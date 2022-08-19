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Воспроизведение музыки Джанет Джексон приводит к сбою в работе некоторых старых ноутбуков

19.08.2022 11:18

Организация MITRE присвоила видеоклипу с песней Джанет Джексон "Rhythm Nation" идентификатор уязвимости CVE-2022-38392 из-за нарушения нормальной работы некоторых старых ноутбуков во время её воспроизведения. Проводимая с использованием указанной композиции атака может привести к аварийному завершению работы системы из-за сбоев в работе жёсткого диска, связанных с возникающим при воспроизведении определённых частот резонансом.

Отмечается, что частота некоторых инструментов в клипе совпадает с колебаниями, возникающими в дисках, вращающихся с частотой 5400 оборотов в минуту, что приводит к резкому увеличению амплитуды их колебаний. Информацией о проблеме поделился сотрудник Microsoft, рассказавший историю из будней службы поддержки продукта Windows XP о том как разбирая жалобы пользователей один из крупных производителей оборудования выявил, что композиция "Rhythm Nation" приводит к нарушениям в работе отдельных моделей накопителей на основе жёстких магнитных дисков, используемых в выпускаемых данным производителем ноутбуках.

Проблема была решена производителем через добавление в звуковую систему специального фильтра, не пропускающего нежелательные частоты во время воспроизведения звука. Но такой обходной путь не обеспечивал полной защиты, например, упоминается случай при котором сбой удалось повторить не на устройстве, на котором воспроизводился клип, а на рядом стоящем ноутбуке. Проблема также фиксировалась на ноутбуках других производителей, продававшихся примерно в 2005 году. Информация об эффекте раскрыта так как в настоящее время уже потеряла актуальность и в современных жёстких дисках проблема не проявляется.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/gadget...)
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  5. OpenNews: Техника определения RSA-ключей через анализ изменения шума от компьютера
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Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57651-disk
Ключевые слова: disk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:24, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    SCP 38392
     
  • 1.2, iPony129412 (?), 11:28, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Проблема также фиксировалась на ноутбуках других производителей, продававшихся примерно в 2005 году. Информация об эффекте раскрыта так как в настоящее время уже потеряла актуальность и в современных жёстких дисках проблема не проявляется.

    Сейчас у половины читателей OpenNet полетит...

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:36, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    дык ещё диск того времени должен был дожить до 22го
     
     
  • 3.23, Alladin (?), 12:09, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    доживет, не думайте..
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:12, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первый пошёл!
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:29, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Информация об эффекте раскрыта так как в настоящее время уже потеряла актуальность

    1. Почему раньше не раскрывали?
    2. В настоящее время резонанс отменили?

     
     
  • 2.8, Ыыыыы (?), 11:38, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Корпорации «заботятся» о своих пользователях
     
  • 2.19, X86 (ok), 12:00, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Еще и звук в тихушку запортачили.
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:21, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отменяют жестокие диски. Потихоньку, у меня ещё в старом компе остался.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:31, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ставьте SSD и будет Вам счастье! А байка старая, где то читал про это несколько лет назад)
     
     
  • 2.20, Аноним (25), 12:01, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слушайте через наушники и будет Вам счастье!
     
     
  • 3.26, Dmitry22333 (ok), 12:13, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    тогда будут сбои у тех кто чипировался
     
     
  • 4.30, Аноним (25), 12:24, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме вынужденных использовать кардиостимуляторы, не жалко тех, кто себе в бошку что-то вставил или в другие места ID-чипы.
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:31, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в 2005 этого разве не публиковали? Чо-то у меня дежавю.
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:34, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    И именно эта мелодия )))

    Напоминает раскрутку популярности Пугачевой - типа любую чушь написать в газете, только чтобы имя упомянуть.

     
     
  • 2.9, Ыыыыы (?), 11:39, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Миллионы миллионы миллионы уязвимостей через окно (браузера) видишь ты...
     

  • 1.11, АнонимусШифропанк (?), 11:43, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде не первое апреля.
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:44, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Они в своём уме? Какие ещё резонансы!!?
     
  • 1.13, Administratorr (?), 11:44, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А.Лазаревич. "Червь. Книга 1"
     
  • 1.14, Аноним (-), 11:48, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отказался от прослушивании музыки и вам рекомендую, ведь по своей сути музыка это аудиопорнография, которая уносит человека от реальности и, конечно же, для её прослушивания нужны различные высокие требования к оборудованию.
     
     
  • 2.33, a_kusb (ok), 12:29, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо так.
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:50, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Умирают не от старости, а от китайского вируса.
     
  • 1.17, Аноним (17), 11:55, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Информацией о проблеме поделился сотрудник Microsoft, рассказавший историю

    Со мной поделился знакомый, что научился входить в Интернет силой мысли, без компьютера и каких-либо устройств.

     
     
  • 2.18, mikhailnov (ok), 12:00, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда-то давно читал в газете "Жизнь", что путём прослушивания шумов в Skype можно выйти на связь с потусторонним миром
     
     
  • 3.24, Аноним (25), 12:10, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Далеко не толко в Skype.
    За гранью видимого : Техническая связь с иной реальностью: история, проекты, методы и результаты / Артём Михеев. — [б. м.] : Издательские решения, 2020. — 484 с.
    ISBN 978-5-4490-9733-0
     
     
  • 4.31, mikhailnov (ok), 12:26, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Буду знать, что почитать
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:09, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >научился входить в Интернет силой мысли, без компьютера и каких-либо устройств.

    Лейн, залогинься.

     
  • 2.29, suffix (ok), 12:24, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже мне невидаль ! Любой нормальный джедай / ситх подобное умеет - просто тупо пробрасывается канал через Силу до любого ближайшего роутера !
     
     
  • 3.32, Аноним (25), 12:28, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если у джедая накачаны преимущественно только мышцы, то он прокидывает черех йух.
     

  • 1.21, бублички (?), 12:07, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    напомнило https://en.wikipedia.org/wiki/Stairway_to_Heaven#Claims_of_backmasking
     
  • 1.28, Аноним (28), 12:21, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасибо, послушал, получил кайф. Ноут работает прекрасно.
    Пишите еще.
     

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