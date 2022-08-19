Воспроизведение музыки Джанет Джексон приводит к сбою в работе некоторых старых ноутбуков

Организация MITRE присвоила видеоклипу с песней Джанет Джексон "Rhythm Nation" идентификатор уязвимости CVE-2022-38392 из-за нарушения нормальной работы некоторых старых ноутбуков во время её воспроизведения. Проводимая с использованием указанной композиции атака может привести к аварийному завершению работы системы из-за сбоев в работе жёсткого диска, связанных с возникающим при воспроизведении определённых частот резонансом.

Отмечается, что частота некоторых инструментов в клипе совпадает с колебаниями, возникающими в дисках, вращающихся с частотой 5400 оборотов в минуту, что приводит к резкому увеличению амплитуды их колебаний. Информацией о проблеме поделился сотрудник Microsoft, рассказавший историю из будней службы поддержки продукта Windows XP о том как разбирая жалобы пользователей один из крупных производителей оборудования выявил, что композиция "Rhythm Nation" приводит к нарушениям в работе отдельных моделей накопителей на основе жёстких магнитных дисков, используемых в выпускаемых данным производителем ноутбуках.

Проблема была решена производителем через добавление в звуковую систему специального фильтра, не пропускающего нежелательные частоты во время воспроизведения звука. Но такой обходной путь не обеспечивал полной защиты, например, упоминается случай при котором сбой удалось повторить не на устройстве, на котором воспроизводился клип, а на рядом стоящем ноутбуке. Проблема также фиксировалась на ноутбуках других производителей, продававшихся примерно в 2005 году. Информация об эффекте раскрыта так как в настоящее время уже потеряла актуальность и в современных жёстких дисках проблема не проявляется.



