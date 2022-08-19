Воспроизведение музыки Джанет Джексон приводит к сбою в работе некоторых старых ноутбуков

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|1.2, iPony129412 (?), 11:28, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Проблема также фиксировалась на ноутбуках других производителей, продававшихся примерно в 2005 году. Информация об эффекте раскрыта так как в настоящее время уже потеряла актуальность и в современных жёстких дисках проблема не проявляется.
Сейчас у половины читателей OpenNet полетит...
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|1.3, Аноним (3), 11:29, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Информация об эффекте раскрыта так как в настоящее время уже потеряла актуальность
1. Почему раньше не раскрывали?
2. В настоящее время резонанс отменили?
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|2.27, Аноним (27), 12:21, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отменяют жестокие диски. Потихоньку, у меня ещё в старом компе остался.
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|1.4, Аноним (4), 11:31, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ставьте SSD и будет Вам счастье! А байка старая, где то читал про это несколько лет назад)
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|4.30, Аноним (25), 12:24, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кроме вынужденных использовать кардиостимуляторы, не жалко тех, кто себе в бошку что-то вставил или в другие места ID-чипы.
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|1.6, Аноним (6), 11:34, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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И именно эта мелодия )))
Напоминает раскрутку популярности Пугачевой - типа любую чушь написать в газете, только чтобы имя упомянуть.
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|2.9, Ыыыыы (?), 11:39, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Миллионы миллионы миллионы уязвимостей через окно (браузера) видишь ты...
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|1.14, Аноним (-), 11:48, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отказался от прослушивании музыки и вам рекомендую, ведь по своей сути музыка это аудиопорнография, которая уносит человека от реальности и, конечно же, для её прослушивания нужны различные высокие требования к оборудованию.
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|1.17, Аноним (17), 11:55, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Информацией о проблеме поделился сотрудник Microsoft, рассказавший историю
Со мной поделился знакомый, что научился входить в Интернет силой мысли, без компьютера и каких-либо устройств.
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|2.18, mikhailnov (ok), 12:00, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда-то давно читал в газете "Жизнь", что путём прослушивания шумов в Skype можно выйти на связь с потусторонним миром
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|3.24, Аноним (25), 12:10, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Далеко не толко в Skype.
За гранью видимого : Техническая связь с иной реальностью: история, проекты, методы и результаты / Артём Михеев. — [б. м.] : Издательские решения, 2020. — 484 с.
ISBN 978-5-4490-9733-0
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|2.22, Аноним (22), 12:09, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>научился входить в Интернет силой мысли, без компьютера и каких-либо устройств.
Лейн, залогинься.
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|2.29, suffix (ok), 12:24, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже мне невидаль ! Любой нормальный джедай / ситх подобное умеет - просто тупо пробрасывается канал через Силу до любого ближайшего роутера !
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|3.32, Аноним (25), 12:28, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если у джедая накачаны преимущественно только мышцы, то он прокидывает черех йух.
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