков KDE Slimbook
  3. OpenNews: Intel опубликовал открытую прошивку для инициализации оборудования и загрузки ОС
  4. OpenNews: Компания HP анонсировала ноутбук, поставляемый с Linux-дистрибутивом Pop!_OS
  5. OpenNews: Воспроизведение музыки Джанет Джексон приводит к сбою в работе некоторых старых ноутбуков
  6. OpenNews: Предложена док-станция Lapdock для превращения смартфона Librem 5 в ноутбук
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59910-fedora
Ключевые слова: fedora, notebook
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (89) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, soarin (ok), 17:28, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.

    ох ты ж, ё п р с т, и к л м н
    Серьёзно?

     
     
  • 2.77, Аноним (77), 21:06, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >> Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.

    ...
    > Серьёзно?

    Шикарно просто! И предлагают использовать что? Проприетарный драйвер чтоли? Интересно что редхатовские же разработчики думают по поводу такого финта ушами?

     
     
  • 3.83, Аноним (83), 21:37, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема не такая большая как некоторые ее себе представляют. Опенсурсный Vulkan драйвер NVK уже принят в Mesa 23.3, необходимые на стороне ядра изменения приняты в Linux 6.6, патчи с NVIDIA GSP тоже подготовлены. Ждать осталось не долго, а тем временем можно пересидеть на проприетарном драйвере, ну или на нуве (тем кому достаточно производительности уровня офисной затычки).
     
     
  • 4.90, Аноним (90), 22:30, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наверное именно поэтому из редбиэма ушел майнтайнер вот этсамого вслед за XFSным... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.93, пох. (?), 22:38, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тооочна! ждать осталось - недолго. А там - в рай. Но сперва дай нам деньгов - 1800 всего лишь (евро!) на ремонт провала - а то что-то сильно проваливается!

    Не вижу причин почему этот нае-бизнес не ждет успех!

     
  • 2.92, Аноним (92), 22:36, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как известно нормально и стабильно работает только драйвер нвидии, вероятно, не только в линуксах.
     

  • 1.2, Абдула Екатеринович (?), 17:31, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Сказочный ноутбук со сказочной Федорой и сказочным DE. Молодцы. Ванильный Гном - это отдельный вид исскуства)🥰
     
     
  • 2.10, коньюктивит (?), 17:39, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Со сказочной ценой за этот букет овна. Но сейчас мне должны возразить, что за Свободу нужно платить.
    Кручу-верчу, Свободу (про)дать тебе хочу! Подходи кто не лох! В каком из Свободных напёрстков подвох?
     
     
  • 3.30, keydon (ok), 18:20, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Во сколько вы оцениваете данные вашей банковской карты и смс с привязанного номера?
     
     
  • 4.54, Анонус (?), 19:56, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И с кого ты спросишь, если эти данные утекут из "свободного софта"? С Торвальдса или Столмана?
     
     
  • 5.57, 108 (?), 20:06, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все знают что со свободных утекает на благотворительность и здоровый образ жизни, а несвободных на пиво и шлх.
    Займи очередь на правильной стороне
     
  • 4.95, Аноним (95), 22:47, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто в проприетарных ОС карты и смс ворует? АНБ, ЦРУ или ФБР?
     
  • 3.66, Аноним (-), 20:47, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Кручу-верчу, Свободу (про)дать тебе хочу! Подходи кто не лох! В каком из
    > Свободных напёрстков подвох?

    Я знаю в каком:

    > Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.

    Вот в этом!

     
  • 3.82, Минона (ok), 21:36, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В каком из Свободных напёрстков подвох?

    С надписью GPL.

     
  • 2.12, Аноним (12), 17:41, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    GNOME даже название оригинальное не смогли слизать. https://en.wikipedia.org/wiki/GNO/ME
    пусть косят мод macos и дальше.
     
     
  • 3.85, kusb (?), 22:20, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Офигеть, правда странно. Ничего плохого скорее не вижу, но странно.
     
