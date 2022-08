Воспроизведение музыки Джанет Джексон приводит к сбою в работе некоторых старых ноутбуков

2.18 , mikhailnov ( ok ), 12:00, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда-то давно читал в газете "Жизнь", что путём прослушивания шумов в Skype можно выйти на связь с потусторонним миром

3.24 , Аноним ( 25 ), 12:10, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Далеко не толко в Skype.

За гранью видимого : Техническая связь с иной реальностью: история, проекты, методы и результаты / Артём Михеев. — [б. м.] : Издательские решения, 2020. — 484 с.

ISBN 978-5-4490-9733-0

4.31 , mikhailnov ( ok ), 12:26, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Буду знать, что почитать

2.22 , Аноним ( 22 ), 12:09, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >научился входить в Интернет силой мысли, без компьютера и каких-либо устройств. Лейн, залогинься.

2.29 , suffix ( ok ), 12:24, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тоже мне невидаль ! Любой нормальный джедай / ситх подобное умеет - просто тупо пробрасывается канал через Силу до любого ближайшего роутера !

3.32 , Аноним ( 25 ), 12:28, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А если у джедая накачаны преимущественно только мышцы, то он прокидывает черех йух.