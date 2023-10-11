Проект Fedora представил ноутбук Fedora Slimbook

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|1.1, soarin (ok), 17:28, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.
ох ты ж, ё п р с т, и к л м н
Серьёзно?
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|2.77, Аноним (77), 21:06, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>> Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.
...
> Серьёзно?
Шикарно просто! И предлагают использовать что? Проприетарный драйвер чтоли? Интересно что редхатовские же разработчики думают по поводу такого финта ушами?
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|3.83, Аноним (83), 21:37, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема не такая большая как некоторые ее себе представляют. Опенсурсный Vulkan драйвер NVK уже принят в Mesa 23.3, необходимые на стороне ядра изменения приняты в Linux 6.6, патчи с NVIDIA GSP тоже подготовлены. Ждать осталось не долго, а тем временем можно пересидеть на проприетарном драйвере, ну или на нуве (тем кому достаточно производительности уровня офисной затычки).
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|4.90, Аноним (90), 22:30, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Наверное именно поэтому из редбиэма ушел майнтайнер вот этсамого вслед за XFSным... большой текст свёрнут, показать
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|4.93, пох. (?), 22:38, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тооочна! ждать осталось - недолго. А там - в рай. Но сперва дай нам деньгов - 1800 всего лишь (евро!) на ремонт провала - а то что-то сильно проваливается!
Не вижу причин почему этот нае-бизнес не ждет успех!
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|2.92, Аноним (92), 22:36, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как известно нормально и стабильно работает только драйвер нвидии, вероятно, не только в линуксах.
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|2.10, коньюктивит (?), 17:39, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Со сказочной ценой за этот букет овна. Но сейчас мне должны возразить, что за Свободу нужно платить.
Кручу-верчу, Свободу (про)дать тебе хочу! Подходи кто не лох! В каком из Свободных напёрстков подвох?
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|3.30, keydon (ok), 18:20, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Во сколько вы оцениваете данные вашей банковской карты и смс с привязанного номера?
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|4.54, Анонус (?), 19:56, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И с кого ты спросишь, если эти данные утекут из "свободного софта"? С Торвальдса или Столмана?
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|5.57, 108 (?), 20:06, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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все знают что со свободных утекает на благотворительность и здоровый образ жизни, а несвободных на пиво и шлх.
Займи очередь на правильной стороне
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|3.66, Аноним (-), 20:47, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Кручу-верчу, Свободу (про)дать тебе хочу! Подходи кто не лох! В каком из
> Свободных напёрстков подвох?
Я знаю в каком:
> Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.
Вот в этом!
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|3.85, kusb (?), 22:20, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Офигеть, правда странно. Ничего плохого скорее не вижу, но странно.
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|2.75, Аноним (75), 21:01, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сказочный ноутбук со сказочной Федорой и сказочным DE. Молодцы. Ванильный Гном -
> это отдельный вид исскуства)🥰
При том видимо сказочно оно - в номинации долбо@#$зма! "Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti" - отлично просто. Может там еще и открытые драйверы есть?
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|2.91, Атон (?), 22:30, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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со сказочной убунтой.
slimbook-executive/executive-2-comprar
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|1.3, Аноним (12), 17:33, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Начальная стоимость устройства заявлена в 1799 евро, при этом 3% выручки от продажи устройств планируют направлять в качестве пожертвования организации GNOME Foundation.
Помянем. Кому бы он сдался нубук этот с Гноме.
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|2.88, Атон (?), 22:29, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не нравится гном - купи этот же ноут с КДЕ.
slimbook.es/en/store/slimbook-executive/executive-2-comprar
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|1.4, GrNa (?), 17:33, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Интересно, они не находят что на такой клавиатуре только очень ограниченное число людей может федору полюбить?
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|2.68, fi (ok), 20:50, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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действительно, за такую клаву нужно расстреливать.
закапываем.
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|2.94, пох. (?), 22:39, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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все норм - этот недобук для того чтоб любиться с федорой, а не для чего другого.
такому уроду такая клавиатура - как раз.
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|1.6, Аноним (12), 17:35, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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И ведь чем больше будет нотбуков с всякими мейнстрм дистрибутивами, тем больше народу будет уверенно что Гном это и есть этот ваш Линукс.
Я уже наблюдал картину когда купив ноутбук без лицензионной Винды, с Убунту на борту, сносили её и ставили пиратскую Винду.
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|2.14, коньюктивит (?), 17:44, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да вы знатный наблюдатель! Вообще-то трое из четырёх покупателей точно так всегда и делали. А сейчас ещё продаются ноуты с бубунтой или вендоры уже всё окончательно поняли и отказались?