  • 2.75, Аноним (75), 21:01, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сказочный ноутбук со сказочной Федорой и сказочным DE. Молодцы. Ванильный Гном -
    > это отдельный вид исскуства)🥰

    При том видимо сказочно оно - в номинации долбо@#$зма! "Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti" - отлично просто. Может там еще и открытые драйверы есть?

     
  • 2.91, Атон (?), 22:30, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    со сказочной убунтой.

    slimbook-executive/executive-2-comprar

     

  • 1.3, Аноним (12), 17:33, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Начальная стоимость устройства заявлена в 1799 евро, при этом 3% выручки от продажи устройств планируют направлять в качестве пожертвования организации GNOME Foundation.

    Помянем. Кому бы он сдался нубук этот с Гноме.

     
     
  • 2.55, Ефрщ (?), 19:58, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше Гном чем голый dos
     
     
  • 3.60, Аноним (60), 20:29, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    (в рифму)
    ...это очень дискуссионный вопрос!
     
  • 2.88, Атон (?), 22:29, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не нравится гном - купи этот же ноут с КДЕ.

    slimbook.es/en/store/slimbook-executive/executive-2-comprar

     

  • 1.4, GrNa (?), 17:33, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Интересно, они не находят что на такой клавиатуре только очень ограниченное число людей может федору полюбить?
     
     
  • 2.68, fi (ok), 20:50, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    действительно, за такую клаву нужно расстреливать.

    закапываем.

     
  • 2.94, пох. (?), 22:39, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все норм - этот недобук для того чтоб любиться с федорой, а не для чего другого.
    такому уроду такая клавиатура - как раз.

     

  • 1.6, Аноним (12), 17:35, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И ведь чем больше будет нотбуков с всякими мейнстрм дистрибутивами, тем больше народу будет уверенно что Гном это и есть этот ваш Линукс.
    Я уже наблюдал картину когда купив ноутбук без лицензионной Винды, с Убунту на борту, сносили её и ставили пиратскую Винду.
     
     
  • 2.14, коньюктивит (?), 17:44, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вы знатный наблюдатель! Вообще-то трое из четырёх покупателей точно так всегда и делали. А сейчас ещё продаются ноуты с бубунтой или вендоры уже всё окончательно поняли и отказались?
     
     
  • 3.73, Аноним (75), 20:57, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да вы знатный наблюдатель! Вообще-то трое из четырёх покупателей точно так всегда
    > и делали. А сейчас ещё продаются ноуты с бубунтой или вендоры
    > уже всё окончательно поняли и отказались?

    Я себе вообще без ОС купил. Такой же как с виндой - но на сто баксов дешевле. Не хватало еще платить сто баксов и потом тратить мое время на снос винды. Пригодным для меня рабочим окружением винда не является.

     
  • 2.87, Атон (?), 22:27, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не нравится гном - купи этот же ноут с КДЕ.

    https://slimbook.es/en/store/slimbook-executive/executive-2-comprar

     

  • 1.8, Аноним (12), 17:39, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем больше ноутбуков на Линукс, тем меньше ноутбуков на Линукс.
     
     
  • 2.50, Аноним (50), 19:21, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Chromebook:
    https://www.google.com/chromebook/discover/chromebookplus/
     

  • 1.13, Аноним (12), 17:44, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Начальная стоимость устройства заявлена в 1799 евро,

    Вопрос в том сколько Thinkpad-ов я смогу купить за эти деньги.

     
     
  • 2.15, коньюктивит (?), 17:46, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Реально современных хороших только один. Но это будет Девайс, а не такое вот.
     

  • 1.16, коньюктивит (?), 17:47, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не кислое там предпродакшн качество судя по последнему абзацу :D
     
  • 1.17, birdie (ok), 17:48, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.

    LMAO

    ROFL

    WTF?

    Seriously?

