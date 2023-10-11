Проект Fedora представил ноутбук Fedora Slimbook

Проект Fedora представил ультрабук Fedora Slimbook, подготовленный совместно с испанским поставщиком оборудования Slimbook. Устройство оптимизировано для работы дистрибутива Fedora Linux и специально тестируется для достижения высокого уровня стабильности окружения и совместимости программного обеспечения с оборудованием. Начальная стоимость устройства заявлена в 1799 евро, при этом 3% выручки от продажи устройств планируют направлять в качестве пожертвования организации GNOME Foundation.

Основные характеристики:

16-дюймовый экран (16:10, 99% sRGB) с разрешением 2560*1600 и частотой обновления 90Hz.

CPU Intel Core i7-12700H (14 ядер, 20 потоков).

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.

ОЗУ от 16 до 64GB.

Накопитель SSD Nvme до 4TB.

Аккумулятор 82WH.

Разъёмы: USB-C Thunderbolt, USB-C с DisplayPort, USB-A 3.0, HDMI 2.0, Kensington Lock, ридер SD-карт, вход/выход звука.

Вес 1.5 кг.

Дополнительно можно отметить решение разработчиков проекта Fedora отложить выпуск Fedora 39 на одну неделю в связи с невыполнением критериев качества. Релиз Fedora 39 теперь планируют выпустить 24 октября, а не 17 октября как было намечено изначально. В настоящее время в финальных тестовых сборках остаются неисправленными 12 проблем, которые отнесены к блокирующим выпуск. Среди намеченных для устранения блокирующих проблем: уязвимости в curl и libcue, аварийное завершение сеанса после блокировки экрана, некопирование файлов dtb в каталог /boot, ошибки в инсталляторе, сбой команды dnf system-upgrade на некоторых платах, превышение допустимого размера серверного образа для aarch64, сбой initial-setup, ошибки при загрузке Live-сборки на некоторых платах, сбой в режиме установки kickstart, чёрный экран при загрузке на Raspberry Pi 4.