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|3.73, Аноним (75), 20:57, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да вы знатный наблюдатель! Вообще-то трое из четырёх покупателей точно так всегда
> и делали. А сейчас ещё продаются ноуты с бубунтой или вендоры
> уже всё окончательно поняли и отказались?
Я себе вообще без ОС купил. Такой же как с виндой - но на сто баксов дешевле. Не хватало еще платить сто баксов и потом тратить мое время на снос винды. Пригодным для меня рабочим окружением винда не является.
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|1.13, Аноним (12), 17:44, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Начальная стоимость устройства заявлена в 1799 евро,
Вопрос в том сколько Thinkpad-ов я смогу купить за эти деньги.
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|1.17, birdie (ok), 17:48, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.
LMAO
ROFL
WTF?
Seriously?
Там же даже secure boot работать не будет, потому что Fedora/RedHat наотрез отказываются подписывать third-party kernel modules, включая те, которые распространяются под GPL, e.g. VirtualBox, из-за чего я их тихо ненавижу. Ладно blob от NVIDIA, но VirtualBox за что?
Вообще, это попытка сбагрить мусор за дикие деньги. Это устаревшее железо, которое продаётся в 2 с лишним раза выше, чем похожие модели на рынке. Сертификация под Fedora? Не смешите меня.
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|2.53, Lyrix (ok), 19:55, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Red Hat continues hiring for additional help on their open-source Linux graphics driver team that does stellar work for enabling open-source graphics hardware support in cases like NVIDIA hardware with Nouveau, optimizing performance of existing drivers, and making other infrastructure improvements.
https://www.phoronix.com/news/Red-Hat-October-GPU-Engineers
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|3.69, Аноним (-), 20:50, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Red Hat continues hiring for additional help on their open-source Linux graphics
> driver team that does stellar work for enabling open-source graphics hardware support
> in cases like NVIDIA hardware with Nouveau, optimizing performance of existing drivers,
> and making other infrastructure improvements.
> https://www.phoronix.com/news/Red-Hat-October-GPU-Engineers
Офигенно. Ноут для фидоры - и пишите сами себе драйвер. Вместо производителя. Здорово, заплатить почти 2 штуки грина и попахать вместо нвидии. Все правильно сделали, мля.
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|1.18, sarman (?), 17:48, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Неплохо, конечно, но как-то стрёмная привязка к gnome, и 3 процента им. Зачем, если linux is not gnome, фонд надо было свой делать на выбор отчисления wm разным, это если по хорошему.
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|2.71, fi (ok), 20:54, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И клава там по-приличней, однозначно KDE Slimbook предпочтительней
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|4.79, Аноним (77), 21:08, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Предпочтительней ниже 100 тыщ руб
Размечтался, плюшевый. Это тебе БУ какое или совсем уж лежак.
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|1.21, beck (??), 17:55, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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3% от 1800 это 54 евро. Примерно столько стоит оем виндовз на ноутбуке.
Нормально, чо.
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|2.56, Ефрщ (?), 20:04, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не путай, столько стоит не оем виндовз, а лицензия на оем виндовз
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|1.22, Аноним (22), 17:56, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У меня MSI с тем же процем, той же видео, тем же экраном, 1Tb, 32Gb приобретен за 96к.
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|1.24, beck (??), 17:58, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А кстати ещё пара неудобных вопросов.
Сколько лет (версий федоры) будет официально поддерживаться этот ноутбук?
А что с периферией, сканеры, принтеры, прочие устройства?
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|2.25, eq (?), 18:05, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1) 0
2) очевидно что точно так же как на обычный федоре
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|3.97, beck (??), 22:52, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот.
Тогда третий неудобный вопрос. Зачем платить больше, если можно взять лютой другой ноутбук и будет то же самое за как бы не вдвое меньшие деньги?
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|1.28, Аноним (28), 18:16, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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наконец-то для линукса нормальное железо подвезли, а не Синкпад с помойки и даже не Пентиум 4 с Матрасом...
Up to 2 SSD M.2 NVMe drives;
2 x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen2, 1x Thunderbolt 4;
1080p Full-HD webcam with stereo microphone;
ой, даже с Wifi 6 compliant adapter;
и даже с ISO keyboard (with TUX key)!
что же скажут местные кекс-перды?
ах да, free as freedom, not as bear? -мамка денег на учебу питона не даст- ненужно!
вот было бы за 179 усд... не, все равно -денег нет- ненужно.
и даже за 17 усд ненужно, чтоб проклятым гномофоундаторам ни цента не досталось!
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|2.33, birdie (ok), 18:21, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если у вас много денег и вы фанат железа под Open Source, то берите https://frame.work/
Я лично взял HP EliteBook 845 G10 - великолепная железка, всё работает (на 6.5.7), увы, без discrete GPU, но я не вижу в ней смысла на ноуте.