    Там же даже secure boot работать не будет, потому что Fedora/RedHat наотрез отказываются подписывать third-party kernel modules, включая те, которые распространяются под GPL, e.g. VirtualBox, из-за чего я их тихо ненавижу. Ладно blob от NVIDIA, но VirtualBox за что?

    Вообще, это попытка сбагрить мусор за дикие деньги. Это устаревшее железо, которое продаётся в 2 с лишним раза выше, чем похожие модели на рынке. Сертификация под Fedora? Не смешите меня.

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 17:57, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    rpm fusion чувак
     
  • 2.53, Lyrix (ok), 19:55, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Red Hat continues hiring for additional help on their open-source Linux graphics driver team that does stellar work for enabling open-source graphics hardware support in cases like NVIDIA hardware with Nouveau, optimizing performance of existing drivers, and making other infrastructure improvements.

    https://www.phoronix.com/news/Red-Hat-October-GPU-Engineers

     
     
  • 3.69, Аноним (-), 20:50, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Red Hat continues hiring for additional help on their open-source Linux graphics
    > driver team that does stellar work for enabling open-source graphics hardware support
    > in cases like NVIDIA hardware with Nouveau, optimizing performance of existing drivers,
    > and making other infrastructure improvements.
    > https://www.phoronix.com/news/Red-Hat-October-GPU-Engineers

    Офигенно. Ноут для фидоры - и пишите сами себе драйвер. Вместо производителя. Здорово, заплатить почти 2 штуки грина и попахать вместо нвидии. Все правильно сделали, мля.

     

  • 1.18, sarman (?), 17:48, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохо, конечно, но как-то стрёмная привязка к gnome, и 3 процента им. Зачем, если linux is not gnome, фонд надо было свой делать на выбор отчисления wm разным, это если по хорошему.
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 18:40, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и 3 процента

    На самом деле, десять же.

     

  • 1.19, Аноним (19), 17:52, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > стоимость устройства заявлена в 1799 евро

    Хм, почти такой же KDE Slimbook, но на базе  AMD Ryzen 5700U, та же компания продаёт за 999€. Если выбрать максимальную комплектацию получается у KDE - 2407 €, у Fedora - 3156,00 €.


    https://slimbook.es/en/store/slimbook-kde

     
     
  • 2.51, Аноним (50), 19:26, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тогда может MacBook Pro ?
    https://www.apple.com/shop/buy-mac/macbook-pro/16-inch
     
  • 2.71, fi (ok), 20:54, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И клава там по-приличней, однозначно  KDE Slimbook предпочтительней
     
     
  • 3.76, Аноним (76), 21:05, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предпочтительней ниже 100 тыщ руб
     
     
  • 4.79, Аноним (77), 21:08, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Предпочтительней ниже 100 тыщ руб

    Размечтался, плюшевый. Это тебе БУ какое или совсем уж лежак.

     

  • 1.20, Аноним (20), 17:53, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как без "Fedora Media Writer" скачать iso-шку Fedora-Workstation ?
    Это оно?
    Почему там написано Live ?

    https://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/38/Workstation/x8

     
     
  • 2.26, soarin (ok), 18:08, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что один образ.
    хоть лайв смотри, хоть ставь.
     
     
  • 3.40, Аноним (20), 18:40, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ок, спс
     

  • 1.21, beck (??), 17:55, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    3% от 1800 это 54 евро. Примерно столько стоит оем виндовз на ноутбуке.

    Нормально,  чо.

     
     
  • 2.56, Ефрщ (?), 20:04, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не путай, столько стоит не оем виндовз, а лицензия на оем виндовз
     
     
  • 3.98, beck (??), 22:52, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открой форточку, душно.
     

  • 1.22, Аноним (22), 17:56, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня MSI с тем же процем, той же видео, тем же экраном, 1Tb, 32Gb приобретен за 96к.
     
     
  • 2.99, beck (??), 22:54, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ровно вполовину меньше.

    Об чём и речь.