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|2.43, Ржомба (?), 18:45, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Рофлы не к месту, выше задают вполне справедливые вопросы по поводу стоимости. Кста, у меня на работе Thinkpad P17 с Убунтой, просвети, он считается помоечным в этом твоем экспертом сообществе миллионеров?
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|2.96, пох. (?), 22:51, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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логотип надо будет заказывать отдельно у прожекта федора - за отдельные 54 евро.
Причем придется самому вырезать его из бумажки и намазывать клеем.
Шва6оокда она такая вот...
затоневендапоганая!
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|1.32, Шарп (ok), 18:20, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>CPU Intel Core i7-12700H (14 ядер, 20 потоков).
>Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.
Через сколько секунд оно уходит в троттлинг?
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|2.36, birdie (ok), 18:30, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё тротлит уже лет 12 (начиная, если мне не изменяет память, с Sandy Bridge), другой вопрос сколько производительности остаётся после этого.
А процессоры для сотовых тротлят еще дольше.
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|2.74, Аноним (75), 20:59, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>CPU Intel Core i7-12700H (14 ядер, 20 потоков).
>>Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.
> Через сколько секунд оно уходит в троллинг?
Я испрвил! И правильный ответ - ноль: фанатов опенсорса редбиэм жирно затроллил сразу на старте. Капец просто.
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|1.37, Аноним (37), 18:33, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Епкамный бабай!
Да за такую цену там должен быть установлен Windows 11 pro с офисом, нормальным Linux и Hackintosh!
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|1.39, Вы забыли заполнить поле Name (?), 18:38, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Да за такие деньги.... можно гораздо дешевле собрать комп в смол факторе, купить Монитор и засунуть это все в чемодан. Получаем:
- дёшево и сердито
- противоударный корпус
- дикая возможность кастомизации и выбора комплектующих
- У - уважение знающих толк
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|2.70, Аноним (-), 20:52, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> - дикая возможность кастомизации и выбора комплектующих
Вопрос энергопитания в чистом поле хотя-бы 5-8 часов категорически не раскрыт.
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|3.100, пох. (?), 22:57, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вопрос энергопитания в чистом поле хотя-бы 5-8 часов категорически не раскрыт.
моя солнечная батарея весом в примерно кило вместе с буфером - питает мелкий ноут в поле примерно бесконечно.
Но требует противных прыжков и ужимок, поэтому я плавно пришел к идее питаться от ДВС.
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|1.42, Аноним (37), 18:44, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> "при этом 3% выручки от продажи устройств планируют направлять в качестве пожертвования организации GNOME Foundation."
Фанаты гнома, налетайте!
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|1.52, Alladin (?), 19:41, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Эачем деньги GNOME? В их мирке X давно умер и загнулся, а на Wayland работает абсолют все.
Вот, о чем я.. пусть и остаются в своем мирке.
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|1.59, Аноним (59), 20:20, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Разъёмы: USB-C Thunderbolt, USB-C с DisplayPort, USB-A 3.0, HDMI 2.0, Kensington Lock, ридер SD-карт, вход/выход звука.
А где com и ps/2?
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|1.62, Федорино горе (?), 20:39, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Обожаю Fedora и Gnome, но это убожество недостойно носить это имя.
- Надпись "Slimbook" на крышке уродливая и вообще не в тему. Просто лого с буквой F было бы достаточно.
- Углы дисплея не скруглённые, чуть не порезался, пока смотрел. Можно, конечно, поставить расширение для Gnome, но хотелось бы соответствия дизайн-коду Gnome.
- Порт для зарядки не type-c.
- Не нашёл, какой материал корпуса, но походу пластик.
Фигня, мой Lenovo Thinkbook в 100 раз лучше.
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|2.63, Федорино горе (?), 20:42, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Ну вы просто посмотрите на эту крышку, fedora набрана одним шрифтом, slimbook другим, это же дизайн уровня by Vasyan. Кошмар просто.
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|1.64, Аноним (64), 20:43, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Идиоты, взяли бы лучше нормальный мобильный чип от AMD, а не это убожество.
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|2.67, Анонимыч (?), 20:48, 11/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Лучше бы вообще полностью AMD'эшную начинку поставили,в том числе и дискретку. Один хрен это не игровой ноут.
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|1.84, Аноним (84), 21:49, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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За такие деньги я лучше мак возьму. Всяко лучше будет уверенность что все работает.
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|1.86, Moebius (ok), 22:23, 11/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Enjoy the latest of GNOME Desktop
из которого поддержку X11 собираются выкидывать.
> NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.
Иксы устарели! Все на wayland! Что, какие драйвера? Кому-то nouveau не хватает?
> Основные характеристики:
winmodem не основная характеристика.
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