     

  • 1.24, beck (??), 17:58, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кстати ещё пара неудобных вопросов.
    Сколько лет (версий федоры) будет официально поддерживаться этот ноутбук?
    А что с периферией, сканеры, принтеры, прочие устройства?
     
     
  • 2.25, eq (?), 18:05, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1) 0
    2) очевидно что точно так же как на обычный федоре
     
     
  • 3.97, beck (??), 22:52, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот.

    Тогда третий неудобный вопрос. Зачем платить больше,  если можно взять лютой другой ноутбук и будет то же самое за как бы не вдвое меньшие деньги?

     

  • 1.28, Аноним (28), 18:16, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    наконец-то для линукса нормальное железо подвезли, а не Синкпад с помойки и даже не Пентиум 4 с Матрасом...

    Up to 2 SSD M.2 NVMe drives;
    2 x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen2, 1x Thunderbolt 4;
    1080p Full-HD webcam with stereo microphone;
    ой, даже с Wifi 6 compliant adapter;
    и даже с ISO keyboard (with TUX key)!

    что же скажут местные кекс-перды?
    ах да, free as freedom, not as bear? -мамка денег на учебу питона не даст- ненужно!
    вот было бы за 179 усд... не, все равно -денег нет- ненужно.
    и даже за 17 усд ненужно, чтоб проклятым гномофоундаторам ни цента не досталось!

     
     
  • 2.33, birdie (ok), 18:21, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если у вас много денег и вы фанат железа под Open Source, то берите https://frame.work/

    Я лично взял HP EliteBook 845 G10 - великолепная железка, всё работает (на 6.5.7), увы, без discrete GPU, но я не вижу в ней смысла на ноуте.

     
     
  • 3.44, Аноним (41), 18:45, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через болт?
     
     
  • 4.47, birdie (ok), 19:02, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не знаю что такое "болт".
     
     
  • 5.78, Аноним (76), 21:07, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как же )) болт и гайка
     
  • 2.43, Ржомба (?), 18:45, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рофлы не к месту, выше задают вполне справедливые вопросы по поводу стоимости. Кста, у меня на работе Thinkpad P17 с Убунтой, просвети, он считается помоечным в этом твоем экспертом сообществе миллионеров?
     
     
  • 3.45, Аноним (41), 18:47, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экспортном.
     

  • 1.31, Аноним (31), 18:20, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    даже обои не показали. и логотипы на крышку
     
     
  • 2.96, пох. (?), 22:51, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    логотип надо будет заказывать отдельно у прожекта федора - за отдельные 54 евро.

    Причем придется самому вырезать его из бумажки и намазывать клеем.
    Шва6оокда она такая вот...

    затоневендапоганая!

     

  • 1.32, Шарп (ok), 18:20, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >CPU Intel Core i7-12700H (14 ядер, 20 потоков).
    >Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.

    Через сколько секунд оно уходит в троттлинг?

     
     
  • 2.35, Аноним (35), 18:30, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В процессе загрузки, чтобы троттлинг был незаметным?
     
  • 2.36, birdie (ok), 18:30, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё тротлит уже лет 12 (начиная, если мне не изменяет память, с Sandy Bridge), другой вопрос сколько производительности остаётся после этого.

    А процессоры для сотовых тротлят еще дольше.

     
  • 2.74, Аноним (75), 20:59, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>CPU Intel Core i7-12700H (14 ядер, 20 потоков).
    >>Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.
    > Через сколько секунд оно уходит в троллинг?

    Я испрвил! И правильный ответ - ноль: фанатов опенсорса редбиэм жирно затроллил сразу на старте. Капец просто.

     

  • 1.34, Бульдох (?), 18:28, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нет Ethernet, китайщина.
     
  • 1.37, Аноним (37), 18:33, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Епкамный бабай!
    Да за такую цену там должен быть установлен Windows 11 pro с офисом, нормальным Linux и Hackintosh!
     
     
  • 2.38, Аноним (37), 18:34, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это как минимум!
     

  • 1.39, Вы забыли заполнить поле Name (?), 18:38, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Да за такие деньги.... можно гораздо дешевле собрать комп в смол факторе, купить Монитор и засунуть это все в чемодан. Получаем:

    - дёшево и сердито
    - противоударный корпус
    - дикая возможность кастомизации и выбора комплектующих
    - У - уважение знающих толк

     
     
  • 2.70, Аноним (-), 20:52, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > - дикая возможность кастомизации и выбора комплектующих

    Вопрос энергопитания в чистом поле хотя-бы 5-8 часов категорически не раскрыт.

     
     
  • 3.100, пох. (?), 22:57, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вопрос энергопитания в чистом поле хотя-бы 5-8 часов категорически не раскрыт.

    моя солнечная батарея весом в примерно кило вместе с буфером - питает мелкий ноут в поле примерно бесконечно.
    Но требует противных прыжков и ужимок, поэтому я плавно пришел к идее питаться от ДВС.

     

  • 1.42, Аноним (37), 18:44, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > "при этом 3% выручки от продажи устройств планируют направлять в качестве пожертвования организации GNOME Foundation."

    Фанаты гнома, налетайте!

     
  • 1.48, cheburnator9000 (ok), 19:17, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1799 евро??? Совсем от ежедневного употребления кокаины крыша съехала там у них?
     
  • 1.52, Alladin (?), 19:41, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Эачем деньги GNOME? В их мирке X давно умер и загнулся, а на Wayland работает абсолют все.

    Вот, о чем я.. пусть и остаются в своем мирке.

     
     
  • 2.58, Ефрщ (?), 20:10, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ты в какой-то альтернативной реальности?
     

  • 1.59, Аноним (59), 20:20, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Разъёмы: USB-C Thunderbolt, USB-C с DisplayPort, USB-A 3.0, HDMI 2.0, Kensington Lock, ридер SD-карт, вход/выход звука.

    А где com и ps/2?

     
  • 1.61, Аноним (61), 20:37, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >1799 евро

    Сами жрите. Еще и без Ethernet. Тьху.

     
     
  • 2.81, Аноним (76), 21:11, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не бухти
    есть юсб-адаптеры
     

  • 1.62, Федорино горе (?), 20:39, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Обожаю Fedora и Gnome, но это убожество недостойно носить это имя.

    - Надпись "Slimbook" на крышке уродливая и вообще не в тему. Просто лого с буквой F было бы достаточно.
    - Углы дисплея не скруглённые, чуть не порезался, пока смотрел. Можно, конечно, поставить расширение для Gnome, но хотелось бы соответствия дизайн-коду Gnome.
    - Порт для зарядки не type-c.
    - Не нашёл, какой материал корпуса, но походу пластик.

    Фигня, мой Lenovo Thinkbook в 100 раз лучше.

     
     
  • 2.63, Федорино горе (?), 20:42, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ну вы просто посмотрите на эту крышку, fedora набрана одним шрифтом, slimbook другим, это же дизайн уровня by Vasyan. Кошмар просто.
     

  • 1.64, Аноним (64), 20:43, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Идиоты, взяли бы лучше нормальный мобильный чип от AMD, а не это убожество.
     
     
  • 2.67, Анонимыч (?), 20:48, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Лучше бы вообще полностью AMD'эшную начинку поставили,в том числе и дискретку. Один хрен это не игровой ноут.
     

  • 1.84, Аноним (84), 21:49, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За такие деньги я лучше мак возьму. Всяко лучше будет уверенность что все работает.
     
  • 1.86, Moebius (ok), 22:23, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Enjoy the latest of GNOME Desktop

    из которого поддержку X11 собираются выкидывать.

    > NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.

    Иксы устарели! Все на wayland! Что, какие драйвера? Кому-то nouveau не хватает?

    > Основные характеристики:

    winmodem не основная характеристика.

     
  • 1.89, Аноним (89), 22:29, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видюха крутая, но памяти имеет лишь 4 ГБ. Расходимся
     

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